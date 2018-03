Avance Católico, Viernes, 16 de Marzo 2018

Las reliquias del Padre Pío en la diócesis el 13 de abril

Las reliquias de San Pío de Pietrelcina visitarán la Catedral de la Inmaculada Concepción en Wichita el viernes 13 de abril. Están de gira por los Estados Unidos, Canadá y México como parte de un 50 aniversario de la muerte del Padre Pío. Las reliquias llegarán a la Catedral a las 7 a.m. 13 de abril y pueden ser veneradas en cualquier momento, excepto durante la Misa.

• Se celebrarán tres Misas en honor a San Pío: a las 8 a.m., al mediodía, y por el Obispo Carl A. Kemme a las 7 p.m.

• Las confesiones serán escuchadas de 11 a.m. a 7 p.m., incluso durante la misa del mediodía.

• El evento termina a las 11 p.m. cuando las reliquias serán removidas

Las reliquias que estarán disponibles para la veneración incluyen un guante, crestas de sus heridas, gasa de algodón con manchas de sangre de San Pío, un mechón de su cabello, su manto y el pañuelo de San Pío con sudor horas antes de morir. Éstas podrán ser veneradas desde las 7 a.m. hasta las 11 p.m. El evento está siendo coordinado por la Fundación Saint Pio de New Rochelle, Nueva York.

El Obispo Carl A. Kemme celebrará una misa en honor a San Pío a las 7 p.m.

La Fundación Saint Pio, que patrocina la gira, venderá libros y artículos relacionados con el Padre Pío en la entrada de la Catedral.

San Pío nació el 25 de mayo de 1887, en Pietrelcina, Italia, y fue bautizado Francesco Forgione. Primero expresó su deseo de sacerdocio a los 10 años.

Para pagar la educación preparatoria, su padre, Grazio Forgione, emigró a los Estados Unidos en 1899, donde trabajó durante varios años.

El futuro santo entró en la orden de los capuchinos a los 15 años, tomando el nombre de Pío. Fue ordenado sacerdote en 1910 a la edad de 23 años. El padre Pío era conocido como un místico con poderes milagrosos de curación y conocimiento que portaba los estigmas.

Estigma es el término que la iglesia usa para referirse a las heridas que recibe un individuo que corresponden a las heridas de la crucifixión de Jesucristo. Pueden aparecer en la frente, las manos, las muñecas y los pies.

Sus estigmas surgieron durante la Primera Guerra Mundial, después de que el Papa Benedicto XV pidiera a los cristianos que oraran por el fin de la guerra. El Padre Pio tuvo una visión en la que Cristo le traspasó el costado. Unas semanas más tarde, el 20 de septiembre de 1918, Jesús se le apareció nuevamente y recibió los estigmas completos. Permaneció con él hasta su muerte el 23 de septiembre de 1968. El Papa Juan Pablo II lo canonizó en 2002.

Enseñanza católica sobre reliquias

Las reliquias son objetos físicos asociados con un santo o candidato a la santidad: una parte del cuerpo de la persona o un objeto con el que estaba en contacto.

Las reliquias no son adoradas, pero son tratadas con respeto religioso. Tocar o rezar en presencia de tal objeto ayuda a un enfoque individual fiel en la vida y las virtudes del santo, de modo que a través de la oración o intercesión del santo ante Dios, el individuo se acercará más a Dios.

Conferencia Católica de Kansas pide apoyo a las Agencias de Adopción basadas en la fe



Por Michael Schuttloffel

Hubo un tiempo, no hace mucho, cuando casi todos los seres humanos vivientes reconocieron que la situación ideal para un niño era un hogar con una madre y un padre casados. Por supuesto, siendo el mundo lo que es, en este lado del Edén, el desorden de la vida a menudo intervino para frustrar tales arreglos. En esos casos, las personas hicieron lo mejor que pudieron para enfrentar circunstancias difíciles, a menudo a través de esfuerzos heroicos de madres solteras. Pero el ideal era un hecho, evidenciado por los hechos básicos de la biología y la experiencia vivida.

Sin embargo, los últimos años han sido testigos de la transformación social más rápida en la historia de la humanidad.

Sin audiencias del Congreso, o cualquier otra apariencia de la proverbial “conversación nacional” que cabría esperar de una democracia a punto de emprender una ruptura tan dramática con 5.000 años de civilización humana, de repente se comprendió que los niños no necesitan madres y padres. En cambio, sólo necesitan los arreglos que los adultos quieren que necesiten. Dudar en aceptar la nueva dispensación no sólo se convirtió en obsoleto, sino en intolerancia.

Así fue que en 2006, Catholic Charities of Boston se vió obligada a cerrar su ministerio de adopción porque sólo colocaría a los niños en hogares donde tendrían una madre y un padre. Después de más de 100 años sirviendo a los necesitados y logrando una reputación nacional por ubicar a los niños más difíciles de ubicar, la política de Catholic Charities de que cada niño quiera y merezca una madre y un padre fue considerado discriminación por el Estado de Massachusetts. Y fueron cerrados.

Cierres similares han seguido en Illinois, San Francisco y Washington, DC La ACLU y otros agentes del secularismo militante están en pie de guerra, decididos a aplastar a los ministerios de adopción basados en la fe que operan según los principios religiosos que no les gustan. Las fuerzas del amor y la tolerancia no descansarán hasta que alguien que no esté de acuerdo con ellas se reduzca al estado de ciudadanía de segunda clase.

En respuesta, siete estados han aprobado leyes que protegen a las agencias de adopción basadas en la fe. Kansas está considerando legislación similar que necesita su apoyo, querido lector.

El proyecto de ley ante la Legislatura de Kansas no afecta de ninguna manera el derecho legal de las parejas del mismo sexo a adoptar niños, que se ha establecido en todo el país. Lo que la legislación haría es garantizar que los proveedores de adopción basados en la fe no sean castigados por el gobierno por operar de acuerdo con sus principios religiosos.

Considere que en alguna parte, hay una madre biológica a punto de tomar la decisión agonizante de soltar a su hijo. Su último deseo para su bebé es un hogar para siempre donde el niño crezca para compartir sus creencias religiosas, y tendrá el regalo de una madre y un padre.

Al mismo tiempo, están aquellos que usarían el poder coercitivo del gobierno para negarle esta opción.

¿De qué lado está usted?

Schuttloffel es director ejecutivo de la Conferencia Católica de Kansas.

Conferencia de Stewardship 21 de abril de 2018

La Conferencia para discípulos, stewards, evangelistas y catequistas

Nuestra Conferencia de Stewardship Diocesana da la bienvenida a Curtis Martin, fundador del Ministerio FOCUS y al Padre Jarrod Lies, párroco de la parroquia de San Francisco de Asís, quien nos inspirará y brindará ayuda práctica para cambiar nuestra fe de “mantenimiento” a ser “misioneros,” “¿A quién estás siguiendo?,” Respondemos: “¡Jesús!”

Al participar en la conferencia de este año, llegarás a saber cómo encontrar y seguir a Jesús y cómo compartir este encuentro con tu familia, parroquia y comunidad.

Sábado, 21 de abril de 2018 en la Iglesia de Magdalena - 12626 E. 21st St. N., Wichita. 9 a.m. a 3:30 p.m. colaboración de $20 que incluye almuerzo, meriendas, folletos y otros materiales (nadie será rechazado debido a finanzas. Sin costo para sacerdotes y religiosos)

Misa de apertura celebrada por el Obispo Carl A. Kemme - cierre con Adoración al Santísimo dirigido por el Wichita Adore Ministry (Ministerio de Adoradores de Wichita)

Para más información favor contactar la Oficina del Ministerio Hispano al (316) 269-3919

Aviso: DACA y Dreamers

Aquellas personas con autorización DACA que han expirado o están por expirar, deben enviar una petición para renovarlos lo antes posible.

Estas personas deben llamar a la oficina de Inmigración de Caridades Católicas al 316-264-8344 para pedir una cita y empezar el proceso.

Esto les ayudará inmesamente con su situación legal actual y cualquiera decisión futura de la Corte Suprema.

Beato Pablo VI será canonizado al final de Sínodo, dice cardenal

ROMA (CNS) – El beato Pablo VI será declarado santo a fines de octubre, al final del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, dijo el cardenal Pietro Parolin, secretario de estado del Vaticano.

Después de mencionar a Pablo VI durante un discurso ante la Comisión Internacional Católica para las Migraciones el 6 de marzo, el cardenal Parolin le confirmó a reporteros que la canonización se llevará a cabo al final del sínodo, que se realizará del 3 al 8 de octubre. El papa Pablo revivió el sínodo después del Segundo Concilio Vaticano.

Intención del Santo Padre para Marzo

Para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario.

El triduo es la culminación del año litúrgico

(ACI Prensa) – La palabra triduo en la práctica devocional católica sugiere la idea de preparación. A veces nos preparamos para la fiesta de un santo con tres días de oración en su honor, o bien pedimos una gracia especial mediante un triduo de plegarias de intercesión.

El triduo pascual se consideraba como tres días de preparación a la fiesta de pascua; comprendía el jueves, el viernes y el sábado de la semana santa. Era un triduo de la pasión.

En el nuevo calendario y en las normas litúrgicas para la semana santa, el enfoque es diferente. El triduo se presenta no como un tiempo de preparación, sino como una sola cosa con la pascua. Es un triduo de la pasión y resurrección, que abarca la totalidad del misterio pascual. Así se expresa en el calendario:

Cristo redimió al género humano y dio perfecta gloria a Dios principalmente a través de su misterio pascual: muriendo destruyó la muerte y resucitando restauró la vida. El triduo pascual de la pasión y resurrección de Cristo es, por tanto, la culminación de todo el año litúrgico.

Luego establece la duración exacta del triduo:

El triduo comienza con la misa vespertina de la cena del Señor, alcanza su cima en la vigilia pascual y se cierra con las vísperas del domingo de pascua.

Esta unificación de la celebración pascual es más acorde con el espíritu del Nuevo Testamento y con la tradición cristiana primitiva. El mismo Cristo, cuando aludía a su pasión y muerte, nunca las disociaba de su resurrección. En el evangelio del miércoles de la segunda semana de cuaresma (Mt 20,17-28) habla de ellas en conjunto: “Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará”.

Es significativo que los padres de la Iglesia, tanto san Ambrosio como san Agustín, conciban el triduo pascual como un todo que incluye el sufrimiento de Jesús y también su glorificación. El obispo de Milán, en uno de sus escritos, se refiere a los tres santos días (triduum illud sacrum) como a los tres días en los cuales sufrió, estuvo en la tumba y resucitó, los tres días a los que se refirió cuando dijo: “Destruid este templo y en tres días lo reedificaré”. San Agustín, en una de sus cartas, se refiere a ellos como “los tres sacratísimos días de la crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo”.

Esos tres días, que comienzan con la misa vespertina del jueves santo y concluyen con la oración de vísperas del domingo de pascua, forman una unidad, y como tal deben ser considerados. Por consiguiente, la pascua cristiana consiste esencialmente en una celebración de tres días, que comprende las partes sombrías y las facetas brillantes del misterio salvífico de Cristo. Las diferentes fases del misterio pascual se extienden a lo largo de los tres días como en un tríptico: cada uno de los tres cuadros ilustra una parte de la escena; juntos forman un todo. Cada cuadro es en sí completo, pero debe ser visto en relación con los otros dos.

Interesa saber que tanto el viernes como el sábado santo, oficialmente, no forman parte de la cuaresma. Según el nuevo calendario, la cuaresma comienza el miércoles de ceniza y concluye el jueves santo, excluyendo la misa de la cena del Señor 1. El viernes y el sábado de la semana santa no son los últimos dos días de cuaresma, sino los primeros dos días del “sagrado triduo”.

Pensamientos para el triduo

La unidad del misterio pascual tiene algo importante que enseñarnos. Nos dice que el dolor no solamente es seguido por el gozo, sino que ya lo contiene en sí. Jesús expresó esto de diferentes maneras. Por ejemplo, en la última cena dijo a sus apóstoles: “Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se cambiará en alegría” (Jn 16,20). Parece como si el dolor fuese uno de los ingredientes imprescindibles para forjar la alegría. La metáfora de la mujer con dolores de parto lo expresa maravillosamente. Su dolor, efectivamente, engendra alegría, la alegría “de que al mundo le ha nacido un hombre”.

Otras imágenes acuden a la memoria. Todo el ciclo de la naturaleza habla de vida que sale de la muerte: “Si el grano de trigo, que cae en la tierra, no muere, queda solo; pero si muere, produce mucho fruto” (Jn 12,24).

La resurrección es nuestra pascua; es un paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del ayuno a la fiesta. El Señor dijo: “Tú, en cambio, cuando ayunes, úngete la cabeza y lávate la cara” (Mt 6,17). El ayuno es el comienzo de la fiesta.

El sufrimiento no es bueno en sí mismo; por tanto, no debemos buscarlo como tal. La postura cristiana referente a él es positiva y realista. En la vida de Cristo, y sobre todo en su cruz, vemos su valor redentor. El crucifijo no debe reducirse a un doloroso recuerdo de lo mucho que Jesús sufrió por nosotros. Es un objeto en el que podemos gloriarnos porque está transfigurado por la gloria de la resurrección.

Nuestras vidas están entretejidas de gozo y de dolor. Huir del dolor y las penas a toda costa y buscar gozo y placer por sí mismos son actitudes equivocadas. El camino cristiano es el camino iluminado por las enseñanzas y ejemplos de Jesús. Es el camino de la cruz, que es también el de la resurrección; es olvido de sí, es perderse por Cristo, es vida que brota de la muerte. El misterio pascual que celebramos en los días del sagrado triduo es la pauta y el programa que debemos seguir en nuestras vidas.

Sobre il triduo

La cumbre del año litúrgico es el Triduo Pascual, desde la tarde del Jueves Santo hasta la noche del Domingo de Pascua. Aunque cronológicamente son tres días, un día están desarrollando litúrgicamente la unidad del misterio pascual de Cristo.

La celebración individual del Triduo marca el final de la temporada de Cuaresma y conduce a la Misa de la Resurrección del Señor en la Vigilia Pascual.

Los servicios litúrgicos que tienen lugar durante el Triduo son:

• Misa de la Cena del Señor

• Viernes Santo de la Pasión del Señor

• Misa de la Resurrección del Señor

Se necesitan voluntarios para El Lord’s Diner

“Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer…”

– Mateo 25: 35

La iglesia nos propone practicar y vivir “Obras Espirituales y Corporales de Misericordia” en todo tiempo y en toda ocasión; pero especialmente nos recuerda de ponerlas en práctica durante la Cuaresma. En nuestra diócesis encontramos muchas maneras de poner en práctica nuestras obras de misericordia especialmente el dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento en el “Lord’s Diner” (Comedor de Dios).

El Lord’s Diner empezó hace 15 años para combatir el hambre en la comunidad. Este comedor sirve una comida al día los 365 días al año. Tiene un grupo pequeño de empleados pagados quienes son asistidos por un grupo de 6.000 voluntarios de diferentes dominaciones de fe y preparan un plato de comida caliente y nutritivo con un espíritu de compasión, respeto y servicio de amor. El Lord’s Diner sirve un promedio de 2.500 comidas en la tarde en sus dos locales (Broadway y Hillside) y tres camiones de comida ambulantes a cualquier persona que la necesite (60% son familias).

La Sra. Jan Haberly, Directora del Lord’s Diner , dice que al principio la mayoría de los voluntarios venían directamente de las parroquia y que hoy ha bajado el número. Una vez más, dice ella, se necesita que las parroquias revitalicen los grupos voluntarios con una nueva generación de voluntarios para el Lord’s Diner. “Pienso que la razón del éxito del Lord’s Diner en el pasado es por los voluntarios”, dice la Sra. Jan.

La edad mínima para voluntarios es de 12 años, se necesita obtener un “Handler’s card” (certificación para trabajar con comida) y si tiene más de 18 años, debe tener entrenamiento de Virtus. Todas las noches se necesitan de 6 a 8 voluntarios durante el día para ayudar a preparar la comida de esa noche y 35 voluntarios para servirla en el local de Broadway.

¿Quieres darle de comer al hambriento?

Llama por favor a la oficina de su parroquia para anotarse con el coordinador de voluntarios del Lord’s Diner o también puede comunicarse al 316-266-4966 o por correo electrónico al info@thelordsdiner.org

La Cuaresma como parte de Nuestra Formación al Discernimiento

Por Jake Samour

“La formación al discernimiento,” dice el Papa Francisco, “es urgente pues nos ayuda a escuchar, a reconocer y a ser dóciles al Espíritu del Señor en los grandes desafíos del mundo y de la misión de la Iglesia.” Santo Tomás Aquino dijo que existen “tres cosas necesarias para la salvación del hombre: saber lo que debemos creer; saber lo que debería desear; y saber lo que debería hacer”. La clave de todo esto es discernir. La palabra discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad y el error, el bien y el mal.

Lamentablemente, el discernimiento es un área donde la mayoría de nosotros tropezamos. Muchos tenemos poca capacidad para diferenciar las cosas que están de acuerdo o en contra de lo que Dios quiere, y sin darnos cuenta tomamos decisiones a lo que se siente mejor. En otras palabras, no estamos armados para tomar una posición correcta en nuestras decisiones. Y no es una sorpresa: que desde siempre el demonio, que es «mentiroso y padre de la mentira» (Juan 8,44), presenta el mal como bien y lo falso como verdadero, para confundirnos. Cada uno de nosotros, por tanto, estamos llamados a aprender a discernir y a examinar si algo es una mentira que viene de las cosas del mundo o no. Tenemos que aprender a no quedarnos en un nivel inmediato, superficial, sino a reconocer qué cosas son las que dejan en nuestro interior una buena impresión y duradera, porque las cosas buenas vienen de Dios y ciertamente sirven para nuestro bien.

Es por eso que el discernimiento espiritual es tan importante, es como una brújula que nos permite reconocer la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, en la manera como actuamos en nuestro hogar, en nuestras comunidades y en el mundo. Dios por medio del Espíritu Santo actúa como actuó en tiempos pasados y sigue acompañándonos en nuestra jornada diaria. Pero lo esencial es saber reconocer su voz. He escrito sobre esto en otro artículo, donde dije que tenemos que saber reconocer la voz del buen Pastor, ya que somos su rebaño.

Por eso es tan importante la formación al discernimiento, como lo dice el Papa Francisco, pues al formarnos nos sintonizamos a poder escuchar y reconocer y ser dóciles al Espíritu del Señor, especialmente contra los desafíos de nuestra sociedad y la cultura de “descarte” en que vivimos. Casi se puede asegurar que si no discernimos bien es como si fuéramos un ciego caminando por la calle. El Papa nos advierte y nos anima: “Necesitamos ‘leer desde dentro’ lo que el Señor nos pide, para vivir en el amor y ser continuadores de esta su misión de amor. El tiempo en el que vivimos nos exige desarrollar una profunda capacidad para discernir… Discernir, de entre todas las voces, cuál es la voz del Señor, cuál es la voz de Él que nos conduce a la Resurrección, a la Vida, y la voz que nos libra de caer en la ‘cultura de la muerte’.”

Especialmente durante el tiempo de Cuaresma ya que se nos pide que observemos dar limosna, ayunar y orar. Esto se supone que nos ayuda a que no se apague la luz que viene de Dios a nuestros corazones para que ilumine nuestras decisiones. Si Dios está en el corazón, no hay oscuridad o tinieblas. La noche de Pascua es un símbolo que significa la luz que proviene del “fuego nuevo” que poco a poco disipa la oscuridad e ilumina nuestro corazón y nuestro espíritu. Ojalá que vivamos la misma experiencia de los discípulos de Emaús: después de escuchar la Palabra del Señor y de alimentarnos con el pan eucarístico nuestro corazón volverá a arder de fe, esperanza y caridad.

Jake Samour es el Director de la Oficina Para la Pastoral de Matrimonios y Vida Familiar

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en Español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

• Miércoles 28 de Marzo, 8 p.m. Parroquia Nuestra Senora del Perpetuo Socorro, Centro Parroquial.

• Lunes 2 de Abril, 7 p.m. San Patricio, Salón Madre Teresa.

• Domingo 15 de Abril, 2 p.m. Catedral de la Inmaculada Concepción, Salón Pio X.

Cursillo de Cristiandad - Escuela de Dirigentes – Wichita: primer y tercer viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinadora: Patricia Benavides, tlf. 316-210-0004.

• Arkansas City: Tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11 a.m. en el Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadores: Isabel Rodriguez y Lauro Lopez, 620-660-5180 y 316-559-3776.

• Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7 p.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe. Coordinadores: Norma Urueta y Patty Benavides, 620-474-5238 y 316-210-0004

Cursillo de Cristiandad - Ultreyas – Wichita: último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Escuela de San Patricio. Coordinadores: Efren y Laura Martinez asistidos por Laura Martinez. Arkansas City: tercer domingo del mes 1 p.m. Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadora: Isabel Rodriguez. Hutchinson: cuarto domingo del mes, 1:30 p.m. en el Gimnasio de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinadora: Norma Hurueta (620)474-5238.

Taller “A Nuestro Alcance,” Centro Pastoral Hispano, 10 de marzo, 9 de junio y 6 de octubre. Para más información e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.

Seminario de Preparación Matrimonial, Centro Pastoral Hispano, 5 de mayo, 11 de agosto y 1ro de Diciembre. Para más información e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.