Avance Católico, Viernes, 17 de Agosto 2018

Plenamente vivos como discípulos misioneros: Lema del stewardship de este año

Cuando el Monseñor Obispo Carl A. Kemme llegó a la Diócesis de Wichita hace cuatro años atrás se quedó muy impresionado con las oportunidades de hospitalidad, oración, formación y servicio que brindaban las parroquias.

Pero él no quiere que los fieles se vuelvan complacientes. Con esa finalidad ha aprobado el lema de este año: “Plenamente Vivos como Discípulos Misioneros” como una manera de inspirar a los Católicos en la Diócesis a seguir con sus promesas bautismales.

La oficina de Stewardship junto al Consejo Asesor ayudó al Monseñor Kemme en el desarrollo del lema de este año. “‘Plenamente Vivos,’ capturó el corazón del Monseñor Obispo en visualizar una camino hacia adelante para la Diócesis de Wichita,” dijo el Padre Ken VanHaverbeke, “‘Plenamente vivos’ al responder a la llamada de Cristo; ‘Plenamente Vivos’ al compartir la alegría del Evangelio.; ‘Plenamente vivos’ al evangelizar nuestra cultura.”

Un buen steward (discípulo) está plenamente vivo en Cristo. La imagen del póster del artista Suizo, Eugene Burnand, ha sido descrita como “la pintura de Pascua más grandiosa.” Es una representación de Pedro y Juan corriendo hacia la tumba de Cristo en la mañana de su resurrección.

El Sr. Nick Poirier, el artista gráfico de la oficina diocesana de comunicación, dijo que el gráfico original del lema de este año empezó con la idea de una custodia con rayos vivos de luz en un campo de trigo representando la cosecha y la vida.

“Pero el Padre Ken tenía la idea de los discípulos corriendo hacia la tumba vacía,” comentó el Sr. Poirier. “Al principio, correr hacia una tumba no representaba exactamente el lema ‘Plenamente Vivos’ que habíamos imaginado pero una vez que la imagen y el texto estaban en su sitio, sabíamos que teníamos un claro ganador. Es una imagen poderosa y se presta muy bien para la discusión del tema de este año.”

El lema está basado en parte en Juan 10:10: “he venido para que tengan vida y la tenga en plenitud.” El Padre Ken enfatizó que el lema fue creado para ser más que una imagen y un texto en papel.

Cuando el Padre Brungardt vió el nuevo lema y el poster el dijo: “Un steward (discípulo) está plenamente vivo en Cristo” y agregó que aquellos que verdaderamente creen están obligados a proclamar la alegría del Evangelio.

“Este entendimiento no es solo teórico o conceptual sino real. Una vez que uno realmente experimenta esto, el experimentar verdaderamente la diferencia cualitativa que Jesús hace y la alegría que una vida vivida con Él verdaderamente es, estamos muy felices de compartir esto con los demás.”

Se les anima a todos los Padres a enviar a sus niños a Colegio Católico.

¿Por qué enviar a tus hijos a una escuela parroquial Católica?

Nuestra Diócesis Católica de Wichita Cree profundamente que una educación católica es el mejor regalo que un padre puede darle a sus hijos. Sus hijos no solo recibirán una educación académica excepcional, sino que también, recibirán una formación rica acerca del Camino del Compartir que preparará a sus hijos para la vida y le dará a su familia entera la oportunidad de crecer en la fe y la santidad, lo que es muy importante.

En una escuela Católica, sus hijos estudiarán la religión diariamente, rezarán a menudo, practicarán los valores morales, aprenderán a practicar la autodisciplina y el discipulado, y se espera que ponga las necesidades de otros antes de las suyas.

Las escuelas católicas primarias, secundarias y preparatorias son una misión sumamente importante de la parroquia entera. Sólo a través del Compartir de todos los feligreses tenemos la habilidad de mantener unas escuelas excelentes sin apoyo del gobierno.

Inscribir a sus hijos en una escuela católica es el participar en una colaboración entre la familia, la parroquia y la escuela. No es un derecho, sino un privilegio.

En la forma de vida de Stewardship, las escuelas católicas son parroquiales; ellas pertenecen a la parroquia. No son colegios privados que pertenecen y son operados por quienes los usan. Por lo tanto, se anima a todas las familias de la escuela a ser stewards (discípulos) activos de la parroquia.

Debido a que toda la Diócesis está comprometida con el Stewardship, las parroquias hacen todo lo posible para que la educación católica, desde Pre-Kinder hasta la escuela secundaria, esté disponible para los stewards de la parroquia activos sin cobrar la matrícula. Por lo que sabemos, la Diócesis de Wichita es la única diócesis en los Estados Unidos donde todos los hijos de los stewards de la parroquia pueden asistir a los grados católicos y la escuela secundaria sin pagar matrícula.

¿Qué es lo hace que nuestras escuelas católicas de la diócesis sean tan especiales?

• Una misión para formar a cada estudiante para convertirse en un discípulo de Jesucristo

• Parroquias comprometidas a financiar una educación católica para cada familia parroquial católica activa, independientemente de los ingresos familiares. El informe de la Fundación Fordham concluyó que “Wichita es el mejor ejemplo” de cómo hacer que una educación católica de calidad esté disponible para todas las familias.

• 38 escuelas: 20 en el condado de Sedgwick y 18 en los condados circundantes

• Todas las escuelas están acreditadas por el Estado de Kansas.

• Con casi 11,000 estudiantes, el noveno sistema escolar más grande en el estado de Kansas

• Más de 750 maestros y administradores certificados

Antes de inscribir a su hijo en una escuela Católica reflexione las siguientes tres preguntas:

• ¿Por qué es importante la educación católica para ustedes?

• ¿Qué espera de la parroquia al recibir esta educación católica?

• ¿Qué puede esperar la parroquia de ustedes? O ¿Cuál es la relación entre el Compartir y una educación católica?

El Sr. Jesse González, de pie a la izquierda, en su clase de Introducción a la Biblia en el Instituto de Formación Pastoral.

El Instituto te invita a alimentar tu Fe, ¡inscríbete!

El instituto te invita a alimentar tu fe para que así; por el amor a Dios, puedas transmitirla y sostener la fe de todos que somos la Iglesia de Dios.

En el #166 del Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) nos dice: “La fe es un acto personal en cuanto es respuesta libre del hombre a Dios que se revela. Pero, al mismo tiempo, es un acto eclesial, que se manifiesta en la expresión «creemos», porque, efectivamente, es la Iglesia quien cree, de tal modo que ella, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada uno: por esto la iglesia es Madre y Maestra.”

El Instituto de Formación de Fe te ofrece esa oportunidad para alimentar tu fe. Las inscripciones están abiertas para las clases que comenzarán en septiembre.

La noche de orientación e inscripciones es el martes, 4 de septiembre a las 7 p.m. en el salón “Good Shepherd” de la Catedral. Este trimestre estaremos ofreciendo los martes: Introducción a la Biblia, Liturgia, Catequesis I y Verdades de la Fe II y los jueves: Jesús en los Evangelios, Catequesis III, Moral Cristiana y Oración y Vida. Cada materia consta de 10 clases de 7 a 9 p.m. Ofrecemos cuidado de niños de 2 a 10 años.

Si desea más información, puede llamar a la oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919 o acércate al Centro Pastoral San José en la 437 N. Topeka en Wichita, KS 67202.

Como iglesia, se nos ha confiado el depósito de la fe. CIC #94 “Todo el Pueblo de Dios, con el sentido sobrenatural de la fe, sostenido por el Espíritu Santo y guiado por el Magisterio de la Iglesia, acoge la Revelación divina, la comprende cada vez mejor, y la aplica a la vida.” ¡Los esperamos!

La Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe los invita al Kansas State Fair

La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Hutchinson se prepara para vender cientos y cientos de Tacos, Enchiladas, Tamales y Tostadas en la Feria de Kansas del 7 al 16 de septiembre. Desde el año 1950 la parroquia participa en la venta de comida en esta feria para recoger fondos que ayudan a los estudiantes a seguir estudios en Colegio Católico.

Ahora con el padre Juan Garza y el padre asociado Todd Shepherd están al mando de este lindo reto. Todo esto sucede en 10 días con diferentes turnos y participan alrededor de 50 a 60 voluntarios que agradecen la oportunidad de vivir su Stewardship.

La venta de comida estará localizada en Cottonwood Court, 2000 N. Poplar St., Hutchinson, KS. ¡Compra tus tickets con anticipación en la página de Internet! https://www.etix.com/ticket/v/12251/kansas-state-fair o puedes comprarlos en la entrada de la feria.

Esta es buena oportunidad para gozar de la feria, la buena comida y de colaborar con la parroquia Nuestra Sra. de Guadalupe.

Mons. Kemme escribe sobre los escándalos de abuso

Las últimas semanas han sido extremadamente difíciles y tristes para la Iglesia ya que se han presentado denuncias contra el Arzobispo McCarrick, Arzobispo Emérito de Washington, D.C. sobre décadas de mala conducta y abuso cometidos con gente inocente, incluyendo seminaristas y sacerdotes. Junto con la aparente renuncia de algunos en el liderazgo episcopal para informar o denunciar tal comportamiento como criminal e inconsistente con la vida y ministerio de los obispos de la Iglesia. Todo esto ha dejado a muchos claramente enojados, desconfiados y escandalizados.

Las palabras carecen valor y se las lleva el viento. Aun así es extremamente importante decir que el pueblo de Dios se merece algo mejor que lo que ha sucedido. Estos eventos escandalosos y su aparente encubrimiento exigen una investigación y búsqueda introspectiva del alma como también una purificación del liderazgo de la Iglesia, el cual conduzca a una conversión completa de corazón hasta los niveles más altos de la Iglesia. Anticipo que nosotros los obispos estaremos discutiendo estos asuntos en detalle en nuestra Asamblea Plenaria de noviembre en Baltimore.

Permítanme decirles sin ninguna duda que como su Obispo continuaré mi compromiso con ustedes de que cada instancia de alegación de abuso sexual hacia menores por cualquier representante de la Iglesia, ya sea obispo, clero o laico será tratada profesionalmente, será justa y completamente de acuerdo con las normas del Charter for the Protection of Children and Young People (La Carta para la Protección de Niños y Jóvenes) de manera que la luz de la verdad ilumine esta triste y dolorosa herida en la Iglesia y en el mundo. Ningún Obispo nunca debiese haberse o podido verse considerado exento de este esfuerzo tan importante. Llevo y continuaré llevando a su atención cualquier asunto a la Comisión Evaluadora (Review Board) de nuestra diócesis para recibir su sabia y prudente consulta.

Si alguna vez se presentara una alegación en mi contra, me excusaría inmediatamente, me retiraría del ministerio para permitir que el proceso avance sin demoras o interferencia. Estoy consternado de que algunos obispos se consideraron inmunes de tal escrutinio. La integridad y autenticidad de nuestro liderazgo lo exige. Ninguno de nosotros tiene el derecho a este ministerio y debemos ejercitarlo con obediencia, diligencia y humildad.

Oren por favor por la purificación de nuestro liderazgo; por los que han sido víctimas de este horrendo tipo de comportamiento, pecaminoso y criminal. Únanse a mí en oración por aquellos a quienes se les han abierto heridas viejas y les han traído memorias dolorosas. Oren por mí y por nuestros sacerdotes de manera que les ofrezcamos la clase de liderazgo pastoral que ustedes tanto se merecen. Gracias por leer mis simples pensamientos porque vienen de mi corazón.

Dios los bendiga y Dios bendiga la Diócesis de Wichita.

+ Monseñor Obispo Carl A. Kemme

¿Estarías interesado en tener una experiencia profunda contigo y con Jesús?

El movimiento de Cursillo de Cristiandad es un movimiento de iglesia, de difusión mundial que actúa en el seno de la iglesia católica. Es un curso corto abreviado e intenso de tres días de oración, estudio y convivencia.

Comienza el jueves por la noche y termina el domingo por la tarde. Durante esos tres días, los asistentes trabajan juntos escuchando charlas presentadas por sacerdotes, religiosas y laicos.

El fin del movimiento es que Cristo sea la influencia principal en la sociedad. Es un movimiento sobre la evangelización de los ambientes, ofrece un método simple para buscar y desarrollar una cristiana espiritualidad, actividad y comunidad.

Próximos Cursillos:

• Hombres: desde el jueves 30 de agosto al domingo 2 de septiembre.

• Mujeres: desde el jueves 27 de septiembre al domingo 30 de septiembre.

Para más información, no dude en comunicarse con el Sr. Manuel Esparza al tel. 316-619-7627

El papa ora para que el beato Pablo VI interceda por la ‘iglesia que amó tanto’

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) -- En el aniversario 40 de la muerte del beato Pablo VI el papa Francisco entró a la gruta debajo de la Basílica de San Pedro para orar en la tumba sencilla de su predecesor.

El papa que supervisó las últimas sesiones del Concilio Vaticano Segundo y comenzó a implementar sus doctrinas murió el 6 de agosto de 1978 en Castel Gandolfo, la residencia papal de verano en las afueras de Roma.

Él fue sepultado seis días después en la gruta de la basílica. Distinto a otros papas sepultados allí, su tumba está en la tierra, en vez de elevada, y está cubierta con una simple losa de mármol travertino.

Recitando el Ángelus el 5 de agosto con los visitantes en la Plaza de San Pedro, el papa Francisco les recordó el aniversario y el hecho de que él canonizará a su predecesor el 14 de octubre.

“Que desde el cielo interceda por la iglesia que tanto amó y por la paz del mundo”, dijo el papa Francisco.

Él le pidió a la gente en la plaza que se le uniera en un aplauso por “este gran papa de la modernidad.”

Salvadoreños celebran al patrono de su país, con alegría por nuevo santo

WASHINGTON (CNS) -- A la distancia, los salvadoreños del área de Washington se unen a la alegría de su país natal por la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, recordando la obra del mártir, esperando con emoción el histórico momento, planeando celebraciones en parroquias locales y viajes al Vaticano.

“Todos los salvadoreños pedían que lo convirtieran en santo porque abogó mucho por su pueblo y merece que lo suban a los altares”, dijo Magdalena Trejo el 4 de agosto en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, donde un grupo de salvadoreños celebraba la fiesta patronal del Divino Salvador del Mundo, la cual observa la Transfiguración del Señor.

Era una de varias celebraciones de la zona de Washington a comienzos de agosto donde salvadoreños expresaron su emoción por la pronta canonización, la ceremonia en la cual el beato Romero será proclamado santo.

Feria de Agencias Comunitarias de Servicio el 29 de Septiembre

Varios representantes de agencias locales dedicadas a ayudar a la comunidad especialmente personas con discapacidades, sus familiares y cuidadores estarán en la feria para responder preguntas sobre sus agencias y los servicios que ofrecen en la feria el sábado 29 de septiembre.

Esta Feria de Agencias Comunitarias para el Apoyo a Personas con Discapacidades, sus Padres y Cuidadores se llevará a cabo desde las 9:30 hasta 11:30 a.m. ese día en el gimnasio la escuela de San Patricio ubicado en 2007 N. Arkansas en Wichita.

La feria es un evento abierto de vaya y venga. Todos están invitados a participar especialmente los de habla Hispana. Tendremos personas bilingües dispuestas a ayudar con la traducción.

Para obtener más información, comuníquese con Myra a jacobsm@CatholicDioceseOfWichita.org o al 316-269-3900. Para español, comuníquese con Danny T. Krug al 316-269-3919 o con Nora Venzor al 316-519-1140

La intención del Papa para Agosto

La familia, un tesoro: Para que las grandes opciones económicas y políticas protejan la familia como el tesoro de la humanidad.

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

• Domingo 16 de septiembre, 2 p.m., Catedral, Salón Pio X.

• Lunes 17 de septiembre 3 p.m. Centro Pastoral Hispano.

• Miércoles 19 de septiembre 8 p.m. Perpetuo Socorro, Centro Parroquial.

Cursillo de Cristiandad: Escuela de Dirigentes – Ultreya en Wichita: ultimo viernes del mes a las p.m. en la cafeteria de la Iglesia San Patricio. Escuela de Dirigentes en Wichita: primer y tercer viernes del mes 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinador: Lauro Lopez, tlf. (316) 559-3776.

• Ultreya en Arkansas City: alternando Escuela de Dirigentes, tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11 a.m. Coordinadora: Isabel Rodriguez tlf. (620) 660-5180.

• Ultreya en Hutchinson: el cuarto domingo del mes despues de la misa de 12 p.m.

Cursillo para hombres 2018: del Viernes 31 de agosto al 3 de septiembre.

Cursillo para mujeres 2018: del 27 al 30 de septiembre.

Para mas informacion de los Cursillos por favor comunicarse con Manuel Esparza al (316) 619-7627.

Escuela de Dirigentes en Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7 p.m. Coordinadora: Norma Urueta tlf. (620) 474-5238.

Taller “A Nuestro Alcance”: Centro Pastoral Hispano, 6 de octubre. Para más información e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.