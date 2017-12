Avance Católico, Viernes, 15 de Diciembre 2017

NCADDHM: un tiempo de solidaridad y acción

Por Danny T. Krug

En una visita simultánea, alrededor de 80 directores de ministerios hispanos de varias diócesis en Estados Unidos tuvimos la oportunidad de abogar personalmente por todos los “Dreamers” con los legisladores de nuestros estados en “Capital Hill.”

Llevamos el mensaje del Papa Francisco de solidaridad, compasión y obligación moral como verdaderos Cristianos Católicos. Todo esto fue posible a través de la Conferencia Anual de los Directores Diocesanos de Ministerio Hispano (NCADDHM) el cual facilitó estas entrevistas en “Capital Hill” el día 8 de noviembre cumpliendo con el propósito especial de la conferencia de Solidaridad y Acción.

Estas visitas a los congresistas y representantes dieron la oportunidad a los directores de expresar argumentos morales y humanitarios relacionados no sólo con la situación de los jóvenes Dreamers sino también la protección del apoyo financiero al desarrollo internacional y asistencia humanitaria especialmente migrantes y refugiados. Tuvimos la oportunidad de compartir historias de los Dreamers en cada una de nuestras diócesis mostrándole así el verdadero rostro de la situación.

Fue un orgullo y honor el poder abogar directamente con los legisladores representando a nuestra Iglesia Católica y especialmente nuestra comunidad Hispana. Al mismo tiempo descubrí que cada uno de nosotros como Católicos Estadounidenses podemos y debemos apoyar con nuestra voz y nuestra oración. No sólo se necesita enviar cartas y comunicaciones a nuestros senadores y representantes sino también disponernos a orar por los Dreamers, por los legisladores y por todos los Católicos en nuestro estado de Kansas para que logremos desarrollar un camino a la ciudadanía para casi 1.5 millones de Dreamers incluyendo los recipientes de DACA.

¿Más información?

Para más información sobre cómo comunicarse con nuestros legisladores, favor de llamar a la oficina del Ministerio Hispano y hablar con la Sra. Danny T. Krug al 316-269-3919.

Estudiante temerosa sobre el futuro después de la decisión de revisar el programa DACA

Por Savie Hughes y Bailey Birkholz

Durante la mayor parte de su adolescencia, una estudiante de Maize High School defendió a los inmigrantes ilegales. Siendo ella misma una inmigrante y habiendo estado en contacto con inmigrantes ilegales, dijo que sentía que era la candidata adecuada para tomar una posición.

Todo cambió recientemente cuando sus padres le dijeron que ella era parte de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (dreamers), conocida como DACA, en lugar de ser residente como ella pensó durante 14 años.

“Soy buena para defender a otras personas”, dijo. Su nombre no se usa para mantenerla anónima. “Pero luego se convirtió en mí”. Me asusté y todavía estoy asustada. Pero descubrirlo me hizo sentir más apasionada. Realmente no hay nada de qué avergonzarse. Somos estadounidenses, simplemente no en un papel. “

El presidente Donald Trump ordenó una revisión del Congreso del programa DACA el septiembre pasado. El Congreso tiene hasta febrero para decidir mantener el programa, reformarlo o declararlo inconstitucional. Si el Congreso decide finalizar el programa, 800.000 inmigrantes, denominados Dreamers, serían elegibles para la deportación.

La estudiante de Maize dijo que Estados Unidos es el único país que ha conocido. “Yo solo he conocido a Estados Unidos, Estados Unidos es mi hogar”, dijo. “Crecí en Maize, Kansas, vivo en la misma casa desde que tenía 3 años”.

Ella fue traída de otro país con la visa de sus padres cuando era niña. Sin embargo, aproximadamente un año y medio después, las visas expiradas no pudieron ser renovadas.

“Mis padres tomaron la decisión de que preferirían quedarse aquí y enfrentar los desafíos de ser un ciudadano indocumentado que volver a [mi país de origen] y enfrentar la opresión”, dijo.

Ella dijo que sus padres la criaron para creer que ella era una residente para protegerla del ridículo y el miedo. Cuando cumplió 15 años, la edad de elegibilidad para aplicar a DACA, sus padres aplicaron sin informarle. No fue hasta dos años después de que ella se inscribió en DACA, y una semana antes de que Trump anunciara que el programa sería revisado por el Congreso, que sus padres le dijeron.

“Entonces, cuando me enteré, fue como si 14 años de miedo me inundaran a la vez, lo cual es realmente abrumador”, dijo. “Pero lo hicieron para protegerme de mí misma, de alguna manera, porque no querían que le contara a nadie”.

Ella dijo que la gente todavía la intimidaba por ser una inmigrante en general y que tiene miedo de cómo la gente de su comunidad reaccionará ante los estudiantes de DACA.

“Espero que sean una de esas comunidades que no me den la espalda ni a mí ni a los demás estudiantes”, dijo. “Hay muchas personas que podrían estar en contra de los inmigrantes ahora y los indocumentados, pero si descubren quién es indocumentado y descubren el tipo de personas que son, podrían cambiar su forma de pensar”.

En la escuela secundaria, dijo que le preocupa cómo sus compañeros la verían si supieran quién era ella.

“Si otros estudiantes en Maize High lo descubren, no sabes cómo reaccionarán”, dijo. “No sabes cómo te tratarán después de eso”. En este momento estoy tratando de no dejar que el miedo gobierne cómo vivo mi vida. Nunca lo había hecho antes, así que no voy a comenzar ahora “.

Esta historia es una versión editada de un artículo en línea. El artículo completo se puede ver en MaizeNews.com/11422/news/a-life-in-limbo.

Comenzaron las Festividades de Nuestra Señora de Guadalupe

El domingo 3 de diciembre de 2017 arrancaron las Fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe con un espectacular desfile comenzando desde la catedral de la Inmaculada Concepción y terminando en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Miles de personas se acercaron a lo largo del desfile para admirar las hermosas carrozas, Matachines y Charros.

El clima fue un regalo de Dios para todos los asistentes, un sol radiante y las temperaturas alrededor de los 65 grados. La alegría y la devoción se hizo sentir en todo momento.

Se escuchaban los gritos: ¡Que Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! de la gente muy emocionada y también conmovida por el hermoso evento.

Jóvenes de grupos de Confirmación escuchan presentaciones sobre cómo fijar, leer y seguir su brújula hacia Dios

Alrededor de 184 jóvenes en preparación para Confirmación participaron del retiro “Prayer: A Compass for Life” patrocinado por el Equipo de Apoyo Juvenil Diocesano de la Oficina del Ministerio Hispano y la oficina de Formación de la Fe.

El propósito del retiro fue mostrarles a los jóvenes que la vida puede ser muy complicada y por eso necesitamos una brújula. La oración es una de esas herramientas más poderosas que uno recibirá para navegar a través de la vida. Exploramos junto a los jóvenes como fijar, leer y seguir su brújula de oración.

Jennie Padilla del “Duty Vagabond Ministries” les habló a los jóvenes sobre como fijar su brújula siempre apuntando hacia Dios y sobre las tres diferentes dimensiones espirituales. También les habló sobre los obstáculos que les impide seguirla y de que deben estar preparados para enfrentarlos. El Padre Jacob Carlin les habló de cómo leer la brújula y buscar las diferentes maneras de orar y el compromiso de vida para orar. Joseph Langenfeld, maestro de Bishop Carroll Catholic High School, les habló sobre como otras personas y la comunión de todos los santos nos ayudan a seguir la brújula.

Para finalizar los jóvenes hicieron un compromiso escrito el cual se les enviará antes de hacer su Confirmación. Los jóvenes respondieron positivamente a la evaluación del retiro.

Todo esto fue posible gracias a la planeación del Equipo de Apoyo Juvenil Diocesano del Ministerio Hispano, la oficina de Formación de Fe, catequistas y especialmente a los presentadores: Jennie Padilla, Fr. Jacob Carlin y Joseph Langenfeld.

Con gran éxito culmina el trimestre de Sept. a Nov. del Instituto de Formación Pastoral

Los alumnos del Instituto junto a familiares y amigos celebraron la culminación de las clases el 18 de noviembre en la parroquia Santa Ana. El evento comenzó con la celebración de la Santa Misa culminando con entrega de certificados, diplomas y maestrías.

Ochenta y tres estudiantes de cinco parroquias en Wichita recibieron certificados y/o diplomas por los cursos terminados. La Sra. Jaqueline Rivera de la parroquia San Patricio, cumplió con los requisitos necesarios para obtener un Certificado de Maestría de Catequesis entregado por la oficina diocesana de Formación de Fe. Un agradecimiento muy grande para los maestros voluntarios, a las hermanas Guadalupanas del Espíritu Santo y al Equipo de Apoyo por todo sus esfuerzos en hacer de este trimestre un gran éxito.

Damos gracias a Dios porque nos permite ser mediación para que nuestros hermanos logren seguir su crecimiento espiritual de la fe y también de recibir reconocimiento y certificación por los estudios realizados.

Invitación special

El próximo trimestre de clases comienza en enero 2018 y el Día de Orientación e Inscripciones será el 4 DE ENERO a las 6:30 en el Salón del Buen Pastor de Catedral. Para más información, favor de llamar a la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

El Stewardship para nuestras Escuelas Católicas

Lo que hemos aprendido sobre el stewardship

Por el P. Ken Van Haverbeke

Semanalmente, a veces todos los días, me escandalizan algunas cosas. Soy el director de la Oficina de Stewardship en la Diócesis de Wichita, y me estremezco cuando alguien de fuera de la diócesis me llama y pregunta: “Hábleme de sus escuelas católicas gratuitas”.

Respirando profundamente, les digo, “No tenemos escuelas católicas con matrícula gratis. Trabajando juntos, todos los feligreses de la diócesis ayudan a los padres que desean una educación católica para sus hijos, pero nada es gratis. De hecho, el costo de nuestras escuelas católicas se ofrece a un gran costo para nuestras parroquias, ¡pero vale la pena!"

En nuestras escuelas, los niños estudian la fe católica, oran frecuentemente, practican valores morales, aprenden a practicar la autodisciplina y el discipulado, y se espera que pongan las necesidades de los demás antes que las propias; esto además de proporcionar una excelente educación académica.

Pero lo que hace especial a la Diócesis de Wichita es que vemos la misión de educar a nuestros niños en la fe católica, como la misión de todos los feligreses de la diócesis. Independientemente de que si el feligrés tenga o no hijos o familiares en la escuela. ¿Por qué?

En la Diócesis de Wichita, hemos aprendido que el Stewardship es una elección para ser un discípulo de Jesucristo al reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y al aceptar la obligación de devolver a Dios a través de la parroquia una oferta consistente y honesta de nuestro tiempo, talento y tesoro. Nosotros, como feligreses, tomamos la decisión de que una de las mejores maneras en que podemos usar nuestros dones de tiempo, talento y tesoro, es a través de la formación y educación de las futuras generaciones en los caminos de la fe católica.

Por lo tanto, la parroquia, hace todo lo posible para ayudar a los padres a proporcionar una educación católica para sus hijos, y lo hace a un gran costo, ¡pero el darse cuenta del sacrificio generoso vale bastante la pena!

¿Todo esto es gratis? De ninguna manera. Cada persona en la parroquia sacrifica generosamente para que la educación católica, al igual que muchos otros ministerios en la parroquia, puedan ser una opción para los papás.

La educación católica no es “gratuita”, ni tampoco los demás ministerios de la parroquia son “gratuitos”, sino que todos contribuimos, lo que permite que los niños y sus familias participen en los diversos ministerios de la parroquia.

Ideas para vivir el Adviento

Durante el tiempo de Adviento se puede escoger alguna de las opciones que presentamos a continuación para vivir cada día del Adviento y llegar a la Navidad con un corazón lleno de amor al niño Dios.

Pesebre y pajas

En esta actividad se va a preparar un pesebre para el Niño Dios el día de su nacimiento. El pesebre se elaborará de paja para que al nacer el niño Dios no tenga frío y la paja le dé el calor que necesita. Con las obras buenas de cada uno de los niños, se va a ir preparando el pesebre. Por cada buena obra que hagan los niños, se pone una pajita en el pesebre hasta el día del nacimiento de Cristo.

Vitral del Nacimiento

En algún dibujo en el que se represente el Nacimiento los niños podrán colorear algunas parte de éste cada vez que lleven a cabo una obra buena para irlo completando para la Navidad.

Calendario Tradicional de Adviento

En esta actividad se trata de que los niños hagan ellos mismos un calendario de Adviento en donde marquen los días del Adviento y escriban sus propios propósitos a cumplir. Pueden dibujar en la cartulina el día de Navidad con la escena del nacimiento de Jesús. Los niños diario revisarán los propósitos para ir preparando su corazón a la Navidad. Este calendario lo podrán llevar a la Iglesia el día de Navidad si así lo desean.

Se sugieren los siguientes propósitos

Ayudaré en casa en aquello que más me cueste trabajo.

Rezaré en familia por la paz del mundo.

Ofreceré mi día por los niños que no tienen papás ni una casa donde vivir.

Obedeceré a mis papás y maestros con alegría.

Compartiré mi almuerzo con una sonrisa a quien le haga falta.

Hoy cumpliré con toda mi tarea sin quejarme.

Ayudaré a mis hermanos en algo que necesiten.

Ofreceré un sacrificio por los sacerdotes.

Rezaré por el Papa.

Daré gracias a Dios por todo lo que me ha dado.

Llevaré a cabo un sacrificio.

Leeré algún pasaje del Evangelio.

Ofreceré una comunión espiritual a Jesús por los que no lo aman.

Daré un juguete o una ropa a un niño que no lo tenga.

No comeré entre comidas.

En lugar de ver la televisión ayudaré a mi mamá en lo que necesite.

Imitaré a Jesús en su perdón cuando alguien me moleste.

Pediré por los que tienen hambre y no comeré dulces.

Rezaré un Ave María para demostrarle a la Virgen cuanto la amo.

Hoy no pelearé con mis hermanos.

Saludaré con cariño a toda persona que me encuentre.

Hoy pediré a la Santísima virgen por mi país.

Leeré el nacimiento de Jesús en el Evangelio de S. Lucas 2, 1-20.

Abriré mi corazón a Jesús para que nazca en él.

4 de enero: inscripciones y orientación del instituto

¿Conoces la Historia de La Iglesia Católica? ¿Cuántos Libros tiene La Biblia? ¿Cómo Eran Las Primeras Comunidades Cristianas?

A estas y muchas otras preguntas el Instituto de Formación Pastoral del Ministerio Hispano te brinda las respuestas durante las clases de Formación de Fe.

Nos estamos preparando para recibir a todas las personas interesadas en continuar con su formación en la fe. Le invitamos a toda persona interesada en participar de estos grupos de estudio a venir a la noche de Orientación e Inscripciones del jueves, 4 de Enero.

Entre los cursos que tendremos: Introducción a la Biblia, Verdades de la Fe I, Sacramentos, Relaciones Humanas y Liderazgo, La Alegría del Evangelio, Hechos de los Apóstoles, etc.

Cada materia consta de 10 clases de 7 a 9 pm ya sea martes o viernes dependiendo del horario. Ofrecemos cuidado de niños de 1 a 10 años. Si desea más información, puede llamar a la oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919 o acércate al Centro Pastoral San José en la 437 N Topeka en Wichita, KS 67202.

USCCB: los obispos de EE. UU. discuten acerca de la inmigración

BALTIMORE (CNS) - Al comienzo de su asamblea anual de otoño en Baltimore, el 13 de noviembre, los obispos católicos de EE. UU. Se enfrentaron a algunos grandes problemas -inmigración y racismo- directamente y se enfocaron en cómo elevar el nivel nacional de discusión sobre estos temas que comienzan en los bancos de la iglesia.

Reconocieron la polarización actual en el país y la división dentro de la Iglesia Católica y enfatizaron su responsabilidad como líderes de la iglesia para promover la reforma migratoria, educar a los feligreses en temas de justicia y escuchar a los afectados por “los pecados del racismo”.

En inmigración, el Obispo Joe S. Vasquez de Austin, Texas, quien es presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, dijo que debe haber un “camino a la legalización y ciudadanía para los millones de nuestros hermanos y hermanas no autorizados”que respetan la ley, pagan impuestos y contribuyen a nuestra sociedad “.

El arzobispo Thomas G. Wenski de Miami dijo que la defensa de los obispos de los inmigrantes, como hermanos y hermanas, no como problemas, no solo es adecuada para los inmigrantes sino “para nuestra sociedad en general”.

“Podemos hacer grande a los Estados Unidos, pero usted no hace grande a Estados Unidos al hacer que los Estados Unidos sea ofensivo”, agregó, refiriéndose a un eslogan del presidente Donald Trump sin nombrarlo.

Sobre el racismo, el obispo George V. Murry de Youngstown, Ohio, jefe del Comité Ad Hoc Contra el Racismo de los obispos, dijo que la iglesia debe reconocer “y reconocer francamente” sus fallas. Dijo que el tema ha encontrado un “resurgimiento preocupante” en los últimos años, refiriéndose particularmente a una manifestación de supremacía blanca en Charlottesville, Virginia, este año donde dijo que el odio racial estaba “en plena exhibición”.

“El racismo no va a ser conquistado por el habla, sino por las acciones”, dijo el arzobispo Wilton D. Gregory de Atlanta, y agregó que este fue un momento clave en el que la iglesia podría desempeñar un papel de liderazgo.

Habló sobre las discusiones que tienen lugar a nivel diocesano y parroquial, y varios obispos comentaron sobre ellos y señalaron que estas discusiones no son fáciles, pero son tan necesarias para lograr la curación.

Dio las gracias a los obispos por su apoyo, en sus oraciones, llamadas telefónicas y donaciones, que describió como una “maravillosa señal de solidaridad” y signo de unidad de nuestra fe. Esta será una recuperación larga y costosa, señaló, pero agregó que “la gente tiene una fe muy profunda”.