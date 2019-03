Avance Católico, Viernes, 15 de Marzo, 2019

La oración es una parte esencial de la Cuaresma.

Cuaresma: prepararse para la Pascua

¿Cómo te preparas para la Cuaresma? ¿Cómo te has preparado anteriormente? ¿Cuáles son tus ideas sobre lo que debería suceder durante la Cuaresma?

Tenemos las prácticas católicas tradicionales de orar, ayunar y dar limosna. Entonces, oramos más de lo usual, u oramos con un énfasis diferente. Comemos comidas más pequeñas o menos, o renunciamos a unas comidas o bebidas favoritas. Damos más de nuestros recursos o los damos específicamente a obras especiales de misericordia durante la Cuaresma.

La oración, el ayuno y las donaciones caritativas siguen siendo buenas prácticas durante la Cuaresma o en cualquier momento. Pero, deberías también pensar, ¿cómo me preparo para este tiempo litúrgico? ¿Qué debe suceder dentro de mí para que pueda practicar con más integridad e intención, lo que sea que esté haciendo fuera de mí?

Hay muchas ideas de acciones y prácticas durante la Cuaresma; por lo general no es el problema el buscar que hacer. Pero no queremos hacer nada simplemente por hacerlo, incluso si es algo bueno. No queremos hacer una lista de obras misericordiosas para solo marcar cada una de esas obras como que ya las hice.

Es bueno tener un plan para hacer cosas. Pero también es bueno tener un plan para ser.

¿Cómo quiero estar durante la Cuaresma de este año? ¿Más tranquilo y reflexivo? ¿Más abierto a los deseos de Dios? ¿Más disponible para sentarme con gente que me necesita? ¿Más atento a las sagradas escrituras, ya sea en la iglesia o en privado? ¿Necesito ser más comprensivo con mis propios miedos y fallas? ¿Debo ser más valiente al usar los dones que Dios me ha dado?

En los días previos a la Cuaresma, intenta hacer una o más de estas sugerencias.

• Pregúntale a Dios todos los días: “¿Qué necesita mi alma?” Solo pregunte y espere silenciosamente. Porque somos muy buenos para engañarnos a nosotros mismos acerca de cómo somos. Puede ser que te tome varios días de hacer esta pregunta en oración antes de que podamos estar realmente abiertos y lo suficientemente humildes como para conocer la respuesta.

• Pregúntale a Dios todos los días: “¿Qué aspecto de mi vida te hace feliz?” Si, cuando Dios mira tu vida, algunas partes de ella, tal vez muchos aspectos de ella, traen gozo al corazón de Dios. Piense en cómo sus hijos o nietos u otras personas cercanas a usted lo hacen feliz. Dios está en relación contigo, lo que significa que tus pecados entristecen el corazón de Dios, pero también que tu crecimiento, tu amor, tu libertad y tu bondad traen alegría a Dios del universo. Una vez más, es probable que tengas que rezar esto varias veces antes de que estés dispuesto a considerar que enorgulleces a Dios, que haces feliz a Dios de alguna manera. Quédate con esta pequeña oración y sigue escuchando.

• Díle a Dios, y a sí mismo, todos los días: “Quiero estar abierto a las gracias de éste tiempo de Cuaresma.” Tal vez no esté abierto en este momento, o no sea tan abierto y dispuesto como le gustaría ser o cree que debería ser. ¿lo mismo de siempre? Podemos abrir nuestras vidas un poco más, simplemente deja salir todo, escuchar mejor y hacer más rápida y apasionadamente aquello que sabemos que ayuda a nutrir el reino de Dios en la tierra.

Este es un comienzo: tres sugerencias de oraciones cortas y simples para prepararse para la Semana Santa. Tomado del ignatianspirituality.com/25341/how-to-prepare-for-lent

Obispo Kemme conmocionado, consternado por la legislación a favor del aborto

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Es bastante claro que tanto Nueva York como Virginia tienen gobernadores con opiniones extremas sobre el tema del aborto. Recientemente, como sin duda saben, el Estado de Nueva York aprobó una de las leyes más extremas a favor del aborto de la nación que, entre otras cosas, legalizó el aborto hasta segundos antes de nacer. La legislatura para el estado de Virginia introdujo una legislación similar.

Al comentar sobre este proyecto de ley, el gobernador envuelto en el escándalo Ralph Northam envió una ola de mensajes atroces a través de la sociedad civilizada cuando expresó su apoyo a matar legalmente a un bebé, incluso después del nacimiento, si en las discusiones entre los médicos y la madre esto se desearía. El gobernador Andrew Cuomo de Nueva York, un católico, firmó con entusiasmo el proyecto de ley de Nueva York en una ceremonia en la que sus defensores aplaudieron con júbilo.

Amigos, espero que estén tan sorprendidos y consternados como yo de enterarse de estas cosas. Debemos hacer una pausa para considerar las profundidades a las que hemos descendido en la cultura y la sociedad modernas. Si bien nos sorprenden estos eventos, también debemos saber que otros estados están movilizando o han movilizado sus legislaturas, con el apoyo de gobernadores pro-vida, para promulgar leyes como las propuestas de los latidos del corazón y las propuestas de personalidad para que los niños no nacidos tengan la protección de ley. Estos estados, Iowa entre ellos, son dignos de elogio. Otros estados, incluido el nuestro, deberían seguir su ejemplo al adoptar leyes similares.

Aquí en el estado de Kansas, ahora sin el apoyo de un gobernador públicamente pro-vida, el camino hacia tal legislación será un gran desafío. En general, se cree que la Corte Suprema de Kansas pronto decidirá que existe un derecho constitucional al aborto en nuestra constitución estatal. Esta decisión tendrá consecuencias desastrosas para toda nuestra legislación pro-vida en la que hemos trabajado arduamente para ser aprobada. Sin embargo, no podemos rendirnos a la oposición, pero debemos educarnos y fortalecernos para una batalla cuesta arriba que tenemos por delante.

Por favor, estudie la posición de sus representantes electos con respecto a la vida. Pregúnteles personalmente, si tiene la oportunidad, o al menos investigue sus plataformas políticas para obtener esa información. Debemos hacerles saber que apoyamos una Enmienda de Vida Humana a nuestra constitución. Es vital que lo hagamos. Por favor, haga oír sus voces y sus opiniones a sus representantes electos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Cada año, en enero, los obispos de Kansas se reúnen con el liderazgo de ambos cuerpos, así como con el gobernador. A menudo, nos dicen que necesitan escuchar a sus electores. Es imperativo que todos nosotros nos involucremos en la arena política, por muy desagradable que sea a veces. Como levadura en el mundo, es nuestro deber como ciudadanos y como cristianos, para que la luz y la verdad del Evangelio brillen claramente en nuestra sociedad.

Es vital que nosotros, como católicos, tengamos un eco claro y sin vacilaciones en nuestra vida personal y pública, la enseñanza constante de nuestra iglesia de que toda vida es sagrada, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Creer lo contrario o promover cualquier cosa en contra es gravemente inmoral. Por esta razón, cualquiera que esté involucrado en la industria del aborto o que trabaje para promoverlo y desarrollarlo, incluidos los políticos católicos, debe abstenerse de recibir la Sagrada Comunión. Acercarse a la mesa eucarística con una mancha en el alma es cometer el pecado de sacrilegio.

En casos extremos, como el del Gobernador Cuomo, quien promulgó con entusiasmo el proyecto de ley, yo apoyaría a su obispo en la imposición de otros actos penales canónicos, que están destinados a ser medicinales, a fin de inculcarle el daño de esta decisión a su alma inmortal y el escándalo generalizado que su acción sin duda ha provocado. Eso sería lo verdaderamente pastoral que hay que hacer. Hacerlo es responsabilidad del obispo local, que tiene como máxima prioridad el cuidado de las almas, especialmente de aquellos que han dejado el camino correcto y corren el riesgo de ser condenados eternamente.

Si bien estamos sorprendidos de ser testigos de estas medidas extremas para permitir que los niños no nacidos, incluso los recién nacidos sean asesinados, no perdamos la esperanza ni la confianza en la victoria de la vida. Con esta confianza y convicción, la de los guerreros por la verdad y la justicia, oremos por el valor de pelear la buena batalla y hacer todo lo que podamos aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país por voz, voto y testimonio fuerte. Defender el derecho a la vida del no nacido.

Dios los bendiga a todos.

+ Obispo Carl A. Kemme

Safe Haven Sunday ayudará a familias salvaguardar sus niños

La mayoría de los adultos se sienten incómodos hablando de pornografía entre ellos. Abordar el tema con los niños es aún más difícil. Pero es necesario debido a la era digital en que vivimos, según Jake Samour, director de la Oficina diocesana de la pastoral para matrimonios y vida familiar. “Demasiados padres, abuelos y tutores creen que la pornografía que se encuentra en el Internet está más allá del interés de sus hijos. Las estadísticas nos cuentan otra historia.”

Para ayudar a padres de familia a ayudar a sus hijos a evitar ver la pornografía y ayudar a adultos que luchan con la pornografía, la Diócesis de Wichita está organizando y promoviendo el Safe Haven Sunday (Domingo de Refugio Seguro) el fin de semana del 30 al 31 de marzo. Las parroquias proporcionarán recursos en las misas del fin de semana que explican cómo proteger a las personas, los matrimonios y las familias con el objetivo de hacer de todos los hogares un refugio seguro.

El obispo Carl A. Kemme dijo que le apasiona la familia, la iglesia doméstica. “Quiero que todos los hogares estén seguros. Quiero ayudar a las personas y familias a superar la pornografía”, dijo. “Es mi deber sagrado proteger a los niños de nuestra gran Diócesis de Wichita de la pornografía, y es mi santa responsabilidad guiar y equipar a las personas y los padres de familia para que formen a sus hijos para que vivan vidas virtuosas y santas ya sea dentro del Internet o fuera de del internet.”

El obispo dijo que la pornografía crea un impedimento para obtener una relación profunda y duradera con Nuestro Señor Jesucristo, que debe de ser el centro de nuestras vidas, hogares y vocaciones. “La pornografía es una esclavitud y falsificación. Es una burla de la verdadera y santa intimidad que se celebra a través de la vida sacramental de la Iglesia,” dijo el Obispo Kemme. “El uso de la pornografía por parte de cualquier persona en el hogar priva al hogar de su papel de refugio y tiene efectos negativos en la vida de la familia y a largo de las generaciones.”

La pornografía no necesita ser combatida sola, dijo. “Espero que los recursos proporcionados en Safe Haven Sunday estimulen y enseñen a todas las personas y familias que se enfrentan a los efectos de la pornografía que existe un apoyo afectivo. Vale la pena luchar contra la pornografía por la integridad y la pureza suya, la de su cónyuge, sus hijos, y el futuro de todos en nuestra diócesis.”

Samour dijo que la primera exposición de un niño a la pornografía es a menudo durante sus años de escuela primaria, generalmente por accidente. Se hace fácilmente haciendo un clic incorrecto de video en YouTube, escribiendo una palabra incorrecta en una búsqueda, o un compañero(a) de clase puede compartir una imagen sexualmente explícita. “Cuando los padres y tutores no han creado un lugar donde sea seguro hablar de temas incómodos, los niños a menudo ocultan estas experiencias por vergüenza y pena,” dijo.

El nombre del fin de semana se inspiró en la carta pastoral del 2015 de los obispos de Estados Unidos sobre la pornografía, titulado “Crea en mí un corazón puro”, que dice que la “iglesia doméstica” debe salvaguardar “su papel como refugio seguro.” Samour dijo que el tema del fin de semana, “Equipar a la familia, Salvaguardar a los niños” significa que nosotros, como comunidad, estamos diciendo que queremos hogares santos, sanos y seguros, libres de pornografía y otras amenazas en línea que privan al hogar de su papel de ser un refugio seguro.

A la mayoría de las familias se les entregará el libro “Equipados: Cómo ser padres católicos e inteligentes en una cultura sexualizada”, que incluye poder mandar un mensaje de texto para recibir siete días de ayuda gratis por correo electrónico. El desafío proporciona consejos prácticos que cualquier adulto puede tomar para crear entornos digitales más seguros para ellos y sus hijos. “Los alentamos a que aprovechen estos recursos y les pedimos que sean intencionales de tomar los pasos sugeridos para garantizar una seguridad y alegría para usted, sus seres queridos y la comunidad en general,” dijo Samour.

La diócesis está colaborando esta iniciativa con Covenant Eyes®, la cual es una compañía que diseña software de monitoreo y responsabilidad de Internet que filtra el contenido no deseado en los móviles o portátiles.

Las mujeres hispanas de Santa Margarita y el Perpetuo Socorro hacen presencia en el IV Congreso Hispano de Evangelización y Renovación en Espíritu Santo.

IV Congreso Hispano de Evangelización de mujeres

El 23 y 24 de febrero se llevó a cabo el IV Congreso de Evangelización de Mujeres en el Campo Hiawatha.

El evento este año fue organizado en conjunto por la Parroquia del Perpetuo Socorro y Santa Margarita María. Con el lema “Reconócete Mujer, Dios te ama” 569 mujeres participaron en el Congreso.

Los Conferencistas invitados fueron: Esther Julia Garzón; El Padre Ned Blick; el Padre Félix Fernández; el Padre José Machado y Guillermo Valencia. Las participantes experimentaron el amor de Dios, la gracia del Espíritu Santo y se llenaron con la Eucaristía, alabanza, sanación y oración.

Pasar de un stewardship impulsado por el deber a uno impulsado por la pasión

Por el Padre Jirak

Esta es la segunda reflexión de tres del Padre Jirak

Expresión

Expresión se refiere a cómo nos expresamos. Por supuesto, nos expresamos a través de las palabras. Sin embargo, como dice San Ignacio de Loyola, el amor se expresa “más por hechos que por palabras”. La expresión en la Nueva Evangelización se comunica a través de palabras y acciones. Lo “nuevo” en la expresión de la Nueva Evangelización es en realidad un cambio del lenguaje y acción legal al lenguaje y acción personalistas. Por ejemplo, el lenguaje y la acción legal se centran en los requisitos, deberes, responsabilidades, castigos y recompensas. El lenguaje y la acción personalistas reflejan las relaciones, el corazón, la devoción, el amor y la realización personal.

El Papa Emérito Benedicto enfatizó esta “nueva” forma de expresar nuestra fe católica en numerosas ocasiones. Mi línea favorita del Papa Emérito Benedicto XVI y la nueva y personalista forma de hablar de la fe es su encíclica, Deus Caritas Est, “Ser cristiano no es el resultado de una elección ética o una idea elevada, sino del encuentro con un evento, una persona, que le da a la vida un nuevo horizonte y una dirección decisiva” (DCE, 1). El Papa Francisco usa frecuentemente el lenguaje personalista al hablar sobre la fe. En Evangelii Gaudium, el tercer párrafo del plan pastoral para su pontificado, “Invito a todos los cristianos, en todas partes, en este mismo momento, a un encuentro personal renovado con Jesucristo, o al menos a una apertura para permitirle que se encuentre con ellos” (EG, 3).

La expresión personalista de la Nueva Evangelización incluye todo el enfoque pastoral de los sacerdotes y los fieles, es decir, la familia parroquial. El Papa Francisco destaca este requisito en su plan pastoral para la Iglesia: “Una comunidad evangelizadora se involucra de palabra y acción en la vida diaria de las personas; une distancias, está dispuesto a abarcarse si es necesario y abraza la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en los demás. Los evangelizadores asumen el “olor de las ovejas” y las ovejas están dispuestas a escuchar su voz “(EG, 24).

Ha sido emocionante para mí fomentar esta expresión más personalista en comparación a la expresión legalista de la evangelización, el ministerio y la forma de vida del stewardship. La primera vía para fomentar esta expresión personalista de manera práctica ha sido a través de la predicación. La predicación es mi actividad sacerdotal favorita. Predicar de una manera más personal es hablar “de corazón a corazón” con la gente. El Papa Francisco afirma que “la homilía es la piedra de toque para juzgar la cercanía y la capacidad de un pastor para comunicarse con su pueblo”. Otras vías para cultivar la expresión más personalista de nuestra fe católica son nuestro esfuerzo por hacer que la “Adoración perpetua sea perpetua nuevamente”. Es emocionante ver a tantos de ustedes cara a cara con el Señor en nuestra capilla de Adoración las 24 horas del día. Tuvimos más de 250 feligreses inscritos y en realidad nos comprometimos a una hora específica. También relacionado con la expresión más personalista de la fe está el sacramento de la confesión. El Papa Francisco identifica el sacramento de la confesión como el sacramento de la Nueva Evangelización. Con tres sacerdotes asignados a la parroquia, hemos tenido la libertad de presentar cuatro horas adicionales de confesiones cada fin de semana. Cada semana escuchamos 3 o 4 veces más confesiones con las oportunidades adicionales de confesión.

Noche Informativa para Padres con niños con necesidades especiales el 29 de abril

La Oficina para personas con necesidades especiales en colaboración con la oficina del Ministerio Hispano patrocinarán una noche informativa el lunes 29 de abril. Este evento se llevará a cabo desde las 6:30 p.m. hasta las 9 p.m. en el Centro Pastoral St. José, localizado en el 437 N. Topeka, Wichita.

Habrá traducción especial al español. Entre alguna de los temas a discutir están Tutela, consejos financieros para su futuro y la vida de su hijo con discapacidad, duelo y pérdida, etc. Para más información, comuníquese con la oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

Intención del Santo Padre para Marzo

Por la evangelización: Por las comunidades cristianas, en particular las que son perseguidas, para que sientan la cercanía de Cristo y para que sus derechos sean reconocidos.

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

• Domingo 17 de marzo, 2 p.m. Catedral de la Inmaculada Concepción.

• Lunes, 18 de marzo, 3 p.m. Centro Pastoral Hispano.

• Lunes 4 de marzo, 7 p.m. San Patricio – Salón Madre Teresa.

• Miércoles 20 de marzo, 8: 00 pm. Perpetuo Socorro

Cursillo de Cristiandad - Escuela de Dirigentes

Wichita: primer y tercer viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinadora: Patricia Benavides, tlf. (316) 210-0004.

Arkansas City: tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11 a.m. en el Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadores: Isabel Rodriguez y Lauro Lopez, tlf. (620) 660-5180 y (316) 559-3776.

Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7 p.m. en el Salón Parroquial de la Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe. Coordinadores: Norma Urueta y Patty Benavides tlf. (620) 474-5238 y 316-210-0004

Cursillo de Cristiandad - Ultreyas

Wichita: último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Escuela de San Patricio. Coordinadores: Efren y Laura Martinez asistidos por Laura Martinez. Arkansas City: tercer domingo del mes 1 p.m. Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadora: Isabel Rodriguez. Hutchinson: cuarto domingo del mes, 1:30 p.m. en el Gimnasio de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinadora: Norma Hurueta (620)474-5238.

Taller “A Nuestro Alcance”: Centro Pastoral Hispano, 10 de marzo, 9 de junio y 6 de octubre. Para más información e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.

Seminario de Preparación Matrimonial: Centro Pastoral Hispano, 5 de mayo, 11 de agosto y 1ro de Diciembre. Para más información e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.mación e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.