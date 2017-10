Avance Católico, Viernes, 20 de Octubre 2017

Vivir el Stewardship cambió nuestras vidas

Por Miguel Angel Reza

Mi esposa Feliciana y yo decidimos emigrar de México para Estados Unidos en los años 70. Nos conocimos en Hutchinson, nos unimos en matrimonio hace 38 años, de este amor nacieron nuestros tres hijos, Cristina, Miguel y Mónica.

Estamos muy orgullosos y felices de haber hecho el propósito y el sacrificio de que tuvieran una educación católica. Como la mayoría de los que lo venimos a este país, vinimos buscando una vida y un futuro mejor. Nunca en ese tiempo pensábamos que un día tuviéramos como una de nuestras mayores prioridades la misión de evangelizar.

Era católico a mi manera, de los que dicen serlo pero tristemente me faltaba mucho para serlo en realidad. Recuerdo que mi meta era trabajar y trabajar para darle lo mejor a mis hijos para que tuvieran una vida mejor. Iba a misa muy esporádicamente. Mi esposa asistía a misa muy regularmente.

Reconocemos y agradecemos la influencia y apoyo de las hermanas Misioneras Catequistas de los Pobres y del Padre Ned Blick quienes fueron los que despertaron en nosotros ese amor a Jesús, y no solo a Jesús sino también a nuestra iglesia, a nuestra familia (comunidad), a nuestro prójimo, y especialmente mi conversión.

Uno de nuestros mayores retos fue el de cumplir con nuestra responsabilidad de compartir nuestro tesoro, el cual, nos parecía imposible de lograr pero cuando uno tiene un poco más de conocimiento, cuando verdaderamente confiamos en el amor de Cristo lo imposible para nosotros Él lo hace posible.

Antes yo decía “no doy porque no tengo” ahora digo “Yo tengo porque doy.” Gracias Señor.

Mi esposa y yo seguimos dándole gracias a nuestro Dios por todo lo que tenemos a través de nuestra hora por semana de Adoración Perpetua desde que inició hace 22 años. Esta cita con Jesús Sacramentado es para nosotros la bendición más grande que hemos recibido y la cual nos ha acompañado en este camino que muchas veces se torna difícil y escabroso, pero con la certeza de que todos los frutos, la fuerza y la valentía provienen de este hermoso encuentro con Jesús.

Tuvimos la dicha de haber sido invitados a la convocatoria que se realizó el mes de Julio, “La Alegría Del Evangelio En America”, en Orlando Florida. Fue una experiencia maravillosa e inolvidable ya que no sólo nos ayudó a seguir creciendo y perseverando personalmente, sino que además como miembros de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en South Hutchinson y laicos comprometidos nos hizo retomar con mayor energía y entrega la misión encomendada por nuestro Señor: La Evangelización. Continuaremos este crecimiento personal a través de un grupo evangelizar que se ha dado comienzo en nuestra parroquia.

Seguiremos dando gracias a Dios por tantas e inmerecidas bendiciones y sirviéndolo en lo que más podamos, siempre recordando la exhortación del Evangelio de San Mateo 6,33. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Amen.

Obispo Kemme celebrará Misa en clínica de abortos

El Obispo Carl A. Kemme celebrará una Misa por la Vida a las 9 a.m. el Sábado 28 de octubre en frente a la clínica de abortos, localizada en 5107 E. Kellogg en Wichita.

Después de la Misa, el Obispo Kemme procesará la Eucaristía alrededor de la cuadra. Para cerrar los eventos de la mañana Terry Bentley, fundadora y presidente de la Iniciativa Hosea, con sede en Matthews, Virginia, hablará por unos minutos acerca del engaño de la industria del aborto.

Bentley también hablara al mediodía en un almuerzo ligero el mismo día en la Iglesia Blessed Sacrament en Wichita. Los interesados en asistir a este evento se les pide por favor hacer una reservación. El costo del almuerzo es de $10.

Para hacer una reservación o para más información acerca de este evento envié un correo electrónico a toombs@CatholicDioceseOfWichita.org o llame al 316-269-3935.

En caso de mal tiempo, todos los eventos se llevarán acabo a la misma hora en la Iglesia Blessed Sacrament en Wichita.

En el mes del Rosario, Papa Francisco renueva pedido de la Virgen de Fátima

VATICANO, Oct. 4 (ACI) – En su mensaje a los peregrinos polacos presentes en la Plaza de San Pedro del Vaticano para asistir la Audiencia General del miércoles, el Papa Francisco recordó la petición de la Virgen María en Fátima: “Querría que en cada país se rezara con el rosario”.

Después de recordar la festividad de San Francisco de Asís, el Santo Padre recordó que hace 100 años tuvieron lugar las apariciones de Fátima, y que en cada una de ellas, la Virgen pedía que se rezara el rosario.

“Respondiendo a su petición, recemos juntos por la Iglesia, por la Sede de Pedro y por las intenciones de todo el mundo”, llamó.

“Pidamos perdón por los pecados. Recemos por la conversión de los escépticos, por todos los que niegan a Dios y por las almas del purgatorio. ¡A todos vosotros que rezáis el Rosario, os bendigo de corazón!”.

El Papa Francisco realizó esta petición en su primera Audiencia General del mes de octubre, mes dedicado por la Iglesia de forma especial al rezo del rosario.

Intenciones del Santo Padre para Octubre

Derechos de los trabajadores y desempleados. Por el mundo del trabajo, para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se les dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común.

¿A quién estás siguiendo?

El pasado 7 de Octubre 15 familias en el pueblito de Chanute vinieron a compartir su tiempo para reflexionar sobre cómo seguir a Jesús y ser verdaderos discípulos Cristianos.

Con la ayuda de algunos Misioneros de la Oficina del Ministerio Hispano Se impartieron varias pláticas tales como “¿Eres un fanático o un discípulo de Jesús?”, “¿Cómo puedes crecer tu vida espiritual? ¿Cómo demuestras ser discípulo en tu familia, trabajo, etc.?

La comunidad tuvo también la dicha de tener presente el coro Hispano de la iglesia quien animó con su música, el grupo “los Bendecidos de Dios”.

Todo esto tuvo lugar en la Iglesia San Patricio de Chanute de 1 a 5 p.m. y asistieron 25 adultos, seis adolescentes – jóvenes y 10 niños.

La comunidad de Chanute respondió favorablemente a este llamado para ayudarles a crecer juntos como familia.

Miles testigos del Milagro del Sol

Nota del editor: Este es otro de una serie de artículos de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María destacando a Nuestra Señora de Fátima en su centenario.

El pequeño pueblo de Fátima había sido golpeado con lluvia durante varios días. A pesar de los caminos lodosos y los campos empapados, una multitud de 50.000 se reunieron para presenciar el milagro prometido por la Señora del Cielo.

Los periódicos habían estado publicando historias sobre Fátima en toda la región. Había rumores de que el gobierno plantaría una bomba.

Desde mayo, la multitud había aumentado con cada aparición. Muchos eran creyentes; algunos eran escépticos; otros simplemente curiosos. A pesar de la amenaza de la violencia, todos vinieron a ver a los tres niños que ahora les llamaban “los videntes.”

13 de octubre de 1917. Otro día de lluvia torrencial. Esa mañana, la madre de Lucía insistió en que ella y su esposo fueran con su hija, y dijo: “Si mi hija va a morir, debemos morir con ella.” Las amenazas de bomba y el secuestro de los niños en agosto todavía lo tenían palpado en sus mentes. Así pues que por primera vez, acompañaron a su hija a la Cova.

Mientras caminaban arduamente bajo la lluvia hacia la Cova, Lucía fue acosada por un espectador que la sacudió, llamándola mentirosa y exigió que pusiera fin a la histeria. Lucía con mucha confianza le dijo a la multitud: “Estoy caminando por la tierra de mi familia, no les pedí que vinieran aquí.” Los padres de Lucía estaban preocupados de que si no ocurriera algún milagro, la multitud se tornaría violenta en ese día frío, ventoso y lluvioso.

Al aproximarse el mediodía, los niños se arrodillaron y comenzaron a rezar el rosario. Lucía tuvo un impulso sobrenatural y pidió a la multitud que cerraran sus sombrillas. Curioso, la multitud acomodó su petición. En ese momento un relámpago rompió el cielo y la Señora del Cielo llegó como ella había prometido.

Como hacía cada mes, Lucía preguntó: -¿Quién eres tú y qué quieres de mí? Hasta ese día, la Dama siempre había respondido: -Te lo diré en octubre. Lucía esperaba nerviosamente una respuesta. ¿Se va por fin a revelar la dama? Finalmente, la Señora anunció: “Yo soy la Señora del Rosario.” La Señora del Cielo, la Señora del Rosario, había cumplido su promesa.

“Quiero decirte que se construya una capilla aquí en mi honor. Continúen siempre rezando el rosario todos los días. La guerra va a terminar y pronto volverán a casa los soldados. “ Lucía presentó una vez más las muchas peticiones que había recibido de los fieles. La Señora indicó que algunas serían contestadas pero otras no. Mirándola muy triste, le dijo a Lucía: “No ofendan más al Señor nuestro Dios, porque ya está tan ofendido.”

Entonces, la Señora del Rosario comenzó a ascenderse en el este. Jacinta, Lucía y Francisco observaban, encantados por la belleza de su ascensión, muy ajenos a la multitud. Lucía sintió el impulso de gritar: -¡Miren el sol!

Los niños vieron como el niño Jesús y San José aparecieron y dieron una bendición. La Señora estaba ahora vestida de blanco con un manto azul. Ella ascendió más alto, y apareció como Nuestra Señora de los Dolores. Ella ascendió aún más alto y apareció como la Señora del Carmelo.

Mientras tanto, las palabras de Lucía se extendieron a través de la multitud de espectadores. La gente gritaba: “¡Miren el sol! ¡Miren el sol! “Estaba destellando en el este, girando, parecía que se acercaba cada vez más a la Tierra. Muchos cayeron de rodillas y se arrepintieron; muchos lloraron; otros corrieron a la iglesia; muchos gritaban de terror.

Durante 10 minutos, rayos de luz rojos, azules y amarillos salieron del sol antes de volver a su lugar en el cielo. La multitud asombrada sentía sus ropas: estaban completamente secas. El suelo ya no estaba húmedo con barro.

La multitud ya no estaba enojada, rencorosa y dudosa, sino alegre. Algunos con corazones fríos continuaron dudando, pero no podían negar el fenómeno que habían presenciado con sus propios ojos: el milagro del sol, tal como lo había prometido Nuestra Señora.

Más allá de los reunidos en Fátima con los niños, 20.000 personas adicionales en la región presenciaron el milagro del Sol -el fenómeno fue incluso visible para los marineros en alta mar. Era la primera y única vez en la historia que el horario y el lugar de un milagro venidero había sido pre-establecido y comunicado al mundo. ¡Rezad el Santo Rosario ... todos los días!

Octubre: el Mes del Respeto a la Vida

Por Jake Samour

En su Carta Apostólica sobre el Amor en la Familia, el Papa Francisco nos dice: si la familia es el santuario de la vida, el lugar donde la vida es engendrada y cuidada, constituye una contradicción lacerante que se convierta en el lugar donde la vida es negada y destrozada.

Es tan grande el valor de una vida humana, y es tan inalienable el derecho a la vida del niño inocente que crece en el seno de su madre, que de ningún modo se puede plantear como un derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa vida, que es un fin en sí misma y que nunca puede ser un objeto de dominio de otro ser humano.

La familia protege la vida en todas sus etapas y también en su ocaso. Por eso, “a quienes trabajan en las estructuras sanitarias se les recuerda la obligación moral de la objeción de conciencia. Del mismo modo, la Iglesia no sólo siente la urgencia de afirmar el derecho a la muerte natural, evitando el ensañamiento terapéutico y la eutanasia”, sino también “rechaza con firmeza la pena de muerte”.

En esta declaración, el Santo Padre enseña y defiende la ética de vida consistente, que toda vida humana debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte natural. El mes de octubre es el mes del respeto por la vida.

Este mes tenemos la oportunidad, como católicos, de dar testimonio del don que Dios nos dio al crearnos a su imagen y semejanza. Para ver recursos en español para el mes del respeto a la vida, visite el sitio de web de la Conferencia Católica de Obispos de los Estados Unidos: www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2017/declaracion-del-mes-respetemos-la-vida-2017.cfm.

De los sacerdotes a los penitentes: ‘no tengas miedo’

Por Christopher M. Riggs

Hace unas semanas, el Avance Católico envió por correo electrónico un mensaje a los sacerdotes de la Diócesis de Wichita, pidiéndoles que contribuyeran a una historia sobre “Lo que el Padre quiere que usted sepa acerca de la Confesión”.

Sus respuestas dejaron claro que los pastores realmente se preocupan por las almas de sus feligreses y que están contentos de que ustedes vengan al confesionario.

Aquellos que temen la confesión –que es la mayoría - podrían recordar lo que Jesús dijo a los apóstoles aterrorizados en la barca al ver que la tormenta la golpeaba duramente: “Soy Yo: no tengas miedo.”

Ese fue el mismo sentimiento del Padre Jerome Spexarth, párroco de la parroquia de San Patricio en Wichita. No hay “necesidad de tener miedo o de sentirse avergonzado”, escribió. “No hay nada que no hayamos escuchado antes.”

El Padre Spexarth recordó a aquellos que podrían dudar de ir a confesión que todos son pecadores y que necesitan misericordia.

Padre Ken Van Haverbeke, reiteró las palabras de Jesús: “No tengas miedo.”

Dijo que se siente honrado de estar en presencia de un penitente y poder traerles la presencia sanadora de Jesús. “Yo, como sacerdote, voy a la confesión, también”, dijo. “Entiendo cómo la confesión puede ser tanto curativa como humillante”.

El padre Chad Arnold estuvo de acuerdo, escribiendo que el Sacramento de la Reconciliación es de amor y curación.

“En nuestro profundo - cuando sabemos que hemos hecho mal – tenemos una necesidad de comentar que estamos apenados y de escuchar que estamos perdonados”, escribió. “Nuestro Padre amoroso lo provee en el Sacramento de la Confesión”.

La confesión nos hace verdaderamente renacer como cristianos, dice el ahora jubilado Padre Stephen Thapwa: “Cuando Dios perdona, Dios olvida.”

El miedo es uno de los mayores obstáculos que mucha gente tiene para abrir la puerta de un confesionario, dijo el padre Aaron Spexarth, pastor de la parroquia de Holy Cross en Hutchinson y Holy Trinity en Little River.

No importa si usted es un neófito o un católico experimentado, dijo el padre, ninguno de los dos ve al sacramento como divertido o fácil - y ni debería serlo, dijo.

“Al venir a este sacramento, el penitente viene delante de Dios, para completar la misericordia y el amor, a través de su sacerdote, su instrumento de misericordia,” dijo el Padre Spexarth.

El Padre les urge a los que están en pecado a superar ese temor. “Lo que deberían estar haciendo es comparar esos miedos con el miedo de aferrarse a sus pecados - directamente en los fuegos del infierno.”

No hay nada que temer de abrir la puerta del confesionario, dijo el Padre Spexarth, agregando que el sacerdote está allí para ayudarle, para traer la misericordia de Dios. Pero no se vuelvan complacientes, dijo, o caigan en el pecado de la presunción.

El Padre Curtis Hecker urgió a los penitentes a no esperar para confesar un pecado mortal: “La confesión frecuente es una de las maneras más seguras de crecer en santidad y en tu relación con Dios.”

Exhorta a aquellos que han estado lejos de la confesión, y que tal vez han olvidado cómo ir a la confesión, no deben esperar más.

“Todo lo que tienes que hacer es poner al sacerdote al tanto de todo y él te guiará a través de todo – ¡no es tan aterrorizante!”

Segunda parte en la próxima edición del Avance Católico

Consejos de confesión

I. Confesar los pecados mortales por nombre y número

II. Confesar pecados veniales sólo por su nombre

III. Pero, sea específico. No es solamente decir: “Rompí el mandamiento equis.” No es suficiente.

IV. No tengas miedo: la confesión puede no ser fácil, pero es vivificante

V. Visite Catholic.org para una “Guía de Confesión.”

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en Español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

• OLPH: miércoles 25 de Octubre a las 8 p.m.

• Santa Margarita María: Sábado 18 de noviembre, 6:30 p.m.

• Catedral: Domingo 19 de Noviembre, 2 p.m.

Cursillo de Cristiandad - Escuela de Dirigentes – Wichita: primer y tercer viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinadora: Patricia Benavides, tlf. 316-210-0004.

• Arkansas City: Tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11 a.m. en el Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadores: Isabel Rodriguez y Lauro Lopez, tlf. 620- 660-5180 y 316-559-3776.

• Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7 p.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe. Coordinadores: Norma Urueta y Patty Benavides, 620-474-5238 y 316-210-0004

Cursillo de Cristiandad - Ultreyas – Wichita: último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Escuela de San Patricio. Coordinadores: Efren y Laura Martinez asistidos por Laura Martinez. Arkansas City: tercer domingo del mes 1 p.m. Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadora: Isabel Rodriguez. Hutchinson: cuarto domingo del mes, 1:30 p.m. en el Gimnasio de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinadora: Norma Hurueta (620)474-5238.

Virtus en Español: Sesión de entrenamiento. Sábado 4 de Noviembre, 9 a.m. a mediodía. Salón Pío X de la Catedral. Para más información comunícate con la Oficina de la Catedral al 316-263-6574.