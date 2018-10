Avance Católico, Viernes, 19 de Octubre, 2018

El Santo Oscar Romero, entonces Padre, bendiciendo la unión de Carlos y Lilliam Samour, padres de Jake Samour, Director del Ministerio de Matrimonios y Vida Familiar.

El Santo Oscar Romero bendijo la unión de los padres de uno de los empleados de la diócesis

San Romero, el santo de los pobres, canonizado el 14 de octubre

Hablamos con Jake Samour, quien nació en el El Salvador. Él nos contó sobre la conexión de su familia con el nuevo Santo de la Iglesia.

Mi familia emigró a los Estados Unidos del El Salvador hace casi 40 años. Mis padres, Carlos y Lilliam Samour, recibieron el sacramento del matrimonio del arzobispo Oscar Romero hace casi 55 años, el 16 de febrero de 1964. San Oscar Romero fue canonizado este pasado 14 de Octubre con otras tres personas, incluyendo el Papa Pablo VI.

Sin el Arzobispo su boda no hubiera sucedido. En la ausencia de mi abuelo Jacobo que había fallecido, mi papá le pidió al Padre Romero ir con él a pedir la mano de mi mamá. Mi abuelo José no quería que se casaran. El Padre Oscar se levantó frente a mi abuelo y le dijo que pensaba que era una buena idea que se casaran y que los casaría incluso sin su aprobación. Con eso y un poco de empuje de mi abuela, la boda tuvo lugar 3 meses después y yo nací 11 meses después en enero de 1965. Soy el mayor de 12 hijos y ahora hay 32 nietos y 4 bisnietos y seguimos creciendo.

Muchos milagros ocurrieron para que nosotros nos fuéramos de El Salvador hace casi 40 años durante la guerra civil. Mi padre era abogado y juez y lo querían matar. Finalmente, mis padres, juntos con todos nosotros sus 12 hijos, huimos de nuestra patria y condujeron durante 5 días en una camioneta y llegamos a Denver, Colorado en julio de 1979. Cuantas cosas tuvimos que pasar para poder sobrevivir y salir adelante en un nuevo país, con un nuevo idioma y una nueva cultura. Especialmente difícil fue para mi papá quien no pudo practicar la ley como abogado si no que tuvo que ir a trabajar como conductor de autobuses para escuelas públicas. Pero al fin de cuentas con Dios todo es posible y la fe de mis papás nunca ha sido débil y no cambió si no que se hizo más fuerte. Y todos hemos logrado muchas cosas grandes.

Sé que mi vida de ministerio, que ahora abarca más de 25 años, está directamente relacionada con el coraje del Arzobispo Romero para enfrentar los retos de su tiempo. Sé que él continúa intercediendo por nosotros, particularmente en el ministerio en el cual estoy involucrado, de la Pastoral de Matrimonios y Vida Familiar no solo en mi Diócesis donde soy director, pero en todos los Estados Unidos y más allá donde tengo la oportunidad de ser expositor y ofrecer retiros, talleres y seminarios.

Además, mi hermano, quien es el segundo de los doce, ha sido instalado recientemente como el nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia del Estado de Colorado. Yo sé que él está seguro que este nuevo capítulo de su vida que se debe a la intersección de nuestro San Oscar Romero.

Todo lo que ha pasado y continúa pasando en nuestras vidas es una obra de la providencia del Señor. Mis papás y mis hermanos sentimos que Dios nos ha traído a este país por su propósito. Como se sabe decir, Dios le da a su gente lo que necesitan en el momento apropiado cuando lo necesitan. Sé que todos nos sentimos bendecidos de haber conocido a tan santo sacerdote de Dios y continuamos contando en sus oraciones por nosotros.

Monseñor Obispo Emérito Gerber le da la bienvenida a las Hermanas Pasionistas.

¡Vaya con Dios! Monseñor Gerber

By Danny T. Krug, Director de la Oficina del Ministerio Hispano

La comunidad hispana de nuestra diócesis le da “Un Hasta Luego” y un “Vaya con Dios” al Monseñor Obispo Emérito Eugene Gerber quién partió a su encuentro con Dios el sábado, 29 de septiembre al sufrir un ataque al corazón.

Monseñor Gerber fue el octavo obispo de la diócesis católica de Wichita desde noviembre de 1982 hasta el 2001.

Durante su tiempo como Obispo, es importante mencionar su gran apoyo y amor por la comunidad Hispana, especialmente en el desarrollo del Ministerio Hispano al nombrar en 1985 al Padre Dwight Birket como Vicario de este Ministerio y la formación de un Consejo Hispano con representantes de diferentes partes de la diócesis.

Él comenzó la Celebración anual diocesana de la Fiesta de la Virgen de Guadalupe desde 1986 la cual se celebró en Wellington y luego rotaba a diferentes ciudades de la diócesis. Monseñor Gerber dirigió la primera peregrinación diocesana a la Basílica de Ntra. Sra. de Guadalupe organizada por el consejo hispano de aquel entonces.

También invitó a la congregación de religiosas mexicanas “Las Pasionistas” para asistir y apoyar a la comunidad hispana en la diócesis.

Él nombró al Padre Jerónimo Beat como encargado del Cursillo de Cristiandad en español y la Escuela de Formación de Líderes Hispanos. Todo esto resultó que para 1998 se fundara una oficina diocesana permanente para el Ministerio Hispano y nombró al Padre José Machado como Director para atender el creciente número de hispanos católicos en la diócesis. Monseñor Gerber visitó fielmente la misión diocesana en Barquisimeto, Venezuela.

Vamos a extrañar mucho a Monseñor Gerber pero le damos gracias a Dios por bendecirnos con tan buen pastor. Sabemos que Monseñor comentó que estaba listo para lo que Dios dispusiera. Monseñor Gerber tenía muy claro las palabras de Jesús sobre “ha llegado la hora.”

El comentó que así como Jesús dijo que a través de su muerte y resurrección llegaba su hora de gloria, nosotros compartimos de esa gloria. “lo que le pasó a Jesús también nos pasará a nosotros en nuestra muerte. Cuando nos llegue la muerte, será nuestra hora de gloria.” dijo Monseñor.

¡Que en paz descanse Monseñor Gerber!

Nuevos ciudadanos — Con un gran sentimiento de logro celebraron los estudiantes, maestros, familiares y amigos al terminar la segunda sesión del curso de ESOL y Ciudadanía ofrecido por el Ministerio Hispano. Y en especial se celebro al Sr. José Gabino Olivares y la Sra. Irma Macías García quienes pasaron su examen de naturalización y ahora rumbo a la ciudadanía. ¡Felicitaciones a todos los estudiantes!

Comida Mexicana para los visitantes — En la pasada Feria de Kansas alrededor de 300 voluntarios de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe participaron en la venta que cubre especificamente los gastos de los estudiantes que van a Holy Cross Trinity. En la foto de izq. a derecha: Gabe Martinez, Ernesto Martinez, Herlindo Garcia, Brian Martinez, Nelly Victorino, Ben Whittredge, Ruben Landeros y Tom Beier (no aparece en la foto). El puesto de ventas de comida mexicana es uno de los que comenzó con la Feria hace 78 años.

Cursillo de mujeres el mes pasado — Muy inspirador fue el Cursillo de Cristiandad de Mujeres del 27 al 30 de septiembre en el Espiritual Life Center del que participaron 24 candidatas. Coordinadora: Laura Reyes. Asistentes: Esmeralda Sosa y Patty Benavides.

Jóvenes quieren líderes que sean padres, no fariseos, dice observador

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) -- La Iglesia Católica tiene que ser un lugar de justicia y misericordia y sus miembros tienen que ser catalizadores de cambios, dijeron el 11 de octubre algunos jóvenes observadores durante el Sínodo de los Obispos.

“Para poder enseñarles justicia y misericordia a nuestros jóvenes la Iglesia primero tiene que ser un lugar de justicia y misericordia para nuestros jóvenes”, expresó Joseph Moeono-Kolio, de Samoa, quien representaba el Foro Juvenil de Caritas Internationalis y a los jóvenes de las islas del Pacífico.

Joseph le preguntó al sínodo qué podrían hacer los jóvenes para acabar con la injusticia en el mundo “cuando no podemos ni hacerlo dentro de nuestras propias iglesias”.

Comentó que el problema del abuso sexual por clérigos y la corrupción están presentes en su región, pero que “reportarlos o hasta hablar de ello aquí es suicidio profesional y cultural”.

“Los jóvenes están cansados de los fariseos, necesitamos padres”, subrayó.

Moeono-Kolio usó una analogía para expresar cómo a él le gustaría ver a los jóvenes y los ancianos vivir y trabajar juntos. Cuando sus ancestros navegaban de isla en isla, a los jóvenes fuertes se les encargaba remar mientras y los ancianos a bordo se encargaban de calcular las estrellas en el cielo y las corrientes del océano para poder guiar el bote hasta su destino común-detalló.

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

• Domingo 21 de octubre, 2 p.m., Catedral, Salón Pio X.

• Lunes 19 de noviembre 3 p.m. Centro Pastoral Hispano.

• Miércoles 21 de noviembre 8 p.m. Perpetuo Socorro, Centro Parroquial.

Cursillo de Cristiandad - Escuela de Dirigentes

• Ultreya en Wichita: ultimo viernes del mes a las 7 p.m. en la cafeteria de la Iglesia San Patricio.

• Escuela de Dirigentes en Wichita: primer y tercer viernes del mes 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinador: Lauro Lopez, tlf. (316) 559-3776.

• Ultreya en Arkansas City: alternando Escuela de Dirigentes, tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11 a.m. Coordinadora: Isabel Rodriguez tlf. (620) 660-5180.

• Ultreya en Hutchinson: el cuarto domingo del mes despues de la misa de 12 p.m.

Escuela de Dirigentes en Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7 p.m. Coordinadora: Norma Urueta tlf. (620) 474-5238.

Taller “A Nuestro Alcance”: Centro Pastoral Hispano, 6 de octubre. Para más información e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.

Seminario de Preparación Matrimonial: Centro Pastoral Hispano, 9 de febrero, 4 de mayo. Para más información e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.