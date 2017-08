Avance Católico, Viernes, 18 de Agosto 2017

Jubileo para la Hermana Aida Sansor

La Hermana Aida María Sansor Argaez celebró sus 50 años de profesión religiosa como Hermana Misionera Guadalupana del Espíritu Santo el pasado 15 de Agosto.

La Hermana Aida es originaria de Espita, Yucatán. La mayor parte de su infancia creció junto a su papá y sus dos hermanas. Su familia fue una familia musical donde todos tocaban un instrumento o cantaban, compartían el regalo de la música ya sea en cumpleaños u otros eventos familiares.

De joven le encantaba participar en el coro de la Iglesia y en las Misiones. Es entonces cuando conoce al Padre Carlos Rosado, el cual la Hermana lo recuerda como “el Padre de mi vocación.”

El Padre Carlos trajo a las Hermanas Guadalupanas a su parroquia por primera vez y la Hermana Aida compartió mucho con ellas, muy específicamente con la Hermana Margarita Pérez, con la cual tuvo largas conversaciones acerca de la Misión y de lo que hacían.

Este deseo de compartir cada vez más con ellas y pasar más tiempo se fue haciendo más intenso a través de los años. Es entonces cuando comienza a discernir si debía decidirse por la vocación religiosa, ya que disfrutaba muchísimo todo lo que tenia que ver con la Iglesia.

La ultima vez que la Misión fue a su parroquia le pasó algo muy extraño, ella sentía el llamamiento de Dios pero no le hacía caso y este se fue haciendo cada vez más seguido. Decide entonces hablar seriamente con las Hermanas Guadalupanas y les comparte todos estos sentimientos que ha estado experimentando por años y ellas entonces la aceptan en el noviciado. Este proceso vocacional le confirmaría si su vida estaba llamada o no a la vida religiosa.

Muy a pesar de su papá decide empacar e irse a ver que pasaba. En una visita a la Basílica le pide fervorosamente a la Virgen de Guadalupe que por favor le hiciera ver clarito su vocación real. Un tiempo después la Hermana Aida felizmente confirma su vocación, entra al Convento en Morelia y hace su votos perpetuos. Cincuenta años más tarde nos cuenta la hermana que no ha habido un día en el que no le agradece a Dios por haberla llamado a la vida religiosa, cada día desde que pisó el Convento ha sido una bendición.

Así comienza entonces su vida religiosa y se traslada a Rochester, New York, donde trabajó por alrededor 10 años, de ahí regresa a México por dos años, luego la Congregación la envía a la Florida, ahí permanece por 25 años trabajando para la comunidad hispana. Más tarde sigue su trabajo en New Bedford, Massachusetts. y al lado de el quien fue el Cardenal O’Malley. De ahí la transfieren a Hermosa Beach, California. Luego a New Bedford nuevamente y termina finalmente aquí en Wichita.

La Hermana Aida se conoce en la Diócesis por su excelente y arduo trabajo en la Pastoral Hispana de Santa Ana, por su alegría y chispa musical, por su dedicación en el Centro Pastoral Hispano. Ella ha sido una gran ayuda en los Cursillos de Cristiandad como guía espiritual, es súper activa en la comunidad hispana y en los grupos de oración.

La Hermana le da gracias a dos personas muy importantes en su vida espiritual: a la presencia del Espíritu Santo y la Virgen de Guadalupe, que ha tenido un gran papel en la salvación de muchos y ha sido elemento de la intervención de Dios. Felicidades Hermana Aida y que Dios le conceda muchos años más dedicados a Dios y al servicio de la Iglesia!

El póster de stewardship de este año nos reta a decidir por Jesús o el mundo

El Mensaje del Póster de Stewardship de este año desafía los estilos de vida modernos.

El póster de este año presenta una silueta de Jesús, San Pedro, y una tercera figura, una persona anónima que mira un teléfono celular, quien representa a la persona que mira el póster.

En frente a un atardecer que podría haber sido en cualquier lago en Kansas está la frase: “¿A quién estás siguiendo?”

El póster representa a San Pedro, uno de los que eligió seguir a Jesús, y la figura anónima que parece centrarse en las muchas distracciones que ofrece el mundo.

El padre Ken Van Haverbeke, Director de la Oficina Diocesana de Stewardship dijo que el póster nos desafía a ver como cada opción, aunque pequeña que sea, puede tener un significado eterno.

“El póster y el tema están diseñados para ayudarnos a entender que al final todos elegimos seguir a alguien o algo”, dijo el Padre. “El mundo –como en ningún otro momento de la historia- ofrece distracciones que nos pueden alejar de Jesús y su invitación a seguirlo”.

El póster es una invitación a seguir a Jesús y responder a su invitación al discipulado en la manera como administramos todas nuestras opciones y dones, dijo el Padre Van Haverbeke.

“El Stewardship es reconocer con gratitud y recibir los dones de Dios”, dijo. “¿Cómo responderá la persona anónima en el póster? ¿Reconocerá las distracciones y las trampas de la gratificación inmediata que se le ofrecen? ¿O él, como Pedro, dejará todo, redes y teléfonos celulares, y seguirá a Jesús?”

No hay nada malo con un dispositivo electrónico portátil o cualquier otra conveniencia moderna, agrego el padre Van Haverbeke. “En el póster ambas siluetas están sosteniendo algo: el muchacho el teléfono quizá representando relaciones con los amigos; Pedro las redes de la pesca, tal vez representando el trabajo. Ambos son dones del Señor, pero incluso los dones de Dios a veces tienen que ser liberados para dedicarse completamente a Jesús”.

El póster nos recuerda cómo cada opción que hacemos puede tener un significado eterno, dijo.

Se insertará una copia del póster en el edición del 1 de septiembre del Avance Católico.

Stewardship: El llamado y nuestra respuesta

Por Beatriz Balza

Mi esposo Josue y yo nunca habíamos experimentado el estilo de vida de Stewardship o por lo menos no de la manera que se vive aquí en la diócesis de Wichita.

En el año 2002 cuando decidimos emigrar a los Estados Unidos nuestras vidas y la de nuestras hijas comenzaron de cero, un nuevo país, una nueva comunidad, una nueva Iglesia, amigos, vecinos.

El primer choque fue cuando decidimos buscar una Iglesia Católica, veníamos de un país donde el 98 por ciento de la población son católicos de nacimiento y cada Iglesia con la que te cruzabas era de seguro católica.

Aquí no era la misma situación, ya sabiendo esto le preguntamos a la familia donde nos estábamos hospedando y nos recomendaron la Iglesia de Santa Elizabeth Ann Seton, que era la más cercana a nuestro domicilio.

Allí nos aguardaba la experiencia más enriquecedora de nuestras vidas. Una vez allí conocimos al Padre Billinger, quien era el Pastor en esa época, el nos dió la bienvenida y nos introdujo paulatinamente al Stewardship. Definitivamente fueron muchos llamados, tantos personales como de personas de la parroquia.

A los pocos meses yo estaba participando en el Ministerio de Música, las hijas en el Coro y mi esposo más tarde comenzó en el Programa Familia, acompañado de nuestro diezmo semanal, el cual no fue tan fácil acostumbrarse dado que en nuestro país de origen no existen los sobres, ni la organización que hay aquí con respecto al diezmo, siempre dábamos lo que de corazón podíamos dar, de esta manera crecimos. Tuvimos que aprender mucha disciplina y desprendimiento.

A lo largo de los años y a medida que íbamos conociendo más los Ministerios nos fuimos familiarizando con las muchas oportunidades de devolver de alguna manera todas la bendiciones recibidas de Dios, muy especialmente por habernos traído a Wichita.

Uno de los talentos que reconocimos fue el uso del Español para poder ayudar a la Comunidad Hispana, es entonces cuando por invitación de Danny Krug y Jake Samour, Josué y yo nos entrenamos para impartir el taller “A Nuestro Alcance” y que lo damos a parejas que van a recibir el Sacramento de Matrimonio. Este Ministerio nos gusta mucho porque podemos trabajar como pareja y no solamente compartimos nuestras experiencias sino que también aprendemos de los que participan, es bien enriquecedor.

Otros Ministerios en los que trabajamos activamente son: Lords Diner, Adoración, Ministros de la Eucaristía, Catecismo y Miembros del Stewardship Diocesan Council.

Dios ha trabajado duro en nuestra familia durante estos 15 años, en las buenas en las malas, en lo económico, en la salud, en el trabajo y las bendiciones han sido inmensas, siempre hemos salido adelante, porque a Dios no se le gana en generosidad, entonces, ¿cómo no responder agradecidamente? ¿cómo no ofrecer nuestros, talentos, tiempo y tesoro?

Santa Elizabeth Ann Seton es sin duda nuestro segundo hogar y por eso respondemos a los llamados con un corazón abierto en agradecimiento por alimentar y enriquecer la vida de nuestra familia con infinitas bendiciones.

120 líderes parroquiales asistieron al Instituto de Verano

El 29 de Julio se llevó a cabo el Instituto de Verano para Líderes Parroquiales en el Spiritual Life Center. El Instituto está designado para formar líderes que participan en Consejo Parroquial, Consejo Financiero, Consejo de Stewardship, personal parroquial y de Colegios y otras organizaciones parroquiales.

El evento consistió en sesiones generales de Liderazgo y talleres específicos donde se trataron temas como: Poner la Fe y el Liderazgo en Acción, Consejo de Finanzas, Recursos Humanos entre otros.

Los presentadores fueron: Greg Meissen del Centro de Liderazgo de Kansas, el Padre Ken Van Haverbeke Bryan Coulter, Theresa Seiler, Audrey Ronndfeldt, Danny Krug y Josue y Beatriz Balza. Ellos cubrieron temas como: las tentaciones de un líder, planeamiento en una parroquia, liderazgo efectivo, trabajando con tu pastor, El Llamado y nuestra respuesta, construyendo una parroquia y mucho más.

Retrouvaille es un salvavidas para matrimonios que están batallando

La Iglesia Católica tiene un gran interés en la promoción de matrimonios fuertes y saludables, basados en el plan de Dios para el matrimonio y la familia. La familia es la célula más básica de la Iglesia. Es la Iglesia doméstica. También es la piedra angular sobre la cual se construye la sociedad humana y la civilización. Por estas y por otras muchas razones tomamos muy en serio el matrimonio. Requerimos que aquellas parejas que se preparan para el matrimonio participen en programas de preparación matrimonial que les ayudan a equiparlos para una vida matrimonial saludable y santa, incluyendo instrucción sobre un método de Planificación Familiar Natural.

Subsecuentemente seguimos ofreciendo diversas oportunidades para el enriquecimiento del matrimonio, programas como Encuentro Matrimonial. Pero cuando fallan los matrimonios ¿a dónde pueden las parejas acudir? Cuando las parejas luchan con los desafíos de vivir su alianza matrimonial, todavía necesitan nuestro apoyo. Como parte de nuestro compromiso de apoyar el matrimonio y las familias estamos estableciendo en la diócesis un programa para ayudar a las parejas cuyos matrimonios se están desintegrando, o que ya han experimentado la separación y el divorcio, pero quieren intentar de renovar su relación.

La necesidad de un programa como este es evidente. En nuestra sociedad, hasta la mitad de todos los matrimonios que se han casado por primera vez están terminando en divorcio. Un porcentaje significativamente mayor de aquellos que se casan por segunda vez termina de la misma manera.

Este programa se llama Retrouvaille (pronunciado re-tro-vai) una palabra francesa que significa redescubrimiento. Es un apostolado Católico de origen y se ha ofrecido en muchos países y durante muchos años. De hecho, hemos tenido Retrouvaille en Inglés en Wichita, pero no ha habido una comunidad permanente en nuestra Diócesis por casi cuatro años. No solo estamos tratando de reestablecerlo nuevamente al formar un equipo en inglés pero por primera vez en nuestra Diócesis vamos a formar un equipo para tener Retrouvaille en Español.

¿Qué es Retrouvaille? Retrouvaille es un proceso de tres meses, un salvavidas para las parejas casadas. Se inicia con una experiencia de fin de semana en la que las parejas restablecen la comunicación y obtienen conocimiento sobre sí mismos como individuos y como pareja. Está dirigido por parejas que han experimentado el fin de semana ellos mismos y por un sacerdote. No es un retiro espiritual, y no se les pide a las parejas que compartan sus problemas con nadie más.

A pesar de que se basa en los principios católicos, no se necesita que ambos de los cónyuges sean católicos para participar. Se les ayuda a las parejas a ver más allá del daño y el dolor ya causado y a redescubrir cómo volver a amar, escuchando, perdonando y consiguiendo nuevas habilidades como la comunicación, resolver conflictos, los cuales son muy útiles en la reconstrucción de una relación amorosa y duradera.

La segunda fase consiste en una serie de sesiones semanales o quincenales a lo largo de dos o tres meses que ayuda a las parejas a profundizar lo que han aprendido en el fin de semana y proporcionar otras habilidades adicionales necesarias para reconstruir su matrimonio.

He tenido el privilegio de ser testigo de los buenos frutos de Retrouvaille a lo largo de mi tiempo en la pastoral para matrimonios y familias. Estoy muy contento de que podamos comenzar a ofrecer Retrouvaille en la Diócesis de Wichita sobre una base más regular. Por favor, comparta esta información con cualquier persona que pueda beneficiarse de esta oportunidad.

Quiere experimentar una renovación en su matrimonio, inscríbase a un fin de semana de Retrouvaille: Para obtener más información, visite HelpOurMarriage.org al llegar a esa página seleccione el idioma Español en la parte superior derecha de esa página, o llame al 623-418-0676. También puede comunicarse con nuestra oficina al 316-685-5240.

Retrouvaille: Un salvavidas para matrimonios

• ¿Te sientes perdido, solo o aburrido en tu matrimonio?

• ¿Están constantemente discutiendo?

• ¿Estas frustrado, dolido o enojado con tu esposo (a)?

• ¿Ha pensado usted en una separación o divorcio?

• ¿El sólo hablar del tema hace la cosa peor?

Retrouvaille es un programa que ayuda a las parejas a sanar y renovar sus matrimonios.

Inscripciones y Orientación el 5 de Septiembre

¿Conoces la Historia de La Iglesia Católica? ¿Conoces tu fe?

Como discípulos misioneros de Dios, una de nuestras responsabilidades es formarnos y conocer nuestra fe no solo para nuestro crecimiento sino también para formar otros.

El Instituto de Formación Pastoral ofrece esa oportunidad de crecimiento durante las clases de formación de fe. Nos estamos preparando para recibir a todas las personas interesadas en continuar con su formación en la fe.

Les invitamos a todos a la noche de orientación e inscripciones El 5 de septiembre a las 7 p.m. Esa Noche de Orientación le informaremos sobre las clases, los maestros, y recomendaciones como también tendrá la oportunidad de convivio con los presentes. Ofrecemos cuidado de niños de 2 a 10 años.

¿Más información?

Si desea más información, puede llamar a la oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919 o acércate al Centro Pastoral San José en el 437 N Topeka en Wichita, KS 67202.Ven a descubrir tu linda y verdadera fe Catolica."

Taller de Música Litúrgica 16 de Sept.

Una invitación especial a todos los miembros de Ministerios de Música y sus coordinadores/directores.

El 16 de Septiembre se dará un Taller de Música Litúrgica por el Sr. Enrique Castro, graduado de la Universidad de Arkansas en Little Rock con Licenciatura en Artes Liberales en Música con énfasis en Interpretación Guitarra Clásica y Conducción Coral. Su amor por la música, experiencia personal y práctica en las parroquias, así como sus conocimientos de música y teología, lo han impulsado a ofrecer lo que Dios le ha dado y ponerlo al servicio de los demás.

Entre los puntos a tratar se hablará de una visión general de la música ritual; el rol de la música, coros y asamblea en la liturgia; el rol de los miembros del Ministerio de Música, uso apropiado de las tradiciones musicales; maneras de profundizar la vida espiritual y de oración de un coro; etc. Horario: de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Lugar: Gimnasio de la Parroquia San Patricio. Donación $10. Inscríbase a través del Ministerio Hispano al (316)-269-3919 antes del 30 de Agosto.

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en Español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

• Catedral de la Inmaculada Concepción: domingo 20 de agosto, 2 p.m.

• Centro Pastoral Hispano: lunes 21 de agosto, 3 p.m.

Cursillo de Cristiandad - Escuela de Dirigentes – Wichita: primer y tercer viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinadora: Patricia Benavides, tlf. 316-210-0004.

• Arkansas City: Tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11 a.m. en el Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadores: Isabel Rodriguez y Lauro Lopez, tlf. 620- 660-5180 y 316-559-3776.

• Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7 p.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe. Coordinadores: Norma Urueta y Patty Benavides, 620-474-5238 y 316-210-0004

Cursillo de Cristiandad - Ultreyas – Wichita: último viernes del mes, 7:00 p.m. en la cafetería de la Escuela de San Patricio. Coordinadores: Efren y Laura Martinez asistidos por Laura Martinez. Arkansas City: tercer domingo del mes 1 p.m. Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadora: Isabel Rodriguez. Hutchinson: cuarto domingo del mes, 1:30 p.m. en el Gimnasio de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinadora: Norma Hurueta (620)474-5238.

Clases de VIRTUS en español en el Centro Pastoral San José en el 437 N. Topeka, Wichita, de 5:30 a 8:30 p.m. El 21 de agosto. Para más información o registrarse, por favor llame al Ministerio Hispano al 316-269-3919.