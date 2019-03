Avance Católico, Viernes, 15 de Febrero, 2019

Las cenizas que recibimos el Miércoles de Ceniza son una señal de arrepentimiento. (Foto Avance)

Miércoles de Ceniza y comienzo de la Cuaresma marzo 6

Con la imposición de las cenizas, se inicia una estación espiritual particularmente relevante para todo cristiano que quiera prepararse dignamente para la vivir el Misterio Pascual, es decir, la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor Jesús.

Este tiempo vigoroso del Año Litúrgico se caracteriza por el mensaje bíblico que puede ser resumido en una sola palabra: “metanoeiete”, es decir “Convertíos”. Este imperativo es propuesto a la mente de los fieles mediante el rito austero de la imposición de ceniza, el cual, con las palabras “Convertíos y creed en el Evangelio” y con la expresión “Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás”, invita a todos a reflexionar acerca del deber de la conversión, recordando la inexorable caducidad y efímera fragilidad de la vida humana, sujeta a la muerte.

La sugestiva ceremonia de la ceniza eleva nuestras mentes a la realidad eterna que no pasa jamás, a Dios; principio y fin, alfa y omega de nuestra existencia. La conversión no es, en efecto, sino un volver a Dios, valorando las realidades terrenales bajo la luz indefectible de su verdad. Una valoración que implica una conciencia cada vez más diáfana del hecho de que estamos de paso en este fatigoso itinerario sobre la tierra, y que nos impulsa y estimula a trabajar hasta el final, a fin de que el Reino de Dios se instaure dentro de nosotros y triunfe su justicia.

Sinónimo de “conversión” es así mismo la palabra “penitencia”... Penitencia como cambio de mentalidad. Penitencia como expresión de libre y positivo esfuerzo en el seguimiento de Cristo.

Significado simbólico de la Ceniza

La ceniza, del latín “cinis”, es producto de la combustión de algo por el fuego. Muy fácilmente adquirió un sentido simbólico de muerte, caducidad, y en sentido trasladado, de humildad y penitencia. En Jonás 3,6 sirve, por ejemplo, para describir la conversión de los habitantes de Nínive. Muchas veces se une al “polvo” de la tierra: “en verdad soy polvo y ceniza”, dice Abraham en Gén. 18,27. El Miércoles de Ceniza, el anterior al primer domingo de Cuaresma (muchos lo entenderán mejor diciendo que es le que sigue al carnaval), realizamos el gesto simbólico de la imposición de ceniza en la frente (fruto de la cremación de las palmas del año pasado). Se hace como respuesta a la Palabra de Dios que nos invita a la conversión, como inicio y puerta del ayuno cuaresmal y de la marcha de preparación a la Pascua.

La Cuaresma empieza con ceniza y termina con el fuego, el agua y la luz de la Vigilia Pascual. Algo debe quemarse y destruirse en nosotros -el hombre viejo- para dar lugar a la novedad de la vida pascual de Cristo.

Mientras el ministro impone la ceniza dice estas dos expresiones, alternativamente: “Arrepiéntete y cree en el Evangelio” (Cf Mc1,15) y “Acuérdate de que eres polvo y al polvo has de volver” (Cf Gén 3,19): un signo y unas palabras que expresan muy bien nuestra caducidad, nuestra conversión y aceptación del Evangelio, o sea, la novedad de vida que Cristo cada año quiere comunicarnos en la Pascua.

Jenny Friend sostiene una piña para el Baile Flor de Piña.

Feligresa de Catedral se acerca a la comunidad hispana

Por Jenny Friend

Hace cinco años comencé a organizar La caminata de los Amigos de los pobres para recaudar fondos para la Sociedad de St. Vincent de Paul de la Catedral. Quería llegarles a nuestros feligreses hispanos.

Catedral siempre ha parecido tener dos comunidades diferentes, la de inglés y la de español. Para crear la unidad, me aseguré de que otros miembros y yo estuviéramos en cada misa, de inglés y de español, para promover la caminata. Me enteré de que muchas de las comunidades hispanas nunca habían oído hablar de la Sociedad de St. Vincent de Paul. Fue una oportunidad para compartir sobre este ministerio, pero se convirtió en una oportunidad aún mayor para mí.

He tenido la dicha de que muchos de nuestra comunidad hispana participen en la caminata a lo largo de los años. Los he llegado a conocer, y las amistades han florecido. Durante una caminata en particular, hace dos años, me preguntaron si me gustaría unirme a algunas de las damas en la realización del “Baile Flor de Piña” o Baile de la piña en el festival anual de Nuestra Señora de Guadalupe en la Catedral.

El “Baile Flor de Piña” es una danza folklórica con orígenes indígenas. Los bailarines visten trajes tradicionales de México, llevan una piña en el hombro y las ofrecen como regalos. Esta danza se originó en Oaxaca, México.

Me divertí mucho aprendiendo sobre su cultura y costumbres. El año pasado me pidieron estar en el Comité del Festival Guadalupano. Eso sí, no hablo español, pero todas estas actividades se llevan a cabo en español. Nunca me sentí excluida.

En cada reunión, me saludaban con un beso en cada mejilla y un abrazo. Alguien, sin habérselo pedido, siempre se sentaba cerca y traducía a mi oído. Me emociona siempre ver a mi familia de feligreses hispanos en cada evento.

Comparto esta historia con ustedes con la esperanza de que nunca dejen que la barrera del idioma les impida conectarse con sus hermanos y hermanas en la fe. Como católicos, debemos abrazarnos y celebrar juntos nuestra fe, incluso cuando hay diferencias. Hay fuerza en la unidad, especialmente cuando se glorifica a Dios juntos.

Friend, es presidente del Consejo de Administración en la Catedral de la Inmaculada Concepción en Wichita.

Nuevas Sesiones de Inglés y Ciudadanía en el Centro Pastoral

Una vez más la oficina del Ministerio Hispano se prepara para comenzar los cursos de Inglés Básico, Intermedio, Avanzado, como también el curso de camino a la Ciudadanía.

Otra clase que se ofrece es la de conversación para poner en práctica lo aprendido. Estos cursos se llevarán a cabo en el Centro Pastoral San José una vez a la semana de 6:30 a 8:30 p.m. ya sea lunes, martes o jueves dependiendo de su clase. La duración es 10 semanas desde abril a junio.

Si está interesado, le invitamos a la noche de Orientación, Inscripción y selección de clases el 25 de Marzo a las 6:30 p.m. en el Centro Pastoral San José, en el 437 N. Topeka, Wichita. Llámenos para más información al 316-269-3919.

“Un idioma diferente es una visión de vida diferente.” - Federico Fellini

México ofrece visas a miembros de caravanas

CIUDAD HIDALGO, México (CNS) — En este usualmente ajetreado cruce fronterizo entre México y Guatemala, los inmigrantes centroamericanos — parte de una caravana que partió el 15 de enero desde San Pedro Sula, Honduras — se sientan pacientemente en sillas plegables en la sombra. Funcionarios de inmigración mexicanos les repartían botellas de agua, mientras miembros de la armada les servían platos de un guiso simple y rebanadas de pan blanco.

Cuando leían sus nombres de una lista, ellos avanzaban para recoger visas humanitarias por un año, las cuales les permiten circular libremente por México, trabajar en el país y solicitar beneficios sociales tales como cuidado de salud y educación.

“No sabía que nos darían una visa”, dijo Josué Girón, 22, un soldador de Honduras, que escapó en la caravana cuando ya no podía hacer los pagos a extorsionadores.

“No podíamos creerlo”, agregó, señalando que la policía en Honduras y los agentes fronterizos en Guatemala trataron de detener el avance de la caravana. “Pensamos que era un truco. Ningún gobierno ha querido ayudarnos”.

México esperó la llegada de las caravanas anteriores desplegando policías y cerrando la frontera, obligando a los inmigrantes a cruzar el Río Suchiate, el cual separa México de Guatemala.

Esta vez, sin embargo, el nuevo gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López

Obrador ha prometido visas humanitarias, que se supone han de procesarse en un plazo de cinco días.

Los solicitantes pueden también esperar en albergues establecidos para ellos, mientras su trámite se procesa.

Más de 14.000 inmigrantes han hecho su solicitud para las visas humanitarias, según tuiteó el Instituto Nacional de Inmigración de México el 27 de enero. Largas filas de solicitantes estaban formándose aún en el puente que conecta México con Guatemala -según las fotos de los medios de comunicación.

Al anunciar el plan, la ministra del interior Olga Sánchez Cordero dijo que emitir las visas humanitarias facilitaría una migración “en orden” y aseguraría que los derechos de los inmigrantes sean protegidos.

Intención del Santo Padre para Enero

En febrero, el Papa Francisco pide rezar en todo el mundo para frenar la corrupción: “Para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción”.

Con gran colaboración se realizó el III Congreso de Hombres — Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Santa Margarita María colaboran en la planeación y desarrollo del III Congreso Hispano de Hombres de Evangelización y Renovación en el Espíritu Santo. El 2 y 3 de febrero alrededor de 300 hombres vivieron un encuentro personal con Jesús. Con el lema: “Para los hombre es imposible, pero para Dios todo es posible.” El evento se llevó a cabo en el Campo Hiawatha. Los conferencistas invitados fueron: Elmer Emilio Martínez, Héctor García, el padre Reinaldo Trejo de Venezuela, el padre Michael Brungardt, el padre Ned Blick y el padre José Machado. El Congreso terminó con una misa de clausura.

Jóvenes hispanos: un gran porcentaje de los Católicos en EE.UU.

“Todos los católicos en los Estados Unidos – asiáticos, anglos, hispanos, indígenas, afroamericanos- somos parte de la misma historia: la historia de mujeres y hombres bautizados que vivimos nuestra relación con Jesucristo dentro de la tradición católica romana. Hasta que no entendamos esta verdad y sus implicaciones, no vamos a ser capaces de asumir nuestra realidad presente…

Permítanme resaltar las siguientes siete estadísticas, las cuales nos dan una mejor idea de quiénes son los jóvenes hispanos en los Estados Unidos. Creo que estas estadísticas nos ayudan a tener un punto de partida en común.

• En el año 2016, aproximadamente 21 millones de adultos en los Estados Unidos se identificaban como católicos. Aparte de ellos, unos 9 millones de niños hispanos eran contados como católicos.

• En el año 2016, cerca del 61 por ciento de los inmigrantes hispanos era católico, aunque un 50 por ciento de la segunda generación y un 43 por ciento de la tercera generación, y otras generaciones nacidas en el país, se identificaban como tal. Se estima que entre generación y generación de jóvenes hispanos hay una disminución de aproximadamente 6 por ciento en cuanto a identificación católica.

• Cerca del 40 por ciento de todos los católicos en los EE.UU son hispanos; un 50 por ciento de católicos entre los 14 y 29 años son hispanos, un 55 por ciento de los católicos menores de 14 años son hispanos.

• El 85 por ciento de los hispanos entre los 14 y 17 años nacieron en los Estados Unidos.

• Unas dos terceras partes (68 por ciento) de los hispanos entre los 18 y 30 años nacieron en los EE.UU.

• Aproximadamente el 4 por ciento de los niños católicos hispanos están matriculados en escuelas católicas.

• Cerca de tres quintos (59 por ciento) de los niños hispanos entre los 0 y 17 años vive en familias de bajos ingresos y aproximadamente tres de cada diez viven por debajo del nivel de pobreza.

(Del libro Nuestros Jóvenes Católicos por Hosffman Ospino)

Misiòn posibile — Ciento trenta y tres jóvenes de Catedral y San Patricio se reunieron para una Misión Posible en el Centro Católico de estudiantes St. Paul en WSU. Con el lema Misión Posible: Con Dios todo es posible.” Estos jóvenes que se preparan para su confirmación compartieron, escucharon diferentes charlas, oraron y salieron revitalizados en la Fe y comprometidos a seguir creciendo en sus vidas espirituales. El Retiro estuvo organizado por el Ministerio Hispano con la ayuda del Equipo de Apoyo Juvenil Diocesano EAJD, los sacerdotes de la Catedral y San Patricio y la oficina de Formación de la Fe.

Una gran oportunidad para enriquecer tu matrimonio

Por Jake Samour

Aunque es posible que tú y tu pareja no necesiten tomarse un fin de semana juntos, ¡se lo merecen! Te mereces la oportunidad de sentir el amor, la pasión y la conexión que tuviste cuando conociste a tu esposa. Una forma de recuperarlo es participando en un fin de semana de Encuentro Matrimonial Mundial. Les ayudará a recordar las razones por las que se enamoraron y les ayudará a vivir su vocación del matrimonio en toda su plenitud.

¡El fin de semana del Encuentro Matrimonial ayuda a las parejas casadas a convertir un buen matrimonio en uno excelente! El fin de semana profundiza y enriquece las alegrías que comparte una pareja, sin importar cuánto tiempo hayan estado casados.

Durante el fin de semana, la pareja se enfoca en su relación, lejos de las distracciones y las tensiones de la vida cotidiana. El fin de semana está diseñado para ayudarles a estar sin la tecnología y hasta sin los niños, todo lo que muchas veces impide que una pareja pueda concentrarse el uno con el otro. Pero no es un retiro como cualquier otro, ni es una clínica matrimonial, ni sesiones grupales. Sino que es una experiencia única diseñada para revitalizar tu matrimonio. ¡Cada matrimonio merece este tipo de atención!

Miles de parejas han participado en un Encuentro Matrimonial y cada una de ellas, sin lugar a dudas, ha recibido algo invaluable para su relación. Cada pareja va por razones diferentes, pero no se necesita tener una razón para ir, puedes ir porque sabes que tu esposo se alegrará de haberlo hecho.

Si tú eres el marido, imagínate si tú, por iniciativa propia, le dijeras a tu mujer que quieres llevarla a este fin de semana. ¿Cuál sería su reacción? Incluso si ella no quisiera ir, sabes que te agradecería que te tomaste la molestia de ofrecerte a estar juntos todo un fin de semana.

Muchas parejas confirman que después de participar en un Encuentro Matrimonial, se sienten más felices y más enamorados. Además, la mayoría de ellos renuevan su compromiso mutuo. ¡Afirman que esa decisión fue una de sus mejores! También terminan conociendo a otras parejas y hacen nuevos amigos. Pero no como cualquier otra amistad sino que son otras parejas que se comprometen a lo mismo que ustedes, a vivir sus votos y su vocación. Cada vez que se reúnen, encuentran una renovación y obtienen el placer de estar con otras parejas que tienen la misma manera de pensar, o sea las mismas cosas básicas con respecto a la vida y al amor.

El fin de semana del 5 al 7 de Abril se llevará a cabo un retiro del Encuentro Matrimonial en el Spiritual Life Center. Para más informes contacta a: José y Alma García al (316) 305-0802 o (316) 519-4194 o por correo al emmwichitaseccion21@gmail.com.

Adicionalmente, febrero es un mes hermoso para celebrar y crear conciencia sobre la belleza y el don del matrimonio y la vida familiar. Durante el 7 al 14 de febrero observamos la Semana Nacional del Matrimonio, para más información ve a https://tinyurl.com/zc525wb. Puedes también encontrar reflexiones y recursos adicionales en la página de web de la Conferencia Episcopal de los Obispos: https://portumatrimonio.org/.

Jake Samour es el director de la Oficina para la Pastoral de Matrimonios y Vida Familiar

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

• Domingo 17 de febrero, 2 p.m. Catedral de la Inmaculada Concepción.

• Lunes 18 de febrero a las 3 p.m. en el Centro Pastoral Hispano. 437 N Topeka.

• Miércoles 20 de febrero a las 8 p.m. en la Parroquia del Perpetuo Socorro.

• Lunes 4 de marzo a las 7 p.m. en el Salón Madre Teresa en San Patricio.

Cursillo de Cristiandad - Escuela de Dirigentes

Wichita: primer y tercer viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinadora: Patricia Benavides, tlf. (316) 210-0004.

Arkansas City: tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11 a.m. en el Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadores: Isabel Rodriguez y Lauro Lopez, tlf. (620) 660-5180 y (316) 559-3776.

Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7 p.m. en el Salón Parroquial de la Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe. Coordinadores: Norma Urueta y Patty Benavides tlf. (620) 474-5238 y 316-210-0004

Cursillo de Cristiandad - Ultreyas

Wichita: último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Escuela de San Patricio. Coordinadores: Efren y Laura Martinez asistidos por Laura Martinez. Arkansas City: tercer domingo del mes 1 p.m. Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadora: Isabel Rodriguez. Hutchinson: cuarto domingo del mes, 1:30 p.m. en el Gimnasio de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinadora: Norma Hurueta (620)474-5238.

Taller “A Nuestro Alcance”: Centro Pastoral Hispano, 10 de marzo, 9 de junio y 6 de octubre. Para más información e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.

Seminario de Preparación Matrimonial: Centro Pastoral Hispano, 5 de mayo, 11 de agosto y 1ro de Diciembre. Para más información e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.mación e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.