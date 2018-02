Avance Católico, Viernes, 16 de Febrero 2018

Obispo Kemme espera anunciar su Visión en la Misa Crismal el 27 de Marzo

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

El otoño pasado, como ya sabrán, dirigí 10 sesiones de escucha en toda la diócesis, reuniéndome en varios lugares y con varios grupos de nuestra familia diocesana. Estas sesiones de escucha fueron pensadas para darme la oportunidad de escuchar al Espíritu Santo verdaderamente trabajando en los corazones y las almas de las personas a las que yo y mis hermanos sacerdotes tenemos el honor de servir.

Puedo decir con toda sinceridad que estoy profundamente inspirado y conmovido por todo lo que escuché, reflexionando sobre tres preguntas sencillas pero profundas: ¿qué hacemos bien como diócesis ?, ¿qué podemos y debemos estar haciendo mejor ?, y , ¿En qué prioridades deberíamos enfocarnos durante los próximos tres a cinco años?

Las respuestas que recibimos fueron sustanciales. Entre los muchos temas que surgieron de las sesiones de escucha se encuentran: stewardship, evangelización, especialmente para nuestros jóvenes y adultos jóvenes, mayor asistencia a misa, educación católica, vocaciones diocesanas y religiosas, necesidades crecientes de personas con discapacidades, liturgia sagrada y reverencia, adoración , alcance a los pobres y vulnerables, formación permanente del clero, discipulado, diezmo y una multitud de muchos otros temas dignos e interesantes. En muchos sentidos, hacemos la mayoría, si no todos, bien, reconociendo, por supuesto, que siempre hay margen de mejora.

¿Entonces, dónde vamos desde aquí? ¿Cuál es el próximo paso en este importante proceso? Me gustaría decirles. Recientemente, los 15 delegados diocesanos que se unieron a mí para la convocatoria nacional del verano pasado “La Alegría del Evangelio en América” en Orlando, Florida, se reunieron durante dos días y discernieron cuál debería ser nuestra visión y qué prioridades estableceríamos para los próximos tres a cinco años.

De nuevo, esta vez fue dinámico, atractivo e incluso desafiante. Descubrimos que hay mucho en lo que enfocarnos, pero nos dimos cuenta de que sería prudente limitar nuestras prioridades a solo unas pocas para garantizar el éxito y la excelencia. Seguiremos discerniendo esta pregunta durante las próximas semanas.

Tengo la esperanza y el plan de develar nuestra declaración de visión y el conjunto de prioridades en la misa crismal o cerca de ella en marzo. Después de eso, miraré a nuestros pastores y directores de nuestras oficinas de la curia y otros ministerios relacionados para tomar esta visión y las prioridades, y para discernir con sus diversos constituyentes las estrategias que utilizarán para abordar nuestras prioridades diocesanas en su contexto particular de vida parroquial y ministerio. Espero que este sea un momento de renovación para todas nuestras parroquias, oficinas diocesanas y ministerios relacionados.

Es un momento emocionante para nuestra diócesis. Como alguien dijo en nuestra reunión de visión reciente, estamos en una encrucijada en nuestra historia. Mirando hacia atrás en los últimos 30 o más años y, de hecho, revisando toda la historia de nuestra diócesis, ahora miramos hacia el futuro inmediato. En el espíritu del Papa Francisco, intentemos llevar la Alegría del Evangelio a una nueva generación con una vitalidad renovada, entusiasmo y vida.

Quiero agradecer profundamente a todos los que participaron en las sesiones de escucha en persona o en el sitio web de la diócesis. Su contribución a nuestra misión es un gran regalo.

Por favor, continúen orando para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, fortaleza, entendimiento, buen juicio, piedad, coraje y temor del Señor. El Espíritu Santo ha dotado a la iglesia desde el día de Pentecostés. El Espíritu Santo nunca nos fallará si buscamos sabiduría desde arriba.

Dios te bendiga y que Dios bendiga a la Diócesis de Wichita.

+ Obispo Carl A. Kemme

Encuentro Diocesano: evangelizando y creando una Iglesia misionera en la Diócesis de Wichita

El Encuentro Diocesano se llevará a cabo en la Iglesia de San Andrés en Independence el 17 de Marzo. Para más información llame a la Oficina del Ministerio Hispano al (316) 269-3919.

¿Qué es el V (quinto) Encuentro?

Muchas personas en la diócesis todavía se preguntan de qué se trata. Una de las razones y los objetivos del V Encuentro es alentar a los fieles católicos a escuchar con gran atención a las necesidades, problemas y aspiraciones de la creciente población hispana en todo Estados Unidos.

Pero también el proceso pretende ayudar a reconocer mejor, adoptar y promover los numerosos dones y talentos que podría compartir la gente hispana con la Iglesia y en la sociedad.

El Encuentro es una iniciativa nacional que se realizó por vez primera en 1972 y el más reciente en el 2000. En cada vez tuvo el objetivo de discernir cómo servir a la población hispana en los Estados Unidos.

Hoy, sin embargo, muchos hispanos no están tomando su fe en serio, y ellos constituyen una mayoría de los Católicos en los Estados Unidos.

Hay un número de parroquias donde la mayoría son hispanos en las cuales hubo un grupo de personas que sí tomaron en serio esta iniciativa. El proceso incluyó cinco reuniones y terminó con mucho éxito, tanto en Wichita y como en el sureste.

El proceso del V Encuentro ha dado a quienes participaron la oportunidad de prepararse para ser verdaderos Discípulos Misioneros: Testigos del Amor de Dios. Ha sido un excelente proceso intencional de escucha y de consulta.

Al mismo tiempo se experimentó la necesidad de unirnos más en la oración para llegar a las periferias de nuestra Diócesis y atraer a aquellos que no han tenido un encuentro personal con Cristo y su Iglesia. Al mismo tiempo ayudar a sacar diferentes temores y apoyar a las familias y sus jóvenes.

Formando Discípulos Misioneros

Los cinco temas centrales del proceso de consulta realizada el año pasado nacieron de un deseo de tener mayor claridad en cómo llegar a la gente en las periferias, averiguar cuál es el valor de la Iglesia y cómo la gente encuentra a Jesucristo en sus vidas diarias.

El proceso que se ha llevado a tomado en cuenta que se puede llegar a la gente y hablar acerca de Jesús, solo si primero escuchamos a sus alegrías, esperanzas y dolores — qué es lo que parte el corazón de la gente hoy, especialmente entre los jóvenes.

También retamos a las mismas personas que encontramos a preguntarse cómo quiere Dios que nos comprometamos y seamos testigos del Reino de Dios que Él está edificando en nuestro medio.

La reunión diocesana será una culminación de todas las reuniones de Encuentro. Al mismo tiempo, nuestro Encuentro Diocesano es una preparación para el Encuentro Regional en abril en Kansas City y finalmente para el Encuentro Nacional que tendrá lugar en Grapevine, Texas en septiembre próximo.

Hacia adelante

Con el espíritu de Emaús continuamos en el camino, con nuestros corazones ardientes, para evangelizar, anunciar la Buena Nueva y llevar a Jesús Cristo a un encuentro con los demás.

En este momento en que nos prepararnos para el Encuentro Diocesano, reconocemos que no somos una isla; no somos una iglesia distinta. Somos una familia en Cristo y juntos, a través de la santa Eucaristía, proclamamos una iglesia, una sola fe y un solo Cristo Jesús.

Por ello invitamos a todos nuestros hermanos y hermanas en nuestra Diócesis a unirse en oración por el éxito y la continuación de este siguiente paso del proceso.

Jake Samour es el director de la Oficina Para la Pastoral de Matrimonios y Vida Familiar.

¿Más información?

Para más información sobre el V Encuentro, visite la página vencuentro.org/es, llame a la oficina del Ministerio Hispano y hable con la Sra. Danny Krug al 316-269-3919.

Cuaresma: tiempo de conversión

Este año 2018, la Cuaresma comienza el 14 de febrero con la celebración del Miércoles de Ceniza.

Ayuno y Abstinencia

El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día. La abstinencia consiste en no comer carne. Son días de abstinencia y ayuno el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.

La abstinencia obliga a partir de los catorce años y el ayuno de los dieciocho hasta los cincuenta y nueve años de edad.

Con estos sacrificios, se trata de que todo nuestro ser (espíritu, alma y cuerpo) participe en un acto donde reconozca la necesidad de hacer obras con las que reparemos el daño ocasionado con nuestros pecados y para el bien de la Iglesia.

El ayuno y la abstinencia se pueden cambiar por otro sacrificio, dependiendo de lo que dicten las Conferencias Episcopales de cada país, pues ellas son las que tienen autoridad para determinar las diversas formas de penitencia cristiana.

¿Por qué el Ayuno?

Es necesario dar una respuesta profunda a esta pregunta, para que quede clara la relación entre el ayuno y la conversión, esto es, la transformación espiritual que acerca del hombre a Dios.

El abstenerse de la comida y la bebida tienen como fin introducir en la existencia del hombre no sólo el equilibrio necesario, sino también el desprendimiento de lo que se podría definir como “actitud consumística”.

Tal actitud ha venido a ser en nuestro tiempo una de las características de la civilización occidental. El hombre, orientado hacia los bienes materiales, muy frecuentemente abusa de ellos. La civilización se mide entonces según la cantidad y la calidad de las cosas que están en condiciones de proveer al hombre y no se mide con el metro adecuado al hombre.

Esta civilización de consumo suministra los bienes materiales no sólo para que sirvan al hombre en orden a desarrollar las actividades creativas y útiles, sino cada vez más para satisfacer los sentidos, la excitación que se deriva de ellos, el placer, una multiplicación de sensaciones cada vez mayor.

El hombre de hoy debe abstenerse de muchos medios de consumo, de estímulos, de satisfacción de los sentidos: ayunar significa abstenerse de algo. El hombre es él mismo sólo cuando logra decirse a sí mismo: No.

No es la renuncia por la renuncia: sino para el mejor y más equilibrado desarrollo de sí mismo, para vivir mejor los valores superiores, para el dominio de sí mismo.

¿Es toda Parroquia en la Diócesis de Wichita una Parroquia de Stewardship?

Por el P. Van Haverbeke

«Aquí no hacemos esa cosa de Stewardship. Eso es cosa de Wichita.» Me dijo, Charlotte, un feligrés.

Charlotte (no es su verdadero nombre) asistió a una parroquia a muchos kilómetros de la sombra de la Catedral. Al preguntarle qué quería decir, dijo: “Bueno, somos una pequeña parroquia rural”. No completamos todos los formularios cada otoño o tenemos un consejo de stewardship. Eso es algo que hacen las parroquias en la ciudad de Wichita “.

De una manera ella tenía razón porque su parroquia no participa plenamente en la renovación de stewardship, ni reconoce siempre la necesidad de liderazgo laico en los consejos, como un consejo de stewardship.

Pero, esencialmente, si los feligreses en su parroquia son seguidores de Jesucristo, entonces el stewardship no es una opción. Independientemente de que si una parroquia pone o no los afiches diocesanos de stewardship, aún son administradores de los dones que Dios les ha dado.

La práctica de stewardship comienza en el nacimiento cuando todos nosotros recibimos el regalo más grande de Dios: la vida. Debemos ser administradores de esa vida y de todos los demás dones variados que Dios nos ha dado durante esa vida hasta la muerte. Es un proceso de por vida.

En el Sacramento del Bautismo recibimos el “llamado al discipulado”. En el Sacramento de la Confirmación es donde se nos envían comprometidos en acción, como discípulos, a compartir nuestros dones dados por Dios en amor y servicio a Dios y al prójimo.

Estoy seguro de que Charlotte estaría de acuerdo con todo esto. A lo que Charlotte se estaba refiriendo era a un proceso que la Diócesis de Wichita usa para responder al llamado bautismal al discipulado. El proceso de renovación anual de compartir los regalos de uno generosamente, de forma sacrificada y proporcionalmente y, de una manera comprometida.

En la Diócesis de Wichita, hemos aprendido que debemos ser invitados, alentados y desafiados a reconocer, recibir y aceptar nuestros dones dados por Dios y, luego, dentro de un proceso bien organizado, comprometernos anualmente a compartir el tiempo, talento y tesoro, al servicio de la amplia misión de la parroquia y de la Iglesia universal más amplia.

¿Tienen todas nuestras parroquias un proceso bien organizado para comprometerse anualmente a compartir tiempo, talento y tesoro? Sí, casi todas las 90 parroquias de la diócesis lo hacen de alguna manera.

Sin embargo, cada vez que un feligrés o pastor dice «¡el stewardship no funciona en nuestra parroquia!», yo les pregunto sobre su proceso anual, su consejo de stewardship, su participación de liderazgo laico en un consejo pastoral y financiero. Muy a menudo se les pasan por alto o no existen, y el stewardship sufre. Finalmente les pregunto sobre sus actividades de recaudación de fondos. Tener recaudaciones de fondos repetitivamente, y el pedir un centavo aquí y allá a la gente es una forma de dañar el stewardship como una forma de vida.

El Stewardship trata sobre el discipulado y nuestro llamado a una acción comprometida. Independientemente de si una persona llena los formatos de stewardship, cada seguidor bautizado de Jesús es llamado a ser un administrador agradecido.

La Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro organiza cenas para la Cuaresma

WICHITA - Los feligreses de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro continuarán con su larga tradición de servir cenas mexicanas sin carne en los viernes de Cuaresma.

Enchiladas de queso y cebolla, tostadas, tacos de papa, chiles rellenos y otros platillos mexicanos se servirán a partir de las 5 p.m. los viernes de Cuaresma del 16 de febrero al 23 de marzo en el Centro Parroquial.

La comida se prepara fresca cada semana para ordenar. Para comer en la parroquia o para llevar, estas opciones están disponibles.

Los ingresos financian becas para enviar niños de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro a las escuelas católicas diocesanas.

Aviso: DACA y Dreamers

Aquellas personas con certificados DACA que han expirado o están por expirar, deben enviar una petición para renovarlos lo antes posible.

Estas personas deben llamar a la oficina de Inmigración de Caridades Católicas al 316-264-8344 para pedir una cita y empezar el proceso.

Esto les ayudará inmensamente con su situación legal actual y cualquiera decisión futura de la Corte Suprema.

Dos sacerdotes mexicanos asesinados en emboscada

CIUDAD DE MÉXICO (CNS) -- Dos sacerdotes fueron asesinados, acribillados por balas mientras regresaban de celebraciones de la Candelaria en una zona de México llena de violencia de carteles de la droga, un lugar que cada día es más peligroso para sacerdotes.

Los padres Iván Añorve Jaimes y Germain Muñiz García fueron asesinados el 5 de febrero mientras conducían entre las ciudades de Taxco e Iguala en el estado de Guerrero, a unas 100 millas al sur de Ciudad de México.

Funcionarios estatales de Guerrero dijeron que un grupo armado bloqueó la furgoneta de los sacerdotes y abrió fuego. Los sacerdotes viajaban con otros cuatro pasajeros, todos resultaron heridos.

Funcionarios eclesiales de Guerrero condenaron los asesinatos y pidieron una investigación.

“Como Iglesia estamos consternados ante este trágico suceso que enluta a toda la comunidad arquidiocesana y a la comunidad de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa”, dijo la Arquidiócesis de Acapulco en un comunicado.

Intención del Santo Padre para Febrero

En febrero, el Papa Francisco pide rezar en todo el mundo para frenar la corrupción: “Para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción”.

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en Español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

• Domingo 18 de febrero, 2 p.m. Catedral de la Inmaculada Concepción.

Cursillo de Cristiandad - Escuela de Dirigentes – Wichita: primer y tercer viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinadora: Patricia Benavides, tlf. 316-210-0004.

• Arkansas City: Tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11 a.m. en el Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadores: Isabel Rodriguez y Lauro Lopez, 620-660-5180 y 316-559-3776.

• Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7 p.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe. Coordinadores: Norma Urueta y Patty Benavides, 620-474-5238 y 316-210-0004

Cursillo de Cristiandad - Ultreyas – Wichita: último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Escuela de San Patricio. Coordinadores: Efren y Laura Martinez asistidos por Laura Martinez. Arkansas City: tercer domingo del mes 1 p.m. Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadora: Isabel Rodriguez. Hutchinson: cuarto domingo del mes, 1:30 p.m. en el Gimnasio de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinadora: Norma Hurueta (620)474-5238.

Taller “A Nuestro Alcance,” Centro Pastoral Hispano, 10 de marzo, 9 de junio y 6 de octubre. Para más información e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.

Seminario de Preparación Matrimonial, Centro Pastoral Hispano, 5 de mayo, 11 de agosto y 1ro de Diciembre. Para más información e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.

Nuevas sesiones de inglés y Ciudadanía en el Centro Pastoral

Orientación lunes, 26 de marzo a las 6:30 p.m.

Una vez más la oficina del Ministerio Hispano se prepara para comenzar los cursos de Inglés Básico, Intermedio, avanzado, como también el curso de camino a la Ciudadanía.

Otra clase que se ofrece es la de conversación para poner en práctica lo aprendido. Estos cursos se llevarán a cabo en el Centro Pastoral San José una vez a la semana de 6:30 a 8:30 p.m. ya sea lunes, martes o jueves dependiendo de su clase. La duración es 10 semanas desde abril a junio. Donación: $20 por curso. También, si está interesado, le invitamos a la noche de Orientación, Inscripción y selección de clases el 26 de marzo a las 6:30 p.m. en el Centro Pastoral San José, en el 437 N. Topeka, Wichita. Llámenos para más información al (316) 269-3919.