Avance Católico, Viernes, 20 de Julio 2018

Las Hermanas Misioneras Catequistas de los Pobres con anfitriona Bernice Scanlan de la parroquia de All Saints.

Dios nos muestra su rostro a traves de nuestras culturas

Por Danny Krug

Dios nos muestra su rostro a traves de nuestras culturas, dicen las Catequistas.

El tiempo de verano normalmente es el tiempo en que las hermanas Catequistas de los Pobres lo toman para estudios espirituales, retiros, etc. e ir de regreso a visitar a sus familiares en México, pero este año las misioneras decidieron estudiar el inglés y estar inmersas en la cultura anglosajona. Las hermanas están tomando el programa de inglés intensivo de dos meses en la Universidad de Wichita State y al mismo tiempo vivieron con diferentes familias durante el mes de junio para compartir y aprender de sí mismos y del rostro de Dios.

Durante el mes de junio cada una de las hermanas compartió con dos diferentes familias o comunidades religiosas en Wichita y queremos agradecerles a todas las familias/congregaciones que abrieron sus puertas y sus corazones para un compartir de amistad y cultura: los Macias y los Davied de la parroquia de la Resurrección; los Powells y Bernice Scanlan de la parroquia All Saints; los Knapps de la parroquia de la Magdalena; Kay Tate de la parroquia S. José y también las congregaciones religiosas de S. José, Adoradoras de la Sangre de Cristo y las hermanas de la Paz.

Cada una de las hermanas Catequistas compartió algunas cosas que nunca olvidarán y que aprendieron de su experiencia con la familia/congregación anfitriona:

La Hna. Maria de Lourdes (Lulú) Moreno nos comenta que para ella su experiencia fue significativa ya que ellos estaban tan disponibles para ayudarme y para recibirme con gusto y alegría. “el deseo de que yo aprendiera y conociera su idioma. También la paciencia y el esfuerzo de ellos de compartir su vida, su espacio y su tiempo…el interés de conocerme tanto de los adultos como los jóvenes” dice la hermana Lulú. Ella comentó como ella tenía una mentalidad diferente de la cultura americana de que son alejados y cada quien por su lado pero esta experiencia cambió esta mentalidad. Ella dice, “algo muy bonito es que los viernes llegaban todos y comían juntos y que constantemente estaba en comunicación a través de la tecnología. Una comunicación de familia unida, diferente y constante aunque cada quien en su mundo.” Dice la hermana que son personas que tienen mucho a Dios y el interés no solo en que esté en la vida de ellos sino también el de transmitirlo a otros como una responsabilidad grande. “Mi visión cambió, dice la hna., antes había observado las personas americanas en la iglesia pero es muy diferente cuando tienes la experiencia de vivir en su casa, es más personal y es crear más amistades de Dios.” La experiencia con las hermanas religiosas dice la hna. Lulú fue muy significativa. Ellas muy liberales en muchas cosas pero muy comunicativas y espirituales. La Hna. Llulú comentó que rezó y cantó con ellas sobre su fundador y su espiritualidad, esto fue muy bonito.

La Hna. Silvia Dominguez nos comentó que tambien fue una experiencia muy significativa para ella. Comenta la hermana que ellos se sentían bendecidos por su presencia y esto la llenó mucho: “El sentirse bendecidos por mi presencia en su casa pero que también para mí fue una bendición. Me hizo sentir muy especial como persona, como religiosa, pero también con un compromiso muy serio. Responder a su generosidad.” La Hna. Silvia comenta que otra cosa muy positiva fue el interés de ellos de conocer su vida misionera, su familia, de su misión y lo que ellas hacen y sobre todo lo que compartimos con el pueblo hispano. Ella dijo, “Bueno eso fue una experiencia muy fuerte para mí y también fue un reto de estar con ellos y de tener que hablar en inglés en todo momento…” Ella también comentó: “Me hace sentir con mucha responsabilidad en la misión en el trabajo de responder de compartir y de involucrarnos más en las actividades americanas.

La Hna Marta Acosta nos comentó como en una oportunidad durante una clase en la universidad una de las maestras le preguntó cómo era la familia donde estaba y ella respondió muy espontáneamente: “mi familia es la mejor que me había tocado porque sentí que Dios me dio lo que yo necesitaba y quizás lo que ellos necesitaban: mi presencia con ellos y ellos para conmigo.” La Hna. Marta comentó como aprendió mucho de su experiencia con las familias porque le dio una oportunidad de vivir en otra comunidad fuera de la suya compartiendo horarios, espacio y quehaceres. “yo pensé que iba a extrañar mi comunidad; sin embargo, yo siento que Dios siempre está ahí atento a nuestras necesidades porque con ellos lo hacíamos todos juntos.” Comentó la Hna. que ellos demostraron mucho interés y paciencia para que ella aprendiera el idioma al igual que su tiempo, su hogar, su familia y el esfuerzo de ellos para incluirla en toda parte de su vida y de darla a conocer a su familia extendida y amistades como también su confianza y acogimiento. Ella le impresionó como ellos ponían su interés también en expresar su cariño y engrandecer su comunicación. El matrimonio de los Powells fue un gran testimonio de vida matrimonial y cristiana para la hermana Marta y la Sra. Berenice le pareció bien acogedora y paciente a pesar de su edad. “Esta experiencia me dejó muy edificada.” La hermana continuó diciendo “Yo no conocía como era al americano y con ellos siento querer más a esta cultura… no es una cultura cerrada como he leído y creído sino que está el otro lado del rostro del americano y siento que es el rostro que Dios me mostró. Un rostro de mucha ternura de mucha acogida, un rostro donde no me sentí menos sino que me sentí como una más para ellos…son personas normales muy de Dios.”

Para la Hna Guadalupe Salazar (Lupita) fue muy especial el introducirse en la vida de una familia americana. Ella se sintió muy acogida por ellos y por su apoyo e interés para sus cosas y la hizo sentir como parte de la familia. La Hna Lupita nos comenta que la delicadeza de la Sra. Becky de llevarla cada día a misa, rezar juntas y llevarla a la universidad. Tambien pudo participar de las actividades parroquiales y aprovechar de practicar su inglés. En ellos vió el valor de la familia y la apreciación de buscar un momento para estar juntos. La hna. Lupita tuvo la oportunidad de compartir con las Hnas. de S. José y fue algo muy diferente porque eran muchas y muy lindas y le mostraron el rostro misericordioso de Dios. Comenta la hna. Lupita que algunas de las hermanas de S. José les ayudaron a practicar su inglés, cocinar, recorrer todo el edificio, y hasta jugar con los rompecabezas.

Comentó la hermana, “los detalles fueron muy significados y me ayudaron a palpar la paciencia y la misericordia de Dios y de cada una de las personas para el proceso de estar aprendiendo inglés.

Todas las hermanas Catequistas estuvieron de acuerdo en que esta experiencia las dejó muy motivadas, enriquecidas y muy edificadas. Ellas agradecen de todo corazón a cada una de las personas que estuvieron envueltas en este proceso de seguir aprendiendo el idioma y la cultura.

Las hermanas continúan estudiando en la universidad de Wichita State hasta finales del mes de julio y ahora residen en el convento de la parroquia San Patricio.

La Hermana Marta Acosta con su familia anfitriona Rick and Janelle Powell de la parroquia de All Saints.

La Conferencia Católica del Midwest 3 al 5 de Agosto

La Conferencia Católica del Midwest presentará a los populares oradores católicos del 3 al 5 de agosto.

Scott Hahn, Tim Staples y el Dr. Ray Guarendi volverán a catequizar y entretener a los asistentes en la Conferencia Familiar Católica del Midwest del 3 al 5 de agosto en el Century II en Wichita.

Hahn, el autor de Rome Sweet Home, es quizás el converso moderno a la fe católica más conocido cuyos libros y testimonios han resultado en un gran número de conversiones al catolicismo. Él hablará el viernes por la noche, el 3 de agosto y dos veces el sábado por la mañana.

Tim Staples, otro converso, es uno de los apologistas más poderosos de la iglesia. El ex seminarista católico es director de Apologetics and Evangelization for Catholic Answers y ofrecerá dos presentaciones para adultos, una para estudiantes de secundaria y otra para jóvenes de los grados 6 a 8 .

El Dr. Ray Guarendi, un psicólogo católico y presentador de radio y televisión, cuyo programa de radio “The Dr Is In” es llevado por más de 440 estaciones y en Sirius, hará dos presentaciones para adultos.

Otros oradores incluyen al padre William Wagner, que sirvió a la iglesia en Europa durante 43 años; El padre Dennis McManus, instructor de historia judía; Terry Beasley, un autor pro-vida; y la Dra. Jennifer Roback Morse, experta en matrimonio y familia, y sexualidad humana.

Ceili Rain, una banda irlandesa de pop-rock, entretendrá a los asistentes a la conferencia el viernes por la noche. La banda ha recibido 14 premios Unity por la United Catholic Music and Video Association.

¿Quieres asistir?

Para registrarse o descargar un itinerario de fin de semana, visite CatholicFamilyConference.org. Una variedad de opciones desde una sola noche hasta todo el fin de semana con las comidas están disponibles.

VII Congreso Familiar de Evangelización y Renovación en el Espíritu Santo

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro te invita al VII Congreso Familiar Católico de Evangelización y Renovación en el Espíritu Santo el Sábado 11 y Domingo 12 de agosto de 2018. Con el lema: “No todo está perdido, seremos renovados por el poder de la Fe”, se tratarán muchos temas de familia, habrá Hora Santa, el rezo del Rosario, Música y la celebración de la Santa Misa. Los invitados de este año son: Héctor García, Yuan Fuei Liao, el Padre Eduardo Toraño, el Padre Yoshio Hernán, Sam Miranda, Eva Hurtado, el Padre José Machado y el Sr. Obispo Carl Kemme quien oficiará la Misa de Clausura el domingo a las 3:00 p.m.

Para más información llame a la Parroquia del Perpetuo Socorro al 316-838-8373 de Lunes a Viernes de 9 a.m. a 5 p.m.

Estudiantes culminan exitosamente otro curso de Inglés y clases de Ciudadanía

En la foto vemos algunos de los estudiantes con sus certificados de haber concluído las clases de ciudadanía e inglés junto a algunos de los maestros voluntarios que ayudan para el desarrollo de este programa

¿Soy voluntario o steward? ¿Cuál es la diferencia?

Por el Padre

Ken Van Haverbeke

A Frank le gusta el jardín. Le encanta el olor de la tierra y la sensación del suelo en sus manos. Hay momentos en que sus hijos desean que encuentre otro pasatiempo, especialmente a fines del verano. ¡Hay tantas maneras en que uno puede cocinar, hornear, freír o preparar calabacín! ¡Y lo han intentado todo!

Frank tiene un buen puesto trabajando para una compañía de aviones. Él y su esposa compran regularmente en la tienda de comestibles local, siempre pasando por el estante de calabacín, ¡sabiendo que tienen mucho en casa! Frank no necesita cultivar la tierra para producir los alimentos que su familia comerá. Es un hobby. Es agradable, pero opcional.

Susan es maestra. Desde el día en que pudo caminar y hablar, ella ya estaba enseñando. Su trabajo es trabajar en la misma compañía de aviones en la que Frank trabaja, pero aunque el trabajo de Susan no es enseñar, ella es maestra.

En sus conversaciones con los demás, ella enseña. De la manera en que ella realiza su trabajo, ella enseña sin palabras. Un maestro de acuerdo con un diccionario es una persona que ayuda a otros a adquirir conocimientos, destrezas o valores. Susan es maestra, siempre ayuda a otros a adquirir conocimientos, destrezas o valores. No es lo que ella hace. Es quien es ella.

Frank es voluntario. Susan es una administradora. Cuando Frank trabaja en su jardin es opcional. Él puede hacerlo o no, dependiendo de su salud, tiempo y deseo. Susan enseña. No es opcional, ya sea si ella está en el trabajo o en casa; ya sea con extraños o familiares, Susan enseña. Ella no puede evitarlo. Es quien es ella, no lo que ella hace.

En la Diócesis de Wichita, hemos aprendido que es importante ser voluntario, pero el voluntariado es opcional. El Stewardship no es una opción. No es algo que hacemos, somos quienes somos: somos stewards. Un steward es una persona que agradecidamente reconoce y recibe su vida como un regalo de Dios, y está dispuesta a compartir su vida con los demás.

Hemos llegado a entender que el stewardship es una expresión de discipulado que cambia la manera en que nos entendemos a nosotros mismos. No es solo una actividad; es nuestra identidad en Cristo. Administrar nuestra vida y nuestros dones no son una opción.

Después de tres años de Ministerio Francisco y Lorenza Ríos de Catedral(a la derecha) le entregan la dirección de los Encuentros Matrimoniales a José y Alma García de Santa Margarita María(a la izquierda).

¡Tú y yo: algo que merece nuestro cariño y atención!

El Siguiente Retiro del Encuentro Matrimonial es el 17 – 19 de Agosto en el Spiritual Life Center

Una gran oportunidad para enriquecer tu relación como pareja es el Encuentro Matrimonial Mundial (EMM). El EMM es un movimiento católico designado por matrimonios cuyo fin es ayudar a las parejas vivir su relación de una manera más íntima y feliz. La experiencia fundamental es un fin de semana, animado por el testimonio de dos o tres matrimonios y un sacerdote que tratan distintos aspectos de la vida conyugal y familiar.

El EMM es el movimiento más grande de todo el mundo que se enfoca en el bienestar de la pareja en orden de impartir aquellos valores que aportan una relación estable y duradera. Actualmente EMM existe en más de 100 países y casi 5 millones de parejas han hecho un fin de semana.

Un ejemplo claro del impacto que puede tener asistir a un fin de semana de EMM es palpable en el testimonio de una pareja que asistió aquí mismo en Wichita. Ellos ni si quiera habían considerado casarse y por la gracia de Dios decidieron asistir al fin de semana EMM. Desde el Encuentro, ellos reconocieron el don que el uno es para el otro.

Consideran ahora su relación de una manera completamente diferente y el grupo de parejas del Encuentro Matrimonial han llegado a ser para ellos como familia.

La pareja lo explica con sus propias palabras: “El fin de semana cambió nuestras vidas como matrimonio, como padres, como hijos y como personas. Y nos hizo vernos como parte de ustedes que son como familia para nosotros. Le doy gracias a Dios por haber vivido este fin de semana el cual nos abrió los ojos para darnos cuenta lo importante que es estar casado por la Iglesia y más que nada tener el sacramento del matrimonio.

La verdad nos sentimos muy bendecidos. Les agradecemos de todo corazón por toda su ayuda, su tiempo y su apoyo… Nos va a dar mucho gusto celebrar y compartir el día de nuestra boda con ustedes.” Todo cambió para ellos y ha sido el mejor regalo que pudieron haber recibido.

La coordinación local del Encuentro en el área de Wichita ha sido dirigida en los últimos 3 años por Lore y Francisco Ríos de Catedral. Ellos se han esforzado por hacer crecer el Encuentro y crear conocimiento que existe esta oportunidad para las parejas de nuestra Diócesis. Este pasado 5 de mayo se llevó a cabo el cambio de coordinación y una nueva pareja fue elegida como nuevos líderes.

Ellos son José y Alma García de la parroquia de Santa Margarita María. Tienen 6 años de casados y ya llevan 3 años siendo parte del Encuentro y se están preparando para ser parte del equipo presentador. El Padre Floyd McKinney, sacerdote de nuestra Diócesis es el moderador y capellán del Encuentro Matrimonial, apoya y promueve el EMM y participa con el equipo presentador de los retiros los cuales se llevan a cabo 2 veces al año.

Nosotros en la Oficina de la Pastoral para Matrimonios y Familia, repetimos las palabras de ánimo y de afecto que el Papa Francisco recientemente dirigió a la comunidad internacional del EMM: “Les agradezco todo el bien que hacen para ayudar a las familias. ¡Sigan adelante!”

La fecha del siguiente fin de semana de EMM en Wichita es: el 17 al 19 de Agosto en el Spiritual Life Center y el cupo es limitado.

¿Quieres más información?

Si quisieras más información sobre el Encuentro e inscribirte llama a José y Alma al (316) 519-4194.

Carta de solidaridad del Sr. Obispo Carl Kemme

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

Quiero unirme a los obispos de los Estados Unidos en el apoyo de la declaración hecha por el Cardenal Daniel DiNardo, presidente de la Conferencia Católica de los Obispos de los Estados Unidos en condenar la póliza de “Zero Tolerance” de la administración la cual llama a la separación de padres de sus hijos cuando cruzan la frontera ilegalmente de México a E.E. U.U.

Así como lo indicó el Cardenal DiNardo, “Nuestro Gobierno tiene la prudencia de nuestras leyes para garantizar que los niños pequeños no sean separados de sus padres y expuestos a daños y traumas irreparables. Las familias son el elemento fundamental de nuestra sociedad y deben poder permanecer juntas. Aunque proteger nuestras fronteras es importante, podemos y debemos hacer algo mejor como gobierno y como sociedad, para encontrar otras formas de garantizar esa seguridad. Separar a los bebés de sus madres no es la respuesta y es inmoral.”

Por favor, únanse a mí para proclamar esta verdad a todos los que tienen poder y autoridad en nuestra sociedad civil para que el cambio en esta política se lleve a cabo lo antes posible. Lo que está sucediendo en la frontera de Estados Unidos / México es incorrecto, inmoral e incluso cruel.

Oremos por una resolución rápida a los muchos desafíos que se presentan en nuestras leyes y políticas actuales de inmigración. Aunque proporcionar fronteras seguras es importante, nuestro país, sin embargo, se fundó en el principio de acoger al extranjero y ofrecer una vida mejor a quienes la buscan. Usar a los niños como elemento de disuasión y separar incluso a niños pequeños y bebés de sus padres, causando traumas innegables e innecesarios, no es de lo que se trata nuestro país.

Dios les bendiga y Dios bendiga a las familias que están sufriendo de esta manera.

+ Sr. Obispo Carl A. Kemme, Obispo de Wichita

La intención del Papa para julio

Por la Evangelización: Los sacerdotes en su misión pastoral. Para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan confortados con la ayuda de la amistad con el Señor y con los hermanos.

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en Español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

• Sábado 28 de julio, 5 p.m. Santa Margarita María, Centro Parroquial.

• Lunes 6 de agosto, 7 p.m. San Patricio, Salón Madre Teresa.

• Miércoles 15 de agosto, 8 p.m. Perpetuo Socorro, Centro Parroquial.

• Domingo 19 de agosto, 2 p.m., Catedral, Salón Pio X.

Cursillo de Cristiandad - Escuela de Dirigentes – Wichita: primer y tercer viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinadora: Patricia Benavides, tlf. 316-210-0004.

• Arkansas City: Tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11 a.m. en el Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadores: Isabel Rodriguez y Lauro Lopez, 620-660-5180 y 316-559-3776.

• Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7 p.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe. Coordinadores: Norma Urueta y Patty Benavides, 620-474-5238 y 316-210-0004

Cursillo de Cristiandad - Ultreyas – Wichita: último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Escuela de San Patricio. Coordinadores: Efren y Laura Martinez asistidos por Laura Martinez. Arkansas City: tercer domingo del mes 1 p.m. Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadora: Isabel Rodriguez. Hutchinson: cuarto domingo del mes, 1:30 p.m. en el Gimnasio de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinadora: Norma Hurueta (620)474-5238.

Seminario de Preparación Matrimonial: Centro Pastoral Hispano, 11 de agosto y 1ro de diciembre. Para más información e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.

Taller “A Nuestro Alcance”: Centro Pastoral Hispano, 6 de octubre. Para más información e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.