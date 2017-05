Avance Católico, Viernes, 19 de Mayo 2017

Oficina para la beatificación y canonización del Padre Emil Kapaun

La Oficina de Beatificación y Canonización del Padre Emil Kapaun trabaja para inspirar la santidad presentando al Padre Kapaun como un modelo de vida cristiana.

La oficina es única en que su misión no es sólo dentro de la Diócesis de Wichita, sino también a través de la Iglesia Universal; ésta oficina está trabajando para promover la causa de santidad del Padre Kapaun porque es una gran inspiración de cómo alguien puede seguir a Cristo. La oficina surgió de la respuesta de muchas personas que clamaban por la santidad del Padre Kapaun, a la que se le pidió al Padre Hotze que comenzara a investigar en el 2001.

La oficina trabaja con el P. Darrin May y varios feligreses de la parroquia de Holy Family, condado de Marion, quienes ofrecen más de 100 recorridos de la iglesia San Juan Nepomuceno y el Museo del capellán Kapaun cada año. Les encanta compartir sobre el Padre Kapaun y están felices de trabajar con las otras oficinas de la diócesis.

La Oficina de Beatificación y Canonización de la obra del Padre Emil Kapaun se centra en tres áreas principales. En primer lugar, está trabajando con la Congregación para los Santos por la causa oficial de la Beatificación y Canonización del Padre Emil Kapaun.

El trabajo principal para esto se hizo entre 2008-2011 a través de entrevistas y recopilación de información sobre el Padre Kapaun para enviar a Roma. El Postulador, Andrea Ambrosi, continuó su trabajo en Roma y el Obispo Kemme presentó la Posición a la Congregación para los Santos en 2015. El trabajo continuará reuniendo todos los datos médicos y testimonios sobre presuntos milagros atribuidos a la Intercesión del Padre Kapaun. El Postulador del Padre Kapaun ha pasado la revisión inicial hecha por los Consultores Históricos y se ha trasladado a los Consultores Teológicos.

Segundo es compartir la historia del Padre Kapaun. Esto ocurre en muchas formas, desde las redes sociales hasta el sitio web, los envíos por correo y ofreciendo presentaciones.

También tienen constantemente personas que solicitan información sobre el Padre Kapaun y venden muchos artículos devocionales a través de una tienda en línea. En los últimos tres meses se ha enviado información y mercancías a individuos en Filipinas, Chile y Brasil, así como a través de los Estados Unidos. También se han enviado artículos a personal militar en Corea del Sur, Japón, Alemania e Irak.

La tercera área de enfoque es promover y desarrollar a los hombres de Kapaun. Kapaun’s Men es un programa de formación y compañerismo de hombres que se desarrolló en Nuestra Señora de Lourdes en Pittsburg. Tienen dos series de video y libros de trabajo y están trabajando en una tercera serie.

Michelle Queen habla sobre stewardship

Michelle Queen, un feligrés de la Parroquia de Santa Margarita María en Wichita, regresó a la práctica de la Fe Católica hace dos años. Ella ofrece las siguientes reflexiones acerca del Stewardship de los regalos que por la gracia de nuestro Señor le ha concedido.

“Lo que obtienes a cambio es siempre más de lo que diste.” “…El Rey responderá: «En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí».” Mateo 25: 39-40.

En el Lord’s Diner me quedo sin palabras cuando veo a alguien orando antes de comer. Estas personas no tienen casi nada pero de todas maneras están agradecidos a Dios por lo que tienen. El Lord’s Diner sirve a más de 2.000 personas diarias, la mitad de las cuales son niños, en cinco lugares, alimentando a la gente todos los días del año. El Lord’s Diner es una de las razones por las que doy diezmo cada vez que me pagan.

Servir en el Diner, y ver el número de personas en nuestra comunidad luchando y en necesidad, ha tenido un profundo impacto en mi vida. Ayudar a los demás es algo que podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar.

Ya sea que le demos a alguien en necesidad unos pocos dólares, un viaje a su destino, o simplemente una conversación de manera que no se sienta solo, podemos hacer un cambio en la vida de alguien. Si Dios te llama a ayudar, incluso en pequeñas maneras, responde a su llamado.

Al abrir nuestros corazones a los demás y aprender a dar, escuchar y compartir, también se nos aumenta la gratitud que tenemos por las bendiciones que Dios nos ha proporcionado.

Para mí el Stewardship es decirle a Dios que él es el primero en tu vida. ¡Usted no invitaría a Jesús a cenar y le pediría que esperara hasta que todos los demás hubiesen terminado de comer antes de ofrecerle comida! Usted le ofrecería a Jesús la primera opción de todos los alimentos.

En última instancia, todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Cuando damos diezmo simplemente estamos devolviendo estos regalos a su legítimo dueño para ayudar a otros.”

Conversando con nuestros futuros Sacerdotes – Ordenación Mayo 27

Dada la tan cercana ordenación a celebrarse el 27 de mayo, el Avance Católico quiso introducir un poco los diáconos a la comunidad. Ellos se convertirán en nuevos sacerdotes dentro de poco y les hicimos unas preguntas acerca de cómo se preparan para su nueva etapa en sus vidas.

Las preguntas fueron las siguientes:

¿Cómo se prepara para trabajar mano a mano con la comunidad hispana?

¿Cualquier desafío que puedas pensar?

¿Qué mensaje le daría a la comunidad hispana?

Diácono Andrew Labenz

• He pasado mis años en el seminario preparándome para ser un sacerdote para toda la gente. Tengo un gran amor por la comunidad hispana y sus muchas tradiciones, estoy emocionado y honrado de poder ser sacerdote para ustedes. Por favor, sé que estaré orando por ustedes, y en mi sacerdocio me concentraré en acercarlos al corazón de Jesucristo y llevarlos al cielo.

• Les pido su paciencia mientras continúo creciendo en mi capacidad para comunicarme en español. A lo largo de mis años en el seminario, he trabajado duro para aprender el idioma, pero sé que todavía tengo espacio para crecer!

• Estoy agradecido por todas las oraciones y el apoyo que me han ofrecido durante mis años en la formación del seminario! Por favor oren por mí mientras camino hacia mi día de ordenación y les pido que continúen orando por mí como sacerdote para que yo pueda ser un santo sacerdote que está verdaderamente configurado para el corazón sacerdotal de Jesucristo.

Diácono Jacob Carlin

• Durante todo el tiempo que he estado en el seminario me he esforzado por aprender tanto como puedo de la lengua y la cultura de los diversos hispanos en nuestra diócesis. Especialmente el pasado verano en mi asignación en la Catedral, pasé la mayor parte de mi tiempo tratando de servir a los muchos hispanos en nuestra parroquia. Planeo ayudar a la comunidad hispana lo mejor de mi capacidad en cualquier parroquia a la que me asignen. Espero poder seguir aprendiendo más acerca de ellos y de ellos para que podamos seguir mejorando la fe de todos en nuestra diócesis.

• Un desafío que preveo es la barrera del idioma y la cultura que ocurre cuando los hispanos vienen a Wichita. Aunque ciertamente estamos felices de servir a todos los que vienen a nuestras parroquias, esta barrera presenta un obstáculo para la integración en nuestras parroquias. Nos esforzamos por tener parroquias que consisten en una parroquia unida. Esperamos que las comunidades Hispana y Anglo pueda trabajar juntos y crecer juntos como una familia; queremos hacer todo lo posible para facilitar y fomentar esa unidad.

Otro desafío que preveo es explicar a la comunidad hispana nuestro modelo de gestión y estilo de vida que vivimos aquí en Wichita. A veces es un concepto desconocido para los hispanos nuevos en nuestra diócesis, por lo que será un desafío para integrarlos en la forma de vida de Stewardship. Esto dando nuestro tiempo, talento y tesoro, esperanzadamente conduciría a un florecimiento de las vocaciones hispanas al sacerdocio para nuestra diócesis; Algo que seríamos bendecidos si las tuviéramos. Si el Stewardship lo vivimos bien, pienso que la entrega de nuestros hijos a Dios para las vocaciones sacerdotales viene naturalmente.

• Animo a la comunidad hispana a usar sus muchos dones y talentos para ser contribuyentes significativos en sus parroquias. Hay tantos hispanos maravillosos en nuestra diócesis, y no tengo dudas de que nos ayudarán a crecer y ser mejores iglesias con su ayuda. Espero que puedan usar su espíritu naturalmente generoso y afectuoso para hacer que nuestras iglesias sean comunidades vibrantes donde la gente realmente crece en su fe. Estoy emocionado de trabajar junto a ellos y para servirles.

Diácono Adam Grelinger

• En este punto, me estoy preparando para trabajar con la comunidad hispana principalmente practicando el español. En el seminario, tenemos una misa en español un día a la semana. He tenido la oportunidad de predicar algunas veces en esta Misa. También estoy asignado a una parroquia los fines de semana que tiene una gran comunidad hispana. Puedo practicar mi español allí y probar muchos platos hispanos diferentes.

• Mi principal desafío ahora es aprender el idioma. Mi español todavía está en un nivel intermedio y probablemente suena como un robot. También necesito practicar la misa en español.

• Mi mensaje a la comunidad hispana es que realmente espero servirles de cualquier manera que pueda como sacerdote. Gracias por sus oraciones y apoyo durante mi tiempo en el seminario.

Luchando por su matrimonio y familia – Parroquia San Patricio en Wichita

Un Retiro dedicado a construir matrimonios y familias más fuertes fundados en el plan de Dios

Todos podemos estar de acuerdo que muchos matrimonios necesitan bastante ayuda hoy en día. El pasado 8 de Abril, más de 30 parejas respondieron a la invitación a un día de discusión, reflexión y a luchar por sus matrimonios y sus familias.

Estas parejas escucharon presentaciones sobre las fuerzas negativas que constantemente atacan a nuestra pareja y familia católica. Como también la importancia de reconocer que existen estas fuerzas negativas y que la pareja debe actuar junta en el amor de Dios para combatir estas fuerzas. Igualmente participaron de una discusión abierta con un panel de parejas que ayudaron a contestar muchas de sus inquietudes.

El Padre Jerome Spexarth preparó el camino al comenzar la mañana con las malas noticias de la realidad en que vivimos y explicando que esto merece una atención especial.

Por lo que el padre explicó que para combatir esta lucha que está atacando a tantas familias, y para ganar la batalla, la cual es contra el pecado y Satanás, tenemos que “tomar toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las insidias del diablo” (Ef 6,11).

Consecuentemente, el retiro se fijó en lo que Dios ha revelado sobre el matrimonio. Muchos tal vez pensemos que Dios no tiene mucho que decir pero al reflexionarlo, toda la Biblia es una historia sobre el matrimonio, desde el principio con el libro del Génesis hasta el final en el Apocalipsis. El plan de Dios de amor y vida está ceñido en nuestra propia creación. Y este plan es tan importante que Dios se revela como el novio que viene a entregar su vida por su novia. Es esto lo que Cristo nos ha revelado. Ámense los unos a los otros como yo los he amado (Jn 15,12). Y Cristo nos ha amado con un amor fiel hasta su muerte en la cruz.

El matrimonio se funda en la imagen que viene de Dios, quien es Uno y Trino. El Catecismo párrafo 221 lo describe de esta manera: “Dios es Amor” (1 Jn 4,8.16); el ser mismo de Dios es Amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de Amor, Dios revela su secreto más íntimo; Él mismo es una eterna comunicación de amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en Él.”

En otras palabras, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, el ser humano, todo hombre y mujer, están llamados a amar como Dios ama.

Rosario bilingüe en la Parroquia La Magdalena – ¡Todos son bienvenidos!

¿Sabía usted que tenemos una población latina diversa aquí en la Parroquia de la Magdalena? En base a los formularios de renovación de Stewardship, aproximadamente el diez por ciento de los feligreses de la Magdalena registrados son latinos. Estas familias representan diferentes países: México, Venezuela, Cuba, Costa Rica, Colombia y Nicaragua, por nombrar algunos.

El Padre Shawn Mc Knight quería encontrar maneras de conectarse mejor y servir a la población latina en la Magdalena. En agosto de 2015, nombró a Alejandra Cossio al Consejo Parroquial como representante latino. Alejandra proporciona un vínculo, trayendo las peticiones y preocupaciones de la población latina en la Magdalena a la atención del Padre.

En marzo de 2016, Alejandra organizó un evento latino en la Magdalena. Más de 40 feligreses asistieron, socializaron e intercambiaron ideas. Como resultado de este evento, se inició un rosario mensual bilingüe programado para el primer miércoles de cada mes después de la Misa de las 5:30 p.m.

Todos son bienvenidos a unirse al rosario latino bilingüe. La parroquia compró folletos de rosario bilingües, con el inglés impreso en un lado y el español en el otro. El rosario comienza en inglés. Los misterios se alternan, tres en español y dos en inglés. El rosario termina en español, con himnos cantados acompañados por un guitarrista. El pasado diciembre, el rosario fue dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona de México.

Si usted es latino y está buscando maneras de conectarse mejor con otros en la Magdalena, considere venir el miércoles 7 de junio para el rosario.

Si usted es latino y tiene inquietudes o preguntas acerca de la parroquia, por favor comuníquese con Alejandra (quien habla español con fluidez).

Si tiene alguna idea acerca de cómo la parroquia podría servir mejor a nuestra población latina, por favor, comparta sus ideas con Alejandra.

Uno de mis himnos favoritos es All Are Welcome (Todos Son Bienvenidos). El hablar con Alejandra definitivamente aumentó mi conocimiento de lo que nuestra parroquia está haciendo para que todos se sientan bienvenidos aquí en la Magdalena.

Nueva sesión de clases de inglés y ciudadania – ¡inscribíte!

Alrededor de 81 participantes de las clases de inglés y ciudadanía continúan muy entusiasmados en su quinta semana de clases. La gran mayoría están tomando ambas clases y algunos también participan de la clase de conversación los días martes. Una vez que termine esta sesión de clases, comenzaremos con una segunda sesión de clases el 26 DE JUNIO, día de orientación, en el Centro Pastoral San José a las 6:30 pm.

El practicar y aprender el inglés te brinda oportunidades de comunicarte con otros miembros de tu parroquia, comunidad, lugar de trabajo y sobre todo en la escuela de tus hijos. Como también oportunidades de crecimiento laborar y personal.

El venir a clases de ciudadanía te brinda oportunidades para conocer las partes cívica y gubernamental de Estados Unidos y prepararte para tomar tu examen de nacionalización. Todo esto con el beneficio de aprender un poco más sobre este país del que quieres ser ciudadano.

Aquellas personas interesadas en tomar estas clases pueden llamar a la oficina del Ministerio Hispano para anotarse o por cualquier pregunta que tengan al 316-269-3919.

Una noche de información e intercambio de ideas

Alrededor de 20 personas participaron de la Noche Informacional para padres, familiares, amigos de niños, jóvenes, y adultos con discapacidad.

Este evento fue auspiciado por las oficinas del Ministerio para Personas con Discapacidades y el Ministerio Hispano. La noche fue divida en cuatro sesiones de presentaciones para permitir a los presentes opciones diferentes.

Los participantes tuvieron muchas oportunidades de conversar y de dirigir preguntas a los presentadores. Entre los presentadores estuvieron la Sra. Leah Gagne, Abogado, quien conversó con los presentes sobre Tutela legal; La Sra Kate Gruver, Programa de Pure and Simple de Castidad y Sexualidad; El Sr. Carlos Montes-Aviles, Terapista bilingüe de lenguaje, quien habló sobre las preocupaciones de lenguaje y habla; La Sra. Myra Jacobs sobre cómo dar formación de la fe a niños con discapacidades; y la Sra. María Lopez, Certificada de NAMI, sobre las preocupaciones de la salud mental y servicios.

Les invitamos a todos los interesados para que participen de nuestra próxima noche informacional en el otoño de este año. Para cualquier información, no dude en comunicarse con la oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

Intenciones del Santo Padre Francisco

Las intenciones del Papa Francisco para el mes de mayo: Cristianos de África, testigos de la paz. Por los cristianos de África, para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús Misericordioso.

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en Español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

• Catedral: Domingo, 21 de mayo – 2 p.m.

• Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: 31 de mayo – 8 p.m.

Cursillo de Cristiandad – Escuela de Dirigentes – Wichita: primer y tercer viernes del mes, 7p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinadora: Patricia Benavides, tlf. 316- 210-0004.

• Arkansas City: tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11a.m. en el Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadores: Isabel Rodriguez y Lauro Lopez, tlf. 620- 660-5180 y 316- 559-3776.

• Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7p.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe. Coordinadores: Norma Urueta y Patty Benavides tlf. 620- 474-5238 y 316-210-0004

Cursillo de Cristiandad – Ultreya – Wichita, último viernes del mes, 7p.m. en la cafetería de la Escuela de San Patricio. Coordinadores: Efren y Laura Martinez asistidos por Laura Martinez. Arkansas City, tercer domingo del mes 1p.m. Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadora: Isabel Rodriguez. Hutchinson: cuarto domingo del mes, 1:30 p.m. en el Gimnasio de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinadora: Norma Hurueta 620-474-5238.

Curso Pre-Matrimonial – Paso 3; Taller A Nuestro Alcance. Sábado 17 de Junio de 8:30 a.m. a 4 p.m. Contacte a su párroco.