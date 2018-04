Avance Católico, Viernes, 20 de Abril 2018

Futuros Sacerdotes comparten sus inquietudes acerca de la comunidad hispana

Five seminarians of the Diocese of Wichita responded by email to questions about ministry to the Hispanic community in the diocese.

Diácono Michael Kerschen

¿Cómo te preparas para trabajar con la comunidad hispana?

Esto es difícil de responder sin conocer mi primera asignación parroquial. Sin embargo, espero celebrar eventos familiares con la comunidad, especialmente bautizos, primeras comuniones, bodas y funerales. Sería grandioso poder trabajar con la comunidad a nivel humano para lograr justicia y dignidad para todos los que la buscan.

¿Alguna dificultad que puedas pensar?

El lenguaje, ¡Por supuesto! Pero también me estoy adaptando y sigo aprendiendo sobre la cultura hispana a fin de encontrar las mejores formas de ayudar a crecer la Buena Nueva de Jesús y que se extienda en la comunidad.

¿Qué mensaje le daría a la comunidad hispana?

Como sacerdote, ¡mi vida les pertenecerá! Por favor, sepan que mi amor por ustedes y mi deseo de que la vida de Cristo dé frutos en sus vidas. ¡Les pido paciencia y comprensión y les pido que me ayuden a enseñarme cómo ser un buen sacerdote!

Diácono James Schibi

¿Cómo te preparas para trabajar mano a mano con la comunidad hispana?

Espero volver a Wichita a la gente a la que Dios me ha llamado para ministrar. Me doy cuenta de que muchas de estas personas fieles son parte de la comunidad hispana y, aunque lucho con el idioma, espero y oro para que Dios me dé la gracia de ayudar a satisfacer las necesidades espirituales de donde sea que esté llamado a ser. En definitiva, como católicos, la Eucaristía es cómo se cumplirá este deseo, y como sacerdote, actuando en la persona de Cristo, podré traerles este gran regalo, y esto es me hace sentir verdaderamente humilde.

¿Alguna dificultad que puedas pensar?

El lenguaje ha sido una lucha para aprenderlo, pero es a través de la Misa donde todos podemos comunicarnos como un solo Cuerpo de Cristo. Es la Misa donde espero que mis propias luchas con la comunicación puedan ser superadas por la gracia de este gran sacramento de la Eucaristía.

¿Qué mensaje le daría a la comunidad hispana?

Me gustaría dar un mensaje de agradecimiento a todos los que han estado orando y apoyándome durante todo mi tiempo en el seminario. Espero y oro para que pueda hacer lo mismo por ustedes como sacerdote de Jesucristo. Espero servirlos como sacerdote de la Diócesis de Wichita.

Diácono Garrett Burns

¿Cómo te preparas para trabajar mano a mano con la comunidad hispana?

He estado sirviendo en una parroquia altamente latina en Chicago, predicando, enseñando y bautizando en español, con el fin de crecer en mi conocimiento del idioma, la cultura y la piedad hispana. Sobre todo, he disfrutado conversar con feligreses hispanos y compañeros seminaristas, conocerlos y conocer sus historias para que pueda crecer, no sólo en conocimiento, sino también en amor por la gente y la cultura hispana. De vez en cuando, incluso veo algún episodio de “La Rosa de Guadalupe”. ¡Es tan dramático!

¿Alguna dificultad que puedas pensar?

La conversación en español suele ser difícil, especialmente porque siento que pierdo partes de mi personalidad porque no puedo expresarme tan bien como podría en inglés. Además, mis papilas gustativas “güeras” usualmente no pueden con toda la comida mexicana picante.

¿Qué mensaje le daría a la comunidad hispana?

Gracias por todo su apoyo durante mi tiempo en el seminario. Gracias por ser testigos de una fe viva y por desafiarme a crecer conociendo y amando a Dios, no sólo con mi cabeza, sino también con mi corazón. ¡Espero ansiosamente una larga vida de ministerio como su sacerdote!

En Cristo a través de María, Diácono Garrett Burns

Diácono Derek Thome

¿Cómo te preparas para trabajar mano a mano con la comunidad hispana?

- Antes que nada con cualquier persona en nuestra Diócesis, la preparación permite constantemente que mi corazón se configure a Cristo. En realidad, hay diferentes obligaciones que debo cumplir para estar atento a cada uno de los discípulos que encuentro. A pesar de que el lenguaje presenta una barrera para mí, el sacerdocio exige una voluntad de expresar esa identidad sacerdotal independientemente de la comunicación a través del habla. Tengo espacio para crecer en mi comprensión del idioma español, sin embargo, cada oportunidad que tengo de utilizar mi conocimiento limitado, aunque humilde, demuestra ser una oportunidad para encontrar la alegría del Evangelio en la vida de nuestra familia diocesana.

¿Alguna dificultad que puedas pensar?

- Naturalmente el lenguaje. Recuerdo una hermosa experiencia de mi programa de inmersión de verano antes del 2o año de teología. Una señora compartió conmigo la realidad de su experiencia de dejar atrás a su familia, su deseo de proporcionar para sus hijos, al mismo tiempo que relataba las luchas de salud que estaba experimentando.

Era mucho para mí traducir con mi conocimiento limitado del idioma, pero ella deseaba compartir su cruz, y eso significaba que tenía que ayudarla a soportarla, incluso si eso significaba simplemente escuchar y recibir su historia. Muy a menudo podemos tener la tentación de limitar nuestra disposición a estar disponibles simplemente porque no nos sentimos cómodos con el idioma, sin embargo, hablarlo a menudo no es el componente más grande.

¿Qué mensaje le daría a la comunidad hispana?

- Gracias por su continuo apoyo a nuestra diócesis. Rezo para que mi servicio a la Diócesis le permita a cada uno de ustedes encontrar a nuestro Señor de una manera más profunda. Incluso si a veces es mi humildad el no poder hablar el idioma, ruego que a través de mi educación continua en el idioma y las relaciones formadas con diferentes miembros de nuestra comunidad hispana, podamos juntos estrecharnos más en nuestro vínculo mutuo y finalmente nuestra unidad con Jesucristo.

Diácono Chris Martin

¿Cómo te preparas para trabajar mano a mano con la comunidad hispana?

Una de las principales razones por las que siento que Dios me llama al sacerdocio es por mi familia. Tengo una familia muy grande (yo soy el más joven de seis hermanos, 72 primos hermanos) y estoy muy orgulloso de las personas con las que Dios me ha rodeado.

Cuando trabajo con la comunidad hispana, siempre me he sentido como si fuera uno de los miembros de su familia extendida. Siempre he sido tratado con respeto y amabilidad, eso es algo que espero continuar en mi ministerio para todo el pueblo de Dios. El trabajo duro está en mi naturaleza, y disfruto “entrar en las trincheras” con la gente. Donde trabajamos juntos para mejorar la parroquia, para compartir el amor que nos ha dado Dios para que otros puedan prosperar.

¿Alguna dificultad que puedas pensar?

Primero, mi español es muy limitado. Intenté hacer inmersión en español durante un verano y me encantaba experimentar la cultura, pero el idioma sigue siendo una barrera para mí. Espero que con el tiempo y un montón de paciencia de los que me rodean, cultive una mejor capacidad para trabajar y hablar con aquellos en la comunidad hispana. Además, todavía tengo que deshacerme de algunas “asperezas” en el camino, sé que las personas a las que sirvo me ayudarán a hacer esto. Espero aprender a través de la experiencia.

¿Qué mensaje le daría a la comunidad hispana?

Creo que mucha gente olvida lo que nos hace grandes. Primero, nuestro amor de Dios, y segundo, nuestras familias. Hacemos del mundo un lugar mejor cuando nuestras familias prosperan. He experimentado tanto deseo de ayudar a la comunidad hispana a mantener unidas sus familias. Que sean fuertes. Nuestra sociedad necesita una presencia familiar más fuerte y mucho menos egoísmo. Algo de lo que he sido bendecido, por ser parte de una familia unida y fuerte, desde el principio, y espero compartirlo con el resto del pueblo de Dios. De mi familia para todas las suyas, ¡Que Dios te bendiga!

Llamados a anunciar ¡El Señor ha resucitado!

Por Jake Samour

Como es la costumbre del Papa Francisco en sus Homilías, le gusta proponer tres cosas. Así fue durante la Santa Misa del Domingo de la Resurrección este pasado primero de abril. Lo primero que nos llamó la atención del Papa al escuchar el Evangelio es reconocer que hay un anuncio: el Señor ha resucitado. “Este anuncio que desde los primeros tiempos de los cristianos iba de boca en boca; era el saludo: el Señor ha resucitado.”

Y en frente de este anuncio se encuentra una sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que te dejaste ser sorprendido por Dios? Vivimos en un mundo donde tanta gente anda aburrida, no sabe qué hacer, no tiene ninguna meta o propósito en la vida. Como dice el dicho: si no tienes algo porque morir, no tienes nada porque vivir.

Amigos, es importante reconocer, como el papa nos recuerda, los anuncios de Dios son siempre sorpresas, porque nuestro Dios es el Dios de las sorpresas. Pero el que espera la sorpresa, no espera con miedo pero está listo para ser enviado y hacer lo que Dios le pide. Y así vemos desde Abraham, Dios siempre ha sorprendido a los que ha llamado.

Cuando Dios prueba a Abraham primero lo llama y la respuesta de Abraham es siempre: Aquí estoy. Y luego lo sorprende con: “Pero ve, ve, deja, vete de tu tierra”. También cuando Dios le dice: “Toma a tu hijo único que tienes y al que amas, Isaac y… ofrécemelo en holocausto.” Y Abraham actúa como decir: “Hecho.” La sorpresa es lo que conmueve el corazón, lo que toca precisamente en lo más profundo, en el lugar donde no lo esperas. Es algo maravilloso esperar, sabiendo que cuando Dios viene, Él nos conmueve. Entonces lo primero es el anuncio que causa sorpresa. Dios no sabe hacer un anuncio sin sorprendernos.

El segundo punto que el Papa hizo fue la prisa. Resaltó que en el Evangelio leemos que las mujeres corren, van deprisa a contarles a los apóstoles lo que han visto y lo que se les ha dicho.

El Papa Francisco con mucha sencillez nos explica que: “Las sorpresas de Dios nos ponen en camino, inmediatamente, sin esperar.’… Y Pedro y Juan corren. Los pastores la noche de Navidad corren: ‘Vamos a Belén a ver lo que nos han dicho los ángeles’. Y la Samaritana, corre para decir a su gente: ‘Esta es una novedad: he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho’. Y la gente sabía las cosas que ella había hecho.

Y aquella gente, corre, deja lo que está haciendo, también la ama de casa deja las patatas en la cazuela —las encontrará quemadas— pero lo importante es ir, correr, para ver esa sorpresa, ese anuncio. Andrés no perdió tiempo y fue deprisa donde Pedro a decirle: ‘Hemos encontrado al Mesías’.”

De la misma manera hoy así sucede. En nuestras comunidades, en los pueblos cuando sucede algo extraordinario, la gente corre a ver. Van deprisa. Las sorpresas, las buenas noticias, se dan siempre así: deprisa. El Papa como el gran pastor que es, reconoce que hay algunos de nosotros que a veces no queremos arriesgar y nos tomamos el tiempo. Pero el Señor es el Buen Pastor, y nos espera como esperó a Tomás. Así el Señor tiene paciencia para todos nosotros que muchas veces no sentimos la necesidad de ir tan deprisa.

Entonces, el anuncio causa sorpresa, y pide una respuesta deprisa. Finalmente, el tercer punto del Papa fue una pregunta: “¿Y yo qué? ¿Tengo el corazón abierto a las sorpresas de Dios? ¿Soy capaz de ir deprisa, o siempre con esa cantilena, “veré mañana, mañana”? ¿Qué me dice a mí la sorpresa? Juan y Pedro fueron deprisa al sepulcro… El anuncio causó sorpresa, la carrera/ir deprisa y la pregunta: ¿Y yo hoy en este tiempo de Pascua de 2018 qué voy hacer? ¿Tú, qué haces?” Te dejarás ser sorprendido por el anuncio que el Señor ha resucitado y saldrás de prisa como tantos antes de ti o tal vez te quedarás como el joven rico quien se marcha triste porque no estaba listo a dejar sus posesiones. Ojalá que podamos decir como el profeta Isaías: “Aquí estoy, vengo a hacer tu voluntad, mándame a mí.”

Jake Samour es el director de la Oficina Para la Pastoral de Matrimonios y Vida Familiar.

El grupo de estudiantes y maestros posan en la Clausura del Trimestre enero-marzo del 2018.

La Sra. Carolina Lara posa con su bendición Papal por haber culminado sus estudios en el Instituto de Formación Pastoral.

Instituto de Formación Pastoral celebra cierre de trimestre

El pasado mes de marzo se realizó la clausura del trimestre enero-marzo del Instituto de Formación Pastoral en la parroquia San Patricio. La clausura se inició con la Celebración de la Palabra seguido por un convivio de comida y la entrega de los Certificados y Diplomas.

82 estudiantes participaron en este trimestre representando a seis parroquias en el área de Wichita. Todos los estudiantes recibieron certificados por sus clases. La Sra. Carolina Lara recibió su maestría y una bendición Papal por su culminación de las clases del Instituto.

Fue una gran celebración, en la que familiares y amigos presentes festejaron con los graduandos. Damos gracias a Dios porque nos permite ser mediación para que nuestros hermanos logren seguir su crecimiento espiritual de la fe y también de recibir reconocimiento y certificación por los estudios realizados.

Un vehículo de la Patrulla Fronteriza es visto cerca del muro fronterizo actual en Sunland Park, Nuevo México, en esta foto tomada el 4 de abril desde Ciudad Juárez, México. El presidente estadounidense Donald Trump firmó oficialmente un memorando el 4 de abril para enviar la Guardia Nacional a la frontera suroeste. (Foto CNS)

Líderes católicos reaccionan a plan de Trump de enviar soldados a frontera

WASHINGTON (CNS) — Algunos líderes católicos de Texas criticaron el anuncio del presidente Donald Trump del 4 de abril de que estaría desplegando soldados de la Guardia Nacional hacia la frontera entre Estados Unidos y México.

El arzobispo Gustavo García-Siller de San Antonio dijo en un tuit del 5 de abril que la medida tomada por Trump es “una acción sin sentido y una vergüenza para la administración”. También dijo que la decisión de enviar soldados a la frontera demostraba “represión, temor, una percepción de que todos son sus enemigos y un mensaje muy claro: No nos importa nadie más. Esto no es el espíritu estadounidense”.

La comisión sobre inmigración de la Diócesis de El Paso criticó de manera similar la decisión de Trump diciendo en un comunicado del 4 de abril que el plan es “moralmente irresponsable y peligrosamente ineficaz”.

En el comunicado, firmado por el obispo Mark J. Seitz de El Paso y los codirectores del comité, Lily Limon y Dylan Corbett, también expresaron que la acción era un ataque hiriente contra los migrantes, nuestra cultura fronteriza acogedora y nuestros valores compartidos como estadounidenses”.

Al día siguiente el obispo Seitz emitió su propio comunicado sobre el anuncio de Trump, calificándolo como “una acción impulsiva y mal informada” y le pedía al presidente que la reconsiderara.

“Es tiempo de que el Sr. Trump deje de jugar con los temores infundados de la gente”, añadió quien además señala que vive en la frontera y su ciudad es “una de las más seguras del país”.

El obispo dijo que los soldados “no encontrarán aquí enemigos combatientes, solo gente pobre buscando vivir en paz y seguridad. No encontrarán fuerzas opositoras, solo gente buscando vivir en amor y armonía con sus parientes, vecinos, socios comerciales y compañeros cristianos en ambos lados de la frontera”.

La conferencia episcopal mexicana también respondió a la acción de Trump tuiteando el 5 de abril: “Es muy peligroso para nuestra gente mexicana y latinoamericana tener una frontera semimilitarizada”, dando a entender que los migrantes podrían ser ejecutados solamente por intentar cruzar la frontera.

Según el memorando presidencial, la situación allí “ahora ha llegado al punto de crisis. La falta de ley que continúa en nuestra frontera sureña es fundamentalmente incompatible con la seguridad y soberanía del pueblo estadounidense. Mi administración no tiene otra opción que actuar”.

El presidente dijo el 5 de abril que estaba considerando enviar “entre 2.000 y 4.000 soldados y les dijo a los reporteros que los soldados “o gran parte de ellos” se quedarían hasta que se construya un muro fronterizo.

La orden también señaló precedentes de esta acción, citando decisiones de los presidentes Barack Obama y George W. Bush de enviar soldados a la frontera. Obama envió a la frontera 1.200 soldados de la Guardia Nacional en 2010 y Bush ordenó 6.000 soldados a la frontera en 2006.

Aunque algunos miembros del Congreso han criticado el plan de Trump llamándolo una movida política y desperdicio de recursos militares, los gobernadores republicanos de Texas, Arizona y New México — todos estados colindantes con México — lo han apoyado.

El papa Francisco celebra la Eucaristía durante una Misa con cientos de sacerdotes misioneros de la misericordia en la Basílica de San Pedro en el Vaticano el 10 de abril. (Foto CNS)

Pecadores arrepentidos no necesitan confesores inquisidores, dice el papa

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) -- Los sacerdotes tienen que dar esperanza a los hombres y las mujeres que buscan perdón, alentándoles en su lucha contra el pecado, dijo el papa Francisco.

Misericordia en el confesionario ayuda a los penitentes a regresar a Dios sin temor, aunque se tropiecen o resbalen en un camino que “está lleno de piedras y de cáscaras de plátano que te hacen resbalar”, el papa le dijo a los 550 sacerdotes designados “misioneros de la misericordia”.

“En resumen, la misericordia liberando restaura la dignidad”, dijo el papa el 10 de abril. “El penitente no se complace en compadecerse por el pecado cometido y el sacerdote no lo culpa por el mal del que se arrepintió. Más bien lo alienta a mirar hacia el futuro con nuevos ojos, llevándolo ‘a los manantiales de agua’”.

Los misioneros de la misericordia y sacerdotes de órdenes religiosas y diocesanos de todo el mundo estaban entre los más de 1,000 que recibieron un mandato papal especial de predicar y enseñar sobre la misericordia de Dios durante el Jubileo Extraordinario de la Misericordia de 2015 a 2016.

Conferencia de Stewardship 21 de abril de 2018

Nuestra Conferencia de Stewardship Diocesana da la bienvenida a Curtis Martin, fundador del Ministerio FOCUS y al Padre Jarrod Lies, párroco de la parroquia de San Francisco de Asís, quien nos inspirará y brindará ayuda práctica para cambiar nuestra fe de “mantenimiento” a ser “misioneros”. , “¿A quién estás siguiendo?”, Respondemos: “¡Jesús!” Al participar en la conferencia de este año, llegarás a saber cómo encontrar y seguir a Jesús y cómo compartir este encuentro con tu familia, parroquia y comunidad.

Sábado, 21 de abril en la Iglesia de Magdalena, 12626 E. 21st Street N., Wichita, 9 a.m. a 3:30 p.m. Colaboración de $20 que incluye almuerzo, meriendas, folletos y otros materiales (nadie será rechazado debido a finanzas. Sin costo para sacerdotes y religiosos)

Misa de apertura celebrada por el Obispo Carl A. Kemme - cierre con Adoración al Santísimo dirigido por el Wichita Adore Ministry

Para más información favor contactar la Oficina del Ministerio Hispano al (316) 269-3919

Santidad significa ser amoroso, no aburrido, dice el papa

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — Dios llama a todos los cristianos a ser santos, pero no se refiere a las estatuas plásticas de los santos, sino a personas de verdad que hacen tiempo para la oración y le muestran atención amorosa a los demás con los gestos más simples, dijo el papa Francisco en su nuevo documento sobre la santidad.

“No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría”, escribió el papa en “Gaudete et Exsultate” (“Alégrense y regocíjense”), su exhortación apostólica “sobre el llamado a la santidad en el mundo actual”.

Intención del Santo Padre para Abril

“Para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de la exclusión y sepan abrir nuevos caminos o rutas.”