Avance Católico, Viernes, 21 de Abril 2017

Instituto de Formación Pastoral celebra cierre de trimestre

El día 18 de marzo se realizó la clausura del trimestre enero-marzo del Instituto de Formación Pastoral en la parroquia Santa Margarita Maria. La clausura se inició con la participación de la Liturgia seguido por un convivio de comida y la entrega de los certificados y diplomas.

Noventa y uno estudiantes participaron en este trimestre representando a siete parroquias en el área de Wichita. Todos los estudiantes recibieron certificados por sus clases. Los siguientes estudiantes recibieron diplomados por culminar un área de 80 horas del programa.

En el área de Biblia: Jaime Moreno, Sócrates Flores, Sandra Cataño, y Blanca Aurora Luna-Sosa. En el área de Celebración de la Fe Católica: María de la Luz Quezada, Carolina, Lara, Marí del Carmen Silva y Angélica Cepeda y Santos Bañuelos en el área de Profesión de la Fe Católica.

El Sr. Eduardo García, quien obtuvo su maestría este pasado noviembre, recibió una bendición Papal para su culminación de las clases del Instituto.

Fue una gran celebración, en la que familiares y amigos presentes festejaron con los graduandos.

Damos gracias a Dios porque nos permite ser mediación para que nuestros hermanos logren seguir su crecimiento espiritual de la fe y también de recibir reconocimiento y certificación por los estudios realizados.

Convivencia Familiar – Comunidades de Independence y Coffeyville

El pasado 11 de marzo las comunidades de Coffeyville e Independence se reunieron para una convivencia familiar.

Esta convivencia fue posible debido a la ayuda de un grupo grande de cursillistas misioneros que se ofrecieron para ayudar con las pláticas para los jóvenes, niños y adultos.

El trabajo colaborativo del Padre Marco De Loera, las hermanas Catequistas de los Pobres y la oficina del Ministerio Hispano hizo posible la preparación y planeación de la convivencia.

Los cursillistas también colaboraron con animación de toda la convivencia. La convivencia se realizó en la parroquia de San Andrés (St. Andrew) en Independence. 27 adultos, 12 jóvenes y 36 niños participaron de las diferentes pláticas y actividades ofrecidas durante el día.

Los participantes quedaron muy a gusto con todo el evento y también admirados de todos los laicos misioneros que ayudaron. Muchos comentaron que se sintieron emocionados y motivados para continuar en la fe y participar con fervor de las actividades de la iglesia.

Tan entusiasmadas quedaron las comunidades que ya están listos para recibir a los cursillistas muy prontamente.

Noche de información el 27 de abril

Para padres/parientes/amistades de personas con necesidades especiales a realizarse el 27 de abril de 6:30 p.m. a 9 p.m. en el Centro Pastoral San José, 437 N. Topeka.

Las oficinas del Ministerio para Personas con necesidades especiales y el Ministerio Hispano colaboran para traer las presentaciones siguientes: Tutela, Sexualidad humana y castidad, preocupaciones acerca de la Salud Mental y servicios, Terapia de Lenguaje y Formación en la fe.

Los invitamos a todos a venir a informarse y participar del evento. Habrá interpretes en español y sistema de traducción disponible. Tendremos cuidado de niños de 2 años en adelante y también para niños especiales.

Para cualquier pregunta y para registrase, por favor llame a la oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

Carnaval de Primavera del MFCC el 6 de mayo

El próximo 6 de mayo el Movimiento Familiar Cristiano Católico celebrará un Carnaval de Primavera en el estacionamiento de la Parroquia del Perpetuo Socorro.

Habrá juegos, comida, brinca-brinca, paseos en poni y mucho más. El evento se llevará acabo de 12 p.m. a 7 p.m.

Para más información favor llamar a Sonia Hernández al (316) 259-2819 o a la Parroquia OLPH al (316) 838-8373. Ven y disfruta un día en familia!

Cuidado con aplicaciones que ayudan a graficar tu fertilidad

Parejas necesitan conocer su fertilidad antes de usar una aplicación

Por Becky Knapp

Recientemente el título de un artículo presume que la más reciente “aplicación” para documentar la fertilidad de una mujer ya hizo practicar la Planificación Familiar Natural (PFN) mucho más fácil que nunca. Estas maneras rudimentarias de promover compras pueden atraer a mujeres que con buena intención quieren conocer aspectos de su fertilidad a través de un método de PFN. Aunque la tecnología de una aplicación de fertilidad puede ofrecer algunas comodidades, quisiera ofrecer algunos puntos a considerar antes que comiences a graficar tus ciclos usando y depender de una de estas aplicaciones

Las parejas casadas son mejor servidas cuando aprenden un método de PFN de una fuente confiable. En un estudio recientemente publicado en el Journal of the American Board of Family Medicine señala que basándose únicamente en una aplicación para utilizar un método basado en el conocimiento de la fertilidad, o FABM , sin un entrenamiento adecuado en el método, tal vez no pueda ser suficiente para prevenir un embarazo.

Mientras que una aplicación parezca ofrecer más comodidad y facilidad para graficar tu fertilidad, muchas de las aplicaciones investigadas no están basadas en métodos de fertilidad apoyados con evidencia como los métodos de Billings, Creighton, sinto-térmico, sinto-hormonal, días estándar y métodos de amenorrea de lactancia. En su lugar, las aplicaciones probablemente utilizan un calendario de cálculo semejante al método del ritmo, el cual no es algo nuevo, sino que en realidad es un paso hacia atrás, o sea un medio menos eficaz de identificar la fertilidad.

Para utilizar realmente un FABM, casi todos entienden que esto significa que la pareja tendrá momentos de abstinencia, sin contacto genital, si tienen la intención de posponer un embarazo. Además, algunas aplicaciones de fertilidad promueven el uso de anticonceptivos—incluyendo barreras y la píldora del día siguiente—como parte del “método”. Esto ciertamente contradice la dignidad de la persona humana y no es un verdadero FABM.

Los métodos modernos de FABM permiten a la pareja tomar una decisión sobre cómo quieren usar el sistema, ya sea para lograr o posponer un embarazo. La pareja, cuando es apropiadamente entrenada y formada, tiene un nivel muy alto de comprensión de su fertilidad. Como resultado, esto tiene un alto nivel de efectividad.

Confiar en una “aplicación” para decirte si tu estas fértil o infértil puede parecer atractivo. Pero esta dependencia a la tecnología nos hace renunciar a parte de nuestra libertad. Hay una gran diferencia entre una aplicación que simplemente proporciona un medio de registro de información y una aplicación que trata de “interpretar” la información tomada y, a continuación, recomienda direcciones basadas en tal información utilizando un cálculo antiguo.

Becky Knapp es la coordinadora de la Planificación Familiar Natural en la Oficina de la Pastoral para Matrimonios y Vida Familiar. Ella es enfermera registrada, Profesora y Educadora Certificada de FertilityCare. Ella ha enseñado el Creighton Model FertilityCare System por más de 23 años en la Diócesis de Wichita y el Medio Oeste.

¿Quieres tener un conocimiento confiable de tu fertilidad?

¿Te gustaría aprender un método basado en evidencia y en una comprensión confiable de tu fertilidad? ¿Un método que proteja tu dignidad como persona humana, considera el matrimonio como un don de Dios, permanece abierto al amor y la vida y es muy eficaz ya si deseas lograr o post poner un embarazo? Llámanos al (316) 269-3919 o ve en línea para ver las clases en español: http://catholicdioceseofwichita.org/nfp/nfp-classes/clases-en-espanol.

Visita nuestra página de Facebook: Marriageand FamilyLife Wichita para leer una versión extendida de este artículo con referencias y enlaces a más artículos sobre aplicaciones de fertilidad.

Conversando con nuestros futuros Sacerdotes – Ordenación 27 de Mayo

Dada la tan cercana ordenación a celebrarse el 27 de mayo, el Avance Católico quiso introducir un poco los diáconos a la comunidad. Ellos se convertirán en nuevos sacerdotes dentro de poco y les hicimos unas preguntas acerca de cómo se preparan para su nueva etapa en sus vidas.

Las preguntas fueron las siguientes:

¿Cómo se prepara para trabajar mano a mano con la comunidad hispana?

¿Cualquier desafío que puedas pensar?

¿Qué mensaje le daría a la comunidad hispana?

Diácono Andrew Bergkamp:

Como Párroco, nuestra principal responsabilidad será proveer el bienestar espiritual para aquellos dentro de los limites de nuestra parroquia. Espero y planeo estar disponible para la comunidad hispana dentro de mi parroquia. Con el fin de ayudar, yo preveo que les preguntaré simplemente, “¿Que necesita de mí o de la parroquia?.” Con este conocimiento trataré de incorporar esas necesidades en nuestro ministerio parroquial. De la misma manera, sería beneficioso para todos si pudiéramos asegurar que la comunidad hispana fuera libre para extender lo que tiene que ofrecer a las comunidades parroquiales más grandes.

En términos prácticos, mi capacidad de hablar español es insuficiente; y eso es una limitación de mi parte. Mi limitada exposición a la cultura y costumbres hispanas también presentan un obstáculo, pero espero cualquier oportunidad que me permita experimentar la belleza de la comunidad hispana en la Diócesis de Wichita.

Agradezco sinceramente sus oraciones y apoyo y también espero poder servirles como párroco. Sepan que ustedes están en mis oraciones y que seguiré orando por ustedes sin importar donde sea asignado en la Diócesis. Por favor oren por mi y por las futuras vocaciones sacerdotales.

Diácono Edmund Herzog:

Hace tres veranos participé en nuestro programa de inmersión en español en Pittsburg State University, y desde entonces le he tomado amor a la gente hispana. El ser capaz de hablar el idioma (aunque no perfectamente. me ha ayudado a amar la cultura y todo lo que la gente hispana trae a nuestra diócesis! He estudiado español en el seminario durante los últimos tres años, incluyendo cómo celebrar los sacramentos para mis hermanos hispanos.

Estoy nervioso porque no soy capaz de hablar el idioma perfectamente todavía. Estoy muy emocionado de trabajar con la gente hispana en nuestra diócesis, pero todavía tengo mucho que aprender con el idioma y la cultura. Realmente quiero servir y ayudar a los hispanos, pero sé que estaré limitado por mi conocimiento del idioma. Supongo que estoy nervioso y emocionado al mismo tiempo!

3. Hablando como un seminarista, y si Dios quiere, un futuro sacerdote, puedo decir que muchos de los hombres que están estudiando para ser sacerdotes tienen un gran deseo de ser pastores de las comunidades hispanas. Sé que cuando vi a mi pastor servir a la gente hispana decidí, “¡Yo quiero ser capaz de hacer eso también!” La gente hispana trae una gran dinámica a la Diócesis de Wichita, y espero que algún día sea parte de esa dinámica!

Diácono Clay Kimbro:

1. Creo que hemos sido preparados bien por nuestro programa de inmersión en español en Pittsburg para poder relacionarnos con las comunidades hispanas en toda nuestra Diócesis. Hemos sido bendecidos al pasar tiempo con familias que nos pueden ayudar a entender lo que es ser una familia de inmigrantes y las luchas por las que pasan. Para prepararse para el ministerio, es importante estudiar español y mantener la conversación mientras se está en la escuela. Esto es difícil a veces, ya que nuestros hermanos hispanos en el seminario también están tratando de aprender Inglés, pero han sido muy útiles para enseñarnos cada vez más frases en español.

En última instancia, creo que sólo aprenderemos al estar inmersos en la comunidad y su lenguaje.

2. Claramente hay muchos desafíos que enfrenta nuestro país en cuanto a dar la bienvenida a nuestros residentes hispanos en este momento. Creo que la mayor lucha de la Iglesia es hacer que nuestra gente se sienta amada y cuidada en medio de una gran agresión. Independientemente de la situación política, es nuestro trabajo llevar a la gente a Cristo y servirles en su situación actual. Otro gran desafío para mí personalmente es comunicarme en español, a veces me siento como discapacitado, pero me siento tranquilo al saber que la gente es muy amable y paciente con sus sacerdotes mientras buscamos la inculturación en la comunidad.

3.Quisiera decirle a la comunidad hispana que ustedes son parte integral de nuestra Diócesis y que estamos en solidaridad con ustedes en todas las muchas situaciones difíciles que ustedes está enfrentando en este momento. Estamos tratando de aprender todo lo que podamos para que podamos servirle, pero una cosa trasciende el lenguaje y ese es el amor de Dios. Todos ustedes están llamados a ser santos y queremos ayudarlos a vivir una vida feliz y bendecida en Cristo. Estamos muy contentos de estar en casa para que podamos empezar a hacer esto pronto! ¡Dios los bendiga!

Diácono Jorge López

1. Es abrumador, pero muy emocionante contemplar el papel de un sacerdote en lo que es el signo más visible del amor de Dios por su pueblo: el sacramento de la Eucaristía. Tengo la convicción de que el sacerdocio tiene que ver todo con Dios, acerca del amor por su pueblo y acerca del amor que Él tiene por los que Él elige para ser sus sacerdotes. La manera en que me estoy preparando para trabajar mano a mano con la gente de nuestra diócesis es poniendo en práctica todo lo que aprendí en el seminario, pero lo más importante amando, sirviendo y caminando con ellos en este nuestro camino de fe.

2. Todo en la vida tiene sus desafíos. Estoy bastante seguro de que enfrentaré muchos desafíos en mi ministerio como sacerdote. Sin embargo, ahora entiendo que lo que más importa no son mis propios dones y planes, sino más bien mi disposición a permitir que el plan de Dios funcione a través de mí y de mis dones.

A pesar de los muchos desafíos que puedo encontrar, he llegado al entendimiento de que Dios nunca abandona a los que Él elige. Ocasionalmente, se pone difícil; sin embargo, en medio de estos desafíos, mi confianza en Dios y su plan para mi vida aumenta. Confío completamente en la providencia de Dios y pido sus continuas oraciones y apoyo para mis sacerdotes hermanos y para mí, para que seamos sacerdotes buenos y santos para nuestra diócesis.

3. He sido muy bendecido por tener una familia y muchos buenos amigos que siempre me recuerdan la importancia de nuestra cultura hispana. Nunca debemos olvidar nuestros lugares de origen, nuestra fe católica, nuestro amor por la familia, todos los buenos valores que tenemos como hispanos.

También, les animo a fomentar vocaciones al sacerdocio en el corazón de su casa, en sus familias. Toda vocación, ya sea el matrimonio, el sacerdocio o la vida religiosa, comienza en el hogar. Si queremos sacerdotes que puedan administrar los sacramentos a la comunidad hispana, necesitamos comenzar a cultivar las vocaciones en la casa.

Diácono Drew Hoffman

1. Para prepararme para mi ministerio en la comunidad hispana, este semestre he estado practicando mi español, especialmente la misa en español. Es difícil celebrar la misa en inglés, entonces tengo que practicar más para la misa en español. Necesito mucho más práctica! Yo también estoy preparando mi corazón para servir con oración y meditación.

2 Para mi, el desafío número uno es la lengua. Me gusta mucho el español, pera a veces es muy difícil! Entonces, voy a practicar más antes de mi ordenación y durante mi sacerdocio.

3. Gracias por su apoyo y su generosidad. Yo sé que mi español no es bueno, pero ustedes son muy comprensivos. Cuando yo predico en español, siempre la gente dice, “Buen trabajo, buen español,” aunque necesito mucho más práctica! Gracias por su amor, y estoy emocionado de servir a la comunidad hispana!

Conociendo la Curia – La Oficina de Contabilidad y Finanzas

La función principal de la Oficina de Contabilidad y Finanzas es ayudar a los diversos ministerios de la Curia con la toma de decisiones financieras que son necesarias para el éxito del cumplimiento de su misión.

A menudo como oficina y como Curia, perdemos de vista el hecho de que la Oficina de Contabilidad y Finanzas también tiene un ministerio a pesar de su título administrativo. El ministerio muy importante y necesario de ser stewards responsables de nuestro tesoro diocesano; una recompensa obtenida a través de la gracia de Dios por los fieles de nuestra Diócesis. Ese tesoro no es infinito, y por lo tanto debe ser administrado como cualquier recurso donado debería manejarse.

Sus principales áreas de enfoque son, en primer lugar, proporcionar información oportuna y útil a los ministerios de la Curia para que cada director y coordinador pueda planificar y ejecutar las actividades y las misiones de su ministerio.

Esto se logra inicialmente a través del proceso presupuestario, siguiendo mensualmente y en tiempo real con estados financieros actualizados y reportes de actividades, culminando en el éxito de su misión con la confianza de que los dones de los fieles han sido utilizados para la glorificación de Cristo.

En segundo lugar, la oficina asiste al obispo y a su equipo de liderazgo a identificar y promover los fondos necesarios para nuestras misiones diocesanas, como la educación de nuestros seminaristas, el cuidado de nuestros sacerdotes retirados, el apoyo de la iglesia mundial y difundir el evangelio a través de obras de misericordia y caridad.

Tercero, asiste a nuestras parroquias diocesanas con decisiones financieras, ya sea planeando un proyecto futuro de mejoras de capital o preparándose para una próxima presentación a la USCCB o al gobierno federal.

La Oficina de Contabilidad y Finanzas está en comunicación constante con nuestros párrocos y contadores, proporcionando apoyo, información y orientación para que ellos también tengan las herramientas necesarias para ser stewards de su tesoro parroquial.

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en Español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

• San Patricio: Lunes, 1 de mayo – 7:30 p.m.

• Centro Pastoral Hispano: Lunes, 15 de mayo – 3 p.m.

• Catedral: Domingo, 21 de mayo – 2 p.m. – 2 p.m.

• Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: 31 de mayo – 8 p.m.

Cursillo de Cristiandad - Escuela de Dirigentes – Wichita: primer y tercer viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinadora: Patricia Benavides, tlf. (316) 210-0004.

• Arkansas City: tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11 a.m. en el Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadores: Isabel Rodriguez y Lauro Lopez, tlf. (620) 660-5180 y (316) 559-3776.

• Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7 p.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe. Coordinadores: Norma Urueta y Patty Benavides tlf. (620) 474-5238 y 316-210-0004

Cursillo de Cristiandad - Ultreya – Wichita, último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Escuela de San Patricio. Coordinadores: Efren y Laura Martinez asistidos por Laura Martinez. Arkansas City, tercer domingo del mes 1 p.m. Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadora: Isabel Rodriguez. Hutchinson: cuarto domingo del mes, 1:30 p.m. en el Gimnasio de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinadora: Norma Hurueta (620)474-5238.

Curso Pre-Matrimonial – Paso 4; El Plan de Dios para un Matrimonio lleno de Alegría. Sábado 6 de Mayo de 8:30 a.m. a 4 p.m. Contacte a su párroco.

Noche de Información – Para padres/parientes/amistades de personas con necesidades especiales. 27 de abril de 6:30 a 9 p.m. en el Centro Pastoral San José. Para más información llamar a la Oficina del Ministerio Hispano al (316) 269-3919.