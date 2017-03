Avance Católico, Viernes, 17 de Marzo 2017

Conociendo la Curia - La Oficina del Ministerio Hispano

La Oficina del Ministerio Hispano (OHM) le da la bienvenida y ofrece ayuda a los católicos hispanos en su transición y membresía activa en las parroquias de la diócesis de Wichita.

OHM proporciona apoyo a las necesidades de los hispanos, cualesquiera que sean. Pero también están listos para ayudar a cualquier persona, cualquier cultura que estuviese en necesidad, no sólo física sino también espiritual. OHM están allí para escuchar y ofrecer apoyo. ¡Todos son bienvenidos!

La Oficina esta bendecida con la dedicación y pasión de dos congregaciones de religiosas. Las Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo (MGSpS) sirven a cuatro parroquias en el área de Wichita y las Catequistas Misioneras de los Pobres (MCP) sirven a cuatro parroquias en el sureste de Kansas.

La Oficina también cuenta con un sin número de voluntarios a través de sus equipos de apoyo en las áreas de Stewardship, Instituto de Formación en la Fe, personas con necesidades especiales, Jóvenes, enseñanza y trabajo misionero.

La OHM se esfuerza por proporcionar asistencia a los pastores en el apoyo y la formación de los feligreses hispanos. Esto lo hacen a través de las religiosas, retiros, talleres y el Instituto de Formación en la Fe. Las religiosas asisten en las parroquias con PSR, preparación en la fe de adultos, preparación para el matrimonio, preparación para el bautismo y la confirmación, celebraciones de la Guadalupe, guía espiritual y mucho más.

La OHM también proporciona la formación de la fe a través del Instituto de Formación de la Fe. Estas clases son ofrecidas dos trimestres al año con un promedio de 77 estudiantes por trimestre y 154 al año de diferentes parroquias en la zona. El Instituto también ofrece grupos de estudios de inglés y ciudadanía a la comunidad.

La Oficina no sólo provee retiros y talleres para adultos y jóvenes, sino que también colabora directamente con otras oficinas diocesanas para poder llegar a los católicos hispanos en nuestra Diócesis.

El personal de la Oficina del Ministerio Hispano tiene 61 años de experiencia combinada!

¡Stewardship es un servicio de alegría!

Por Dianne Loux

Recientemente, mi cuñado Philip Weber compartió conmigo el artículo “Honrar las Ocasiones Cercanas de Gracia.” Nunca había escuchado esa frase antes. He oído de “evitar ocasiones cercanas de pecado,” pero no “honrar las ocasiones cercanas de gracia.” Este artículo hablaba del aspecto espiritual del ministerio de Stewardship y de honrar aquellas “ocasiones cercanas de gracia.”

Por ejemplo, cuando alguien nos llama para participar en uno de los ministerios en los que nos comprometimos a ayudar en Stewardship y damos un “sí,” estamos honrando esa gracia y ya no es una “ocasión cercana de gracia,” sino la gracia cumplida y los tesoros almacenados para nosotros en el cielo. Si rechazamos la oferta o no seguimos nuestro compromiso, sigue siendo una “ocasión cercana de gracia.” En otras palabras: la gracia que Dios nos ofreció para ayudar a dar el sí, la ignoramos y la gracia potencial nunca nos llegó.

Para muchos, Stewardship es algo que sale “naturalmente.” Me criaron “para ayudar” sólo en caso de que surja una necesidad. Usted da un “Sí” si se le es posible. También pienso que doy un “Sí” muchas veces porque realmente disfruto las actividades y tareas que se deben hacer y compartiendo en compañerismo con otros en mi parroquia y comunidad.

Para mí, esto es lo que hace que mi Stewardship sea “un servicio de alegría.” No sólo porque alguien te lo agradece, sino porque creo que estos actos de Stewardship son realmente agradables a nuestro Señor.

Dios nos ha dado a cada uno de nosotros talentos y habilidades únicas. Pídele a Dios que te ayude a escoger las oportunidades que tú sabes que posees, la capacidad de realizarlas y también disfrutarlas. Al hacerlo, estarás honrando esas “casi ocasiones de gracia” y creo que encontrarás como yo, que el Stewardship es verdaderamente un “Servicio De Alegria.”

Loux es un miembro de la parroquia de Christ the King en Wichita.

Noche de información el 27 de abril

Para padres, parientes, y amistades de personas con necesidades especiales a realizarse el 27 de abril a las 6:30 de la tarde en el Centro Pastoral San José.

Las oficinas del Ministerio con Personas con Discapacidades y del Ministerio Hispano colaboran para traer las presentaciones siguientes: tutela, sexualidad humana para personas con necesidades especiales, salud mental, terapia de lenguaje y formación en la fe. Los invitamos a todos a venir a informarse y participar del evento.

Tendremos cuidado de niños de dos años en adelante y también para niños especiales. Para cualquier pregunta, por favor llame a la oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

Simposio sobre los 25 años de Stewardship Católico en K.C.

La vida de un discípulo cristiano es una vida de stewardship. ¿Quieres entender más plenamente lo que significa ser un discípulo de Cristo? ¿Qué significa vivir un estilo de vida de stewardship? Este Simposio sobre la Carta Pastoral nos ayudará a responder a esas preguntas y más.

El Arzobispo Emérito James Patrick Keleher, que ayudó en la creación de la Carta Pastoral sobre Stewardship, publicada por primera vez por los Obispos de Estados Unidos en 1992, pronunciará el discurso de apertura.

Fr. Jarrod Lies, párroco de la parroquia de San Francisco de Asís compartirá sus pensamientos sobre stewardship en una parroquia rural, una parroquia urbana y como una conversión personal.

Una discusión guiada será facilitada por Dan Ebener y el panel incluirá el Fr. Jarrod Lies, Michael Murphy, presidente del Consejo Internacional de Administración Católica.

Fecha, viernes 21 de abril; Ubicación: Savior Pastoral Center, Kansas City, Kansas; Rosario, 8:30 a.m.; Misa, 9 a.m., Arzobispo Joseph Naumann concelebrando; Simposio, 10 a.m. concluyendo a las 2 p.m., almuerzo incluido; Cuota de inscripción, $49 (atención parroquias: traigan cuatro invitados y el quinto es gratis; ¿Quién debe asistir?: pastores, religiosos, catequistas, líderes juveniles, todos los consejos y laicos.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Audrey Ronnfeldt, Coordinadora de Administración de la Diócesis Católica de Wichita al 316-269-3900 o This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

En esta Cuaresma tengamos un encuentro personal con Jesús

Por Jake Samour

La Cuaresma es un tiempo ideal para reexaminar donde está mi fe. ¿Qué tan cerca me siento a Dios? Una de las situaciones que más tristeza me da es el ver como muchas personas pasan por su vida sin haber experimentado nunca un encuentro personal con Jesús, el cual es algo necesario para que nuestra fe esté viva. Su religión es más que todo solamente por tradición, algo que les inculcaron desde niños y que Dios afianzó por la fe, pero nunca han experimentado a un Cristo vivo y actuante en sus vidas. Así viven sus vidas, sin experimentar nunca esta parte tan fundamental de ser cristiano.

Es imposible amar a Dios sin haberse encontrado con Él en una forma real y verdadera, y solo lo atribuyo a una gracia especial porque Dios es siempre fiel. Jesús siempre está tocando la puerta de nuestro corazón. Esa puerta del corazón solo puede ser abierta por dentro y solo yo la puedo abrir. Pónganse a pensar que alguien te diga que se enamoró por correspondencia de su mujer sin haberla visto nunca. La fe cristiana consiste más que de en un cúmulo de reglas que hay que seguir o de creencias doctrinales que hay que saber.

Este reto es para todos nosotros, para que nos dejemos tocar nuevamente por Jesús, porque creo que la tibieza en nuestras vidas se deriva de que no hemos tenido ese encuentro. Y es que se puede saber mucho sobre el amor, haber leído muchos libros sobre ello, pero mientras no te hayas realmente enamorado de alguien, no conoces nada del amor.

Por eso no dejo de decirlo a cualquier persona que conozco, que Dios está vivo y que quiere conocerte íntimamente. Recuerdo las palabras del Papa Francisco en su carta de La Alegría del Evangelio, donde él repite las palabras de Benedicto XVI que nos llevan al centro de lo que significa tener fe: “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva.”

Así me pasó a mí, hace ya más de 20 años. Mi novia y yo acabábamos de romper nuestro compromiso y en esos momentos de tanta angustia, sentí al Señor tocar mi corazón y escuché su voz diciéndome: “¿Me puedes amar como amas a tu novia? ¿Estás dispuesto hacer cualquier cosa por mí? ¿A dejar el todo por el todo por mí?”

Esa noche me postré al suelo y le di mi sí al Señor, inmediatamente se me vinieron lágrimas de gozo. Por primera vez experimenté la ternura de Dios Padre y un proceso de conversión comenzó poco a poco en vida. Es que es esto llo que pasa cuando se tiene un encuentro con Jesús: causa una reorientación radical de toda tu vida, un retorno a Dios.

Queridos amigos, esta experiencia es también para ustedes y está al alcance de tus manos. Ábrete al Señor, entrégale toda tu vida, abandónate humildemente en Él, que es la disposición adecuada y una actitud ideal para los que desean que el Señor los toque, los sane, y los salve. Escuchemos lo que al respecto, nos dice el Papa Francisco en la misma carta de La Alegría del Evangelio: “Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso.

No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos.”

Jake Samour es el Director de la Oficina para la Pastoral de Matrimonios y Vida Familiar.

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en Español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

Cursillo de Cristiandad - Escuela de Dirigentes – Wichita: primer y tercer viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinadora: Patricia Benavides, 316- 210-0004.

• Arkansas City: tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11 a.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadores: Isabel Rodriguez y Lauro Lopez, (620) 660-5180 y 316- 559-3776.

• Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7 p.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe. Coordinadores: Norma Urueta y Patty Benavides tlf. (620) 474-5238 y 316-210-0004

Cursillo de Cristiandad - Ultreya – Wichita, último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Escuela de San Patricio. Coordinadores: Efren y Laura Martinez asistidos por Laura Martinez. Arkansas City, tercer domingo del mes 1 p.m. Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadora: Isaber Rodriguez. Hutchinson: cuarto domingo del mes, 1:30 p.m. en el Gimnasio de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinadora: Norma Hurueta (620) 474-5238.

Encuentro Matrimonial – 21-23 de abril 2017 en el Centro de Vida Espiritual. Para más información favor contactar Francisco y Lorenza Ríos 316-925-2796 o Cándido y Silvia Cruz 316-880-4272

Curso Pre-Matrimonial – Paso 3; A Nuestro Alcance. Sábado 18 de Marzo de 8:30 a.m. a 4 p.m. Contacte a su párroco.

Curso Pre-Matrimonial – Paso 4; El Plan de Dios para un Matrimonio lleno de Alegría. Sábado 6 de Mayo de 8:30 a.m. a 4 p.m. Contacte a su párroco.