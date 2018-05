Avance Católico, Viernes, 18 de Mayo 2018

Las Hermanas Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo María Teresa Pacheco, Aida Sansor, Magdalena Carrillo y Reyna Reséndiz se despiden de Wichita el 15 de junio.

Hace 11 años el Padre José Machado tuvo la iniciativa de traer más comunidades de hermanas religiosas a Wichita para ayudar con la evangelización en la Parroquia del Perpetuo Socorro y luego con el impulso del Obispo Jackels (Hoy Obispo de Dubuque), este proyecto fue asignado a la oficina del Ministerio Hispano bajo el Moderador Padre John Brungardt (Hoy Obispo de Dodge City) y la directora Sra. Josefa Fernández de aquel entonces. Ellos viajaron a México para solicitar personalmente el servicio de las Hermanas Guadalupanas.

En el 2007, las Hermanas Alicia López, Reyna Reséndiz y Aida Sansor llegan a Wichita y comienzan una nueva comunidad en la Iglesia del Perpetuo Socorro y arrancan su trabajo de Evangelización. Además esta parroquia, las hermanas también misionaron en San Patricio, Sta. Margarita María, Sta. Ana, Catedral y en las parroquias de Hutchinson, Newton, Lyons y Ark City. También se dedicaron directamente a administrar y desarrollar el Instituto de Formación de la Fe patrocinado por la Oficina del Ministerio Hispano. Es importante mencionar que durante todos estos años otras misioneras fueron parte integral de esta misión como la Hna. Rosa Cruz, Hna. Isabel Escamilla y la Hna. Esther Ramirez.

A través de los años las hermanas se han dedicado a la Catequesis y formación de líderes en las parroquias, Cursillos de Cristiandad y Movimientos Apostólicos. La hermana Aida considera que la formación de líderes y la consolidación de las comunidades es lo que más se ha solidificado. “Las parroquias se encuentran más integradas y la comunidad hispana ya no es una comunidad aislada, creo que es un gran logro, comenta la Hna.

La Hermana Reyna agrega “La continuidad de la formación de los hispanos a través del Instituto de Formación ha hecho que los hispanos tomen más conciencia de su pertenencia a la Iglesia Católica.” Más de 20 personas han logrado el grado de Maestría en Catequesis y esto es una gran satisfacción para ellas. También lograron abrir nuevos cursos en el Instituto para expandir el contenido original que comenzaron la Sra. Josefa Fernández y las Hermanas Catequistas.

La Hermana Reyna está muy satisfecha con el liderazgo en las parroquias y comenta. “¡Me da mucha alegría y estoy muy agradecida con el Señor porque la catequesis es el pie derecho de la pastoral en las parroquias!,”

Algo muy especial que se lleva la Hermana Aida es la vivencia, noción y el conocimiento del Stewardship. “Es una riqueza profesional que donde quiera que vaya sé que hay un estilo de vida que debo practicarlo. Como también el calor humano y el hambre de la gente por ser evangelizados, las ganas inmensas de recibir la palabra de Dios, esto es una satisfacción muy grande, dice la hermana.

La Hermana Reyna le pide a la comunidad hispana que no desmayen, que perseveren y que continúen con esperanza y con una fe viva y firme, con el entusiasmo de conocer y aprender más del evangelio. Que vivan el Stewardship y aprendan más de su significado espiritual.

La Hermana Magdalena comentó que se lleva la riqueza de haber conocido el Stewardship, no como teoría, sino en la práctica ya que ella ha visto como los miembros de las parroquias poco a poco van tomando conciencia de lo que es la respuesta agradecida de un discípulo de Jesús. La Hna. Magdalena invita a todos a visitar la Parroquia San Patricio y a tomarse unos minutos para ver en las afueras del Convento que dio cobijo a las Hermanas Guadalupanas y la Cruz del Apostolado que queda como un regalo de Jesús a través de la fundadora de su comunidad, Concepción Cabrera de Armida.

Por último la Hna. María Teresa Pacheco compartió que su experiencia más bonita también ha sido el Stewardship y la gente linda con quien Dios le permitió compartir en Wichita y South Hutch. El ejemplo del P. Blick tan cercano y acogedor con los niños y jóvenes, indica la Hermana.

Ella invita a los parroquianos a vivir en plenitud su sacerdocio bautismal con las características Guadalupanas o pedagogía Guadalupana: siendo portadores de vida, saliendo al encuentro, acompañando al que sufre, siendo agentes de comunión y unidad, centrados en la Trinidad. Con un amor muy grande a la Virgen María la Madre de Jesús y madre nuestra, comenta la Hermana María Teresa.

El 15 de Junio partirán las Hermanas Guadalupanas a destinos diferentes, no obstante dejan una huella de servicio, trabajo constante, espiritualidad y sobre todo de mucha alegría en la entrega a los demás. Quedan por siempre en las oraciones de todos los que las conocieron y compartieron con ustedes. Que Dios las bendiga y las proteja.

Representantes diocesanos reunieron para un histórico Encuentro regional

Por Jake Samour

Han pasado más de 18 años desde el último Encuentro cuando el cuarto Encuentro Nacional de Católicos hispanos en los Estados Unidos tuvo lugar en Los Angeles, Calif. Desde entonces, la demografía y las necesidades de los Católicos Hispanos han cambiado drásticamente y por esta razón se ha convertido en una cuestión decisiva de reunir líderes de todo los Estados Unidos una vez más en un nuevo Encuentro nacional.

El V Encuentro es un proceso de cuatro años que trata de escuchar la voz de los Hispanos/Latinos(as) en la periferia y en el proceso invitar y llamar a formar nuevos líderes. La esperanza es salir a evangelizar y a medida que avancemos en el proceso de consulta. Ha sido convocada y se hizo una de las prioridades de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.

En la última semana de Abril, cerca de 200 delegados de las 15 diócesis de los estados de Nebraska, Kansas, Iowa y Missouri se reunieron en el Savior Pastoral Centro en Kansas City, para participar en el Encuentro Regional.

En muchas maneras increíbles, el V Encuentro ya ha sido un éxito. Un total de 143 diócesis han celebrado sus encuentros diocesanos y los encuentros regionales todavía están llevando a cabo con mucha alegría y entusiasmo en todo el país. Los números hablan por sí mismos:

• La misión y el proceso de consulta ha llegado a más de 330.000 personas.

• Más de 45.000 dirigentes, tanto nuevos como experimentados, han participado en los encuentros regionales y diocesanos. Otros tres encuentros regionales tendrán lugar en mayo y tres más en junio.

• Más de 26.000 dirigentes han sido entrenados como discípulos misioneros

• Además, todas las diócesis del país han concluido su informe sobre el estado actual del ministerio hispano. Esto nunca se ha hecho tan completamente y profesionalmente.

A medida que nos acercamos al V Encuentro Nacional, se espera que más de 3.000 delegados y más de 100 obispos asistirán al evento programado del 20 al 23 de Septiembre, en Grapevine, Texas. Los representantes de la Santa Sede y de América Latina también estarán presente para este evento histórico. En suma, este esfuerzo está inspirando a una nueva generación de líderes y fomentando un espacio para desarrollar formas creativas de evangelizar y alcanzar a aquellos en la periferia de nuestras comunidades.

Futuros sacerdotes comparten sus inquietudes acerca de la comunidad hispana (continuación)

Otros cinco diáconos de la Diócesis de Wichita responden por correo electrónico preguntas de cómo se preparan para ministrar a la Comunidad Hispana de la diócesis.

Diácono Michael Brungardt

Diácono Miguel Brungardt

1. Mi preparación para trabajar con los compromisos hispanos comenzó antes de que yo hubiera ingresado al seminario. Recuerdo que cuando era un niño pequeño atraído por una amistad con una pareja y una familia joven en mi parroquia, el esposo era originario de España y la esposa de México.

Recuerdo que le decía rotundamente a mi mamá que tenían que asistir a una de mis fiestas de cumpleaños, que generalmente sólo eran una ocasión familiar. Esta preparación continuó desde mi primer día en el seminario, cuando mi primer compañero de habitación era de Juárez; él me enseñó más lenguaje popular y cultura hispana de lo que pensé que se podía hacer en un sólo semestre.

La participación en el Mariachi del Conception Seminary College, las celebraciones tradicionales hispanas y las amistades hizo posible ésta preparación. Al igual que los otros seminaristas de Wichita, participé en el programa de inmersión en español en Pittsburg. Si bien ésto ayudó definitivamente a mis pobres habilidades de lenguaje, también continuó profundizando mi apreciación y conocimiento de la cultura.

Las asignaciones en St. Anne en Wichita del Sur durante una pasantía pastoral de un semestre, así como también pasar mi verano de diácono en la Catedral de la Inmaculada Concepción no hicieron más que profundizar mi formación al respecto. En este último año de formación y preparación antes de la ordenación, he pasado los domingos ministrando en la Parroquia Good Shepherd, en el vecindario Little Village de Chicago, o “La Villita”, como lo llamamos. Aquí, en una parroquia que es casi 100 por ciento hispana, mi preparación ha llegado a su punto máximo.

2. Siempre he enfrentado el desafío de sentir que no puedo servir a la comunidad hispana tan bien como debería. Aunque he recibido mucho apoyo sobre mis habilidades lingüísticas y conocimiento cultural, siempre me siento como si estuviera atrás. Supongo que es un desafío el ser paciente conmigo mismo y no tener miedo de pedir a otros que sean pacientes conmigo.

3. ¡Sé paciente con tus sacerdotes! Puedo decir por experiencia que no es la falta de un deseo de servir o el amor a la gente, sino solo la falta de habilidades. Sus sacerdotes, y otros tantos en nuestra Diócesis, tienen un gran deseo de servir a la comunidad hispana; denle esa oportunidad a través de su paciencia.

Diácono Matt Davied

Diácono Matt Davied

1. Toda persona con la que me encuentre en mi sacerdocio será una persona creada a la imagen y semejanza de Dios, con dignidad y, por lo tanto, está llamada a la vida eterna con Dios en el cielo al final de su vida. Debido a esto, estoy llamado a caminar con cada persona en su camino al cielo, sin importar quiénes sean.

He trabajado en algunas asignaciones parroquiales diferentes y en otros apostolados en los que solía trabajar con hispanos. He disfrutado mucho estas oportunidades, porque he visto un sabor diferente de la devoción cristiana que no veo en la cultura anglosajona típica, y esto enriquece mi propia fe. Las quinceañeras, la Virgen de Guadalupe y las Posadas son ejemplos diferentes de devociones que he experimentado y que espero continuar en el futuro, si Dios quiere.

2. Cuando predico, no sólo predico homilías generales, sino a las personas particulares sentadas en los bancos. Cada persona y grupo de personas tiene desafíos particulares en cuanto a la fe, los vicios y las virtudes a los que tienden, y me gustaría hacer mis homilías aplicables al alcanzar estas particularidades. Esto puede ser difícil cuando se predica a un grupo, como los hispanos, que provienen de una visión del mundo diferente a la mía debido a sus experiencias en la vida.

3. Me gustaría alentar a todas las personas de la comunidad hispana, especialmente si sienten que no están siendo entendidas, a entregarse por completo a Cristo y su Iglesia. Él no nos escatima nada, al dar a su Hijo para que tengamos vida eterna, y por lo tanto las barreras del idioma y los malentendidos (que a veces son inevitables) no son razón para retener algo de él. Él te bendecirá en maneras que no esperas a cambio. ¡He experimentado esto en mi propia vida!

Diácono Isaac Coulter

Diácono Isaac Coulter

1. Los últimos ocho años he dado mi vida para estudiar y orar en preparación para entregar mi vida a la gente de la Diócesis de Wichita como el sacerdote de Jesús.

2. Mi ego, el diablo y el olvido rápido: todo esto desafiará mi capacidad de recordar que Jesús está verdaderamente con nosotros.

3. Jesús está vivo. Él se nos ha dado a cada uno de nosotros, y a nuestra comunidad como un todo, Su Espíritu, para que podamos con confianza decirles a nuestros vecinos la buena nueva de la resurrección y la promesa del amor infinito del Padre.

Diácono Nic Jurgensmeyer

Diácono Nic Jurgensmeyer

1. Aunque mi español es pobre, amo a la gente y a la cultura. Una de las maneras en que he tratado de compensar mi falta de español es que la gente sepa cuánto me preocupo por ellos y cuanto deseo ayudarlos de cualquier manera que se pueda.

2. Mi conocimiento del idioma español es pobre. Con eso, el mayor desafío será la comunicación con la comunidad hispana.

3. Su amor por nuestra Santísima Madre ha sido inspirador para muchos, incluyéndome a mí. Espero brindarles un tiempo de servicio alegre a ellos y a la Iglesia.

Diácono Todd Shepherd

Diácono Todd Shepherd

Mi esperanza es de servir a la comunidad de hispano hablantes durante mi vida como un sacerdote. Por esto, he estudiado español por siete años. Cuando tengo la oportunidad a hablar en español con mis compañeros de clase en el seminario o con mis compañeros hispanos, siempre lo hago, porque es la mejor manera de practicar.

Líder de Caridades Católicas USA: el Evangelio es acompañar a migrantes

PORTLAND, Oregon (CNS) -- La directora de Caridades Católicas USA dice que está triste porque muchos católicos se han “acostumbrado” al resentimiento nacional hacia a los migrantes.

La hermana dominica Donna Markham, presidenta y principal oficial ejecutiva de la agencia, dijo ante una audiencia, durante una charla sobre la doctrina social católica el 4 de mayo, que algunos católicos han esquivado las lecciones de Jesús, quien dijo: “Lo que no hiciste por uno de estos más pequeños no lo hiciste por mí”.

El arzobispo Alexander K. Sample de Portland reforzó el punto de la hermana Markham, y dijo que recibe cartas de personas enojadas después de hablar abiertamente a favor de los inmigrantes.

“Vivimos en una era que trata los migrantes como si fuesen una enfermedad”, él dijo llamando “despreciable” que el país le diera la espalda a los refugiados y migrantes que huyen de la violencia y la pobreza. “Estas son personas reales con vidas reales”.

Aunque Caridades Católicas ayuda a unos 600,000 refugiados y migrantes en general en toda la nación, oficiales de la agencia piensan que el número de refugiados aceptados en el país continuará bajando.

Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Portland ha visto el número de personas a las que se les ha aceptado en programas de refugio reducirse en años recientes. Desde el comienzo del año fiscal el 1 de octubre, la agencia ha reasentado a 105 personas. Durante el año fiscal 2016, 600 personas fueron reasentadas, mientras que 400 fueron reasentadas en 2017.

La hermana Markham admitió que a veces las circunstancias llevan a los defensores de los inmigrantes a sentirse “terriblemente desalentados”.

“Pero el Evangelio nos llama a cuidar a los más vulnerables. No estamos deteniéndonos ahora”, ella dijo.

Mientras tanto, el papa Francisco y los obispos de Estados Unidos han hecho declaraciones fuertes en apoyo a la dignidad de los migrantes. “Ellos han respondido a la xenofobia con compasión, misericordia y bienvenida”, dijo la hermana Markham.

