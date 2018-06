Avance Católico, Viernes, 15 de Junio 2018

En la foto las Hermanas Guadalupanas del Espíritu Santo acompañadas del Obispo Kemme, el Padre Marstall, el Padre Jerome Spexarth, el Padre Keiter, el Padre José Machado, el Padre J.D. Betzen y el Padre Jerónimo Beat, al final de la Misa que se celebró en la Parroquia Santa Ana seguido de una gran celebración.

Las Hermanas Guadalupanas dejan una huella profunda

El pasado jueves 31 de mayo en la Fiesta de la Visita de María a su prima Elizabeth, se celebró una hermosa y muy sentida Misa de despedida para las Hermanas Guadalupanas. El Obispo Kemme junto a otros sacerdotes de la Diócesis oficiaron la Misa y se les dedicó a ellas con muchísimo cariño y admiración.

El Obispo Kemme comentó en su mensaje de despedida que en verdad las hermanas han sido un gran regalo y una bendición para la Diócesis de Wichita, pero como sabemos los regalos que Dios nos da son para compartirlos con nuestro prójimo en agradecimiento a Dios.

Muy especialmente se les agradeció el haber caminado y acompañado a la comunidad Diocesana pero sobre todo su atención a la comunidad hispana.

La Hermana Magdalena, Aida, Reyna y María Teresa dejan sin duda una huella inolvidable entre nosotros.

Dios las lleve y las guie siempre y que la Virgen de Guadalupe las cubra siempre con su manto.

El recién ordenado Padre Derek Thome le da la bendición al Señor Obispo Carl A. Kemme después de la Misa de ordenación el pasado 26 de mayo.

‘¡No tengan miedo!’ le dice el Sr. Obispo a 10 recién ordenados

(Tomado del artículo en inglés del Catholic Advance con fecha del 1º de junio)

El Obispo Carl A. Kemme repitió una frase en su homilía a los 10 hombres que esperaban la ordenación el sábado 26 de mayo en la Iglesia Magdalena en Wichita.

“No teman”, exhortó , “a profesar su amor por Cristo, día tras día, temporada tras temporada, año tras año, hasta que el Señor te llame a participar en la liturgia celestial. Para declarar esto y que todos lo sepan, como Pedro en el Evangelio, alimentando sus corderos, cuidando sus ovejas y cuidando su rebaño.”

Esa será su misión de toda la vida, dijo el obispo Kemme sentado en una cátedra debajo de un grandioso y elevado crucifijo frente a una iglesia rebosante de familiares, amigos y fieles.

“No temas a trabajar mucho y arduamente para esta misión, resistir las siempre presentes tentaciones de la pereza y la indolencia o considerar tus deseos y necesidades por delante y más importantes que los de las personas a las que estás llamado a servir”, dijo.

El Obispo Kemme los alentó a no ser sacerdotes perezosos y autoindulgentes. “Más bien, sean sacerdotes con celo, entusiasmo y el fuego del amor divino”.

Como dijo recientemente el Papa Francisco, el Obispo Kemme dijo: “Hay mucho que hacer. Entonces, no tengan miedo, hagámoslo juntos.”

Fue el Papa Juan Pablo II, en su Misa de Instalación, dijo el Obispo Kemme, quien repitió las palabras de Jesús que resonaron en la Plaza de San Pedro y en todo el mundo: “¡No tengan miedo!”

Él dirigió la frase a los 10 diáconos. “No puedo pensar en palabras mejores o más importantes para dirigirme hoy mientras comienzan en nuestra diócesis el ministerio del sacerdocio, que si se vive y se ejerce con diligencia, cuidado y preocupación amorosa, a imitación del Salvador, hará historia, para ti, para nuestra diócesis y para las personas a las que servirás “.

Hay mucho miedo en el mundo, dijo el obispo Kemme, miedo al fracaso, al sufrimiento, a la necesidad, a la muerte y a otros temores, pero el miedo no tiene poder sobre los cristianos y ciertamente entre los sacerdotes.

“Como escribió San Pablo a los Romanos, en Cristo, hemos conquistado abrumadoramente a través de aquel que nos ama. El miedo paraliza incluso a los mejores de nosotros, pero el valor es lo que se necesita, un coraje cristiano, un valor que proviene del Espíritu Santo “, dijo. “El coraje cristiano moviliza a los discípulos del Señor para la evangelización, el stewardship, el servicio, para estar plenamente vivos en Cristo Jesús”.

No tengan miedo de ser un “alter Christus”, otro Cristo, dijo, añadiendo que es una obra del Espíritu Santo, y que deben ser instrumentos de Dios para edificar el reino en la tierra, santificar y guiar el rebaño de Jesús.

“No teman entregar todo lo que tienes para el ministerio”, dijo el Obispo Kemme. “Todo su tiempo, todos sus talentos, todos sus tesoros, ya que como stewards, estos dones han sido otorgados a ustedes por otros y si se los da generosamente, Dios los devolverá y los bendecirá 100 veces”.

Defiendan al rebaño que te ha sido confiado, dijo, advirtiendo al recién ordenado sobre las fuerzas del mal que enfrentan. “No tengan miedo de estos lobos, pero con la armadura de la verdad sujeta con fuerza a los corderos confiados a tu cuidado pastoral”.

El obispo Kemme dijo a los ordinandi que vivieran, como dijo San Pablo, de una manera digna de su llamado, con toda humildad y dulzura, con paciencia, soportándose unos a otros a través del amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu a través del vínculo de paz.

“Una vez ordenado, tu vida es un Evangelio viviente para que todos lo escuchen, un mensaje de esperanza y misericordia, de la fidelidad y el amor de Dios; serás un puente que conectará a aquellos a quienes servirás con la fuente de la asombrosa gracia de Dios."

Cambio de asignación parroquial: Dar la bienvenida a un nuevo sacerdote

Por el P. Ken Van Haverbeke

(Tomado del último de una serie de cuatro artículos)

Entonces, ¿tienes un nuevo pastor? Hoy en día, esa respiración profunda que se espera de la congregación cuando el pastor les anuncia su mudanza en la Misa es menos dramática debido las redes sociales, pero al ver las redes sociales no se puede negar la pérdida.

Tal vez querías mucho a tu pastor y luchaste por aceptar su estilo de pastorear. ¡Está bien! Los sacerdotes entendemos que vamos a vincularnos más con unos y que, por otro lado, nunca tendremos una conexión con otros.

Me recuerdo de un sacerdote quien tuvo un momento bastante difícil en una parroquia y dijo: “¡Anuncié en la misa del domingo en la mañana que me estaba yendo, y para cuando llegué a la rectoría entre las misas, un camión U-Haul ya había sido enviado por los feligreses!”

Este es un caso muy raro, porque ya sea que apreciara o no por completo el humor o la personalidad del pastor, pero lo vio trayendo a Jesucristo. Él estaba allí para perdonar tus pecados, bautizar a tus hijos, ofrecer misa y enterrar con reverencia a tus seres queridos. Por lo tanto, es difícil dejar ir a un pastor y aceptar otro.

Ahora que tienes un nuevo pastor, ¿qué vas a hacer? Hace varios años, ofrecí 10 consejos prácticos para darle la bienvenida a su nuevo pastor o sacerdote. Aquí los comparto una vez más pero también he agregado algunos otros.

Más de diez consejos prácticos para darle la bienvenida a su nuevo pastor o sacerdote:

• Sé paciente con él. El estrés de mudarse, la pena de dejar una parroquia familiar y la novedad de todo esto es difícil para él. Sé paciente. Y también sé paciente contigo mismo. Usted también tiene el estrés de perder a un pastor y ahora tiene el desafío de conocer a otro. Pregúntale al Señor: “muy bien Dios, ¿qué quieres enseñarme a través de este nuevo pastor?”

• No le toques la puerta de su rectoría tan prontamente. Dale un poco de tiempo para desempacar, instalarse, encontrar todos los baños y aprenderse los nombres. Esto podría tomar un mes o dos. Tócale su puerta si vas a invitarlo a comer, si vas a invitarlo al juego de beisbol de los niños o si vas a ver a un feligrés enfermo que crees que él necesita conocer. Esas primeras noches en una rectoría extraña, en una ciudad extraña, pueden ser bastante solitarias. Invítelo, aunque puede que él no esté listo para aceptar pero... ¡eso está bien también!

• Dígale su nombre y en qué está involucrado. No sólo una o dos veces, sino varias veces. No se ofenda si en seis meses o un año después no recuerda su nombre. ¡De verdad que él hace todo lo posible! ¡Así que no lo avergüences, recuérdale tu nombre otra vez!

No espere que lo conecte con todos tus familiares, pero dígale por favor quiénes son sus padres o sus hijos. A veces eso lo ayuda a recordar los nombres.

• Asegúrate de que tenga ayuda para mudarse si él lo desea. La secretaria de la parroquia puede ayudarlo a saber si necesita ayuda. Algunos sacerdotes les gusta que lo ayuden pero otros prefieren la privacidad. Todos somos diferentes. Una buena canasta de bienvenida del Altar Society, Caballeros de Colón u otro grupo parroquial siempre es un buen gesto. No asuma que el refrigerador de la rectoría o los armarios están llenos.

• ¡Déjelo que cambie de opinión! Muchas veces, las primeras decisiones son apresuradas o se hacen sin comprender completamente la situación. Es por eso que sea necesario que cambie de opinión. Dele un poco de margen para maniobrar.

• Trate de no compararlo con su antiguo pastor. Esto no será completamente posible, por supuesto, y él tendrá dificultades de comparar su parroquia anterior con la presente. Las comparaciones solo impedirán una relación.

• Cuéntele su historia, la historia de la parroquia, las tradiciones y los valores importantes de la parroquia. Cada parroquia y tradición parroquial tiene una historia. Estas historias son importantes que él las sepa.

• Cuando pregunte cómo se hizo algo en el pasado o cuál es el protocolo, no le diga”¡Lo que usted quiera, padre!”. Por lo general, queremos mantener las cosas como están y no arreglar algo que no está roto, así que no tenga miedo de decirle cómo funcionan las cosas en la parroquia. Algunas veces un nuevo pastor hace cambios sin siquiera saber que han cambiado algo porque nadie se lo contó.

• Déjelo que lo conozca a usted y a la parroquia. Asegúrese de invitarlo a diferentes eventos parroquiales. Sí, es verdad que él lee el boletín dominical y debe saber todo, pero puede que no sepa que realmente lo quieren.

Si el padre viene de una ciudad diferente o área rural a urbana o de urbana a rural, llévelo a recorrer la ciudad o los límites de la parroquia. ¡Y no se burlen del padre si se pierde tratando de encontrar su casa, o callejón sin salida en la ciudad! ¡El GPS tiene límites!

• ¡Ore por él y hágale saber que estás orando por él! Ofrezca una Misa por las intenciones de él; invite a los niños a darle un ramo espiritual.

• No crea lo que dicen acerca de su nuevo pastor. El “enemigo” miente, y muchos sacerdotes buenos y fieles han sido calumniados por rumores y falsedades incluso antes de que lleguen a su parroquia. ¡Eso y el hecho de que un sacerdote puede cambiar! Algunas de las cosas tontas que hice en mis primeros años como pastor, nunca las haría ahora en esta época de mi sacerdocio. Haga su propio juicio y su propia opinión de su nuevo pastor, ayúdelo y ore por él.

Humanae Vitae, Juan Pablo II, La Teología del Cuerpo y Nuestra Señora de Fátima

Por Jake Samour

La mayoría de personas que conocen o han oído acerca de Humanae Vitae (HV), conocen la controversia que causó desde que fue promulgada hace 50 años. Incluso ahora la encíclica continúa siendo un obstáculo para muchos, incluso para los Católicos. Un más famoso y más apreciado trabajo que salió después de HV, es la Teología del Cuerpo (TDC) de Juan Pablo II. Juan Pablo II tomó más de 5 años y 129 audiencias de los miércoles para entregar sus reflexiones de la TDC. Sin embargo, Juan Pablo II insistió en numerosas ocasiones que el conjunto de su catequesis de los miércoles constituía “un extenso comentario sobre la doctrina contenida en la Encíclica Humanae Vitae.” Precisamente porque preguntas surgen de HV “que impregnan en cierto sentido el conjunto de nuestras reflexiones.” De hecho, uno de los proyectos más importantes del pontificado de Juan Pablo II fue de proporcionar una amplia respuesta a la controversia suscitada en HV.

De particular importancia es recordar que el Cardenal Karol Wojtyla, de Polonia, ya había escrito la TDC antes de llegar a ser Papa Juan Pablo II. De hecho, llevaba un manuscrito de la TDC cuando participó en el primero de los dos cónclaves que tuvieron lugar en 1978, el que eligió a su predecesor Juan Pablo I. Como sabemos, el pontificado de Juan Pablo I fue tristemente de corta duración—un total de 33 días. Por consiguiente, el cardenal Wojtyla fue elegido Papa en octubre de 1978. Era como si el Espíritu Santo dispuso que era un momento ideal para que la labor del desconocido prelado polaco fuera conocida por todo el mundo.

Quizás un indicador aún más convincente de la importancia de la TDC es el trágico incidente que tuvo lugar hace más de 37 años, cuando un pistolero turco disparó cuatro balazos al Papa Juan Pablo II cuando iba saludando a la audiencia en un coche abierto en la plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Dos de las balas le pegaron al Papa: una en su mano, y la otra en su abdomen, bien cerca de sus órganos vitales y dentro de una fracción de pulgada de una arteria principal. El intento de asesinato del Papa Juan Pablo II tuvo lugar el miércoles, 13 de mayo de 1981. Este evento no solo casi previno el Papa Juan Pablo II de seguir presentando la catequesis de la TDC los miércoles, sino que casi terminó con su vida y su pontificado. Ese mismo día, tenía planeado anunciar la creación de un nuevo Instituto para Estudios sobre el Matrimonio y Familia. El tiroteo impidió el anuncio ese día. Pero como Juan Pablo sobrevivió milagrosamente, el Instituto llegó a ser creado.

Juan Pablo II estaba convencido que su vida fue salvada y que María desvió las balas. La muerte parecía cierta para los espectadores cuando las cuatro balas fueron disparadas. En la discusión de la bala que le atravesó el abdomen y casi lo mató, Juan Pablo II dijo que “era la mano de una madre quien guío el camino de la bala y permitió que el Papa agonizante se detuviera en el umbral de la muerte.” El atentado tuvo lugar en la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, y el Papa no tenía ninguna duda de que su supervivencia se debió a la intervención de la santísima Virgen María. Considerablemente, antes de convertirse en Papa, el Cardenal Wojtyla se había consagrado a Nuestra Madre Santísima. Su lema apostólico cuando fue elegido papa fue: Totus Tuus, “todo tuyo,” el cual expresa su consagración personal a María.

Esta consagración a la Virgen lo protegió y ayudó a permanecer pontífice durante casi 27 años, el tercer pontificado más largo en la historia de la Iglesia. En agradecimiento a nuestra Señora, el Papa mandó una de las balas que casi lo mató al obispo a cargo del santuario de Fátima, Portugal. A este día, esa bala permanece en la corona de la estatua de la Virgen María ubicada en ese santuario.

Aunque se sometió a cinco horas de cirugía, Juan Pablo se recuperó y alcanzó a terminar de entregar su TDC. Además, el Instituto se estableció el 7 de octubre de 1982, Fiesta de Nuestra Señora del Rosario. En esa ocasión, Juan Pablo II encomendó el Instituto para Estudios sobre el Matrimonio y Familia de manera especial para el cuidado de la Santísima Virgen María bajo el título de Nuestra Señora de Fátima.

El Instituto tiene hoy once sesiones en países que abarcan todos los continentes del mundo—con uno de ellos en Washington D.C. Cada sesión tiene hombres y mujeres concentrando sus estudios sobre el matrimonio y la familia.

Demos gracias a Dios por habernos dado el don del beato Pablo VI y la Encíclica Humanae Vitae. Demos gracias a Dios por San Juan Pablo II y la Teología del Cuerpo. Demos gracias a la Virgen por la protección y la intercesión de estos dos grandes hombres de nuestro tiempo.

Encomendémonos a trabajar incansablemente por esta labor de las verdades reveladas en HV y TDC. Pidamos a la Virgen que nos proteja bajo su manto protector. ¡Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros! Amén.

Cursos de Inglés y ciudadanía comienzan el 25 de Junio

Ya están abiertas las inscripciones para las clases de Inglés y Ciudadanía patrocinadas por la Oficina del Ministerio Hispano.

Todos los interesados deben asistir al día de orientación el día lunes, 25 de junio para la evaluación, selección de clases y proceso de inscripción. Las clases se impartirán en el St. Joseph Catholic Center, 437 N. Topeka en Wichita. Las clases serán una vez a la semana de 6:30pm a 8:30 p.m. con una duración de 10 semanas desde julio a septiembre. Donación: $20 por curso.

Para más información comunicarse con la Oficina del Ministerio Hispano al (316) 269-3919.

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en Español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

• Domingo 15 de Julio, 2 p.m., Catedral, Salón Pio X.

• Miércoles 20 de Junio, 8 p.m. Perpetuo Socorro, Ctro. Parroquial.

• Miércoles 4 de Julio, 7 p.m. San Patricio, Salón Madre Teresa.

Cursillo de Cristiandad - Escuela de Dirigentes – Wichita: primer y tercer viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinadora: Patricia Benavides, tlf. 316-210-0004.

• Arkansas City: Tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11 a.m. en el Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadores: Isabel Rodriguez y Lauro Lopez, 620-660-5180 y 316-559-3776.

• Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7 p.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe. Coordinadores: Norma Urueta y Patty Benavides, 620-474-5238 y 316-210-0004

Cursillo de Cristiandad - Ultreyas – Wichita: último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Escuela de San Patricio. Coordinadores: Efren y Laura Martinez asistidos por Laura Martinez. Arkansas City: tercer domingo del mes 1 p.m. Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadora: Isabel Rodriguez. Hutchinson: cuarto domingo del mes, 1:30 p.m. en el Gimnasio de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinadora: Norma Hurueta (620)474-5238.

Taller “A Nuestro Alcance,” Centro Pastoral Hispano, 6 de octubre. Para más información e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.

Seminario de Preparación Matrimonial, Centro Pastoral Hispano, 11 de agosto y 1ro de Diciembre. Para más información e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.