CATHOLIC DIOCESE
OF WICHITA
St. Joseph House of Formation graduating to next level
Event Calendar
A seminary’s origin and future: A Q&A with Bishop Kemme
One Family, Fully Alive in Christ! Campaign
This historic campaign seeks support to fund five key priorities: strengthening our Catholic schools, forming young people in their faith, serving our neighbors in need, caring for our mother church, and enlivening our parishes. Learn more how your support will impact our parishes, schools, and ministries, now and for many years to come!
Bishop Carl A. Kemme
Welcome to the Diocese of Wichita in the heartland of America. It is my desire as Bishop, and I hope yours as well, that we all strive to live our Catholic Faith fully alive through evangelization, renewed stewardship and an active parish, and Holy family life.
Ministries
It is through the Stewardship Way of Life our baptismal call to discipleship is fulfilled through the mission and ministry of the parish and gives us confidence and hope of our future. Through numerous outreach programs, The Diocese of Wichita
seeks to reach all people where they are.
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St. Mary – Aleppo
Clergy: Rev. Joseph M. Gile
Mon/Tues/Thurs/Friday 7:30 am
Wednesday 6:30 pm
St. Joseph
Clergy: Rev. James F. Weldon
Sunday: 8:00 am and 10:00 am
Weekday Mass:
Monday – Friday 7:15 am
First Saturday 8:00 am
St. Vincent de Paul
Clergy: Rev. Kenneth S. VanHaverbeke
Saturday 9:00 am
Sunday: 9:00 am and 11:00 am
Weekday Mass:
Tuesday/Friday 8:10 am
Wednesday 5:30 pm
Thursday 12:00 pm
Sacred Heart
Clergy: Rev. Samuel R. Brand
Sunday: 9:00 am, 11:00 am (Spanish)
Weekday Mass:
Tuesday/Wednesday/Friday 8:00 am
Thursday 7:00 pm (Spanish)
First Friday 6:00 pm
First Saturday 8:00 am
St. Joseph
Clergy: Rev. Daniel L. Vacca
Sunday: 8:00 am
Weekday Mass:
5:30 pm Tuesday
8:00 am Thursday
St. James
Clergy: Rev. Philip J. Voegeli
Sunday: 8:00 am and 10:30 am
Weekday Mass:
Monday/Wednesday/Thursday/Friday 8:00 am
Tuesday 5:30 pm
St. Joseph
Clergy: Rev. Christopher J. Martin
Weekday Mass:
Tuesday: 5:00 pm
St. Martin of Tours
Clergy: Rev. Michael A. Klag
Sunday 9:00 am
Weekday Mass:
Tues, Thurs, Fri 8:30am
Wednesday 5:30pm
Sacred Heart
Clergy: Rev. Robert K. Spencer
Weekday:
Thursday: 6:00 pm
Friday: 8:00 am
First Friday 9:00 am – 10:00 am
St. Patrick
Clergy: Rev. John D. Betzen
Sunday: 10:00 am, 12:30 pm (Spanish)
Weekday Mass:
Monday/Wednesday/Friday 8:00 am
Tuesday 6:30 pm
St. Francis Xavier
Clergy: Rev. Zachary G. B. Pinaire
Tuesday 6:00 pm
First Saturday 8:00 am
St. John
Clergy: Rev. Joseph C. Tatro
Sunday: 8:00 am, 10:30 am
Weekday Mass:
8:00 am Monday, Tuesday, Thursday, Friday (except during Lent: 7 p.m.)
6:30 pm Wednesday
Holy Name
Clergy: Rev. Andrew D. Dellasega
Sunday 8:00 am, 10:00 am
First Saturday 9:00 am
2nd and 4th Sunday 12:00 pm (Spanish)
Weekday Mass:
Tuesday 5:30 pm
Wednesday-Friday 8:15 am
First Wednesday 6:00 pm (Spanish)
St. Rose
Clergy: Rev. Christopher Jarrod Lies
Sacred Heart
Clergy: Rev. Daryl W. Befort
St. Mary
Clergy: Rev. Michael J. Linnebur, Rev. Jacob D McGuire
Sunday 9:00 am, 11:00 am
Weekday Mass:
Monday 8:00 am
Tuesday 8:00 am, 12:00 pm
Wednesday/Thursday 8:00 am and 6:30 pm
Friday 12:00 pm
First Friday 8:00 am
First Saturday 8:00 a.m.
St. John the Evangelist
Clergy: Rev. John P. Lanzrath
Sunday 8:30 am, 11:00 am
Weekday Mass:
Monday/Tuesday/Thursday/Friday 7:00 am
Wednesday 6:15 pm
St. Ambrose
Clergy: Rev. Matthew C. Davied
Thursday: 8:30 am
Sacred Heart
Clergy: Rev. Jeremy S. Huser
Weekday Mass:
8 am Wednesday and Friday
Mary Queen of Angels
Clergy: Rev. Yancey Q. Burgess
Sunday 8:00 am, 10:00 am
Weekday Mass:
Wednesday-Friday 8:00 am
Tuesday 5:30pm
Sacred Heart
Clergy: Rev. Stuart M. Smeltzer
Sunday: 10:30 am
Weekday Mass:
Tuesday 5:30pm, Thurs: 8:00 a.m.
1st Friday: 8:00 am followed by Exposition and Eucharistic Adoration
Sacred Heart
Clergy: Rev. Joshua R. Evans
Sunday: 8:00 am, 10:00 am
Weekday Mass:
5:30pm Tuesday
7:15am Wednesday-Friday
St. Patrick
Clergy: Rev. Christopher J. Martin
Wednesday: 8:00 am
St. Anthony of Padua
Clergy: Rev. H. J. Setter
Saturday Vigil: 4:30 pm
Sunday: 8:00 am, 10:00 am
Weekday Mass:
Monday, Tuesday & Friday: 7:30 am
Wednesday: 6:30 pm
Thursday: See Weekly Bulletin
St. Michael
Clergy: Rev. Daniel L. Vacca
Sunday 10:00 am
Weekday Mass:
Wednesday 6:30 pm
Friday 7:30 am
Church of the Holy Spirit
Clergy: Rev. Joseph A. Eckberg
Sunday 8:00 am, 10:00 am
Weekday Mass:
Tuesday – Friday 8:00 am
Sacred Heart of Jesus
Clergy: Rev. Roger S. Lumbre
Sunday 8:30 am, 11:00 am
Weekday Mass:
Monday 7:30 am
Tuesday 5:30 pm
Wednesday/Thursday 8:00 am
Friday 5:30 pm
First Saturday 8:00 am
St. John
Clergy: Rev. Jeremy S. Huser
Weekday Mass:
Tuesday 5:30 pm
St. Joan of Arc – Harper Co.
Clergy: Rev. Bhaskar Mendam
Saturday Vigil (Spanish) Harper 4:00 p.m.
Sunday: Masses rotates weekly (8:00 am, 11:00 am)
Weekday Mass:
Tuesday in Danville 5:00 pm
Wednesday in Harper 8:00 am
Wednesday in Anthony 5:30 pm
Thursday in Harper 8:00 am
Friday 10:00 am
St. Cecilia
Clergy: Rev. Patrick S. Kotrba
Sunday: 8:00 am, 10:00 am
Weekday Mass:
Tuesday – Friday: 8:00 am
St. Joseph
Clergy: Rev. John D. Betzen
Thursday: 6:30 pm
Church of the Holy Cross
Clergy: Rev. Jerome J. Spexarth, Rev. Andrew Meng, Rev. Matthew Cooke
Sunday 7:30 am, 9:00 am, 11:00 am
Weekday Mass:
Tuesday/Thursday/Friday 8:00 am
Wednesday 6:30 pm
First Saturday 8:00 am
Our Lady of Guadalupe
Clergy: Rev. Eric M. Weldon
Sunday: 9:00 am; 12:00 pm (Spanish)
Weekday Mass:
8:00 a.m. Tues. – Friday
Confessions:
Saturday 3:30 p.m.
Prior to daily Mass
St. Teresa
Clergy: Rev. Jerome J. Spexarth, Rev. Andrew Meng, Rev. Matthew Cooke
Sunday: 8:00 am, 10:30 am
Weekday Mass:
7:00 am Monday
5:30 pm Tuesday and Wednesday
7:00 am Thursday
12:05 pm Friday
St. Andrew
Clergy: Rev. Zachary G. B. Pinaire
Sunday 10:00 am, 12:00 pm (Spanish)
Weekday Mass:
Wednesday 6:00 pm
Thursday and Friday 8:00 am
St. John
Clergy: Rev. David Michael Htun
Sunday 10:30 am
Weekday Masses:
Monday/Tuesday/Friday/Saturday 8:00 am
St. Patrick
Clergy: Rev. Andrew J. Walsh
Sunday 8:00 am, 10:00 am
Weekday Mass:
Monday 8:00 am
Wednesday-Friday 8:00am
Tuesday 6:30pm
St. Bridget of Sweden
Clergy: Rev. Michael L. Kerschen
Holy Trinity
Clergy: Rev. Edmond G. Mary Kline, Rev. Babu Pinninti
Sunday Mass 8:00 am
Monday/Tuesday/Thursday/Friday 7:00 am
Wednesday 6:30 pm
Saturday 8:00 am
Little River, KS 67457
St. Paul
Clergy: Rev. Babu Pinninti
Sunday: 10:00 am; 12:30 pm (Spanish)
Weekday Mass:
7:00am Tuesday & Thursday
6:00pm Wednesday
St. Teresa of Avila
Clergy: Rev. Jeremy S. Huser
Weekday Mass:
Thursday 5:30 pm
Holy Family – Marion Co.
Sunday: 8:30 am (Marion), 10:30 am (Pilsen)
Weekday Mass:
5:30 pm Tuesday (Marion)
8:00 am Wednesday (Marion)
8:00 am Thursday (Pilsen)
8:00 am Friday (excluding 1st Fridays) (Marion)
St. Joseph
Clergy: Rev. Michael L. Kerschen
Sunday: 9:00 am
Weekday Mass:
5:30 pm Tuesday
8:05 am Wednesday-Friday
St. Mary
Clergy: Rev. Robert K. Spencer
Sunday 7:00 am
Weekday Mass:
Tuesday – Thursday 7:00 pm
St. Rose – Mt. Vernon
Clergy: Rev. Daniel J. Duling
Sunday 10:30 am
Weekday Mass:
Monday-Friday 9:00 am
Wednesday 6:30 pm when PSR is in session
Cheney, KS 67025
St. Michael
Clergy: Rev. Curtis L. Robertson
Sunday: 8:30 am, 11:00 am
Weekday Mass:
8:00 am, Tuesday-Friday
St. Ignatius
Clergy: Rev. Stuart M. Smeltzer
Weekday Mass:
Wednesday 5:30 pm
Friday 8:00 am, unless it is the first Friday, then mass is held on Saturday at 8:00 am
Our Lady of Guadalupe
Clergy: Rev. Adam J. Keiter
Sunday 9:00 am, 11:00 am, 12:00 pm (Spanish)
Weekday Mass:
Monday-Friday, except the 1st, 3rd, and 5th Monday of the month
St. Mary
Clergy: Rev. Andrew J. Bergkamp
Sunday 8:30 am, 10:30 am
Weekday Mass:
Tuesday 5:30 pm
Wednesday-Friday 8:00 am
Saturday (Latin) 8:00 am
St. Joseph – Ost
Clergy: Rev. Bernard X. Gorges
Sunday 9:00 am
Weekday Mass:
Monday-Saturday 8:00 am
Tuesday-Thursday 6:30 pm
Cheney, KS 67025
Mary Mother of God
Clergy: Rev. Christopher Jarrod Lies
Sunday 9:00 am
St. Mary
Clergy: Rev. Matthew D. Marney
St. Patrick
Clergy: Rev. Nicholaus L. Jurgensmeyer
Sunday 7:30 am, 9:00 am
Weekday Mass:
Tuesday 5:30 pm
Wednesday-Friday 8:00 am
St. Martin Oratory
Clergy: Rev. David Michael Htun
Our Lady of Lourdes
Clergy: Rev. Peter P. Bergkamp, Rev. Jonathan G. Tolberd, Rev. Michael M. Simone
Sunday 7:00 am, 9:00 am, 10:30 am, 12:00 pm, and 2:00 pm (Spanish)
Weekday Mass:
Monday-Friday 6:30 am
Tuesday-Friday 8:00 am
St. Pius X Student Center (PSU)
Clergy: Rev. Derek J. Thome
Weekday Mass:
Tuesday-Thursday 9:00 pm
Friday 12:00 pm
Saturday (Home football game days only)
Day game: 30 minutes after game
Night game: 4:00 pm
St. Bridget
Clergy: Rev. Christopher J. Martin
Weekday Mass:
Thursday 8:00 am
St. Peter the Apostle – Schulte
Clergy: Rev. Curtis D. L. Hecker
Sunday 8:00 am, 10:30 am
Weekday Mass:
Tuesday-Friday 8:00 am
First Saturday 8:00 am
St. Robert
Clergy: Rev. Robert K. Spencer
Weekday Mass:
Tuesday 6:00 pm
St. Leo – St. Leo
Clergy: Rev. Daryl W. Befort
St. Francis
Clergy: Rev. Matthew C. Davied
Saturday 8:00 am
Weekday Mass:
Monday/Tuesday 7:30 am
Wednesday 5:45 pm
First Friday 8:00 am
St. Anthony
Clergy: Rev. Andrew J. Seiler
Weekday Mass:
Tuesday / Thursday: 12:15 pm
St. Louis – Waterloo
Clergy: Rev. Daniel J. Duling
Tuesday 6:30 pm (Aug-Apr)
Cheney, KS 67025
St. Anthony / St. Rose
Clergy: Rev. Darrin M. May
Sunday 8:00 am, 10:30 am
Weekday Mass:
Tuesday 5:30 pm
Wednesday/Thursday 8:10 am
Friday 12:10 pm
All Saints
Clergy: Rev. Clay A. Kimbro
Sunday 9:00 am (English), 10:30 am (Vietnamese),
Weekday Mass:
Tuesday/Thursday/Friday 8:00 am
Wednesday 5:30 pm
Donate
Cathedral of the Immaculate Conception
Clergy: Rev. Gabriel A. Greer, Rev. Christopher Rumback, Rev. Caleb Kuestersteffen
Sunday: 8:30 am (English; Homily Summary in Spanish), 10:00 am (English); 12:30 pm (Spanish)
Weekday Mass:
Monday/Wednesday/Friday 8:00 am
Monday-Friday 12:00 pm
Tuesday/Thursday 6:30 pm (Spanish)
Wednesday/Thursday/Friday 6:00 am (Spanish)
Christ the King
Clergy: Rev. Devin T. Burns
Sunday 8:00 am, 10:30 am
Weekday Mass:
Monday – Friday 8:00 am
First Saturday 8:00 am
Church of the Blessed Sacrament
Clergy: Rev. Isaac A Hilger, Rev. Jason W. Borkenhagen
Sunday 6:30 am, 9:00 am, 11:00 am, 5:30 pm
Weekday Mass:
Everyday 6:30 am
Monday – Friday 8:00 am
Church of the Magdalen
Clergy: Rev. Kyle W Demel, Rev. David T. Marstall, Rev. Miles Swigart
Sunday 7:30 am, 9:30 am, 11:30 am, 4:30 pm
Weekday Mass:
Monday 7:00 am
Tuesday-Friday 7:00 am and 5:30 pm
First Saturday 7:00 am
Church of the Resurrection
Clergy: Rev. Andrew J. Labenz
Sunday 8:30 am, 11:00 am
Weekday Mass:
Tuesday – Friday 8:00 am
First Saturday 8:00am
Holy Savior
Clergy: Rev. Adam E. Grelinger
Weekday Mass:
Monday/Friday/Saturday 8:00 am
Tuesday/Wednesday/Thursday 6:00 pm
Our Lady of Perpetual Help
Clergy: Rev. Jacob K. Carlin, Rev. Nicholas Samsel
Sunday: 7:30 am, 9:30 am, 11:15 am; 1:30 pm, (all Spanish)
Weekday Mass:
Monday-Friday 6:00 pm (Spanish)
St. Anne
Clergy: Rev. Todd J. Shepherd, Rev. Joseph Mick
Sunday 9:00 am; 12:30 pm (Spanish), 6:00 pm (Spanish)
Weekday Mass:
Monday-Friday 8:00 am
Wednesday/Tuesday/Thursday 6:00 pm (Spanish)
St. Anthony
Clergy: Rev. Hien P. Nguyen
Sunday: 9:30 am; 11:00 am (Vietnamese)
Weekday Mass:
Tuesday, Thursday Friday: 12:05 pm
Wednesday: 12:05 (Vietnamese)
St. Catherine of Siena
Clergy: Rev. Luke A Meyerhoff, Rev. Daniel S. Lorimer
Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 11:00 am
Weekday Mass:
Monday/Friday 5:30 pm
Everyday 7:30 am
St. Elizabeth Ann Seton
Clergy: Rev. Koby L Nguyen, Rev. Aaron D. Spexarth, Rev. Luke A. Downing
Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 11:00 am, 6:00 pm
Weekday Mass:
Monday – Friday: 6:30 am
Monday-Saturday: 8:00 am
St. Francis of Assisi
Clergy: Rev. Grant Huslig, Rev. James M. Schibi
Sunday: 7:00 am, 8:30 am, 10:00 am, 11:30 am, 1:00 pm
Weekday Mass:
8:00 am Monday – Saturday
5:30 pm Tuesday – Friday
St. Joseph
Clergy: Rev. Matthew T. Siegman
Sunday 8:00 am, 9:30 am
Weekday Mass:
Monday/Tuesday/Friday/Saturday 8:00 am
Wednesday 8:00 am (Latin), 6:00 pm
Thursday 6:00 pm (Latin)
St. Jude
Clergy: Rev. John P. Fogliasso
Sunday 8:30 am, 11:00 am
Weekday Mass:
Monday/Tuesday/Thursday/Friday 8:00 am
Wednesday 6:15 pm
St. Margaret Mary
Clergy: Rev. Ned J. Blick, Rev. Ty D. Taylor
Sunday: 9:00 am; 10:30 am (Spanish), 12:30 pm (Spanish)
Weekday Mass:
Monday – Friday 8:00 am
Wednesday 6:30pm (Spanish)
St. Maximilian Kolbe (McConnell Air Force Base)
Clergy: Rev. Benjamin D. Shockey
Sunday 9:30 am
Weekday Mass:
Wednesday/Friday 12:00 pm
St. Patrick
Clergy: Rev. Jesus Banuelos, Rev. Jorge A. Lopez
Sunday: 8:30 am, 10:30 am; 12:30pm (Spanish), 7:00 pm (Spanish)
Weekday Mass:
Monday – Friday and First Saturday: 8:00 am
Tuesday and Thursday: 5:30 pm
Wednesday: 7:00 pm (Spanish)
St. Paul University Parish (WSU)
Clergy: Rev. Andrew K. Hoffman
Sunday 10:00 am, 7:00 pm, 9:00 pm
Weekday Mass:
Monday – Friday 11:45 am
Monday 6:30 pm (during school year)
Wednesday 8:00 pm (during school year)
St. Thomas Aquinas
Clergy: Rev. Matthew C. McGinness, Rev. William Stuever
Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:30 am, 12:00 pm, 6:30 pm
Weekday Mass:
6:30 am Monday – Friday
8:15 am Mon./Tues./Thurs./Fri.
6:30 pm Wednesday
8:00 am Saturday
St. Peter – Willowdale
Clergy: Rev. Daryl W. Befort
Holy Name
Clergy: Rev. Matthew D. Marney
Sunday 10:30 am
Weekday Mass:
Monday/Tuesday/Thursday/Friday 8:00 am
Wednesday 5:15 pm
St. Joseph
Clergy: Rev. David Michael Htun
Thursday 5:00 pm
St. John
Clergy: Rev. Daryl W. Befort
Sacred Heart Catholic School
St. James Catholic School
St. Patrick Catholic School
St. Joseph Catholic School
St. Mary Parish Catholic School
St. Mary’s Catholic School
Holy Spirit Catholic School
St. Cecilia Catholic School
Holy Cross Catholic School
St. Andrew Catholic School
St. Patrick Catholic School
St. Joseph Catholic School
St. Michael Catholic Preschool
St. Mary Catholic School
St. Joseph Catholic School – Ost
St. Patrick Catholic School
St. Mary’s Elementary School
St. Peter Catholic School
All Saints Catholic School
Blessed Sacrament Catholic School
Christ the King Catholic School
Holy Savior Catholic Academy
Magdalen Catholic School
Resurrection Catholic School
St. Anne Catholic School
St. Catherine of Siena Catholic School
St. Elizabeth Ann Seton Catholic School
St. Francis of Assisi Catholic School
St. Joseph Catholic School
St. Jude Catholic School
St. Margaret Mary Catholic School
St. Patrick Catholic School
St. Thomas Aquinas Catholic School
Holy Name Catholic School
Trinity Catholic Jr./Sr. High School
St. Mary’s Colgan Jr./Sr. High School
Bishop Carroll Catholic High School
Kapaun Mt. Carmel Catholic High School
Newman University
St. Rose of Lima
Clergy: Rev. Andrew J. Seiler
Sunday: 10:30 am
Weekday Mass:
Wednesday: 5:30 pm
Friday: 8:30 am
Council Grove, KS 66846
Holy Name of Jesus
Clergy: Rev. Babu Pinninti
Sunday 8:00am
St. Mark the Evangelist
Clergy: Rev. Brian D. Nelson
Sunday 8:00 am, 10:00 am
Weekday Mass:
Monday – Friday 8:00 am
St. Joseph
Clergy: Rev. Kyle M. Dugan
Sunday 8:00 am, 10:30 am
Weekday Mass:
Tuesday-Friday 8:10 am
Sacred Heart
Clergy: Rev. Patrick G. York
Sunday 8:00 am, 10:00 am
Weekday Mass:
Monday 10:00 am
Tuesday/Thursday/Friday 7:30 am
Wednesday 6:30 pm