Avance Católico, Viernes, 19 de Enero 2018

Wichita y sus alrededores celebran a Nuestra Señora de Guadalupe

El pasado 12 de Diciembre se convocaron miles de personas en sus parroquias para honrar a María de Guadalupe. Los parroquianos de la Iglesia Magdalena en Wichita se reunieron el 11 de Diciembre y bendijeron la nueva imagen de Nuestra Señora. (el artículo completo en la próxima página). Con profunda gratitud expresadas con flores, cantos, oraciones los fieles se acercaron a afirmar el amor que le profesan. Escuchemos de nuevo las palabras que María de Guadalupe le dirigió a San Juan Diego “Que ya nada te asuste, nada te aflija, …¿No estoy aquí yo, que soy tu Madre?

En la foto de abajo, danzantes Matachines ofrecen su sacrificio a la Virgen.

Rosario pro vida en cinco idiomas el 20 de enero en All Saints

Se recitará un rosario pro vida y la Divina Misericordia en cinco idiomas a partir de las 2:30 p.m. el Sábado 20 de enero, en la iglesia All Saints en Wichita.

Los fieles están invitados a unirse como un solo cuerpo en Cristo para el evento y elevar su oración para luchar contra la cultura de la muerte y orar por todas sus víctimas.

Cada década del rosario se recitará en un idioma diferente. El evento está patrocinado por el grupo All Saints Respect Life.

Noche de Romance 2018 ‘The Glory of Love’ el 10 de Febrero en Goddard

Invitamos a todas las parejas a una “Noche de Romance” que se celebrará el 10 de Febrero en en la Iglesia Holy Spirit.

Invitado especial, el Padre Kevin Weber. Comenzando con Misa a las 5 p.m. (opcional), cena a las 6:30 p.m. Se les pide una donación por pareja de $40.

Envíe por favor su donación a: Office of Marriage and Family Life, 437 N Topeka, Wichita, KS 67220. Para registrarse online http://catholicdioceseofwichita.org/family/celebrate-marriage antes del 2 de Febrero de 2017.

Foro de Información el 21 de Enero en UN

Un foro comunitario patrocinado por la Red de Apoyo a la Familia Inmigrante se realizará de 2:00 a 5 p.m. el Domingo 21 de Enero en el Centro de Conferencias Dugan Gorges en la Universidad de Newman en Wichita.

Se hablará de las iniciativas legislativas en Kansas, el proceso para obtener la ciudadanía, las dificultades que tienen los individuos y familias en los procesos, Acción Diferida para los llegados en la Infancia, DACA y TPS, Status de Protección Temporal serán discutidos.

Para más información puede contactar a Forrest a fehmke@aol.com.

En Chile, Perú el papa verá efectos de migración en América Latina

LIMA, Perú (CNS) -- Hace unos meses, Chego Escalona era maestro en Venezuela. Ahora trabaja de guardia de seguridad y limpia una clínica en un vecindario lleno de polvo y gente en el este de la expansiva capital de Perú.

Pero él no lamenta el cambio porque cuando estaba en su casa en Barquisimeto, la cuarta ciudad más grande de Venezuela, él vio cuando su salario mensual llegó a equivaler $10 -- insuficiente para comprar comida para su familia aunque pudiera encontrar un mercado lleno de productos.

En Perú, él gana el salario mínimo de unos $260 mensuales, suficiente para sustentarse y enviar dinero a casa.

“Sé que si mañana voy al mercado tendré suficiente dinero”, él dijo.

Las Posadas en Plainview

“¡Qué bonita son las Posadas! Cuando la familia comparte y vive las posadas, ésta crece en fe y en comunión al enseñar y compartir con los hijos la verdadera razón de la Navidad al recrear la caminata de José y María en su burro pidiendo posada.

Esto es lo que muchas familias en la comunidad de Plainview hicieron por nueve días antes de la Navidad no importando las condiciones del clima. El Padre Eric Weldon junto con la Hna. María Teresa Pacheco, Aracely Flores y la comunidad de Santa Margarita María coordinaron las posadas de esta Navidad 2017, tanto adultos como niños participaron de las posadas con gran gusto y devoción.

El compartir regalos en Navidad es bonito también pero muchas veces nos desvían de la verdadera celebración del nacimiento de nuestro salvador, Cristo Jesús.

Dos aspectos claves para transmitir la Fe en tu familia

Por Jake Samour

Este pasado 7 de enero, el Papa Francisco nos recordó al celebrar bautismos de 34 niños que la fe es transmitida en el dialecto que existe dentro de cada hogar. Dialecto, según el diccionario, significa “variedad de una lengua que se habla en un determinado territorio.”

El papa nos sugiere que cada hogar es como un determinado territorio con su propio dialecto. Cada familia tiene su dialecto, su manera de comunicarse.

Entonces la pregunta es: ¿Cuál es el dialecto de tu familia? Con tu esposa, esposo, tus hijos, y tus demás parientes y amigos. La fe es transmitida no solo con ir a misa, rezar y llevar a los niños a la catequesis, sino que es importante también ver lo que se habla y se hace en casa. La manera de ser como familia.

El tratar el uno al otro con amor, con respeto, con el servicio desinteresado, con humildad, con el perdón. Como los has oído muchas veces: tus acciones siempre hablan más fuerte que tus palabras.

Hay que aclarar que esto no quiere decir que no es importante ir a Misa o rezar o recibir los sacramentos o participar en estudios de la fe. Al contrario, se necesita esto primero. Como dice el dicho: no puedes dar lo que no tienes. No podemos transmitir a otros lo que no se nos ha sido transmitido primero. Es yendo a misa y rezando y participando en los sacramentos donde recibimos al mismo Dios. Recibimos la misma Trinidad – el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo – que habita en nuestros corazones. Se necesita el Espíritu Santo para transmitir la fe, porque solos no podemos.

Poder transmitir la fe es una gracia del Espíritu Santo, la posibilidad de transmitirla; y es por esto que traemos a nuestros hijos a bautizarlos, a que reciban la primera comunión, y a confirmarlos: para que reciban el Espíritu Santo.

Resumidamente, se necesitan las dos cosas para transmitir la fe: el primer aspecto es hacer lo que todo Cristiano debe hacer: la Misa, la oración, el estudio. Y después ponerlo en práctica con la manera en que vivimos, con nuestro dialecto de amor.

Como el Papa nos recordó: “Y si falta el dialecto, si en casa no se habla este lenguaje del amor entre los padres, la transmisión no es fácil, no podrá hacerse. No lo olviden. Su deber es transmitir la fe pero hacerlo por el dialecto del amor en su hogar, en la familia.”

Jake Samour es el director de la Oficina para la Pastoral de Matrimonios y Vida Familiar

Tres pequeñas resoluciones que todo cristiano puede hacer en año nuevo

“Hacer resoluciones de Año Nuevo es un hábito profundamente cristiano. Refleja un hermoso deseo de crecer en amistad con Jesucristo y refleja nuestra conciencia de que no somos todavía el pueblo que Dios quiere que seamos”, indicó en una de sus columnas publicadas en ACI Prensa.

Por ello, presentamos las tres resoluciones sugeridas por Mons. Gómez para el año nuevo:

1. Colocar a Jesús en el centro de nuestras vidas

El Prelado indicó que la mejor forma de acercarse a Jesús es leyendo el Evangelio diariamente. Cada día durante unos minutos lea un pasaje, puede ser de la lectura diaria de la Misa.

Después “pídanle a Jesús que abra su Palabra para ustedes. No se pregunten lo que el pasaje del Evangelio dice “en general”, o lo que podría significar para otras personas. Pregúntenle personalmente a Jesús: “Señor, ¿qué me estás diciendo a mí? ¿Qué quieres que yo haga? “¿Qué debo cambiar en mi vida si quiero seguirte más de cerca?”

Mons. Gómez sugiere aplicar lo que el pasaje dijo a cada uno durante el día. “De este modo, empezamos a ver nuestras vidas como él las ve desde su perspectiva”.

2. Mejorar la vida de los demás

La segunda resolución es tener la disposición y la intención diario para servir, “de mejorar la vida de alguien”. El Arzobispo de Los Ángeles indicó que el amor “empieza con aquellos que nos exigen más cosas, con los que representan un reto para nuestro egoísmo”. Con aquellos que están más cerca.

Por ello, sugiere tener más paciencia, ser más comprensivos, no juzgar inmediatamente sino dar el beneficio de la duda; aceptar a las personas tal cómo son. También dejar de criticar y hacer que las conversaciones sean positivas.

“Hemos de tratarnos unos a otros con ternura y amor. Algunas veces podemos cambiar todo el curso del día de las personas tan solo sonriéndoles, tan solo con escuchar lo que ellas tienen qué decir”, manifestó.

3. Perdonar a los demás como Dios nos perdona a nosotros

Este propósito consiste en pensar en silencio en alguna persona con la que uno esté enfadado o que no nos agrade.

“En silencio, pensemos… en alguna persona con la que estemos molestos, con los que estemos enojados, en alguien que no nos guste. Pensemos en esa persona y… oremos por esta persona y volvámonos misericordiosos con esta persona”.

“No perdonamos lo suficiente. Esto daña a nuestras familias. Esto perjudica nuestras relaciones. La gente nos va a hacer daño y nos va a ofender todos los días. Pero permanecer enojados o resentidos no cura nada.

Sólo hace que las cosas nos lastimen por más tiempo”, indicó el Arzobispo de Los Ángeles

Agradecida a Dios por las oportunidades de servir y seguirlo

Por Laura Nayeli Cordero

El Stewardship, o compartir, ha sido parte de mi vida desde pequeña. Ante todo, esto es debido gracias a las enseñanzas de mi padres. También por haber asistido a las escuelas Católicas desde el pre-kinder, empezando con San Patricio, luego Bishop Carroll High School, y ahora la universidad de Newman University.

Estoy agradecida y bendecida de haber estudiado en una escuela católica y el Stewardship se ha convertido en una gran parte de mi vida, es más, como una forma de vivir. Me han enseñado que hay que compartir nuestro tiempo, talentos y tesoro para servir a los demás.

Dios nos ha dado muchas bendiciones y la manera en cómo puedo agradecerle por todo lo que me ha dado es en el ayudar y compartir con los demás. Dios siempre nos sigue bendiciendo y multiplicando las buenas obras que hacemos de buen corazón.

Algunas de las maneras en que he ayudado en mi parroquia como lectora, como catequista para preparar los niños que van a ser su primera comunión y también en la oficina parroquial cuando me han necesitado.

Soy parte del equipo de apoyo juvenil diocesano (EAJD) en la cual ayudamos a preparar un retiro anual para jóvenes preparándose para confirmación. También he sido maestra para las clases de inglés que ofrece la Oficina del Ministro Hispano. Estos son algunas de las cosas en las que he compartido con el prójimo por amor a Dios. Han sido experiencias memorables que han llenado mi corazón con mucha alegría y amor.

Dios ha puesto estas oportunidades en mi camino para poder seguir en sus pasos. Por medio del Stewardship, he aprendido muchas cosas y es algo por lo cual siempre estaré agradecida.

Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe en Magdalena

Por Darren Beckham

En la noche de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, los feligreses de la Iglesia de Magdalena se unieron para la bendición de una nueva imagen de Nuestra Señora que fue encargada para la iglesia. Después de una proyección del documental sobre Nuestra Señora de Guadalupe producido por los Caballeros de Colón y presentada por Jake Samour, feligrés y director de la Oficina de Matrimonio y Vida Familiar para la Diócesis, los feligreses procesaron con la Imagen a la Iglesia. Juntos, la parroquia oró un Rosario Bilingüe Español-Inglés, y el Obispo electo Shawn McKnight bendijo la imagen. Los representantes del Comité de Liturgia y la Comunidad Hispana colocaron la nueva imagen en el santuario mariano de la Iglesia. La esperanza es que ésta y futuras celebraciones de las apariciones de María en todo el mundo puedan unir a nuestra comunidad parroquial, integrando y embelleciendo nuestras culturas particulares. Nuestra Señora de Guadalupe nos muestra que María toma a sí misma la identidad de los tiempos y lugares particulares. El significado de su tez oscura y vestimenta indígena hablaba de las esperanzas y temores únicos de los pueblos indígenas que vivían cerca del cerro del Tepeyac en México; eventualmente es reconocida como la Madre y Patrona de todas las Américas y de Filipinas y la Protectora de Niños por Nacer. La Madre de Dios nos muestra que la misión salvadora de Cristo se extiende a todos los pueblos de la tierra. La Iglesia de Magdalena espera vivir esto en su devoción a la Santísima Virgen María que nos llama a seguir a su Hijo Jesucristo cada vez más fielmente al abrazar toda la hermosa multiplicidad en nuestra humanidad compartida. María, la entrada de la Encarnación de Jesús, nos muestra cómo Dios eleva nuestra humanidad y la abraza al seno de lo divino.

Papa dice que va a Chile, Perú como peregrino de la alegría del Evangelio

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — Menos de una semana antes su visita de siete días a América del Sur, el papa Francisco dijo que va a Chile y Perú como peregrino y a compartir el mensaje de esperanza y de alegría del Evangelio.

“Deseo encontrarme con ustedes, mirarlos a los ojos, ver sus rostros y poder entre todos experimentar la cercanía de Dios, su ternura y misericordia que nos abraza y consuela”, dijo el papa en un mensaje de video publicado por el Vaticano el 9 de enero.

El papa estará en Chile del 15 al 18 de enero, en las ciudades de Santiago, Temuco e Iquique. Luego volará a Perú y del 18 al 21 de enero, visitará Lima, Puerto Maldonado y Trujillo.

En su mensaje, el papa Francisco dijo que estaba familiarizado con la historia de ambos países y que estaba agradecido por la fe y el amor de la gente hacia Dios, particularmente por su cuidado de aquellos “descartados de la sociedad”.

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en Español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

• Miércoles 24 de Enero, 8 p.m., Nuestra Señora del perpetuo Socorro

• Sábado 27 de Enero, 5 p.m., Santa Margarita María

• Lunes 5 de Febrero, 7 p.m., San Patricio

• Domingo 18 de Febrero, 2 p.m., Catedral de la Inmaculada Concepción.

Cursillo de Cristiandad - Escuela de Dirigentes – Wichita: primer y tercer viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinadora: Patricia Benavides, tlf. 316-210-0004.

• Arkansas City: Tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11 a.m. en el Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadores: Isabel Rodriguez y Lauro Lopez, 620-660-5180 y 316-559-3776.

• Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7 p.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe. Coordinadores: Norma Urueta y Patty Benavides, 620-474-5238 y 316-210-0004

Cursillo de Cristiandad - Ultreyas – Wichita: último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Escuela de San Patricio. Coordinadores: Efren y Laura Martinez asistidos por Laura Martinez. Arkansas City: tercer domingo del mes 1 p.m. Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadora: Isabel Rodriguez. Hutchinson: cuarto domingo del mes, 1:30 p.m. en el Gimnasio de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinadora: Norma Hurueta (620)474-5238.

• Noche de Romance: en la Iglesia Holy Spirit el 10 de Febrero. Comenzando con Misa a las 5 p.m. (opcional) y cena a las 6:30 p.m. Donación por pareja $40. Por favor envíe cheque a Office of Marriage and Family Life, 437 N Topeka, Wichita, antes del 2 de febrero.

Taller “A Nuestro Alcance”: Centro Pastoral Hispano, 10 de marzo, 9 de junio y 6 de octubre. Para más información e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.

• Seminario de Preparacion Matrimonial: Centro Pastoral Hispano, 20 de enero, 5 de mayo, 11 de agosto y 1ro de Diciembre. Para más información e inscripción, favor comunicarse con Jake Samour al (316) 202-0645.