Avance Católico, Viernes, 15 de Septembre 2017

El Obispo Kemme expresa su apoyo a ‘Los Dreamers’

La decisión del Presidente Trump de poner fin al programa DACA es motivo de grave preocupación. Los inmigrantes protegidos de la deportación por el programa DACA vinieron a este país como niños, algunos a tan temprana edad que América es el único hogar que han conocido. “Los Jóvenes DACA” viven y trabajan entre nosotros como miembros contribuyentes de la sociedad. Aunque DACA no fue una solución permanente, ésta proporcionó con una medida de alivio del temor constante de deportación a 800,000 personas.

Como Obispo, soy solidario con estos jóvenes de DACA y pido al Congreso que promulgue protecciones permanentes en su nombre. Hago esto con el reconocimiento de que inmigración se ha convertido en uno de los temas más polémicos de la política estadounidense. Si bien el consenso sobre muchos aspectos de la política de inmigración sigue siendo difícil de alcanzar, es mi esperanza que personas de diferentes perspectivas sobre inmigración puedan estar de acuerdo que aquellos inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños no deberían ser deportados y devueltos a un lugar del que no tienen ni una memoria. Solo una ley aprobada por el Congreso puede traer una solución definitiva a la difícil situación de estos individuos.

Pido a nuestra gente que se unan a mí en la oración para que una resolución de este tipo sea próxima y que pida a la delegación del Congreso de Kansas que trabaje con otros legisladores y la Administración de Trump en la formulación de una política para los jóvenes DACA que defiende los más altos ideales de América como un faro de bienvenida a inmigrantes.

Una Hermana de regreso a casa y una se une al equipo

La Hna. María Teresa Pacheco, MGSpS, se encuentra de regreso en nuestra Diócesis, lista para seguir compartiendo sus dones, su tiempo, su cariño y su amor a Jesús. Y la Hna. Martha Acosta Aguirre, MCP, viene de México a unirse al equipo del Sureste de Kansas en la tarea de evangelización, con mucha alegría y deseo de trabajar en conjunto con sus Hermanas Catequistas. Bienvenidas hermanas!

Cuando estaba en la cárcel me vistes

Por Greg Ultzsch

El tiempo es un gran regalo que cada uno de nosotros tiene que ofrecer. Soy uno de los voluntarios en el Ministerio de San Dismas al encarcelado, que es un ministerio diocesano de la Diócesis Católica de Wichita con hombres, mujeres y sacerdotes que se ofrecen como voluntarios en las prisiones de nuestra diócesis, y que realmente ha cambiado mi vida en muchas maneras.

Ahora, Stewardship significa más para mí hoy de lo que hizo hace muchos años. El Stewardship es estar agradecidos por los dones que Dios nos ha bendecido, pero también, dar una parte de esos dones. También implica la voluntad de ir y dar donde Dios necesita esos dones dados, incluso cuando no es lo que quiere hacer o dónde le gustaría ir.

Cuando nos rendimos a Dios a través de nuestro servicio a los demás, Dios nos bendice y nos recompensa y yo he recibido muchas recompensas con el Ministerio de San Dismas. Primero, asistiendo a la Santa Misa con los presos, tengo otra oportunidad de ver y tocar a Jesucristo. Consumo Su Cuerpo en la Eucaristía, el Santo Pan de la Vida. La Eucaristía es la mayor recompensa.

Otra recompensa son las homilías que he escuchado de los sacerdotes y como he sido bendecido por ellas. Estas homilías han sido algunas de las mejores homilías que he escuchado mientras asisto a la misa vespertina en la cárcel. Sí, adaptan las homilías a los internos y sus situaciones, pero sus homilías también me hablan.

Estos hombres y mujeres en el interior son muy similares a nosotros en el exterior. Todos somos creados a imagen y semejanza de Dios y rotos por el pecado y necesitamos el perdón y la misericordia de Dios. Asistiendo a misa en la cárcel, sus pensamientos comenzarán a cambiar; su corazón comenzará a cambiar y comenzará a ver que estas son personas que Dios ama también. Comenzarás a ver a Jesús en un recluso vestido con un traje naranja y entonces comenzarás a ver a Jesús en muchos otros también.

Otra gran recompensa es la alegría; sabiendo que estoy haciendo algo que Dios quiere que yo haga y que realmente lo revela a mí a través del Espíritu Santo. Es la alegría que siento al saber que mi participación en este ministerio agrada a Dios. Es la alegría de saber que Jesús me dirá un día “cuando estaba en la cárcel, me viste”. Es la alegría de saber que mientras sentía que no tenía nada que ofrecer en este ministerio, Dios pensaba de otra manera y es la alegría y la paz que siento que estoy confiando en Él.

Hay muchas áreas de Stewardship y muchas maneras de devolver a Dios. El Stewardship es una forma de vida y el Stewardship cambiará su vida; y de esto yo soy testigo.

Ultzsch es miebro de la Parroquia Santo Tomás de Aquino en Wichita.

El Papa llega para ayudar a promover sanación tras guerra en Colombia

BOGOTÁ, Colombia (CNS) — El papa Francisco llegó a Colombia el 6 de septiembre para una visita de cinco días para promover la reconciliación de un país profundamente católico, desgarrado después de décadas de guerra y receloso de ofrecer perdón.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos y su esposa, María Clemencia Rodríguez Múnera, recibieron al Papa en el aeropuerto. Niños vestidos con trajes típicos le entregaron flores y el pontífice saludó a miembros de la milicia colombiana, incluyendo soldados heridos en el cumplimiento de su deber.

En un gesto de promover los temas de la paz y la reconciliación, él recibió una paloma de parte de un niño llamado Emmanuel, quien nació en un campamento guerrillero y es hijo de la política colombiana Clara Rojas que fue secuestrada en el 2002 y liberada casi seis años después.

Sin discursos en el aeropuerto, Santos caminó con el papa Francisco hasta un flamante papamóvil fabricado en Colombia para la ocasión. El Papa se trasladó por 10 millas hasta la nunciatura apostólica en el vehículo descubierto, el cual iba reduciendo la velocidad con frecuencia o parando completamente para saludar a los cientos de miles de personas a lo largo de las calles de Bogotá.

Información sobre DACA renovación de dos años

Por David J Osio

Si su autorización de empleo se vence para el 5 de marzo de 2018 usted tiene hasta el 5 de octubre para aplicar por su última renovación de dos años.

La Oficina de Inmigración Caridades Católicas está trabajando diligentemente ayudando con las aplicaciones de renovación de DACA. Por favor contacte las oficinas de los servicios de inmigración al 316-264-0282 para hacer una cita antes del 5 de octubre. Los cupos se están llenando rápidamente.

Les agradecemos su colaboración,

Osio es el director de la oficina.

OLPH presenta Expo Parroquial de Stewardship

Con el propósito de promocionar más el estilo de vida de Stewardship y buscar la participación e integración masiva de los feligreses activos y no activos, el Comité de Stewardship de OLPH creó la Expo Parroquial.

El pasado mes de Agosto alrededor de 20 ministerios estuvieron presentes en el evento y crearon diferentes perfiles de maneras muy creativas y así informar a los presentes las características del ministerio, su misión y sus funciones.

Lori e Ismael Fernández, del Comité de Stewardship nos dieron un recorrido por la Expo explicándonos con sumo detalles cómo también uno de los propósitos de este evento parroquial es ayudar a los feligreses a reconocer un poco más de sus talentos y ponerlos en práctica en cualquiera de los Ministerios con los cuales de identificaban mejor, una vez tomada esta decisión también pueden agregar el tiempo y el tesoro.

El éxito y la gran asistencia fue un gran logro de parte de todos los del equipo del Comité de Stewardship que trabajaron arduamente en la Expo Parroquial.

Noche de información

Para padres/parientes/amistades de personas con necesidades especiales a realizarse el 19 de Octubre de 6:30 a 9 p.m. en el Centro Pastoral San José, 437 N Topeka.

Las oficinas del Ministerio para Personas con necesidades especiales y el Ministerio Hispano colaboran para traer las presentaciones siguientes: Tutela e inmigración, Dinámica familiar y aflicción, Sexualidad humana y castidad, preocupaciones acerca del habla y el lenguaje. Los invitamos a todos a venir a informarse y participar del evento. Habrá interpretes en español y sistema de traducción disponible.

Tendremos cuidado de niños de 2 años en adelante y también para niños especiales. Para cualquier pregunta y para registrase, por favor llame a la oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

Retrouvaille para tu matrimonio el 8-10 de Diciembre

¿Qué es Retrouvaille? Retrouvaille es un proceso de tres meses, un salvavidas para las parejas casadas. Se inicia con una experiencia de fin de semana en la que las parejas restablecen la comunicación y obtienen conocimiento sobre sí mismos como individuos y como pareja.

Está dirigido por parejas que han experimentado el fin de semana ellos mismos y por un sacerdote. No es un retiro espiritual, y no se les pide a las parejas que compartan sus problemas con nadie más.

Quiere experimentar una renovación en su matrimonio, inscríbase a un fin de semana de Retrouvaille: Para obtener más información, visite http://HelpOurMarriage.org al llegar a esa página seleccione el idioma Español en la parte superior derecha de esa página, o llame al 623-418-0676.

El Festival de Otono el 17 de octubre

Comida, Diversion y Convivencia para Católicos de Tercera Edad el martes 17 de octubre a las 12 del mediodía en The Ville en la parroquia de San Vicente de Paúl, 123 N. Andover Road en Andover.

Acompáñenos para disfrutar de un delicioso almuerzo servido por el Restaurante de Carriage Crossing de Yoder y disfrutar de una rebanada de su pastel casero. Venga a socializarse con otros católicos.

Traigan sus monedas de diez centavos para jugar Bingo después del almuerzo y alimentos no perecederos para donarlos al Our Daily Bread Food Pantry.

RSVP enviando $10 con su nombre, dirección y número de teléfono antes del 6 de octubre a la: Office of Marriage and Family Life, 437 N. Topeka, Wichita, Kansas 67202.

Los cheques deben hacerse a Catholic Diocese of Wichita. Patrocinado por el Ministerio para Adultos Mayores.

¿Quiere participar en la Misa de Aniversario de Bodas el 8 de Octubre?

Parejas casadas de toda la Diócesis de Wichita se reunirán para recordar y renovar sus votos matrimoniales el Domingo, 8 de octubre en la Misa Anual de Aniversario de Bodas, en la Catedral de la Inmaculada Concepción en Wichita.

Jake Samour dijo que el evento siempre es un gran momento para la Diócesis. “La Misa es una manera de celebrar y dar testimonio de la verdad del sacramento del matrimonio - sin decir o hablar alguna palabra”.

También dijo que “la presencia de cada pareja es un testimonio que refleja la belleza del matrimonio. Siempre me quedo sorprendido al ver cada pareja cuando llegan y caminan juntos para registrarse e irse a sentar – emana una gran alegría.”

Samour, el Director de la Oficina Diocesana para el matrimonio y la familia, dijo que la Misa es una celebración del compromiso de los esposos el uno al otro y comparó el evento anual a una historia del Nuevo Testamento.

“Las Bodas de Caná es significativa”, dijo. “No es una coincidencia que Cristo escogió para realizar su primer milagro - un signo de su ministerio público - en una boda.

“Las parejas vienen a la misa a renovar su compromiso el uno al otro y a renovar la realidad que Cristo está en el centro de su matrimonio. Así como Cristo dió el vino nuevo, que es un signo del amor de Dios, a la pareja en Caná; Cristo le ofrece ese mismo vino nuevo a todos los que entran en el sacramento del matrimonio. La misa es memorial de la presencia del amor de Dios en el amor conyugal”.

Las parejas cuyos aniversarios en el 2017 terminan en 0 o 5 y aquellos que celebran 50 años o más de matrimonio están invitados a participar en la 46º Misa Anual el domingo 8 de octubre a las 3:30 p.m.

El obispo Carl A. Kemme celebrará la Santa Misa y a continuación habrá una recepción en el salón Good Shepherd.

Es necesario inscribirse antes del 2 de octubre. Para hacerlo, visite CatholicDioceseOfWichita.org/mfl o llame al 316-685-5240.