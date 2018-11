Avance Católico, Viernes, 16 de Noviembre, 2018

Misioneras Catequistas de los Pobres ya establecidas en Wichita — El pasado verano las Hermanas Misioneras Catequistas de los Pobres se establecieron en la Parroquia de San Patricio para comenzar su trabajo de evangelización en las diferentes parroquias que sirven a la comunidad hispana. Actualmente colaboran con Catedral, San Patricio, Sta. Ana y Santa Margarita María. También ayudan en El Lord’s Diner. La comunidad se siente muy contenta y agradecida de tenerlas aquí en Wichita. De izquierda a derecha: Hna./Sr. Ma. De Lourdes Moreno Granados, Hna./Sr. Domitila González, Hna./Sr. Silvia Domínguez, Hna./Sr. María de los Angeles Guerra.

El Obispo Kemme explica en más detalle su plan pastoral y su misión

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

En un esfuerzo por promover y explicar aún más nuestro nuevo Plan Pastoral diocesano, que se hizo público hace algunas semanas en el Catholic Advance y que puede encontrar en nuestra página web diocesana, CatholicDioceseof Wichita.org, me gustaría compartir algunas ideas con respecto a la segunda parte de nuestro plan, nuestra nueva declaración de la misión diocesana que dice: “La misión de la Diócesis Católica de Wichita es ir fielmente a predicar el Evangelio a todos los hijos de Dios y evangelizar la cultura de hoy.”

El Papa Francisco en su Exhortación apostólica, “La alegría del Evangelio”, animó a los miembros de la iglesia a avanzar, a ir más allá de la zona de confort y a salir y predicar el Evangelio con valor, convicción y alegría. El mundo merece conocer el gozo de creer, vivir y servir a Jesucristo.

Como católicos, tenemos buenas noticias para compartir con el mundo que nos rodea. Tenemos los sacramentos, los signos vivos de Cristo resucitado para fortalecernos en nuestro peregrinaje de la vida. En particular, tenemos a Jesús en la Eucaristía, que viene a nosotros día tras día en nuestros altares y que comparte su vida con nosotros en una comunión de amor divino.

Jesús permanece con nosotros en el tabernáculo para nuestra adoración y para anclarnos en las tormentas de nuestras vidas. Tenemos las enseñanzas de la iglesia, enunciadas en el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos guían en la vida de fe, oración, servicio y vida moral.

Tenemos comunidades parroquiales que nos apoyan, nos desafían y nos aman, así como también nos llaman a una vida de Stewardship radical. Todo esto y mucho más son tesoros y verdaderas riquezas que se nos dan para compartirlos con los hijos de Dios. Hacemos esto predicando, tanto de palabra como de hecho.

La fe fue compartida por primera vez por la predicación de los apóstoles, que estaban tan llenos del Espíritu Santo que dejaron sus moradas de seguridad, temor y aislamiento y salieron a los confines de la tierra para proclamar la Buena Nueva. Nos maravillamos ante el poder de su predicación, porque muchos escucharon y creyeron.

Hoy, la fe de miles de millones se apoya sólidamente en la predicación de los apóstoles. Ese dinamismo permanece en la iglesia hoy, aunque hay muchas fuerzas en el mundo que intentan limitarlo o extinguirlo. Debemos recuperar este dinamismo interior para nosotros mismos en estos tiempos turbulentos del siglo XXI.

Los obispos y los sacerdotes tienen un mandato apostólico para predicar el Evangelio; por favor, oren por nosotros al llegar al púlpito todos los días y predicar la Palabra de Dios. ¡Que nuestra predicación sea audaz, auténtica, consistente y transformadora! Anímennos a predicar de esta manera y a vivir como auténticos motivadores de la Palabra, para que los corazones y las almas sean movidos a una mayor conversión en Cristo Jesús.

Pero todos los bautizados también son predicadores. Aquí, los laicos predican, más a menudo, pero no exclusivamente, por su ejemplo y sus buenas obras. Jesús nos llamó a todos a ser sal para la tierra y luz para el mundo. Cada persona bautizada, entonces, es un proclamador de la Buena Nueva de Jesucristo, que agrega sabor a la vida y la luz de las personas para superar su oscuridad. ¿Las personas en su mundo de influencia, su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y otras personas saben que usted es un amigo de Jesucristo? Yo espero que sí. Jesús depende de todos nosotros para traer a otros con fe.

Finalmente, nuestra misión es evangelizar la cultura. La cultura es el contexto en el que vivimos la fe. Para muchos en nuestro pasado reciente, la cultura de nuestra sociedad y nuestros tiempos era una cultura cristiana o al menos una que apoyaba indirectamente los principios del Evangelio de Jesucristo.

Eso, honesta y lamentablemente ya no es el caso. Nuestra cultura, de muchas maneras, se ha vuelto hostil a la verdadera fe cristiana. Pero sin embargo debemos evangelizar o re-evangelizar la cultura en que vivimos. Esto no significa, por supuesto, que impongamos o coaccionemos a otros en la fe, sino que proponemos, invitamos y animamos con humildad y amor a todos a compartirla.

Significa también que no tenemos miedo de vivir una fe pública en Jesucristo, de ser vistos por otros como sus discípulos en el mundo, de testificar a Cristo mediante la práctica de las obras de misericordia espirituales y corporales, al votar de acuerdo con nuestra propia conciencia formada, participando en la vida pública como levadura en el mundo; en resumen, ser tan católicos y cristianos en la plaza pública como lo estamos en la iglesia, donde celebramos la Misa. No es fácil estar seguro, pero Dios nos dará el coraje y la fuerza para hacerlo.

¿Aceptarás mi invitación para ayudarnos a llevar a cabo esta misión? ¿Te unirás a mí y a los muchos otros en nuestra diócesis para predicar el Evangelio a todos los hijos de Dios y evangelizar la cultura?

Le pido a Dios para que nuestra diócesis verdaderamente viva plenamente como discípulos misioneros de Jesucristo. ¡Dios los bendiga!

+ Obispo Carl Kemme

El Adviento comienza el 2 de diciembre — El Adviento es el período de preparación para celebrar la Navidad y comienza cuatro domingos antes de esta fiesta. Además se encuentra en el comienzo del Año Litúrgico católico. Este año 2018, comenzará el domingo 2 de diciembre y el último domingo de Adviento será el 23 de diciembre.

Múltiples demandas cuestionan la rescisión de DACA

Por Ilissa Mira

Tras la emisión el 5 de septiembre de 2017 de un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que rescindió DACA y una sección de Preguntas Frecuentes que aborda los elementos de la implementación, varios estados, universidades, individuos y ONG han entablado demandas que cuestionan la legalidad de la rescisión y terminación de DACA.

En tres de los casos a continuación, los demandantes piden a los tribunales que declaren que la nota de rescisión del DHS es ilegal y que impidan que cualquier implementación de la terminación de DACA siga adelante. Cada uno de estos casos plantea reclamaciones administrativas y constitucionales similares.

En general, los demandantes argumentan que la decisión del gobierno de rescindir DACA equivale a violaciones de igual protección y derechos de debido proceso; que el gobierno no brindó la oportunidad de notificar y comentar sobre un cambio de política que afecta los derechos fundamentales de los beneficiarios de DACA, los estados en los que residen, las instituciones académicas y los empleadores; que la rescisión fue “arbitraria y caprichosa” ya que el gobierno no ha proporcionado una base válida para la decisión; y que la finalización de DACA es fundamentalmente injusta ya que los solicitantes se presentaron e identificaron ante el gobierno, confiando en las garantías del DHS de que DACA era un ejercicio legal de discreción y que su información personal no se usaría para su cumplimiento.

Texas y otros nueve estados también han presentado una demanda y le están pidiendo a un tribunal de distrito de Texas que encuentre que el programa DACA de 2012 es ilegal. Este artículo resume el litigio actual.

Los delegados de la Diócesis de Wichita en el V Encuentro Nacional de izquierda a derecha: Efrén López, Jake Samour, Danny T. Krug, Anthony Keiser, Juan Pablo Pérez y la Hermana Lourdes Moreno.

Delegados del V Encuentro Nacional enviados a construir una Cultura de Encuentro

Por Jake Samour

¡Qué maravilloso Quinto Encuentro Nacional de la Pastoral Hispana/Latina el que tuvimos en Grapevine, Texas, del 20 al 23 de septiembre! Cuatro días de oración, intercambio y aprendizaje revelaron a un pueblo de Dios vivo en el amor de Jesús. Estoy muy agradecido de haber participado no solo como representante de la Asociación Nacional de Ministros de Vida Familiar Católica, sino también como delegado local de la Diócesis Católica de Wichita. Nuestra delegación diocesana incluyó a Danny Krug, Director de la Oficina del Ministerio Hispano; Anthony Keiser, Director de la Oficina de Formación en la Fe, Juan Pablo Pérez, de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Hermana María de Lourdes Moreno, Catequista de los Pobres y Efrén López de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en Pittsburg.

Fue increíble ver a todos los delegados de todas partes del país, organizaciones nacionales y patrocinadores que acompañaron y apoyaron este gran encuentro. También fue hermoso ver a todos los obispos que acompañaron a su gente en este proceso tanto a nivel local como en el evento nacional.

Construir “una cultura de encuentro que reviva la esperanza”. Con este llamado, el Papa Francisco dio la bienvenida al V Encuentro a unas 3.200 personas provenientes de más de 160 diócesis y unas 200 organizaciones católicas de todo el país. Después de transmitirse el video con el mensaje del Santo Padre, el Nuncio Apostólico para Estados Unidos, Arzobispo Christophe Pierre, nos invitó a salir de nuestra zona de confort y a convertirnos en fermento de comunión. Nosotros, los delegados al V Encuentro, Obispos y pueblo caminando juntos, agradecidos llevamos este encargo a nuestras comunidades llenos de un espíritu misionero.

El proceso del V Encuentro, y especialmente la reunión nacional, pasará a la historia como un momento especial de gracia para la Iglesia en los Estados Unidos en estos tiempos turbulentos y difíciles. Como el Cardenal Daniel DiNardo, Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, apropiadamente expresó en sus palabras de bienvenida: “En medio de esta oscuridad, el Encuentro es una luz que brilla e ilumina el camino a seguir. El entusiasmo, la pasión, el amor y la alegría del proceso de Encuentro es un medio de gracia, un regalo para nosotros mientras nos esforzamos por reconstruir la Iglesia”.

Un momento especial del V Encuentro Nacional fue la participación de cientos de jóvenes adultos que nos brindaron esperanza con su entusiasmo y coraje, testimonio de fe y compromiso con la Iglesia. A medida que el proceso de Encuentro continúa, esperamos que se dé la bienvenida a su energía, sus dones y talentos para el servicio de toda la Iglesia.

Miles de católicos regresamos a casa llenos de fe para compartir nuestras experiencias con aquellos cuyas voces representaban y con todos los que no pudieron asistir. De esta manera, el Espíritu Santo multiplicará las gracias de renovación y conversión. El proceso ahora continúa con el cargo de devolver a nuestras comunidades en nuestra Diócesis lo que experimentamos en el Encuentro Nacional. ¡Que así sea!

Basílica de Guadalupe abre sus puertas a migrantes

CÓRDOBA, México (CNS) – La caravana de migrantes que está viajando por México ha comenzado a llegar a Ciudad de México, donde la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el santuario mariano más visitado del mundo, ha abierto su albergue, que normalmente se usa para peregrinos, a migrantes centroamericanos.

Por lo menos 1,000 migrantes salieron el 5 de noviembre de Córdoba, a 190 millas al sureste de Ciudad de México, con la esperanza de hacer el impulso final hasta la capital. A ellos se le unió otro grupo que salió de Puebla, más cerca de Ciudad de México, donde los migrantes recibieron ayuda y durmieron en parroquias.

La caravana originó y salió de San Pedro Sula, Honduras el 12 de octubre, y creció mientras avanzaba al norte. Los migrantes han cruzado fronteras y penetrado barricadas, han dormido en aceras y en plazas y han sufrido enfermedades y heridas tras las largas caminatas bajo un clima caliente e inclemente.

Católicos que trabajan con el asunto de inmigración en América Central dicen que las caravanas se han convertido en la forma preferida de viajar para migrantes buscando pasar por México, donde comúnmente se cometen crímenes contra los migrantes que viajan solos o en grupos pequeños.

Ellos dicen que se sienten más seguros viajando con las caravanas por el tema de falta de seguridad y tampoco tienen que pagar precios caros a coyotes, o contrabandistas de personas.

La intención del Papa para noviembre

Al servicio de la paz: Para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas.

Papa envía mensaje de ‘buena’ política para la Jornada Mundial de la Paz

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) -- El mundo no tendrá paz sin que las personas tengan confianza mutua y se respeten las palabras los unos a los otros, dijo el Vaticano mientras anunciaba que el mensaje del papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz de 2019 hablaría de “la buena política”.

“La buena política está al servicio de la paz”, ese será el tema para la conmemoración del 1 de enero y para el mensaje que el papa Francisco escribirá para la ocasión, decía un comunicado del Vaticano publicado el 6 de noviembre, el día en que las elecciones de medio término se llevaban a cabo en Estados Unidos para determinar la composición política del Congreso para los próximos dos años y varios puestos de gobernadores estatales y alcaldes.

El mensaje completo del papa para la Jornada Mundial de la Paz, tradicionalmente publicado por el Vaticano a mediados de diciembre, es enviado a líderes de las naciones de todo el mundo a través de diplomáticos del Vaticano.

Organizaciones se preocupan por tensión en la frontera

WASHINGTON (CNS) — A finales de octubre, la Administración Trump anunció planes de enviar más de 5,000 soldados militares a la frontera sur, anticipando la llegada de un grupo de inmigrantes de Centroamérica en rumbo al norte. Uno o dos días después, el presidente Donald Trump dijo que enviaría el triple de esa cifra, quizás hasta 15,000, para proteger al país de “algunos muy malos delincuentes y pandilleros”, según él describió, en tuits, al grupo que viaja desde Centroamérica a la frontera sur de Estados Unidos con México, un grupo al que comúnmente se le llama la “caravana”.

Grupos católicos que trabajan con los inmigrantes, y otros que cooperan con ellos, están preocupados por las palabras, acciones y medidas del presidente y dicen que están creando un ambiente peligroso antes de la llegada del grupo, que se dice cuenta entre 3 mil y 7 mil, incluyendo unos 2,000 niños y jóvenes.

“Estoy convencido de que la Casa Blanca está causando una crisis para avivar el miedo”, dijo Dylan Corbett, director ejecutivo de Hope Border Institute, una organización de base de El Paso, Texas, en una entrevista telefónica el 1ro. de noviembre con Catholic News Service.

Hay una crisis, dijo, pero no existía hasta que el presidente empezó a crearla y las órdenes desde Washington empezaron a afectar a aquellos que viven en las comunidades fronterizas como El Paso, lugares que tienen una larga historia de acoger a los migrantes.

‘Gobierno busca inspección de propiedad de la iglesia para muro fronterizo

WASHINGTON (CNS) — Autoridades federales quisieron entrar a dos propiedades que pertenecen a la Diócesis de Brownsville, Texas, para inspeccionar el terreno para construir parte del propuesto muro fronterizo, pero en una declaración del 29 de octubre, el obispo de Brownsville, Daniel E. Flores, dijo que no dio su consentimiento de tal uso porque la estructura “limitaría la libertad de la iglesia para ejercer su misión en el Valle del Río Grande”.

También dijo que “sería una señal contraria a la misión de la iglesia”.

“Si bien el obispo tiene el mayor respeto por las responsabilidades de los hombres y mujeres involucrados en la seguridad fronteriza, en su juicio, las propiedades de la iglesia no deben ser utilizadas con los fines de construir un muro fronterizo”, dijo el obispo Flores en un comunicado difundido por la diócesis.

La diócesis dijo que recibió “una notificación oficial” del gobierno que dice que “documentos” se han presentado en un tribunal federal para el Distrito Sur de Texas en McAllen y solicitan “el derecho de entrada” a las propiedades, algo que se esperaba.

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

• Domingo 21 de octubre, 2 p.m., Catedral, Salón Pio X.

• Lunes 19 de noviembre 3 p.m. Centro Pastoral Hispano.

• Miércoles 21 de noviembre 8 p.m. Perpetuo Socorro, Centro Parroquial.

Cursillo de Cristiandad - Escuela de Dirigentes

• Ultreya en Wichita: ultimo viernes del mes a las 7 p.m. en la cafeteria de la Iglesia San Patricio.

• Escuela de Dirigentes en Wichita: primer y tercer viernes del mes 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinador: Lauro Lopez, tlf. (316) 559-3776.

• Ultreya en Arkansas City: alternando Escuela de Dirigentes, tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11 a.m. Coordinadora: Isabel Rodriguez tlf. (620) 660-5180.

• Ultreya en Hutchinson: el cuarto domingo del mes despues de la misa de 12 p.m.

Escuela de Dirigentes en Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7 p.m. Coordinadora: Norma Urueta tlf. (620) 474-5238.

Taller “A Nuestro Alcance”: Centro Pastoral Hispano, 6 de octubre. Para más información e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.

Seminario de Preparación Matrimonial: Centro Pastoral Hispano, 9 de febrero, 4 de mayo. Para más información e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.