Avance Católico, Viernes, 17 de Novembre 2017

60 Aniversario celebra la Hna. María Reyna Reséndiz

Originaria de Michoacán, México la Hermana Misionera Guadalupana María Reyna Reséndiz ha recorrido mucho desde que hizo su primera profesión de fe en 1963. La Hermana Reyna es la menor de 10 hermanos. La hermana comparte la vocación religiosa con uno de sus hermanos que es Sacerdote de la Diócesis de Ecatepec. Desde pequeña asistía a la Adoración del Santísimo porque sus padres eran muy devotos, el papá asistía a la adoración nocturna y la mamá a la adoración diurna.

Asistió al Colegio de las Carmelitas Descalzas toda su primaria, secundaria y secretariado comercial. Su vocación religiosa despierta apenas a los 15 años, cuando se animó a participar en una misión en un rancho con las hermanas de su colegio.

La misión duraba dos semanas, le advirtieron que no había agua caliente, ni electricidad pero igual decidió ir y la disfrutó muchísimo. Ahí las hermanas la encargaron de enseñar a los niños pequeños las oraciones básicas, jugar con ellos y en las noches en grupo rezaban el rosario.

De regreso a casa se dio cuenta que eso era lo quería hacer por el resto de su vida. Su corazón empieza a sentir un vacío y entonces decide comenzar una novena a la Santísima Virgen en su avocación al Sagrado Corazón de Jesús y le pide que si ella era para su hijo que entonces fuera para siempre y si no que se le presentaran todos los obstáculos habidos y por haber.

Durante la Novena se le acerca el Padre de la Parroquia muy allegado a la familia y le pregunta, ¿es verdad que tu quieres ser religiosa? Y ella le dice: ¿y cómo es que usted sabe? El le dice entonces, bueno dime si Sí o No? Y es entonces cuando ella le contesta que si pero que no sabía con quien irse y el Padre la invita a visitar a unas hermanas que venían de misión a la parroquia.

Una vez ellas ahí él la invita a conversar con la Madre Superiora de la misión y ella le pide hablar con sus padres, pero uno de sus hermanos le pregunta firmemente si eso era lo que ella realmente quería y ella le contesta que sí. Con la aprobación de su papá más no de su mamá Reyna se comienza a preparar para su partida, muy emocionada se va con las Hermanas Misioneras Guadalupanas a la edad de 17 años, luego el 13 de Septiembre de 1955 toma los hábitos, el 20 de Noviembre de 1957 hace su primera profesión y el 20 de Noviembre de 1963 los votos perpetuos a los que felizmente asistió su hermano quien era seminarista en ese entonces.

La Hna. Reyna comienza a misionar por todo México en diferentes parroquias por 20 años. En 1980 la envían a hacer estudios de Pastoral Catequética en el CELAM en Colombia. Luego la transfieren a Puerto Rico y ahí pasa 6 años. En 1986 regresa a México. Ese año tiene la oportunidad de celebrar sus 25 años de noviciado y viaja al Medio Oriente y se le hace su sueño realidad de pasar la Navidad en Belén. Al regresar la envían a Los Ángeles, luego a Venezuela por 5 años, después a la Florida y a Chicago.

En el año 2007 viene a Wichita a servir en el Centro Pastoral Hispano, en diferentes parroquias y la Catedral. La Hermana comenta que Wichita es el único lugar donde a durado más tiempo, 9 años, y agradece inmensamente a Dios por tantas bendiciones. “Mi vida ha sido bien bonita y todas las misiones han sido maravillosas, porque el Señor siempre me ha utilizado como su instrumento!,” dice la Hna. Reyna. La hermana espera que Dios le conceda llegar hasta el final siendo entregada y fiel al Señor. Felicidades Hermana Reyna por su gran entrega y trabajo!

Líderes religiosos instan gobierno a extender protección a inmigrantes

WASHINGTON (CNS) — Líderes religiosos, incluso algunos con influencia en la Iglesia Católica, quieren que la administración del presidente Donald Trump permita que algunos inmigrantes que están en Estados Unidos bajo un estado especial de inmigración puedan quedarse en el país.

Los líderes están poniendo todo su impulso en el Departamento de Seguridad Nacional y en la Casa Blanca, argumentando que sería moralmente inaceptable terminar el Estatus de Protección Temporal para cientos de miles de personas de países como El Salvador, Honduras, Nicaragua and Haití.

El estatus, conocido comúnmente como TPS, autoriza empleo y protección contra la deportación. Este ha sido extendido a los inmigrantes de los cuatro países que continúan luchando contra la violencia, la inseguridad económica y las consecuencias de varios desastres naturales. Algunos inmigrantes han estado en Estados Unidos hasta 20 años y administraciones previas les han extendido el TPS varias veces.

Intenciones del Santo Padre para Novembre

Testimoniar el evangelio en Asia: Por los cristianos de Asia, para que, dando testimonio del Evangelio con sus palabras y obras, favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones.

Jesús esta siempre del otro lado del Confesionario

Un sacerdote lo recibirá, sin importar cuánto tiempo haya estado fuera de la iglesia

Cualquiera que haya escuchado estas palabras: “Tus pecados han sido perdonados”, desde el otro lado de la rejilla confesional ha experimentado la sensación de libertad de un acto que pesaba sobre sus mentes y esclavizaba sus almas.

En este segundo de dos artículos sobre sugerencias desde el confesionario por los sacerdotes de la Diócesis de Wichita, continuamos con el cómo romper los lazos del pecado, especialmente el pecado mortal.

Para experimentar esa libertad, dice el padre David Lies, los penitentes deben evitar ser ambiguos con respecto a sus pecados mortales.

Dijo el padre Lies que sólo decir: “Yo he pecado” no es lo suficientemente específico; y agregó que el sacerdote tampoco quiere demasiada información, solo lo suficiente para poder responder de manera adecuada.

También sugirió responder las siguientes preguntas sobre ese tipo de pecado: ¿Fue el penitente impuro físicamente con otra persona o solo? ¿Fueron impuros de pensamiento o de lo que vieron?

Al ser más específico, dijo, los penitentes asumen la responsabilidad de sus pecados.

“Todos tenemos un miedo natural de meternos en problemas, por lo que estamos tentados a usar un lenguaje ambiguo o eufemismos para evitar admitir el grado de nuestra complicidad”, dijo el padre Lies. “Sin embargo, cuando asumimos la responsabilidad de nuestros pecados, nos abrimos aún más al amor y la misericordia de Dios.

El padre Ben Sawyer sugirió comenzar con los pecados más graves primero. “¡Desde allí todo será más facil!” No se preocupe por lo que piense el sacerdote acerca de usted, dice el padre Drew Hoffman.

“¡Sea honesto!”, dijo. “Nunca me he espantado o sorprendido de un pecado que haya escuchado en el confesionario. En realidad, me siento muy feliz cuando alguien es totalmente honesto con sus pecados y sus luchas, porque sé que el Señor está presente y activo en la vida de esta persona. “

San Jerónimo dijo que un médico no puede curar a un paciente por lo que no le ha dicho”, dijo. “Así que sea honesto contigo mismo y con el Señor, y deje que Dios trabaje en usted.”

El Padre Mike Klagg les recuerda a los fieles que la confesión antes de una Misa no es una sesión de consejería y recomienda que el penitente haga una cita si piensa que podría ser una larga confesión.

“La confesión es inmensamente profunda”, dijo, “pero también debe ser bastante simple.”

El padre Stephen Thapwa resumió el Sacramento diciendo: “Cuando Dios perdona, Dios se olvida.” La confesión nos hace cristianos “nacidos de nuevo.”

Lo que sea que lo mantiene alejado del confesionario, dice el padre Andrew Bergkamp, no vale la pena.

“Acepta el regalo de la reconciliación de Cristo que desea que lo recibas”, dijo el padre Michael Peltzer. El dijo que ir a confesarse es como comer espinacas. “A la mayoría de nosotros no nos gusta, pero nos damos cuenta de lo bueno que es para nosotros.”

Cuanto más vamos a confesarnos, añadió, más fuerza espiritual obtenemos y más felices somos.

El padre Clay Kimbro dijo que los sacerdotes no juzgan a los penitentes sino que ven su presencia en el confesionario como una señal sincera de que aman a Dios profundamente y quieren ser más como Cristo.

“Este sacramento se trata de una relación con Él que nos ama”, dijo. “La confesión se trata de dejarse amar por Dios, algo que muchos de nosotros tememos hacer.”

El padre Jarrod Lies recuerda a los penitentes que un pecado grave no es necesariamente un pecado mortal. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 1735, declara que “la ignorancia, inadvertencia, coacción, miedo, hábito, apegos desmesurados y otros factores psicológicos o sociales” pueden evitar que un pecado sea mortal, escribió.

“Nuestro Dios es un Dios misericordioso”, dice el padre Lies. “Él sabe que luchamos en contra del pecado. Él no está por ahí para atraparnos en nuestro pecado. Él está para curarnos y darnos fuerza “.

Agregó que, además de la confesión, el penitente puede querer buscar ayuda a través de la dirección espiritual o asesoramiento profesional.

El padre Leon Kerschen dijo que les dice a los penitentes que “aunque estamos revelando nuestro peor lado de lo que somos.” . .ellos también están revelando su mejor lado, actos de fe, esperanza y amor. ¿Cómo no puedo pensar en lo mejor para ellos?

Satanás quiere que nos mantengamos alejados de la confesión, dice el padre John Lanzrath.

Estas son algunas reflexiones que usa Satanás: “¡Si realmente lamentaras ese pecado, dejarías de hacerlo! No puedes confesarte hasta que hayas superado ese pecado. ¿Por qué incomodarse con la confesión? ¡Sabes que caerás de nuevo!

Satanás usa la vergüenza, la desesperación y la desesperanza, dijo el padre Lanzrath. “Las armas que Jesús usa son amor, misericordia, compasión, perdón y comprensión.”

El padre Mike Maybrier dijo que confesar verbalmente un pecado significa que “Tú lo nombras.” Lo reclamas. Lo dejas ir.”

“A cambio, Dios nos da su perdón y misericordia”, dijo.

El padre Josh Evans dijo que Dios odia el pecado porque nos agobia y nos esclaviza a nosotros mismos y a los deseos poco saludables.

El pecado nos separa de Dios, dijo, “es nuestra responsabilidad arrancarlo de nuestras vidas, con la gracia de Dios.”

El padre Evans les recuerda a los fieles que los sacerdotes también son pecadores. “A menudo me sorprendo a mí mismo diciendo: ‘¡Oh, me he sentido así, he hecho eso!” Dijo que está construido por la santidad de las confesiones que escucha. “Cada santo tiene un pasado”, dijo el padre Evans, “¡Y cada pecador tiene un futuro!”

El padre Jacob Carlin les recuerda a los penitentes que el sacerdote ayudará a cualquiera que tenga dificultades para confesar.

“Aunque ayude a apaciguar nuestra conciencia, la historia de nuestros pecados no es necesaria”, dijo. “Solo necesitamos confesar nuestro dolor por nuestros pecados y tratar de no poner excusas por lo que hemos hecho, solo comprometernos a hacerlo mejor.”

Agregó que aquellos en el confesionario deberían enfocarse en sus propios pecados, no en los de su cónyuge u otros miembros de la familia.

El padre Jason Borkenhagen, nos escribe desde Roma, usó un término varias veces en su respuesta: “¡No tengas miedo!”

“No vas a decirle nada al sacerdote que lo sorprenda”, dijo. “La confesión es el tribunal de la misericordia.”

Entrega tus pecados a Jesús, dijo. No guardes ninguno de tus pecados mortales, “entrégaselos al corazón misericordioso de Jesús.”

Jesús reemplazará esos pecados con su gracia, agregó el padre Borkenhagen.

El padre Pat York, actualmente asignado al Seminario de Concepción, dijo que la confesión fue instituida por Cristo para darnos gracia.

“No es una mera sugerencia sino una obligación”, dijo. “¡Es una obligación arraigada en la caridad, la gracia y el amor!”

La confesión es buena para el alma y para la psique, agregó el padre York.

“Nos libera de nuestra culpa, nos da tranquilidad, es curativo de lo que puede evitar que seamos el hijo y la hija que estamos llamados a ser: la mejor imagen de nosotros mismos.”

El desafío del matrimonio en la sociedad de hoy

En nuestra sociedad, el estrés del trabajo, la vida familiar y múltiples exigencias que se enfrentan en el mundo, no se toman en cuenta las relaciones matrimoniales. Sin atención y cuidado, los matrimonios se marchitan y lenta y silenciosamente, se alejan uno del otro o se rompen por acciones hirientes. Muchos viven sufriendo y han perdido la alegría de su relación amorosa.

Un pequeño porcentaje de los matrimonios que se han divorciado, jamás han buscado consejo matrimonial o han participado en un programa antes de divorciarse. Para los que buscan ayuda, por lo general ya han vivido la etapa de sufrimiento de su matrimonio por varios años antes de buscarla. Actualmente, más de la mitad de los matrimonios fracasan en los primeros siete años. Esto significa que los matrimonios en problemas ya han vivido mucho tiempo con tristeza y discordia matrimonial antes de tomar pasos proactivos para cambiar el estado de su relación matrimonial.

Para los que han experimentado dificultades, es importante reconocer que pueden aprender habilidades de afinidad y que hay ayuda disponible para mejorar su matrimonio. El Programa Retrouvaille los ayuda a redescubrir su matrimonio y reconstruir su relación amorosa. De hecho, “Retrouvaille”, pronunciado (Retro-vi) es una palabra francesa que significa exactamente eso, “redescubrir”.

Este programa es para matrimonios con problemas matrimoniales que quieren ayuda. Es significativo tanto para los que están contemplando una separación como los que ya se han separado o divorciado, pero aún están considerando el programa de Retrouvaille. Los dos – esposo y esposa – tienen que participar juntos en el programa.

Retrouvaille es un Ministerio de Iguales, Matrimonios Ayudando a Matrimonios.

Los que presentan a Retrouvaille no son consejeros, sino que matrimonios que comparten sus historias personales sobre sus propias luchas matrimoniales y las herramientas que han utilizado para redescubrir su mutuo amor. Es un programa cristiano, de origen católico, abierto a matrimonios de cualquier religión o inclusive a quienes no profesan una creencia. Todos están invitados a participar. Principalmente, es un programa práctico que tiene por fin de mejorar la comunicación, construir un matrimonio más fuerte, y ayudar a matrimonios a redescubrir el mutuo amor que se tenían antes.

Algunos matrimonios vienen a Retrouvaille durante los signos iniciales de un problema matrimonial. Otros están en un estado de desesperación y desesperanza cuando participan en el programa. Muchos consejeros matrimoniales y terapistas familiares envían clientes a Retrouvaille como requisito previo antes de recibir consejo (asesoramiento) o para ofrecer oportunidades de crecimiento matrimonial durante el proceso de consejo o asesoramiento. Muchos profesionales reconocen que las herramientas de comunicación en el matrimonio que se enseñan en el programa son a menudo lo que los matrimonios necesitan, además del apoyo que se ofrece a través de un ministerio de iguales.

Un matrimonio dijo: “Simplemente sabiendo que otra persona sobrevivió lo que estábamos experimentando, nos dio valentía para seguir caminando juntos.”

Primera Etapa: La Experiencia de un Fin de Semana de Retrouvaille

Rertrouvaille comienza con un fin de semana en el cual se ayuda a los matrimonios a reestablecer la comunicación y apropiarse de nuevas habilidades para conocerse a sí mismos como individuos y como matrimonio. Normalmente los fines de semana se desarrolla en un hotel o casa de retiro. Esta parte del programa es presentada por un equipo de matrimonios y un sacerdote. Este equipo presentador ha experimentado la desilusión, el dolor y el conflicto en sus propias vidas y ofrece esperanza mientras comparte sus luchas personales de reconciliación y sanación.

Los matrimonios encontrarán la valentía y la fuerza para darse cuenta de que no están sólos en su lucha. Nadie les va a solicitar que compartan sus problemas con nadie más. Sin embargo, se les animará a poner su pasado en el pasado y mirar más allá del dolor, para redescubrirse uno al otro de una manera nueva y positiva. El fin de semana de Retrouvaille les proveerá las herramientas para lograr que los matrimonios se comuniquen, perdonen y confíen. Les enseñará un proceso comunicativo, una forma de dialogar que les permitirá establecer una comunicación significativa y profunda.

Este fin de semana no es un retiro espiritual, ni un encuentro matrimonial ni seminario matrimonial. Aunque sí tiene aspectos de cada uno de éstos, este fin de semana ofrece mucho más. El equipo presentará una técnica de comunicación que facilitará a los matrimonios el tener una mirada panorámica de cada una de las distintas áreas de su relación. El equipo no proveerá consejo matrimonial, sino que las herramientas prácticas y un ejemplo en vivo cómo su matrimonio mejorará usando estas herramientas. Compartirán cómo ellos podrían beneficiarse de estas técnicas. Después de cada presentación, los matrimonios tendrán una oportunidad de reflexionar y conversar en privado con su cónyuge.

Etapa 2: Las Sesiones del Post-Fines de Semana

La próxima etapa importante en el proceso de sanación de Retrouvaille es una serie de sesiones de seguimiento. El sufrimiento y el dolor de un matrimonio en conflicto no pueden ser sanados en un fin de semana. Las sesiones Post-Fin de semana incluyen una serie de charlas desarrolladas por otros marimonios, además de algunos de los temas presentados el fin de semana. Duran dos horas. Cada comunidad de Retrouvaille establece un Post-Fin de Semana horario que se extiende durante un período de seis o doce semanas. La mayoría de los matrimonios, sin duda, encuentra que éste es uno de los componentes más productivos del programa y donde se desarrolla el mayor crecimiento en su matrimonio.

Este fin de semana no es “una curación milagrosa”; por lo tanto, las sesiones post- fin de semana han sido diseñadas para seguir la renovación matrimonial que se inició en ese momento. Esta etapa del pos-fin de semana es crucial, tal vez la más crítica, para sanar los problemas matrimoniales. Durante las sesiones de post-fin de semana, la técnica aprendida en el fin de semana es desarrollada en profundidad y se usa para explorar otras áreas de la relación conyugal.

Aunque es cierto que los matrimonios comparten más en estas sesiones, no se les pide que comuniquen lo que los llevó al programa, sino que se les provee una oportunidad para ministrar/socorrerse el uno al otro.

Etapa 3: El Apoyo Mensual (CORE)

La última etapa es un grupo pequeño que se reúne mensualmente que se llama CORE (Continuando Nuestra Experiencia de Retrouvaille). Proporciona a los matrimonios que han participado en el programa de Retrouvaille tener un intercambio casual y sostenible. Esta reunión mensual sigue reforzando las herramientas de comunicación aprendidas en el fin de semana y es un espacio positivo y acogedor que permite a los matrimonios establecer lazos fuertes y duraderos mientras siguen sanando a sus matrimonios.

Cada reunión incluye una presentación, tiempo para compartir y para socializarse picoteando o compartiendo una comida. Retrouvaille cree que los matrimonios crecen al ser responsables en contribuir al programa. Su sanación sigue desarrollándose y creciendo al compartir por el bien de otros. Normalmente se reúnen mensualmente. Se motiva a los matrimonios que asistan para recibir un apoyo continuo. CORE es un lugar seguro para apoyar a otros y a la vez ser apoyados por otros. Los estudios demuestran que los matrimonios acompañados y apoyados por 7 u 8 matrimonios que creen firmemente en el sentido del matrimonio, tienen mejores oportunidades de tener éxito en sus relaciones.

¿Quieres ir al Retrovaille?

Fin de Semana de Retrouvaille (una palabra francesa que significa redescubrimiento): Para inscribirse en un próximo programa en español de Retrouvaille en Wichita del 8 al 10 de Diciembre, por favor llame al 623-418-0676 o visite el sitio web HelpOurMarriage.org. Al llegar a esa página seleccione el idioma Español en la parte superior derecha de esa página.

Discipulado o stewardship: Cuál es primero?

Stewardship es una forma de vida

Por el P. Ken Van Haverbeke

El Stewardship, como forma de vida, es previo a la implementación del United Catholic Stewardship en la Diócesis de Wichita en 1985, porque una vez que uno decide seguir a Jesucristo, uno debe ser el administrador de los dones que se le han dado.

El Stewardship no es un concepto nuevo, es bíblico y parte de nuestra tradición católica. Sin embargo, lo que la Diócesis de Wichita y otras diócesis en todo el mundo han experimentado al convertirse en una “diócesis de stewardship” es brindar apoyo a los feligreses y sacerdotes para hacer del stewardship una “forma de vida” al seguir a Jesús en su llamado bautismal al discipulado.

Lo que viene luego es lo que frecuentemente se le pregunta sobre cómo la Diócesis de Wichita vive la forma de vida del stewardship y algunas de las lecciones que hemos aprendido.

Stewardship es la respuesta agradecida de un discípulo cristiano. Entonces, ¿qué es lo que viene primero? ¿La “respuesta agradecida” o ser un “discípulo de Cristo”?

Trudy entró a la Iglesia Católica el año pasado. Aunque ella fue bautizada como cristiana, pero cuando estaba creciendo, ella nunca asistió a una iglesia regularmente. Ya que su padre estaba en el ejército, Trudy comenzó a ser voluntaria en el Hospital de Veteranos local y descubrió que tenía un don de hacer reír a la gente, por lo que comenzó a visitar pacientes y presentarles pequeñas presentaciones y obras.

Al recordar éste período de su vida, ella diría que estaba siendo una buena administradora de los regalos que Dios le había dado. Ella reconoció y recibió el regalo de la compasión y la risa, y a través de su voluntariado, ella compartió este regalo. Pero ella descubrió que no era suficiente.

A través de su stewardship de tiempo y talento con los pacientes del VA, comenzó a preguntarse más y más acerca de Dios. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué algunos pacientes parecen estar en paz en su situación y otros no? ¿Qué tiene que ver su fe cristiana con esa paz?

Trudy comenzó a hacer preguntas mientras era voluntaria y descubrió a Jesús. Ella descubrió cómo el Padre envió a su Hijo a vivir una vida en la que vivimos, e incluso sufrir y morir como nosotros. Trudy descubrió un Dios, no a distancia, sino de cerca y personal. Una vez que supo que los católicos no solo creían en Jesús, sino que Jesús estaba realmente presente en el mundo a través de la Eucaristía, ella tuvo que descubrir más. Eventualmente esto la llevó a ingresar a la Iglesia Católica y convertirse en una devota discípula de Cristo.

Para Trudy, ¿qué fue lo primero? ¿Administrando sus dones o siguiendo a Cristo? ¿Discipulado o stewardship? Para Trudy, el stewardship la llevó al discipulado.

En la Diócesis de Wichita, hemos aprendido que Dios es persistente y, a través de nuestros dones y el compartir de esos dones, podemos descubrir incluso un don más grande: el rostro de Jesús en el pueblo en el que compartimos nuestros dones.

Entendemos que una vez que uno elige convertirse en un discípulo de Jesucristo, el stewardship, el compartir nuestros dones, no es una opción. También hemos aprendido que puede ser a través del compartir nuestros dones (stewardship) que podemos convertirnos en discípulos de Cristo.

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en Español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

• OLPH: miércoles 25 de Octubre a las 8 p.m.

• Santa Margarita María: Sábado 18 de noviembre, 6:30 p.m.

• Catedral: Domingo 19 de Noviembre, 2 p.m.

Cursillo de Cristiandad - Escuela de Dirigentes – Wichita: primer y tercer viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinadora: Patricia Benavides, tlf. 316-210-0004.

• Arkansas City: Tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11 a.m. en el Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadores: Isabel Rodriguez y Lauro Lopez, tlf. 620- 660-5180 y 316-559-3776.

• Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7 p.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe. Coordinadores: Norma Urueta y Patty Benavides, 620-474-5238 y 316-210-0004

Cursillo de Cristiandad - Ultreyas – Wichita: último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Escuela de San Patricio. Coordinadores: Efren y Laura Martinez asistidos por Laura Martinez. Arkansas City: tercer domingo del mes 1 p.m. Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadora: Isabel Rodriguez. Hutchinson: cuarto domingo del mes, 1:30 p.m. en el Gimnasio de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinadora: Norma Hurueta (620)474-5238.