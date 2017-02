Avance Católico, Viernes, 17 de Febrero 2017

Conociendo la Curia – Oficina de las Escuelas Católicas

La Oficina de las Escuelas Católicas en la Diócesis de Wichita, provee apoyo, guía y liderazgo para los pastores, directores y maestros del mejor sistema Católico de escuelas en los Estados Unidos. El Instituto Fundación Fordham lo llamó “quizás el sistema de escuelas más ‘Católico’ en los Estados Unidos.”

Hay una gran diversidad en las fortalezas de su personal. Ellos trabajan bien como equipo y se lanzan a ayudar el uno al otro a menudo. Se ríen mucho y ven su trabajo como una vocación más que como un trabajo.

El personal de la CSO le encanta su ubicación. Jamie Finkeldei acaba de terminar su doctorado en educación en mayo. Cindy Zimmerman es abuela por primera vez. Dick Dwyer sigue recuperándose de su accidente automovilístico. Tienen más de 45 graduados actualmente en formación como sacerdotes y hermanas.

La Oficina de las Escuelas Católicas ayuda al noveno sistema escolar más grande del estado (10.500 estudiantes, 6.600 familias, y 1.200 empleados) funcionan tranquilamente con un personal muy pequeño. Todos los días ayudan con asuntos legales, burocráticos, de personal y de políticas y quejas. Único en este país.

El CSO maneja la gobernabilidad y el financiamiento de las escuelas secundarias directamente a través de la operación de las Escuelas Secundarias católicas de Wichita. También el personal de la CSO dedica mucho tiempo a la realización de visitas y consultas en los respectivos colegios, y provee desarrollo de personal para administradores, maestros y consejeros escolares. La Oficina de las Escuelas Católicas tiene 103 años de experiencia como personal diocesano!

El mes del amor y la amistad

En el mes de febrero celebramos el Amor y la Amistad. Cuentan que esta festividad nace un 14 de febrero en la Edad Media, cuando esta fecha comenzó a ser asociada con la amistad y el amor en Inglaterra y Francia.

Se cree que ese mismo día, San Valentín fue ejecutado por no renegar de su cristianismo y por haber casado secretamente varias parejas de enamorados luego de la que el emperador Claudio II emitiera un decreto prohibiendo el matrimonio.

Aunque la fiesta de San Valentín cesó de celebrarse por la Iglesia en 1969 por falta de certeza del origen de este santo, la práctica de celebrar el amor y la amistad se ha arraigado en este y otros países del mundo.

Esta costumbre de expresar con detalles amorosos, tarjetas, chocolates, regalos y salidas en pareja, ha dado el fruto de hermosas celebraciones enfocadas a fomentar el valor del amor entre parejas de novios y esposos.

La más importante de estas celebraciones es el Día Mundial del Matrimonio, que se celebra cada segundo domingo de febrero. La idea de celebrar mundialmente el matrimonio es hija de una iniciativa de Encuentro Matrimonial Mundial en Baton Rouge, Luisiana en 1981 que tuvo tanta acogida local que promovió la celebración mundial tan conocida hoy.

Desde entonces esta celebración ha sido abrazada por muchos países del mundo. En muchas diócesis, los Obispos celebran misas diocesanas de aniversario para todas las personas que cumplen 25, 50 o más años de matrimonio. En 1993, el Santo Padre, Beato Juan Pablo II, impartió su Bendición Apostólica sobre el Día Mundial del Matrimonio.

El mes de febrero nos recuerda que los esposos no sólo debemos ser compañeros de vida, amantes y aliados en la paternidad, sino que también debemos ser verdaderos amigos. Un amigo verdadero es incondicional, te ama a pesar de tus flaquezas, busca siempre tu bien, es feliz sólo por estar contigo, comparte sus intimidades, está junto a tí en las buenas y en las malas, no te abandona, mas te levanta cuando estás caído y no te busca por conveniencia, sino porque te quiere y desea tu felicidad.

Un verdadero amigo, está siempre presto a ayudarte, a serte fiel en todo y ante todos, jamás te ofendería verbal, física, emocional o moralmente, y hasta daría la vida por ti.

Interesantemente, las características de la verdadera amistad son las mismas que manifiestan el amor verdadero.

Como bien dice la Escritura, no hay mayor amor que el de aquel que da la vida por sus amigos. Entonces pues, tu cónyuge debe siempre ser tu mejor amigo.

Aprovechemos pues esta invitación que nos da la historia para celebrar el amor y compromiso de entrega total que une a millones de parejas.

Recordemos que el amor que profesamos por la pareja es un regalo que viene de Dios. Mantengámoslo integro, vivo y fuerte teniendo a Cristo como su centro y roca. Los invitamos a todos a vivir profundamente estas festividades, y a valorar y fomentar el amor conyugal no sólo cada febrero, sino todos los días.

Nueva Misa en Español en Santa Ana 5 de Marzo

La populación hispana está creciendo continuamente en Santa Ana el Padre David Marstall nos dice: “nuestra misa de las 12:30 p.m. está más que llena.”

Alrededor de Wichita ya hay varias Misas en español pero hay muchos hispanos en la ciudad que no pueden asistir a ninguna por causa de trabajo, mas específicamente aquellos que trabajan en restaurantes.

Es por eso que el Padre David quiere tener una misa disponible para ellos. Será un pequeño experimento. Una nueva Misa en Español que se celebrará los domingos a las 6 p.m. comenzando el primer domingo de Cuaresma, 5 de marzo y continuando hasta el 16 de abril.

Una vez que se acerque la pascua, se decidirá si se va a dejar ese horario permanente.

Caridades Católicas continúa sirviendo y abogando por las familias inmigrantes

Los Servicios de inmigración continúan trabajando para mantener a las familias unidas con un espíritu de paz y bienvenida.

Una forma integral de esta filosofía es capacitando a los inmigrantes, compartiendo con ellos el conocimiento de los procesos de las leyes de inmigración y encontrando juntos soluciones a los problemas que se les presentan. Esto no solamente enriquece la calidad de vida del cliente, sino también la de toda la comunidad.

Los servicios de inmigración continúan ayudando a los hijos de Dios, que como inmigrantes son personas vulnerables y deben ser tratadas con dignidad humana como lo hemos hecho por 75 años. Como parte de la familia humana, tenemos la responsabilidad de ayudarnos los unos a los otros durante los tiempos más difíciles. Al hacer esto, vivimos nuestra fe cristiana como Jesús nos ha retado a hacerlo.

Las Caridades Católicas continuarán aliviando la pobreza y desarrollando familias unidas y fuertes al proveer servicios para los pobres y las personas marginalizadas de diferentes religiones a través de la compasión y el cuidado.

Caridades Católicas Servicios de Inmigración. Los miércoles vemos a clientes sin cita y que vienen por primera vez. Las horas son: 8 a.m. a 11 a.m. y 1 p.m. a 4 p.m.

Para más información llame al 316-264-0282.

Intenciones del Santo Padre para febrero

La intención universal del apostolado de la oración del Santo Padre para el mes de febrero es: “por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades.”

Muchos asisten al Congreso Catequético

El Sábado 4 de Febrero se realizó el 1er Congreso Catequético de la Oficina de Formación de la Fe, 144 personas participaron de las presentación dada por el Sr. Jared Dees de los cuales 39 fueron Hispanos de las parroquias de Santa Ana, Sta. Margarita María, San Patricio y Catedral.

El evento llamo a muchos catequistas a meditar acerca del llamado interior de cada uno y a reconocer nuestra relación personal con Cristo.

El Sr. Dees trabajó muy bien varias herramientas que los catequistas y líderes de diferentes ministerios de jóvenes pueden implementar en sus grupos, pero sobretodo hizo mucho hincapié en hacer de la oración un hábito, reflexionar en la rutina actual de oración de cada uno, cómo comenzar una nueva rutina, los obstáculos que se presentan y cómo enfrentarlos.

Fue un día muy fructífero para todos los que asistieron gracias al esfuerzo y dedicación de la Oficina de Formación en la Fe de la Diócesis de Wichita.

OLPH presenta retiro vocacional para las jóvenes

El domingo 29 de enero se llevó a cabo un Retiro Vocacional para las jóvenes de la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, dirigido por las hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana del Paso, Texas.

Además de esto, Sor Cristina y Sor Lydia vinieron a Wichita a impartir formación para Catequistas y formación en la fe cristiana a los parroquianos de OLPH, y dirigieron un retiro para jóvenes.

El Retiro vocacional para las jóvenes fue atendido por 11 estudiantes. Los temas que trataron ese día fueron: ¿Qué es vocación?; Dios nos llama porque nos ama; Bautizo: somos llamados al discipulado; opciones de vida y la necesidad de responder al llamado de Dios.

El Retiro finalizó con una Hora Santa y Eucaristía. Sor Cristina nos comentó: “Dios sigue llamando a jóvenes a la vida sacerdotal y religiosa para construir el Reino de Dios.”

Una de las asistentes Laura Rangel de OLPH ingresó al aspirantado, para el cual hubo una ceremonia muy especial, eso significa que es su primer paso antes de entrar al Convento, el próximo mes de Agosto tomaría la decisión final de entrar a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana.

El Tiempo es un regalo que nos damos los unos a los otros

Por Pat Burns

La semana pasada fui a almorzar con mi sobrino, Ivan. Él iba a cumplir nueve años y ciertamente era motivo de celebración. Celebramos con hamburguesas y papas fritas. Incluso le ofrecí comprarle un helado para postre porque yo soy el tío más divertivo.

Su reacción me sorprendió. “Tu realmente no tienes que hacer esto tío,” dijo. Le aseguré que estaba bien y que realmente quería hacer esto por él. Completamos nuestro almuerzo con una porción grande de helado con pedazos de Butterfinger.

Pienso que han habido momentos en mi vida en los que yo también le he respondido a Dios de una manera similar. Él me ha dado tantos regalos y tantas bendiciones. Se me viene a la mente, el verdadero don de Su hijo, dado libremente y sin vacilación, como un regalo que me fue dado y que no fue garantizado, ni ganado de ninguna manera.

Mi esposa, mi familia, mis amigos y mi familia parroquial también me vienen a la mente rápidamente como regalos que he recibido sin mérito propio.

Pienso que es una de las verdaderas bendiciones de un regalo dado libremente, es aquel dado por sólo el amor por mí. Cuando estamos contando nuestras bendiciones en gratitud, nuestra reacción a Dios es una de “De verdad que usted realmente no necesita hacer eso,” o ¿Qué fue lo hice para merecerlo?

Esta reacción nos puede llegar en el sentido de que nunca podremos pagar estos regalos, pero aquí están. Creo que ésta es una de las bendiciones de Stewardship como forma de vida. Llegamos a experimentar, en una pequeña forma, la alegría de dar libremente un regalo. Ya sea servir una cena en el Lord’s Diner o rezar por alguien que ha fallecido como parte del Ministerio de Tobit.

El Stewardship es esa respuesta agradecida en donde damos y sin embargo somos los que recibimos. Se siente bien servir, dar, ser generoso. Nuestra renovación anual de Stewardship es un tiempo para celebrar nuestros regalos como parroquia y reafirmar a Dios por todos los regalos que Él nos ha dado.

Así como una madre o un padre (o en mi caso un tío) da gratuitamente a un niño, nuestro Padre Celestial nos da libremente. Estos regalos contínuamente llegan a nosotros todos los días de muchas maneras.

Reconocer que Dios nos ha regalado muchos dones y que Él nos da generosamente hace que el regalo sea aún más apreciado como también llena al que da con mucha alegría.

La actitud de gratitud que mi sobrino Ivan me mostró en el almuerzo me hizo sentir muy orgulloso. El helado era dulce y los pedazos de Butterfinger eran un bono añadido. El verdadero don era el regalo de ese momento juntos y la apreciación de que somos amados. ¡Eso fue la parte más dulce!

Burns es director de Stewardship y Finanzas de San Francis of Assisi.

II Congreso Hispano de Hombres de Evangelización y Renovación en el Espíritu Santo el 25-26 de Feb.

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro anuncia su II Congreso Hispano de Hombres de Evangelización y Renovación en el Espíritu Santo. El 25 y 26 de febrero todos los hombres que deseen un encuentro personal con Jesús están invitados a participar. “Yo nunca te dejaré, jamás te abandonaré.” Deuteronomio 31,8. El evento tendrá lugar en el Campo Hiawatha. Conferencistas invitados: Ramón Ochoa, Saulo J. Cruz, el Padre Luis Salas, el Padre Ricardo Campos, Ricardo Luzondo y el Padre José Machado. El Congreso termina con misa de clausura.

Donación: $25. Para más información o compra de boletos favor llamar al 316-838-8373 de 9 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes. ¡Los esperamos!

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en Español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

Escuela de Dirigentes – Wichita: primer y tercer viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinadora: Patricia Benavides, tlf. 316-210-0004.

• Arkansas City: tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11 a.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadores: Isabel Rodriguez y Lauro Lopez, tlf. 620-660-5180 y 316-559-3776.

• Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7 p.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe. Coordinadores: Norma Urueta y Patty Benavides tlf. 620-474-5238 y 316-210-0004

Cursillo de Cristiandad – Escuela de Dirigentes – Wichita, último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Escuela de San Patricio. Coordinadores: Efren y Laura Martinez asistidos por Laura Martinez. Arkansas City, tercer domingo del mes 1 p.m. Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadora: Isaber Rodriguez. Hutchinson: cuarto domingo del mes, 1:30 p.m. en el Gimnasio de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinadora: Norma Hurueta (620)474-5238.

Encuentro Matrimonial – 21-23 de abril 2017 en el Centro de Vida Espiritual. Para más información favor contactar Francisco y Lorenza Ríos 316-925-2796 o Cándido y Silvia Cruz 316-880-4272

Curso Pre-Matrimonial – Paso 3; A Nuestro Alcance. Sábado 18 de Marzo de 8:30 a.m. a 4 p.m. Contacte a su párroco.

Curso Pre-Matrimonial – Paso 4; El Plan de Dios para un Matrimonio lleno de Alegría. Sábado 6 de Mayo de 8:30 a.m. a 4 p.m. Contacte a su párroco.