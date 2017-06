Avance Católico, Viernes, 16 de Junio 2017

Superando obstáculos se ordena el Padre Jorge

El día 27 de mayo fue una gran fiesta de alegría para la Diócesis de Wichita, se ordenaban 10 nuevos sacerdotes.

Entre ellos un hispano, el Padre Jorge Armando López, que contra todo obstáculo fue nombrado nuevo siervo de Dios. Originario de Jalisco, México el Padre Jorge es feligrés de la Catedral de la Inmaculada Concepción y fue ahí donde descubrió su vocación por el Sacerdocio.

Fue entonces que al hablar con los Padres Jerry Beat y Sherlock lo primero que les comunicó que era un sueño imposible. Por tres importantes razones: “no se hablar Inglés, soy indocumentado y no he terminado el Bachillerato,” compartió el Padre Jorge en su primera Misa que se celebró en Catedral al día siguiente.

El Padre Jorge es una inspiración para todos en cómo debemos disponernos a conseguir nuestras metas. Su dedicación, esfuerzo y fe en Dios lo han llevado a lograr lo que se propuso.

Con la asistencia de otros Sacerdotes cercanos, diáconos, su familia y muchos amigos el Padre Jorge celebró la Santa Misa e impartió la Eucaristía por primera vez como Sacerdote de la Diócesis de Wichita.

Siguiendo con una antigua tradición, el Padre Jorge, una vez terminada la Comunión ofreció a su padre la primera estola con la que había oído su primera confesión como símbolo de su agradecimiento.

Luego ofreció también a sus tres hermanas sus manutergiums con los que se limpió los santos oleos que le fueron impuestos en la ordenación en agradecimiento por la ayuda y el apoyo que le dieron en sus años de estudio en el Seminario.

Estos símbolos son dados a sus papás para que al momento de morir y cuando Dios les pregunte que hicieron por Él en la tierra, ellos le dirían te dimos un sacerdote. Es evidente como el Padre Jorge es un símbolo de esperanza, perseverancia y fe para todos.

Al finalizar la Misa el Padre Jorge impartió la bendición a todas las familias que así la pidieran y con eso dio comienzo a su Sacerdocio.

El Padre Jorge fue asignado a la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro como párroco asociado, comenzando el 20 de Junio.

¡Cursos de Inglés y Ciudadanía comienzan pronto!

¿Quieres ese trabajo ideal que tanto necesitas pero no tienes el Inglés? ¿Quieres comunicarte con los maestros de tus hijos en las conferencias del colegio? ¡Anímate e inscríbete!

Ya están abiertas las inscripciones para las clases de Inglés y Ciudadanía patrocinadas por la Oficina del Ministerio Hispano. Todos los interesados deben asistir al día de orientación el 26 de Junio para la selección de clases y proceso de inscripción. Las clases se impartirán en el St. Joseph Catholic Center, 437 N. Topeka en Wichita. Las clases serán una vez a la semana de 6:30 a 8:30 p.m. con una duración de 10 semanas. Donación: $20 por curso.

Para más información comunicarse con la Oficina del Ministerio Hispano al (316) 269-3919.

Intenciones del Santo Padre Francisco

Eliminar el comercio de las armas: Por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas, que causa tantas víctimas inocentes.

Stewardship: Agradecido por mi familia

Por el Padre J.D. Betzen

Yo absolutamente no podría haber comenzado y terminado mi tiempo en el seminario sin mis familias - mi familia biológica, mi familia parroquial, y mi familia diocesana.

Me han dado más apoyo de lo que puedo recordar o describir por completo, y han modelado el Stewardship para mí. El Stewardship -que conocemos como la respuesta agradecida de un discípulo cristiano que reconoce y recibe los dones de Dios y los comparte por amor a Dios y al prójimo- se practica de manera única en nuestra diócesis y en cada familia.

Crecí conociendo nuestro hogar en Kansas como una diócesis basada en stewardship, lo que significaba que la participación de la Iglesia era simplemente una parte de ser católico. Es más que el diezmo - también implica aprender sobre la fe en casa y en la escuela; prepararse para los sacramentos y recibirlos; asistir a la misa los domingos y a menudo los días de semana en la escuela, también; orando por los amigos, la familia, los vivos y los muertos; y, sí, dando parte de lo que ganaba de vuelta a la Iglesia.

Esta manera de vida de stewardship fue practicada por más que mi familia biológica. En mi familia parroquial de St. Mary, Derby, vi los gremios del Altar Society que organizaban cenas para beneficiar al Lord’s Diner y a otras organizaciones benéficas, y la distribución anual de los Tootsie Roll de los Caballeros de Colón para ayudar a las personas con problemas mentales, por ejemplo.

Aprendí a ser un monaguillo y vi a otros niños y adultos ayudar con ministerios en la Misa, demostrándome en efecto que tan importante es esta parte de nuestras vidas.

El Altar Society y los Caballeros de Colón me ayudaron espiritual y materialmente durante mi tiempo en el seminario, proporcionándome dinero para viajes y libros, una bella vestimenta para vestir como sacerdote en las fiestas marianas, y muchas oraciones y palabras de aliento, de las cuales todas aprecio mucho.

Nuestra familia diocesana también ha tenido un impacto significativo. Fue mientras estaba en la Universidad de Newman que finalmente supe que estaba llamado a entrar en el seminario, lo que sólo ocurrió debido a la disponibilidad de la adoración eucarística allí.

La Eucaristía sólo estaba disponible allí porque también había un sacerdote en Newman, - P. Joe Tatro.

Hemos visto muchos sacerdotes en St. Mary, también: P. Pat Malone, P. H. Setter, P. Wayne Schmid, el P. David Lies, y el P. Joe Eckberg, así como la hermana María Zoglman, durante el tiempo que yo estuve ahí solamente. Todos estos sacerdotes de la gran Diócesis de Wichita han practicado generosamente el stewardship en su vocación al sacerdocio, dando a la parroquia y dando excelentes ejemplos de lo que significa ser sacerdote.

Gracias por su ejemplo y práctica de stewardship. Espero que yo también pueda practicar el mismo stewardship de todas mis familias siendo un sacerdote de Dios feliz, sano y santo para la diócesis.

La Hermana Esther Ramírez se jubila y parte a Los Ángeles

La Hermana Misionera Guadalupana del Espíritu Santo se retira del Ministerio Pastoral y parte rumbo a los Ángeles, California, a la casa Madre de las Hermanas Misioneras a comenzar una nueva etapa en su vida religiosa.

Todavía recuerda con mucha claridad el día en que llegó a la Diócesis de Wichita, el 12 de Agosto de 2014. Lo que más se le grabó de ese momento fue la alegría y el cariño con que fue recibida, nos cuenta que eso la ayudo muchísimo a adaptarse y a integrarse a su nueva misión.

Su trabajo en la Diócesis de Wichita se enfocó principalmente en la parroquia de Santa Margarita María donde trabajó con muchas familias, impartiendo clases en los Sacramentos, catecismo y lectio divina.

En la comunidad de Plainview también celebró las posadas y las novenas a la Virgen de Guadalupe además de hacer visitas particulares a las familias de Plainview.

“Yo le doy gracias a Dios por haberme dado la gran alegría y regalo de haber sido asignada a la Diócesis de Wichita, para trabajar y compartir su fe, su vida misionera, y por las hermosas experiencias vividas,” dijo la hermana Esther.

Se siente muy satisfecha por los líderes que deja formados en la Parroquia Santa Margarita María y contenta de haber hecho lo que ella sabía hacer, un paso salvador para ella y para la parroquia.

Ahora en su nueva misión le toca analizar, celebrar, meditar, dar gracias por todas las experiencias vividas con otras hermanas ya también retiradas y se siente muy motivada por ello.

La familia del Ministerio Hispano la va a extrañar muchísimo, especialmente su amistad, la alegría y sonrisa contagiante y le desea un retiro lleno de paz y mucha oración. Siempre estará en nuestras oraciones.

Retiro de Vida en el Espíritu 24 de junio

La parroquia de Santa Margarita María tendrá un retiro en el espíritu el sábado, 24 de junio de 80 a.m. a 9 p.m. y domingo, 25 de junio de 80 a.m.a 20 p.m.

Habrá predicación por parte del Equipo del Ministerio El Pescador de Grand Island, Nebraska, como también hora santa con el Diácono Frank y la participación del Ministerio de Música “Los Elegido de Dios.”

La colaboración por persona es de $20 lo que incluye comida. Para más información, por favor llame al Sr. Alejandro Rosales al 316-807-4843.

Un orgullo diocesano: 10 nuevos sacerdotes y 10 nuevos diáconos

Todos y cada uno de nosotros que formamos la Diócesis Católica de Wichita debemos estar muy orgullosos de la ordenación de diez nuevos sacerdotes, la cual se llevó a cabo el 27 de Mayo en la Iglesia de la Magdalena.

Casi 2,000 mil personas participaron en la Misa de Ordenación al Sacerdocio y un número similar participó el sábado anterior en la Misa de Ordenación al Diaconato. Estos fueros dos días llenos de alegría.

Pero no sólo a esas personas que estuvieron en las Misas de Ordenaciones se les llenó de orgullo y alegría el corazón sino a todos y cada uno en nuestra Diócesis. El saber que la Diócesis donde vivimos ha recibido una bendición tan hermosa de diez sacerdotes y diez diáconos este año es una señal tan grande de Dios que no la podemos pasar por alto y no ver los frutos del esfuerzo de todos. Este es un tiempo muy especial para todos nosotros.

El Papa Francisco, desde el momento que llegó a ser Papa en 2013, ha pedido un nuevo tipo de sacerdote para servir en las parroquias de todo el mundo. Su pontificado es apenas cuatro años de edad, ya los sacerdotes comparten su llamado a ser discípulos misioneros. Fue palpable para todos nosotros que asistimos a las Misas de Ordenaciones, como los diez nuevos sacerdotes y también los diez nuevos diáconos llevan con ellos la alegría del Evangelio.

Cada sacerdote es el rostro de Cristo y lleva en su corazón, de una manera especial, a Cristo. Nosotros amamos a Dios que se mostró ante nosotros con un rostro humano, y nos amó con un corazón humano.

Esta es la responsabilidad y privilegio de cada sacerdote, mostrar el rostro de Jesús, y buscar a los perdidos con el corazón lleno de amor. ¡La alegría es contagiosa! Pidámosle al Señor que siga orientando las vidas de cada uno de estos nuevos sacerdotes y diáconos con la alegría del Evangelio.

Además, es bueno reflexionar para tener una mejor perspectiva de la riqueza de nuestra Diócesis. Nos da mucho orgullo de tener uno de nosotros como sacerdote: el Padre Jorge López. Pero en realidad los otros nueve son también de nosotros. Todos son de nosotros. Todos son un resultado de la bondad de tanta gente en nuestra Diócesis. Esto incluye todos los familiares, amistades, pastores y compañeros seminaristas que los han acompañado durante tantos años.

Agradezcamos a todos los padres, familiares y amigos que apoyaron la vocación de estos hombres. Además a todas aquellas personas e instituciones como el Club Serra y los Caballeros de Colón que proveen apoyo tanto monetario como espiritual a nuestros seminaristas.Todo esto podemos confiadamente decir que es el fruto directo de la vivencia de Stewardship en nuestra diócesis.

El papa: No sean demasiado severos con los jóvenes; tienen mucho que dar

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) -- En muchos casos los jóvenes son juzgados demasiado, y aunque tienen limitaciones, se les necesita y tienen mucho valor en este mundo, dijo el papa Francisco.

No olviden cómo Dios a menudo escogió a los más pequeños porque proclamar el Evangelio “no se basa en la grandeza de la fuerza humana, sino en la disposición de uno de dejarse guiar por el don del Espíritu”, él dijo el 1 de junio.

El papa hablaba a los miembros, consultores y otros que participaron en la asamblea plenaria de la Congregación para el Clero realizada el 31 de mayo y 1 de junio.

Durante la asamblea se discutió la importancia de los sacerdotes, que son la presencia viva de Jesús, el Buen Pastor que vive entre su pueblo y posee un corazón acogedor y compasivo, le dijo al papa el cardenal Beniamino Stella, prefecto de la congregación, durante sus comentarios de apertura.

Los sacerdotes jóvenes particularmente necesitan atención especial y el acompañamiento de sus obispos, de sus sacerdotes compañeros y de las comunidades eclesiásticas porque el “riesgo de extenderse demasiado, de agotamiento o de buscar refugio en la mundanidad espiritual es alto” en la cultura contemporánea de la indiferencia, el individualismo y el secularismo, dijo el cardenal.

El papa Francisco dijo que quería decirle a los sacerdotes jóvenes del mundo: “Ustedes son elegidos, son queridos por el Señor”.

Mantener el entusiasmo, la alegría y el tipo de temor apropiado en los sacerdotes jóvenes es crucial para asegurar que ellos no se paralicen por los problemas y las preocupaciones, dijo el papa Francisco, y para ayudar a prevenir caer en la tentación de la “rigidez”, de rendirse o de perderse.

“Es necesario admitir que los jóvenes muchas veces son juzgados de modo superficial, etiquetándolos como una generación ‘liquida’, privada de pasiones e ideales. Ciertamente hay jóvenes que son frágiles, desorientados o infectados por la cultura del consumismo y el individualismo”, él dijo.

“Pero esto no debe impedirnos de reconocer que los jóvenes son capaces de apostar firmemente por la vida y de ponerse en juego con generosidad”, él dijo.

El enfoque de ellos en el futuro es un buen antídoto contra la resignación y la falta de esperanza en la sociedad, dijo el papa. Ellos son creativos, imaginativos y valientes cuando se trata de cambios y se dan generosamente a los demás y a ideales como la justicia y la paz.

“Con todas sus limitaciones, ellos siempre son un recurso”.

Los buenos papás son ante todo valientes

Por Ángela Marulanda

Nadie duda que para ser buenos padres se necesita una gran dosis de amor, paciencia, ecuanimidad, comprensión, disciplina, flexibilidad, para mencionar sólo unos cuantos. Pero quizás lo que más necesitamos para formar hijos dotados de las virtudes y capacidades que les permitan llegar a ser unos buenos seres humanos es ser padres valientes, es decir tener la fortaleza necesaria para hacer lo que más les conviene a los hijos, por duro que sea.

El compromiso de ser padres nos coloca a diario en situaciones que requieren mucha valentía para no tomar el camino fácil y privar a los hijos de los límites que son vitales para que no sólo se rijan los principios que les inculcamos, sino que tengan la fortaleza para ponerlos en práctica. Por ejemplo, se necesita valor no recibir al pequeño en nuestra cama cuando a media noche nos suplica que le dejemos dormir con nosotros; para no llevarles el libro olvidado al colegio cuando nos llaman implorando que se lo hagamos llegar; para no darles nada más de lo que estrictamente se merecen por mucho que rueguen que quieren más; para no ayudarles a hacer la tarea que no cumplieron a tiempo así pierdan la materia; para no permitirles participar en ese paseo o esa fiesta en la que no habrá supervisión de adultos con autoridad así que sean “la única que no podrá ir”; para no pagar la fianza y evitar que los arresten cuando es importante que aprendan que sus errores tienen amargas consecuencias.

Lo que necesitan los hijos no son padres condescendientes y que vivan dedicados a darles todo. Sino padres valerosos, capaces de cuestionarse y tener la fortaleza para comprometerse tan seria y profundamente en la formación de sus hijos que hagan lo que sea preciso para formarlos como personas correctas por difícil o doloroso que pueda resultarles

Muchos de los problemas de los hijos hoy en día son el resultado de confundir el ser buenos padres, es decir valientes, con ser padres condescendientes. Los padres condescendientes trabajan muy duro con el fin de ofrecerle todo a sus hijos; pero lo que necesitan ellos son padres valientes que trabajen duro en ellos mismos para darles lo mejor de sí; los padres condescendientes se miden por lo mucho que gastan en sus hijos, mientras que los padres valientes se miden por lo que gana su familia con su trabajo; los padres condescendientes hacen lo posible por resolverles todos los problemas a sus hijos mientras que los padres valientes los dejan enfrentarlos, permitiéndoles aprender de ellos; los padres condescendientes tratan de evitarles sufrimientos a los hijos, mientras que los padres valientes procuran dotarlos de las herramientas necesarias para superarlos; los padres condescendientes se miden por los beneficios económicos que su éxito profesional le ofrece a su familia, mientras que los padres valientes lo que tienen en cuenta es qué precio están pagando sus hijos por su éxito profesional.

Pero para lo que se necesita más valentía aún es para no inventarnos toda suerte de justificaciones que nos permitan decirle a los hijos “sí” cuando en el fondo del alma sabemos que debemos decirles “no”; para no creernos nuestras propias mentiras y convencernos que todo lo hacemos por su bien, cuando realmente lo hacemos por el nuestro. Es urgente procurar que el poder que como padres tenemos sobre los hijos no lo utilicemos para remediar las carencias que les dejamos por nuestras debilidades y perpetuarlas en nombre de una “bondad” mal interpretada.

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en Español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

• Santa Margarita María: sábado 24 de junio, 5-6:30 p.m.

• Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: miércoles 28 de junio, 8-9:30 p.m.

Cursillo de Cristiandad - Escuela de Dirigentes – Wichita: primer y tercer viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinadora: Patricia Benavides, tlf. 316- 210-0004.

• Arkansas City: tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11a.m. en el Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadores: Isabel Rodriguez y Lauro Lopez, tlf. 620- 660-5180 y 316-559-3776.

• Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7p.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe. Coordinadores: Norma Urueta y Patty Benavides tlf. 620- 474-5238 y 316-210-0004

Cursillo de Cristiandad - Ultreya – Wichita, último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Escuela de San Patricio. Coordinadores: Efren y Laura Martinez asistidos por Laura Martinez. Arkansas City, tercer domingo del mes 1p.m. Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadora: Isabel Rodriguez. Hutchinson: cuarto domingo del mes, 1:30 p.m. en el Gimnasio de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinadora: Norma Hurueta 620-474-5238.

Curso Pre-Matrimonial – Paso 3; Taller A Nuestro Alcance. Sábado 17 de Junio de 8:30 a.m. a 4 p.m. Contacte a su párroco.

Clases de inglés y ciudadanía: 26 de junio habrá orientación, registro y evaluación a las 6:30 p.m. en el Centro Pastoral San José en el 437 N. Topeka, Wichita. Llame al 269-3919 para más información.

Clases de finanzas del hogar: comenzarán las clases el 7 de agosto a las 6:30pm en el Centro Pastoral San José en el 437 N. Topeka, Wichita. Estas clases serán presentadas por los Walter y Paty Benavides, cuatro lunes solamente. Llame al 269-3919 para más información.

Clases de VIRTUS en español en el Centro Pastoral San José en el 437 N. Topeka, Wichita, de 6:30 a 9 p.m. Los días 21 de junio y el 21 de agosto. Para más información, por favor llame al Ministerio Hispano al 316-269-3919.