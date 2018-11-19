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CATHOLIC DIOCESE
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The 20th Sunday in Ordinary Time [A]
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Catholic News
St. Joseph House of Formation graduating to next level
The days are numbered for the Catholic Diocese of Wichita’s St. Joseph House of Formation, but only because it is about to be replaced by St. Philip Neri Seminary, reports… Read More
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Discover ministry & service opportunities, family events, and more across the diocese.
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News
A seminary’s origin and future: A Q&A with Bishop Kemme
Editor’s Note: With the news that the Diocese of Wichita will establish St. Philip Neri Seminary later this month, the Catholic Advance sat down with Bishop Carl A. Kemme late… Read More
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A seminary’s origin and future: A Q&A with Bishop Kemme
St. Joseph House of Formation graduating to next level
New book recounts Fr. Kapaun’s story for young audience
July grants go out from In Love of God and Neighbor Fund
Serving in a new rhythm
Elliot retiring after decades of restoration craftsmanship 
Six join brotherhood of priests in Diocese of Wichita
Two ordained transitional deacons
Coffeyville’s Holy Name School closes after 109 faithful years
Bishop to ordain six to the priesthood on May 23
Wescott preparing to tackle new role
Pair to be ordained to diaconate on May 21

One Family, Fully Alive in Christ! Campaign

This historic campaign seeks support to fund five key priorities: strengthening our Catholic schools, forming young people in their faith, serving our neighbors in need, caring for our mother church, and enlivening our parishes. Learn more how your support will impact our parishes, schools, and ministries, now and for many years to come!

Learn More

Bishop Carl A. Kemme

Welcome to the Diocese of Wichita in the heartland of America. It is my desire as Bishop, and I hope yours as well, that we all strive to live our Catholic Faith fully alive through evangelization, renewed stewardship and an active parish, and Holy family life.

MEET OUR BISHOP

Ministries

It is through the Stewardship Way of Life our baptismal call to discipleship is fulfilled through the mission and ministry of the parish and gives us confidence and hope of our future. Through numerous outreach programs, The Diocese of Wichita
seeks to reach all people where they are.

View Ministries

Our Schools

Faith. Excellence. Tradition. Catholic Schools in the Diocese of Wichita are award-winning accredited schools that educate the whole person – mind, body, and spirit.

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St. Mary – Aleppo

25741 W. 13th St. N., Garden Plain, Kansas 67050
316-531-2662
Website

Clergy: Rev. Joseph M. Gile

Mass Times
Sunday: 10:00 am
Mon/Tues/Thurs/Friday 7:30 am
Wednesday 6:30 pm
Adoration Times
Thursday: 5:00 pm – 9:00 pm

St. Joseph

318 Rush Ave., Andale, Kansas 67001
316-444-2196
Website

Clergy: Rev. James F. Weldon

Mass Times
Saturday Vigil: 5:00 pm
Sunday: 8:00 am and 10:00 am

Weekday Mass:
Monday – Friday 7:15 am
First Saturday 8:00 am
Adoration Times
Monday after 7:15 am Mass to 7:00 am Wednesday
Mailing Address
P.O. Box 8, Andale, KS 67001

St. Vincent de Paul

en
123 N. Andover Rd., Andover, Kansas 67002
316-733-1423
Website

Clergy: Rev. Kenneth S. VanHaverbeke

Mass Times
Saturday Vigil: 5:00 pm
Saturday 9:00 am
Sunday: 9:00 am and 11:00 am

Weekday Mass:
Tuesday/Friday 8:10 am
Wednesday 5:30 pm
Thursday 12:00 pm
Adoration Times
9:00 am -9:00 pm Tuesday

Sacred Heart

en | es
302 S. B St., Arkansas City, Kansas 67005
620-442-0566
Website

Clergy: Rev. Samuel R. Brand

Mass Times
Saturday Vigil: 6:00 pm
Sunday: 9:00 am, 11:00 am (Spanish)

Weekday Mass:
Tuesday/Wednesday/Friday 8:00 am
Thursday 7:00 pm (Spanish)
First Friday 6:00 pm
First Saturday 8:00 am
Adoration Times
9:00 am – 12:00 pm Tuesday

St. Joseph

100 S. Eighth St., P.O. Box 948, Arma, Kansas 66712
620-347-4525
Website

Clergy: Rev. Daniel L. Vacca

Mass Times
Saturday Vigil: 4:00 pm
Sunday: 8:00 am

Weekday Mass:
5:30 pm Tuesday
8:00 am Thursday
Adoration Times
8:30 am – 12:30 pm Thursday

St. James

1012 Belmont Ave., Augusta, Kansas 67010
316-775-2155
Website

Clergy: Rev. Philip J. Voegeli

Mass Times
Saturday Vigil: 5:00 pm
Sunday: 8:00 am and 10:30 am

Weekday Mass:
Monday/Wednesday/Thursday/Friday 8:00 am
Tuesday 5:30 pm
Adoration Times
Perpetual Adoration Chapel

St. Joseph

324 E. 12th St., Baxter Springs, Kansas 66713
620-429-2639
Website

Clergy: Rev. Christopher J. Martin

Mass Times
Saturday Vigil: 4:00 pm

Weekday Mass:
Tuesday: 5:00 pm
Adoration Times
1st Tues. of the month after 5:00 pm Mass for 1 hour
Mailing Address
Mailing Address: PO Box 68, Scammon, KS 66773

St. Martin of Tours

430 N. Main, Caldwell, Kansas 67022
620-845-6733

Clergy: Rev. Michael A. Klag

Mass Times
Saturday Vigil: 5:00 pm
Sunday 9:00 am

Weekday Mass:
Tues, Thurs, Fri 8:30am
Wednesday 5:30pm
Mailing Address
PO Box 289, Caldwell, KS 67022

Sacred Heart

301 N. Hooker St., Caney, Kansas 67333
620-647-3577

Clergy: Rev. Robert K. Spencer

Mass Times
Sunday: 9:00 am

Weekday:
Thursday: 6:00 pm
Friday: 8:00 am
Adoration Times
First Sunday 12:00 pm – 6:00 pm
First Friday 9:00 am – 10:00 am
Mailing Address
P.O. Box 276, Moline, KS 67353

St. Patrick

es | en
424 South Central, Chanute, Kansas 66720
620-431-3165
Website

Clergy: Rev. John D. Betzen

Mass Times
Saturday Vigil: 5:30 pm
Sunday: 10:00 am, 12:30 pm (Spanish)

Weekday Mass:
Monday/Wednesday/Friday 8:00 am
Tuesday 6:30 pm
Adoration Times
Adoration in the Church not Chapel, Weekly 24hrs, Wednesday 4:00PM – Thursday 4:00PM

St. Francis Xavier

202 South Liberty, Cherryvale, Kansas 67335
620-331-1789

Clergy: Rev. Zachary G. B. Pinaire

Mass Times
Sunday 8:00 am

Tuesday 6:00 pm
First Saturday 8:00 am
Adoration Times
Every Tuesday from 5:00pm to 6:00pm. & The First Tuesday of the month from 1:00pm to 6:00pm
Mailing Address
210 N. 4th St., Independence, KS 67301

St. John

18630 West 71st Street South, Viola, Kansas 67149
620-545-7171
Website

Clergy: Rev. Joseph C. Tatro

Mass Times
Saturday Vigil: 5:30 pm
Sunday: 8:00 am, 10:30 am

Weekday Mass:
8:00 am Monday, Tuesday, Thursday, Friday (except during Lent: 7 p.m.)
6:30 pm Wednesday
Adoration Times
8:00 am Monday to 12:00 am Wednesday

Holy Name

408 Willow, Coffeyville, Kansas 67337
620-251-0475
Website

Clergy: Rev. Andrew D. Dellasega

Mass Times
Saturday Vigil 4:30 pm
Sunday 8:00 am, 10:00 am
First Saturday 9:00 am
2nd and 4th Sunday 12:00 pm (Spanish)

Weekday Mass:
Tuesday 5:30 pm
Wednesday-Friday 8:15 am
First Wednesday 6:00 pm (Spanish)
Adoration Times
Noon to 6:00 pm on Sunday in the church

St. Rose

115 W. Walnut St., Columbus, Kansas 66725
620-429-2639
Website

Clergy: Rev. Christopher Jarrod Lies

Mass Times
Sunday: 11:00 am
Adoration Times
8:30 am till noon – First Friday

Sacred Heart

404 East First, Cunningham, Kansas 67035
620-246-5370
Website

Clergy: Rev. Daryl W. Befort

Mass Times
Sunday: Rotating schedule, call for Mass times
Adoration Times
12:00 pm Sunday to 4:00 pm Saturday
Mailing Address
8035 SW 160th Ave., Nashville, KS 67112

St. Mary

2300 East Meadowlark, Derby, Kansas 67037
316-788-5525
Website

Clergy: Rev. Michael J. Linnebur, Rev. Jacob D McGuire

Mass Times
Saturday Vigil 5:00 pm
Sunday 9:00 am, 11:00 am

Weekday Mass:
Monday 8:00 am
Tuesday 8:00 am, 12:00 pm
Wednesday/Thursday 8:00 am and 6:30 pm
Friday 12:00 pm
First Friday 8:00 am
First Saturday 8:00 a.m.
Adoration Times
Perpetual Adoration Chapel

St. John the Evangelist

302 North Denver, El Dorado, Kansas 67042
316-321-4796
Website

Clergy: Rev. John P. Lanzrath

Mass Times
Saturday Vigil 5:30 pm
Sunday 8:30 am, 11:00 am

Weekday Mass:
Monday/Tuesday/Thursday/Friday 7:00 am
Wednesday 6:15 pm
Adoration Times
6:00 am – 12:00 am Tuesday, Wednesday & Thursday

St. Ambrose

519 North Main Street, Erie, Kansas 66733
620-449-2224
Website

Clergy: Rev. Matthew C. Davied

Mass Times
Sunday: 8:00 am

Thursday: 8:30 am
Adoration Times
9:00 am – 1:00 pm Thursday
Mailing Address
P.O. Box 216, St. Paul, KS 66771

Sacred Heart

514 N Elm St, Eureka, Kansas 67045
620-583-7100
Website

Clergy: Rev. Jeremy S. Huser

Mass Times
Sunday: 11:00 am

Weekday Mass:
8 am Wednesday and Friday
Adoration Times
1 hr after Mass on First Friday

Mary Queen of Angels

705 S. Holbrook St., Fort Scott, Kansas 66701
620-223-4340
Website

Clergy: Rev. Yancey Q. Burgess

Mass Times
Saturday Vigil 5:30 pm
Sunday 8:00 am, 10:00 am

Weekday Mass:
Wednesday-Friday 8:00 am
Tuesday 5:30pm
Adoration Times
5:00 pm Monday to 10:00 pm Friday

Sacred Heart

428 North 12th Street, Fredonia, Kansas 66736
620-378-2694
Website

Clergy: Rev. Stuart M. Smeltzer

Mass Times
Saturday Vigil: 5:30 pm
Sunday: 10:30 am

Weekday Mass:
Tuesday 5:30pm, Thurs: 8:00 a.m.
1st Friday: 8:00 am followed by Exposition and Eucharistic Adoration
Adoration Times
8:30 am to 9:00 pm First Friday

Sacred Heart

100 South Cherokee, Frontenac, Kansas 66763
620-231-7747
Website

Clergy: Rev. Joshua R. Evans

Mass Times
Saturday Vigil: 5:00 pm
Sunday: 8:00 am, 10:00 am

Weekday Mass:
5:30pm Tuesday
7:15am Wednesday-Friday
Adoration Times
Adoration Every Wednesday following 7:15 mass till 8:30 P.M.

St. Patrick

307 Galena Ave., Galena, Kansas 66739
620-429-2639
Website

Clergy: Rev. Christopher J. Martin

Mass Times
Sunday: 11:00 am

Wednesday: 8:00 am
Adoration Times
First Sunday Mass of the month for 30 minutes approximately noon to 12:30
Mailing Address
Mailing Address: PO Box 68, Scammon, KS 66773

St. Anthony of Padua

607 N. Main, Garden Plain, Kansas 67050
316-531-2252
Website

Clergy: Rev. H. J. Setter

Mass Times
Mass Times
Saturday Vigil: 4:30 pm
Sunday: 8:00 am, 10:00 am

Weekday Mass:
Monday, Tuesday & Friday: 7:30 am
Wednesday: 6:30 pm
Thursday: See Weekly Bulletin
Adoration Times
8:00 am Monday to 7:00 am Tuesday
Mailing Address
P.O. Box 275, Garden Plain KS 67050

St. Michael

106 N. Western St., Girard, Kansas 66743
620-724-8717
Website

Clergy: Rev. Daniel L. Vacca

Mass Times
Saturday Vigil 5:30 pm
Sunday 10:00 am

Weekday Mass:
Wednesday 6:30 pm
Friday 7:30 am
Adoration Times
8:00 am to 5:00 pm Friday

Church of the Holy Spirit

18218 West Highway 54, Goddard, Kansas 67052
316-794-3496
Website

Clergy: Rev. Joseph A. Eckberg

Mass Times
Saturday Vigil 5:00 pm
Sunday 8:00 am, 10:00 am

Weekday Mass:
Tuesday – Friday 8:00 am
Adoration Times
8:30 am to 10:00 pm Monday – Friday

Sacred Heart of Jesus

419 Poplar, Halstead, Kansas 67056
316-830-2818
Website

Clergy: Rev. Roger S. Lumbre

Mass Times
Saturday Vigil 4:30 pm (Nov.-Mar.); 5:30 pm the rest of the year
Sunday 8:30 am, 11:00 am

Weekday Mass:
Monday 7:30 am
Tuesday 5:30 pm
Wednesday/Thursday 8:00 am
Friday 5:30 pm
First Saturday 8:00 am
Adoration Times
8:00am Monday to 8:00 am Wednesday

St. John

Township Rd 91, Hamilton, Kansas 66853
620-583-7100
Website

Clergy: Rev. Jeremy S. Huser

Mass Times
Saturday Vigil: 5:30 pm

Weekday Mass:
Tuesday 5:30 pm
Mailing Address
514 N Elm St., Eureka, KS 67045

St. Joan of Arc – Harper Co.

1023 W Main St., Harper, Kansas 67058
620-896-7886
Website

Clergy: Rev. Bhaskar Mendam

Mass Times
Saturday Vigil 6:00 pm
Saturday Vigil (Spanish) Harper 4:00 p.m.
Sunday: Masses rotates weekly (8:00 am, 11:00 am)

Weekday Mass:
Tuesday in Danville 5:00 pm
Wednesday in Harper 8:00 am
Wednesday in Anthony 5:30 pm
Thursday in Harper 8:00 am
Friday 10:00 am
Adoration Times
Tuesday 4:00pm-5:00pm at Danville, Thursday from 7:00am-8:00am at Harper & Wednesday from 4:30pm-5:30pm Friday at Anthony & First Friday in Spanish from 7pm – 9pm at Harper
Mailing Address
P.O. Box 218, Harper, KS 67058

St. Cecilia

1912 West Grand, Haysville, Kansas 67060
316-522-0461
Website

Clergy: Rev. Patrick S. Kotrba

Mass Times
Saturday Vigil: 4:00 pm
Sunday: 8:00 am, 10:00 am

Weekday Mass:
Tuesday – Friday: 8:00 am
Adoration Times
8:30 am – 8:30 pm Wednesday

St. Joseph

514 Central, Humboldt, Kansas 66748
620-431-3165
Website

Clergy: Rev. John D. Betzen

Mass Times
Sunday: 8:00 am

Thursday: 6:30 pm
Adoration Times
9:00AM – 5:00PM First Friday of every Month (8hrs monthly)
Mailing Address
424 S. Central, Chanute, KS 66720

Church of the Holy Cross

2631 Independence Rd, Hutchinson, Kansas 67502
620-665-5163
Website

Clergy: Rev. Jerome J. Spexarth, Rev. Andrew Meng, Rev. Matthew Cooke

Mass Times
Saturday Vigil 4:30 pm
Sunday 7:30 am, 9:00 am, 11:00 am

Weekday Mass:
Tuesday/Thursday/Friday 8:00 am
Wednesday 6:30 pm
First Saturday 8:00 am
Adoration Times
Perpetual Adoration Chapel

Our Lady of Guadalupe

en | es
612 S. Maple, South Hutchinson, Kansas 67505
620-662-6443
Website

Clergy: Rev. Eric M. Weldon

Mass Times
Saturday Vigil: 5:00 pm
Sunday: 9:00 am; 12:00 pm (Spanish)

Weekday Mass:
8:00 a.m. Tues. – Friday

Confessions:
Saturday 3:30 p.m.
Prior to daily Mass
Adoration Times
Perpetual Adoration Chapel

St. Teresa

211 E 5th Ave, Hutchinson, Kansas 67501
620-662-7812
Website

Clergy: Rev. Jerome J. Spexarth, Rev. Andrew Meng, Rev. Matthew Cooke

Mass Times
Saturday Vigil: 4:00 pm
Sunday: 8:00 am, 10:30 am

Weekday Mass:
7:00 am Monday
5:30 pm Tuesday and Wednesday
7:00 am Thursday
12:05 pm Friday
Adoration Times
8:00 am – 9:00 pm Sunday – Friday; some days until 10:00 pm by special request

St. Andrew

en | es
210 N. 4th St., Independence, Kansas 67301
620-331-1789
Website

Clergy: Rev. Zachary G. B. Pinaire

Mass Times
Saturday Vigil 4:30 pm
Sunday 10:00 am, 12:00 pm (Spanish)

Weekday Mass:
Wednesday 6:00 pm
Thursday and Friday 8:00 am
Adoration Times
Thursday 24 hr. Adoration 8:00 am – 8:00 am Friday; 4:00 pm – 8:30 pm Sunday

St. John

314 South Jefferson, Iola, Kansas 66749
620-365-2277

Clergy: Rev. David Michael Htun

Mass Times
Saturday Vigil 5:30 pm
Sunday 10:30 am

Weekday Masses:
Monday/Tuesday/Friday/Saturday 8:00 am
Adoration Times
Perpetual Adoration

St. Patrick

638 West D Ave., Kingman, Kansas 67068
620-532-5440
Website

Clergy: Rev. Andrew J. Walsh

Mass Times
Saturday Vigil 5:00 pm
Sunday 8:00 am, 10:00 am

Weekday Mass:
Monday 8:00 am
Wednesday-Friday 8:00am
Tuesday 6:30pm
Adoration Times
3:00 am Monday to 10:00 pm on Friday

St. Bridget of Sweden

206 West Swensson, Lindsborg, Kansas 67456
620-241-0821

Clergy: Rev. Michael L. Kerschen

Mass Times
Sunday 11:00 am
Mailing Address
520 E. Northview, McPherson, KS 67460

Holy Trinity

455 Harrison Street, PO BOX 32, Little River, Kansas 67457
620-897-6443
Website

Clergy: Rev. Edmond G. Mary Kline, Rev. Babu Pinninti

Mass Times
Saturday Vigil Mass 6:30 pm
Sunday Mass 8:00 am

Monday/Tuesday/Thursday/Friday 7:00 am
Wednesday 6:30 pm
Saturday 8:00 am
Adoration Times
9:00 AM Sunday-7:00 AM Tuesday
Mailing Address
PO Box 32
Little River, KS 67457

St. Paul

en | es
1205 S. Douglas, Lyons, Kansas 67554
620-257-3503
Website

Clergy: Rev. Babu Pinninti

Mass Times
Saturday Vigil: 5:00 pm
Sunday: 10:00 am; 12:30 pm (Spanish)

Weekday Mass:
7:00am Tuesday & Thursday
6:00pm Wednesday
Adoration Times
8:30 am-9:00 pm Monday

St. Teresa of Avila

1002 South 4th Street, Madison, Kansas 66860
620-583-7100
Website

Clergy: Rev. Jeremy S. Huser

Mass Times
Sunday: 8:00 am

Weekday Mass:
Thursday 5:30 pm
Mailing Address
514 N Elm St., Eureka, KS 67045

Holy Family – Marion Co.

415 N. Cedar St., Marion, Kansas 66861
620-382-3369
Website
Mass Times
Saturday Vigil: 5:00 pm (Florence)
Sunday: 8:30 am (Marion), 10:30 am (Pilsen)

Weekday Mass:
5:30 pm Tuesday (Marion)
8:00 am Wednesday (Marion)
8:00 am Thursday (Pilsen)
8:00 am Friday (excluding 1st Fridays) (Marion)
Adoration Times
Marion: 7:30 am Thursday to 7:00am Friday; Pilsen: Tuesday 5:00 pm to Midnight; Tampa: Wednesday 8:00 am – 12:00 pm (noon)

St. Joseph

520 E. Northview, McPherson, Kansas 67460
620-241-0821
Website

Clergy: Rev. Michael L. Kerschen

Mass Times
Saturday Vigil: 5:30 pm
Sunday: 9:00 am

Weekday Mass:
5:30 pm Tuesday
8:05 am Wednesday-Friday
Adoration Times
8:30am-7pm Wednesday, 8:30am-8pm Thursday

St. Mary

320 N. Main, Moline, Kansas 67353
620-647-3577

Clergy: Rev. Robert K. Spencer

Mass Times
Saturday Vigil 5:00 pm
Sunday 7:00 am

Weekday Mass:
Tuesday – Thursday 7:00 pm
Adoration Times
8:00am – 1:00pm First Sunday
Mailing Address
P.O. Box 276, Moline, KS 67353

St. Rose – Mt. Vernon

4812 NE 150 Ave, Cheney, Kansas 67025
316-500-1940
Website

Clergy: Rev. Daniel J. Duling

Mass Times
Saturday Vigil 4:30 pm
Sunday 10:30 am

Weekday Mass:
Monday-Friday 9:00 am
Wednesday 6:30 pm when PSR is in session
Adoration Times
Sunday 12:00pm (noon) – 6:00 pm Wednesday
Mailing Address
P.O. Box 528
Cheney, KS 67025

St. Michael

525 East Main Street, Mulvane, Kansas 67110
316-777-4221
Website

Clergy: Rev. Curtis L. Robertson

Mass Times
Saturday Vigil: 4:00 pm
Sunday: 8:30 am, 11:00 am

Weekday Mass:
8:00 am, Tuesday-Friday
Adoration Times
Sunday 12:00pm to Wednesday 9:00pm. Parishioners have a code that they can use to visit the Holy Sacrament any day of the week.

St. Ignatius

801 N. 8th St., Neodesha, Kansas 66757
620-325-5215

Clergy: Rev. Stuart M. Smeltzer

Mass Times
Sunday 8:30 am

Weekday Mass:
Wednesday 5:30 pm
Friday 8:00 am, unless it is the first Friday, then mass is held on Saturday at 8:00 am
Mailing Address
P.O. Box 186, Neodesha, KS 66757

Our Lady of Guadalupe

en | es
421 South Ash, Newton, Kansas 67114
316-283-3499
Website

Clergy: Rev. Adam J. Keiter

Mass Times
Saturday Vigil 5:00 pm
Sunday 9:00 am, 11:00 am, 12:00 pm (Spanish)

Weekday Mass:
Monday-Friday, except the 1st, 3rd, and 5th Monday of the month
Adoration Times
Perpetual Adoration Chapel

St. Mary

106 East Eighth, Newton, Kansas 67114
316-282-0459
Website

Clergy: Rev. Andrew J. Bergkamp

Mass Times
Saturday Vigil 5:30 pm
Sunday 8:30 am, 10:30 am

Weekday Mass:
Tuesday 5:30 pm
Wednesday-Friday 8:00 am
Saturday (Latin) 8:00 am
Adoration Times
shares with Our Lady of Guadalupe Newton

St. Joseph – Ost

13015 E. Maple Grove Rd., Mount Hope, Kansas 67108
316-444-2210
Website

Clergy: Rev. Bernard X. Gorges

Mass Times
Saturday Vigil 4:00 pm
Sunday 9:00 am

Weekday Mass:
Monday-Saturday 8:00 am
Tuesday-Thursday 6:30 pm
Adoration Times
12:00 pm Wednesday to 12:00 am Thursday
Mailing Address
P.O. Box 528
Cheney, KS 67025

Mary Mother of God

1105 4th Street, Oswego, Kansas 67356
620-795-2262

Clergy: Rev. Christopher Jarrod Lies

Mass Times
Saturday Vigil 4:00 pm
Sunday 9:00 am

St. Mary

608 North Sumner Street, Oxford, Kansas 67119
620-221-3610

Clergy: Rev. Matthew D. Marney

Mass Times
Sunday: 8:30 am
Adoration Times
4 hrs on Monday (Because they are farmers, the time when they start and finish varies because it is adjusted to suit them.)
Mailing Address
412 E 8th Ave., Winfield, KS 67156

St. Patrick

1807 Stevens Avenue, Parsons, Kansas 67357
620-421-6762
Website

Clergy: Rev. Nicholaus L. Jurgensmeyer

Mass Times
Saturday Vigil 5:00 pm
Sunday 7:30 am, 9:00 am

Weekday Mass:
Tuesday 5:30 pm
Wednesday-Friday 8:00 am
Adoration Times
Monday 7:00am – Friday 9:00pm

St. Martin Oratory

1368 Xylan Rd., Piqua, Kansas 66761
620-365-2277

Clergy: Rev. David Michael Htun

Mailing Address
310 South Jefferson, Iola, KS 66749

Our Lady of Lourdes

en | es
109 E. 9th St., Pittsburg, Kansas 66762
620-231-2135
Website

Clergy: Rev. Peter P. Bergkamp, Rev. Jonathan G. Tolberd, Rev. Michael M. Simone

Mass Times
Saturday Vigil 4:30 pm
Sunday 7:00 am, 9:00 am, 10:30 am, 12:00 pm, and 2:00 pm (Spanish)

Weekday Mass:
Monday-Friday 6:30 am
Tuesday-Friday 8:00 am
Adoration Times
6:00 am Monday through 5:00 pm Friday
Mailing Address
P.O. Box 214 Pittsburg, KS 66762

St. Pius X Student Center (PSU)

301-A E. Cleveland, Pittsburg, Kansas 66762
620-235-1138
Website

Clergy: Rev. Derek J. Thome

Mass Times
Sunday: 11:00 am, 6:00 pm

Weekday Mass:
Tuesday-Thursday 9:00 pm
Friday 12:00 pm
Saturday (Home football game days only)
Day game: 30 minutes after game
Night game: 4:00 pm
Adoration Times
Thursday 9:00 am – 4:30 pm

St. Bridget

406 N. Keith St., Scammon, Kansas 66773
620-429-2639
Website

Clergy: Rev. Christopher J. Martin

Mass Times
Sunday 8:30 am

Weekday Mass:
Thursday 8:00 am
Adoration Times
9:00 am – 3:00 pm First Thursday of the month; followed by Divine Mercy Chaplet and Benediction at 3:00 pm
Mailing Address
Mailing Address: PO Box 68, Scammon, KS 66773

St. Peter the Apostle – Schulte

11000 Southwest Blvd., Wichita, Kansas 67215
316-522-4728
Website

Clergy: Rev. Curtis D. L. Hecker

Mass Times
Saturday Vigil 4:00 pm
Sunday 8:00 am, 10:30 am

Weekday Mass:
Tuesday-Friday 8:00 am
First Saturday 8:00 am
Adoration Times
Perpetual Adoration Chapel – Locked

St. Robert

407 S. Montgomery, Sedan, Kansas 67361
620-647-3577

Clergy: Rev. Robert K. Spencer

Mass Times
Sunday 9:00 am

Weekday Mass:
Tuesday 6:00 pm
Mailing Address
P.O. Box 276, Moline, KS 67353

St. Leo – St. Leo

8035 SW 160th Ave., Nashville, Kansas 67112
620-246-5370
Website

Clergy: Rev. Daryl W. Befort

Mass Times
Sunday: Rotating schedule, call for Mass times
Adoration Times
8:00 am – 5:00 pm Wednesday (Sept-May)

St. Francis

208 Washington, St. Paul, Kansas 66771
620-449-2224
Website

Clergy: Rev. Matthew C. Davied

Mass Times
Sunday 10:00 am
Saturday 8:00 am

Weekday Mass:
Monday/Tuesday 7:30 am
Wednesday 5:45 pm
First Friday 8:00 am
Adoration Times
6:00 am – 10:00 pm Wednesdays
Mailing Address
P.O. Box 216, St. Paul, KS 66771

St. Anthony

602 Cottonwood, Strong City, Kansas 66869
620-767-6412
Website

Clergy: Rev. Andrew J. Seiler

Mass Times
Sunday: 8:30 am

Weekday Mass:
Tuesday / Thursday: 12:15 pm
Adoration Times
6:00 pm Sunday through 11:00 pm Monday
Mailing Address
300 Spencer, Council Grove, KS 66486

St. Louis – Waterloo

9800 NE 20th St., Murdock, Kansas 67111
316-500-1940
Website

Clergy: Rev. Daniel J. Duling

Mass Times
Sunday 8:30 am
Tuesday 6:30 pm (Aug-Apr)
Mailing Address
P.O. Box 528
Cheney, KS 67025

St. Anthony / St. Rose

217 N. C St., Wellington, Kansas 67152
620-326-2522
Website

Clergy: Rev. Darrin M. May

Mass Times
Saturday Vigil 4:00 pm
Sunday 8:00 am, 10:30 am

Weekday Mass:
Tuesday 5:30 pm
Wednesday/Thursday 8:10 am
Friday 12:10 pm
Adoration Times
After 8:10 am Mass to 7:00 pm Wednesday

All Saints

3205 E. Grand, Wichita, Kansas 67218
316-682-1415
Website

Clergy: Rev. Clay A. Kimbro

Mass Times
Saturday Vigil 4:00 pm
Sunday 9:00 am (English), 10:30 am (Vietnamese),

Weekday Mass:
Tuesday/Thursday/Friday 8:00 am
Wednesday 5:30 pm

Donate
Adoration Times
ADORATION CHAPEL IS OPEN 6:00AM TO 10:00PM DAILY FOR ANYONE THAT WANTS TO COME. ALL PARISHIONERS HAVE THE CODE TO ENTER. THE PASTOR IS ALSO WELCOMING THOSE THAT WANT TO COME TO ADORE THE LORD AFTER 10:00PM.

Cathedral of the Immaculate Conception

en | es
430 N. Broadway, Wichita, Kansas 67202-2310
316-263-6574
Website

Clergy: Rev. Gabriel A. Greer, Rev. Christopher Rumback, Rev. Caleb Kuestersteffen

Mass Times
Saturday Vigil 5:00 pm (Spanish; Homily summary in English)
Sunday: 8:30 am (English; Homily Summary in Spanish), 10:00 am (English); 12:30 pm (Spanish)

Weekday Mass:
Monday/Wednesday/Friday 8:00 am
Monday-Friday 12:00 pm
Tuesday/Thursday 6:30 pm (Spanish)
Wednesday/Thursday/Friday 6:00 am (Spanish)
Adoration Times
12:30 -1:00 pm on First Friday; every Wednesday 8:30 – 11:15am & 12:30 – 5:00pm.

Christ the King

4411 West Maple, Wichita, Kansas 67209
316-943-4353
Website

Clergy: Rev. Devin T. Burns

Mass Times
Saturday Vigil 5:30 pm
Sunday 8:00 am, 10:30 am

Weekday Mass:
Monday – Friday 8:00 am
First Saturday 8:00 am
Adoration Times
8:30 am Wednesday to 8:00 pm Thursday

Church of the Blessed Sacrament

124 N. Roosevelt, Wichita, Kansas 67208
316-682-4557
Website

Clergy: Rev. Isaac A Hilger, Rev. Jason W. Borkenhagen

Mass Times
Saturday Vigil 4:00 pm
Sunday 6:30 am, 9:00 am, 11:00 am, 5:30 pm

Weekday Mass:
Everyday 6:30 am
Monday – Friday 8:00 am
Adoration Times
Perpetual Adoration Chapel

Church of the Magdalen

12626 East 21st North, Wichita, Kansas 67206
316-634-2315
Website

Clergy: Rev. Kyle W Demel, Rev. David T. Marstall, Rev. Miles Swigart

Mass Times
Saturday Vigil 4:30 pm
Sunday 7:30 am, 9:30 am, 11:30 am, 4:30 pm

Weekday Mass:
Monday 7:00 am
Tuesday-Friday 7:00 am and 5:30 pm
First Saturday 7:00 am
Adoration Times
Perpetual Adoration Chapel

Church of the Resurrection

4910 North Woodlawn, Bel Aire, Kansas 67220
316-744-2776
Website

Clergy: Rev. Andrew J. Labenz

Mass Times
Saturday Vigil 4:30 pm
Sunday 8:30 am, 11:00 am

Weekday Mass:
Tuesday – Friday 8:00 am
First Saturday 8:00am
Adoration Times
Perpetual Adoration

Holy Savior

3000 E 13th Street North, Wichita, Kansas 67214
316-682-8712
Website

Clergy: Rev. Adam E. Grelinger

Mass Times
Sunday 8:00 am, 11:00 am, 4:00 pm

Weekday Mass:
Monday/Friday/Saturday 8:00 am
Tuesday/Wednesday/Thursday 6:00 pm
Adoration Times
Wednesday 12:00pm – Friday 8:00pm & Saturday 8:am – 4:00pm

Our Lady of Perpetual Help

en | es
2351 North Market, Wichita, Kansas 67219
316-838-8373
Website

Clergy: Rev. Jacob K. Carlin, Rev. Nicholas Samsel

Mass Times
Saturday Vigil 4:00 pm; 6:00 pm (Spanish)
Sunday: 7:30 am, 9:30 am, 11:15 am; 1:30 pm, (all Spanish)

Weekday Mass:
Monday-Friday 6:00 pm (Spanish)
Adoration Times
6:00 am – 6 pm Monday – Friday; noctural Thurs 7:00 pm – 12:00 am

St. Anne

en | es
2801 South Seneca, Wichita, Kansas 67217
316-522-2383
Website

Clergy: Rev. Todd J. Shepherd, Rev. Joseph Mick

Mass Times
Saturday Vigil 5:15 pm
Sunday 9:00 am; 12:30 pm (Spanish), 6:00 pm (Spanish)

Weekday Mass:
Monday-Friday 8:00 am
Wednesday/Tuesday/Thursday 6:00 pm (Spanish)
Adoration Times
Monday from 3:00pm-10:00pm, Tuesday- Friday from 6:00am to 10:00pm. Weekend is closed. On Tuesday from 3:00pm to 10:00pm is their Family Adoration Hour.

St. Anthony

1214 E. 2nd, Wichita, Kansas 67214
316-269-4101
Website

Clergy: Rev. Hien P. Nguyen

Mass Times
Saturday Vigil: 4:00 pm
Sunday: 9:30 am; 11:00 am (Vietnamese)

Weekday Mass:
Tuesday, Thursday Friday: 12:05 pm
Wednesday: 12:05 (Vietnamese)
Adoration Times
First Wednesday of every month from 8:45am (after 8:00 am) to 6:00pm

St. Catherine of Siena

3642 N. Ridge Road, Wichita, Kansas 67205
316-425-0595
Website

Clergy: Rev. Luke A Meyerhoff, Rev. Daniel S. Lorimer

Mass Times
Saturday Vigil 4:45 pm
Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 11:00 am

Weekday Mass:
Monday/Friday 5:30 pm
Everyday 7:30 am
Adoration Times
Perpetual Adoration

St. Elizabeth Ann Seton

645 North 119th Street West, Wichita, Kansas 67235
316-721-1686
Website

Clergy: Rev. Koby L Nguyen, Rev. Aaron D. Spexarth, Rev. Luke A. Downing

Mass Times
Saturday Vigil: 4:30 pm
Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 11:00 am, 6:00 pm

Weekday Mass:
Monday – Friday: 6:30 am
Monday-Saturday: 8:00 am
Adoration Times
Perpetual Adoration Chapel

St. Francis of Assisi

861 North Socora, Wichita, Kansas 67212
316-722-4404
Website

Clergy: Rev. Grant Huslig, Rev. James M. Schibi

Mass Times
Saturday Vigil: 5:00 pm, 7:00 pm
Sunday: 7:00 am, 8:30 am, 10:00 am, 11:30 am, 1:00 pm

Weekday Mass:
8:00 am Monday – Saturday
5:30 pm Tuesday – Friday
Adoration Times
Perpetual Adoration

St. Joseph

132 S. Millwood, Wichita, Kansas 67213
316-261-5800
Website

Clergy: Rev. Matthew T. Siegman

Mass Times
Saturday Vigil 4:00 pm
Sunday 8:00 am, 9:30 am

Weekday Mass:
Monday/Tuesday/Friday/Saturday 8:00 am
Wednesday 8:00 am (Latin), 6:00 pm
Thursday 6:00 pm (Latin)
Adoration Times
Perpetual Adoration Chapel

St. Jude

3030 N. Amidon, Wichita, Kansas 67204
316-838-1963
Website

Clergy: Rev. John P. Fogliasso

Mass Times
Saturday Vigil 4:30 pm
Sunday 8:30 am, 11:00 am

Weekday Mass:
Monday/Tuesday/Thursday/Friday 8:00 am
Wednesday 6:15 pm
Adoration Times
12:00 pm Sunday to 4:00 pm Saturday; They close on Thursday from 8-10am in the morning

St. Margaret Mary

en | es
2701 S. Pattie St., Wichita, Kansas 67216
316-262-1821
Website

Clergy: Rev. Ned J. Blick, Rev. Ty D. Taylor

Mass Times
Saturday Vigil 4:30 pm; 6:30 pm (Spanish)
Sunday: 9:00 am; 10:30 am (Spanish), 12:30 pm (Spanish)

Weekday Mass:
Monday – Friday 8:00 am
Wednesday 6:30pm (Spanish)
Adoration Times
8:00 am -10:00 pm Monday – Friday. First Friday of the Month into First Saturday of the Month 8am (Friday) – 12:00 am (Sunday)

St. Maximilian Kolbe (McConnell Air Force Base)

22 ARW/HC, 53150 Kansas St., McConnell AFB, Kansas 67221
316-759-3562

Clergy: Rev. Benjamin D. Shockey

Mass Times
Saturday Vigil 5:00 pm
Sunday 9:30 am

Weekday Mass:
Wednesday/Friday 12:00 pm

St. Patrick

en | es
2007 North Arkansas Avenue, Wichita, Kansas 67203
316-262-4683
Website

Clergy: Rev. Jesus Banuelos, Rev. Jorge A. Lopez

Mass Times
Saturday Vigil: 5:00 pm
Sunday: 8:30 am, 10:30 am; 12:30pm (Spanish), 7:00 pm (Spanish)

Weekday Mass:
Monday – Friday and First Saturday: 8:00 am
Tuesday and Thursday: 5:30 pm
Wednesday: 7:00 pm (Spanish)
Adoration Times
Perpetual Adoration Chapel

St. Paul University Parish (WSU)

1810 North Roosevelt, Wichita, Kansas 67208
316-684-6896
Website

Clergy: Rev. Andrew K. Hoffman

Mass Times
Saturday Vigil 4:30 pm
Sunday 10:00 am, 7:00 pm, 9:00 pm

Weekday Mass:
Monday – Friday 11:45 am
Monday 6:30 pm (during school year)
Wednesday 8:00 pm (during school year)
Adoration Times
Mon-Fri 10:45 – 11:40 am; Tuesday and Wed. (during school year) 8:00 am – 5:00 pm

St. Thomas Aquinas

1321 Stratford Lane, Wichita, Kansas 67206
316-683-6569
Website

Clergy: Rev. Matthew C. McGinness, Rev. William Stuever

Mass Times
Saturday Vigil: 5:00 pm
Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:30 am, 12:00 pm, 6:30 pm

Weekday Mass:
6:30 am Monday – Friday
8:15 am Mon./Tues./Thurs./Fri.
6:30 pm Wednesday
8:00 am Saturday
Adoration Times
2:00 pm Sunday to 6:00 pm Friday; exceptions: 6:00 am – 10:00 am Monday – Friday for daily Masses, Wednesday 6:00-7:00 pm for Mass and Sunday 6:00-700 pm for Mass

St. Peter – Willowdale

10044 SW 90th St., Spivey, Kansas 67142
620-246-5370
Website

Clergy: Rev. Daryl W. Befort

Mass Times
Sunday: Rotating schedule, call for Mass times
Adoration Times
Fridays from 8:00am-12pm(noon) every other month (From September-May)
Mailing Address
8035 SW 160th Ave., Nashville, KS 67112

Holy Name

412 East Eighth Avenue, Winfield, Kansas 67156
620-221-3610
Website

Clergy: Rev. Matthew D. Marney

Mass Times
Saturday Vigil 4:30 pm
Sunday 10:30 am

Weekday Mass:
Monday/Tuesday/Thursday/Friday 8:00 am
Wednesday 5:15 pm
Adoration Times
Wednesday 8:00am – Thursday 8:00am

St. Joseph

107 E. Bell, Yates Center, Kansas 66783
620-365-2277

Clergy: Rev. David Michael Htun

Mass Times
Saturday 4:00 pm
Thursday 5:00 pm
Adoration Times
4:00 -5:00 pm Thursdays
Mailing Address
310 South Jefferson, Iola, KS 66749

St. John

109 N. Ada, Zenda, Kansas 67159
620-246-5370
Website

Clergy: Rev. Daryl W. Befort

Mass Times
Sunday: Rotating schedule, call for Mass times
Adoration Times
Tuesdays from 8:00am-12pm(noon) every other month (From September-May)
Mailing Address
8035 SW 160th Ave., Nashville, KS 67112

Sacred Heart Catholic School

312 S. B St., Arkansas City, Kansas 67005
(620) 442-6550
PreK-6
Website

St. James Catholic School

1010 Belmont Ave., Augusta, Kansas 67010
316-775-5721
PreK-7
Website

St. Patrick Catholic School

409 S. Malcolm, Chanute, Kansas 66720
620-431-4020
PreK-6
Website

St. Joseph Catholic School

218 N. Fifth, Conway Springs, Kansas 67031
620-456-2270
PreK-6
Website

St. Mary Parish Catholic School

2306 Meadowlark, Derby/Rose Hill, Kansas 67037
316-788-3151
PreK-8
Website

St. Mary’s Catholic School

702 S. Eddy, Fort Scott, Kansas 66701
620-223-6060
PreK-5
Website

Holy Spirit Catholic School

18218 W. Hwy 54, Goddard, Kansas 67052
316-794-8139
PreK-8
Website

St. Cecilia Catholic School

1912 West Grand, Haysville, Kansas 67060
316-522-0461
PreK-8
Website

Holy Cross Catholic School

2633 Independence Rd., Hutchinson, Kansas 67502
620-665-6168
PreK-6
Website

St. Andrew Catholic School

215 N. Park Blvd., Independence, Kansas 67301
620-331-2870
PreK-8
Website

St. Patrick Catholic School

630 West D Ave., Kingman, Kansas 67068
620-532-2791
PreK-8
Website

St. Joseph Catholic School

520 E. Northview, McPherson, Kansas 67460
620-241-3913
PreK-6
Website

St. Michael Catholic Preschool

525 E. Main St., Mulvane, Kansas 67110
316-777-4221
PreK
Website

St. Mary Catholic School

101 East Ninth, Newton, Kansas 67114
316-282-1974
PreK-8
Website

St. Joseph Catholic School – Ost

12917 E. Maple Grove, Mount Hope, Kansas 67108
316-444-2548
PreK-8
Website

St. Patrick Catholic School

1831 Stevens Ave., Parsons, Kansas 67357-3113
620-421-0710
PreK-8
Website

St. Mary’s Elementary School

301 E. 9th St, Pittsburg, Kansas 66762
620-231-6941
PreK-6
Website

St. Peter Catholic School

11010 Southwest Blvd., Schulte, Kansas 67215-8740
316-524-6585
PreK-8
Website

All Saints Catholic School

3313 E. Grand, Wichita, Kansas 67218
316-682-6021
PreK-8
Website

Blessed Sacrament Catholic School

125 N. Quentin Ave., Wichita, Kansas 67208
316-684-3752
PreK-8
Website

Christ the King Catholic School

4501 Maple, Wichita, Kansas 67209
316-943-0111
PreK-8
Website

Holy Savior Catholic Academy

3000 E. 13th St N, Wichita, Kansas 67214
316-684-2141
PreK-8
Website

Magdalen Catholic School

2221 N. 127th St. E, Wichita, Kansas 67226
316-634-1572
PreK-8
Website

Resurrection Catholic School

4900 N. Woodlawn, Wichita, Kansas 67220
316-744-3576
PreK-8
Website

St. Anne Catholic School

1121 Regal, Wichita, Kansas 67217
316-522-6131
PreK-8
Website

St. Catherine of Siena Catholic School

3660 N. Ridge Rd., Wichita, Kansas 67205
316-719-2917
K-8
Website

St. Elizabeth Ann Seton Catholic School

645 N. 119th St. W., Wichita, Kansas 67235
316-721-5693
PreK-8
Website

St. Francis of Assisi Catholic School

853 N. Socora, Wichita, Kansas 67212-3295
316-722-5171
PreK-8
Website

St. Joseph Catholic School

139 S. Millwood, Wichita, Kansas 67213
316-261-5860
PreK-8
Website

St. Jude Catholic School

3030 Amidon, Wichita, Kansas 67204
316-838-0800
PreK-8
Website

St. Margaret Mary Catholic School

2635 Pattie, Wichita, Kansas 67216
316-267-4911
PreK-8
Website

St. Patrick Catholic School

2023 Arkansas, Wichita, Kansas 67203
316-262-4071
PreK-8
Website

St. Thomas Aquinas Catholic School

1215 Stratford Lane, Wichita, Kansas 67206
316-684-9201
PreK-8
Website

Holy Name Catholic School

700 Fuller, Winfield, Kansas 67156
620-221-0230
PreK-6
Website

Trinity Catholic Jr./Sr. High School

1400 E. 17th St., Hutchinson, Kansas 67501
620-662-5800
7-12
Website

St. Mary’s Colgan Jr./Sr. High School

212 E. 9th St., Pittsburg, Kansas 66762
620-231-4690
7-12
Website

Bishop Carroll Catholic High School

8101 W. Central, Wichita, Kansas 67212
316-722-2390
9-12
Website

Kapaun Mt. Carmel Catholic High School

8506 E. Central, Wichita, Kansas 67206
316-634-0315
9-12
Website

Newman University

3100 McCormick Ave., Wichita, Kansas 67213
316-942-4291
Website

St. Rose of Lima

300 Spencer, Council Grove, Kansas 66846
620-767-6412
Website

Clergy: Rev. Andrew J. Seiler

Mass Times
Saturday Vigil: 5:30 pm
Sunday: 10:30 am

Weekday Mass:
Wednesday: 5:30 pm
Friday: 8:30 am
Adoration Times
6:00 pm – 9:00 Sunday;  9:00 am 4:00 pm Monday; 8:00 am – 4:00 Tuesday
Mailing Address
800 Spencer
Council Grove, KS 66846

Holy Name of Jesus

296 3rd Rd., Bushton, Kansas 67427
620-257-3503

Clergy: Rev. Babu Pinninti

Mass Times
Friday 8:15 am
Sunday 8:00am
Mailing Address
415 St. Francis, Lyons KS 67554

St. Mark the Evangelist

19230 W. 29th St. N., Colwich, Kansas 67030
316-796-1604
Website

Clergy: Rev. Brian D. Nelson

Mass Times
Saturday Vigil 6:00 pm
Sunday 8:00 am, 10:00 am

Weekday Mass:
Monday – Friday 8:00 am
Adoration Times
8:00 am Monday to 4:00 pm Friday

St. Joseph

217 North Sixth Street, Conway Springs, Kansas 67031
620-456-2276
Website

Clergy: Rev. Kyle M. Dugan

Mass Times
Saturday Vigil 5:30 pm
Sunday 8:00 am, 10:30 am

Weekday Mass:
Tuesday-Friday 8:10 am
Adoration Times
9:00 am Wednesday to 8:00 am Thursday

Sacred Heart

311 South Fifth Street, Colwich, Kansas 67030
316-796-1224
Website

Clergy: Rev. Patrick G. York

Mass Times
Saturday Vigil 4:30 pm
Sunday 8:00 am, 10:00 am

Weekday Mass:
Monday 10:00 am
Tuesday/Thursday/Friday 7:30 am
Wednesday 6:30 pm
Adoration Times
12:00 pm Sunday to 4:00 pm Saturday
Mailing Address
P.O. Box 578, Colwich, KS 67030

St. Joseph House of Formation

145 S. Millwood, Wichita, Kansas 67213

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