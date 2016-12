Avance Católico, Viernes, 16 de Diciembre 2016

Desfile de Nuestra Señora de Guadalupe 4 de Diciembre

Cientos de personas asistieron al desfile anual #14 del Festival de Nuestra Señora de Guadalupe de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro el 4 de diciembre.

El desfile que comenzó en Topeka y Central a la 1:45 p.m. y terminó en la parroquia OLPH con una gran celebración y donde un jurado esperaba a los carros alegóricos para votar por la mejor creación.

Las Festividades continuaron con Novenas, Rosarios, Misas, venta de comidas, competencia de Matachines y de canto en honor a la Virgen.

El día 12 de diciembre, en la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe se celebró una Misa a las 12 a.m. y otra a las 6:30 p.m. y se finalizó la novena.

Los Matachines danzaron hasta el 13 de Diciembre.

Los Servicios a Inmigrantes continúan durante la transición presidencial

WICHITA – Los Servicios de Inmigración de Caridades Católicas permanecen fielmente dedicados a servir a la comunidad inmigrante. Si bien se espera que la nueva administración realice cambios significativos en las políticas y sistemas de inmigración actuales, en este momento no hay respuestas a los cambios que ocurrirán. Además, las políticas actuales de inmigración permanecerán en vigor hasta el 19 de Enero de 2017.

Para las personas que están consideradas para la Acción Diferida (DACA), Caridades Católicas les recomienda llamar para una consulta individual y personal. Mediante la consulta individual, el personal de Caridades Católicas puede proporcionar una proyección de las opciones de inmigración. Caridades Católicas continua cumpliendo su Ministerio de dar la bienvenida al extranjero, proporcionando consulta individual para que los solicitantes y sus familias puedan tomar las mejores decisiones con respecto a su estatus migratorio.

Horario de Operaciones de los Servicios de Inmigración:

Lo mejor es llamar a la oficina para obtener información y hacer una cita. Para programar una cita, llame al (316) 264-0282. El día que no se necesita cita es el Miércoles. Las consultas tienen un costo de $45.

Lunes, Martes, Jueves, y Viernes sólo con previa cita.

La oficina cierra de 11 a.m. a 1 p.m.

Intenciones del Santo Padre para el mes de diciembre

Niños soldados: Para que en ninguna parte del mundo existan niños soldados.

Pueblos de Europa: Para que los pueblos de Europa redescubran la belleza, la bondad y la verdad del Evangelio que dan alegría y esperanza a la vida.

El papa Francisco obtiene alta aprobación

ST. LEO, Florida (CNS) -- Los resultados de una nueva encuesta muestran que la aprobación del papa Francisco bajó un poco entre adultos estadounidenses en general pero aumentó entre adultos católicos un poco más del nivel de hace un año.

La popularidad del papa bajó del 65.5 por ciento en septiembre al 62.6 en noviembre.

Nuestro viaje hacia dios

Más de 160 jóvenes en preparación para la Confirmación participaron del retiro “Our Journey to God” patrocinado por el Equipo de Apoyo Juvenil de la Oficina del Ministerio Hispano y la Oficina de Formación de la Fe.

El propósito del retiro fue mostrarles a los jóvenes de como ellos son parte de ese viaje hacia Dios. Primero, hay que reconocer que estamos en un viaje, segundo, que Dios nos ha dejado mapas y señales para poder conseguir el camino, que habrán obstáculos y Dios nos ha mostrado como superarlos y por último que necesitamos comprometernos a continuar en nuestro viaje a Dios sin temor de nada.

Cuando se les preguntó a los jóvenes sobre lo que más les gustó sobre el retiro, nos dieron muchas respuestas positivas. He aquí algunas de sus respuestas: “Conocí nuevas personas y aprendí mucho hoy,” “aprendiendo acerca de Dios,” “la Pizza,” “la batalla de Rap,” “los juegos,” “los presentadores,” “aprendiendo sobre el mapa de la vida,” etc.

Todo esto fue posible gracias a la planeación del Equipo de Apoyo Juvenil del Ministerio Hispano, la Oficina de Formación de Fe, algunos miembros del Equipo de Apoyo del Instituto, catequistas y especialmente a los presentadores: Andy Churray, Chris Edmonds, Juan Pablo Pérez y José Sosa.

Otro cierre de sesión para El Instituto de Formación

El día 19 de noviembre se realizó la clausura de sesión del Instituto de Formación Pastoral en el gimnasio de San Patricio. El evento comenzó con la Celebración de la Liturgia de la Palabra, seguido por la entrega de los Certificados y Diplomas y convivio con el Coro y músicos de OLPH.

En esta sesión se registraron 92 alumnos. Todos los estudiantes recibieron certificados y/o diplomas por los cursos terminados. Diplomados de la Biblia: Manuela Diana Puchi, Maricela Flores, Irma Elena Gastelum e Inés Herrera. Diplomados de la Fe Católica: María de la Luz Quezada, Rubén Cepeda, Jaqueline Rivera y Paz Bañuelos. Maestría: Eduardo García de la Parroquia OLPH. Esto fue un gran logro para el Instituto de Formación Pastoral y especialmente para estos alumnos. Se les agradece a los maestros voluntarios, a las hermanas Guadalupanas del Espíritu Santo y al Equipo de Apoyo por todo sus esfuerzos en hacer de esta sesión un gran éxito.

La Familia y la Navidad

Difícilmente hay una cultura que valore más la institución de la familia que nuestra cultura Hispana. Y de todas las épocas del año, es justamente la Navidad donde la necesidad de compartir y disfrutar en familia es más prevalente.

Tradicionalmente, los hispanos conducimos o hasta volamos miles de millas para pasar este tiempo festivo con los nuestros. Desde las típicas posadas en México y Colombia hasta las parrandas puertorriqueñas, los hispanos no perdemos oportunidad de juntarnos para disfrutar de nuestras tradiciones navideñas en familia.

Pero lo más importante de esta hermosa época de Pascuas es comprender, meditar y vivir en profundidad la verdadera razón de nuestra celebración. No olvidemos pues que lo que celebramos es la encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre, el regalo del Padre eterno para traernos la salvación.

Por ello, no nos dejemos atrapar en la trampa del consumismo, que ha convertido este tiempo de esperanza y bendición en uno de supremo estrés; en el cual enfocamos nuestro tiempo y recursos en buscar cosas costosas para regalar, sumergiéndonos en un mar de deudas que luego es difícil de enfrentar, como si el amor tuviera valor material.

Entendamos que el verdadero regalo que celebramos es la redención que vino de Aquel que se encarnó y habitó entre nosotros y nos dio vida para compartirla con los nuestros.

Celebremos en grande la llegada del Redentor en familia, embriaguémonos no con alcohol, sino con la unción del Espíritu Santo y compartamos los más valiosos regalos de nuestro amor y unión familiar.

Meditemos que Dios escogió en su sabiduría nacer en el seno de una familia, para exaltar el valor incalculable del lazo familiar. Vivamos pues esta Navidad en profundidad haciendo de la nuestra, una sagrada familia.

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en Español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

• Sábado 24 de Diciembre, 5 p.m. Santa Margarita María, Parish Life Center.

• Miércoles 28 de Diciembre, 8 p.m. Parroquia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, Centro Parroquial.

Escuela de Dirigentes – Wichita: primer y tercer viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinadora: Patricia Benavides, tlf. 316- 210-0004.

• Arkansas City: tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11 a.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadores: Isabel Rodriguez y Lauro Lopez, tlf. 620- 660-5180 y 316- 559-3776.

• Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7 p.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe. Coordinadores: Norma Urueta y Patty Benavides tlf. 620- 474-5238 y 316-210-0004

Ultreya – Wichita, último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Escuela de San Patricio. Coordinadores: Efren y Laura Martinez asistidos por Laura Martinez. Arkansas City, tercer domingo del mes 1 p.m. Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadora: Isaber Rodriguez. Hutchinson: cuarto domingo del mes, 1:30 p.m. en el Gimnasio de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinadora: Norma Hurueta 620-474-5238.

Instituto de Formacion Pastoral – Las clases de Formación de Fe para el próximo trimestre del Instituto comenzarán el 10 de Enero de 2017. Para inscribirse o Encuentro Matrimonial – 21-23 de abril 2017 en el Centro de Vida Espiritual. Para más información favor contactar Francisco y Lorenza Ríos 316-925-2796 o Cándido y Silvia Cruz 316-880-4272

Domingo de Compromiso

Por Padre Ken Van Haverbeke

En la Renovación Anual de Stewardship que se ha dado en los dos últimos meses, hemos estado hablando mucho sobre sustantivos y verbos. Cómo el Stewardship es a la vez: un sustantivo y un verbo, un modo de vida y un discipulado en acción. En todo este enfoque en el lenguaje, ¿Cómo te habla el Señor? ¿Qué lenguaje utiliza? La respuesta sería, nuestro Señor usa el mismo lenguaje que los humanos.

El propósito del lenguaje, ya sea el lenguaje de señas, el lenguaje verbal como el latín, inglés o español; ya sea cantado, hablado, o escrito; incluso el lenguaje corporal; el propósito del lenguaje es influir en los pensamientos, sentimientos y/o deseos de otros. Así es como nos comunicamos los humanos. Así es como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y como también los ángeles y los santos se comunican con nosotros. Ellos influyen nuestros pensamientos, sentimientos y/o deseos.

Al reconocer y recibir con gratitud nuestros dones, queremos entonces compartirlos en el amor de Dios y al prójimo. Al hacerlo, todos queremos compartirlos en la manera que Dios nos pide. En el Domingo de Compromiso estamos respondiendo a lo que nuestro Señor pide. Es una continuación de las promesas que hicimos en el Bautismo y las promesas que Nuestro Señor nos hizo en el Bautismo.

A continuación te damos unas sugerencias prácticas al hacer este compromiso de la Forma de Vida de Stewardship en acción:

Primero, pregúntale al Señor cómo deberías dedicar tu tiempo y tu talento. Nuestro Señor no te va a pedir que hagas algo, y no darte la oportunidad de hacerlo, o darte el tiempo/talento particular. Por lo tanto, si deseas hacer algo en particular, pero no tiene la oportunidad o el tiempo/talento, probablemente no viene del Señor. Ora y pregunta en específico: “Señor, ¿Qué quieres que haga este año? Luego escucha.

Al escuchar, quiero decir, estar atento a tus pensamientos, sentimientos y deseos, más prominentes. Tal vez toma la hoja de tiempo y talento de la parroquia y lee lentamente los diferentes ministerios. Cuando te imagines a ti mismo en un ministerio en particular, ¿cómo te sientes, piensas o de que deseos estás consciente? Esta es la forma en que nuestro Señor habla.

Segundo, pregunta a otros donde te ven sirviendo mejor. Algunas veces nuestras mejores ideas son las peores para nosotros. Otros ven en nosotros lo que Dios ve, y lo que a veces no vemos en nosotros mismos. Permita que otros los desafíen. ¿Has pensado alguna vez en enseñar a los jóvenes acerca de Jesús? ¿Por qué no? ¿Amas a Jesús? ¿Puedes estudiar y luego compartir lo que aprendistes tanto del catecismo como de tu propia vida? ¿Puede usted ver en su imaginación cómo ese niño de tercer grado podría hoy en día haber cambiado debido a que usted le enseñó a rezar el Rosario y los misterios?

Nuestro Señor habla un lenguaje de amor, usando tanto sustantivos como verbos. Su lenguaje se encarna a través de sus administradores (sustantivo) que están administrando (verbo) sus dones. ¡En este Domingo de Compromiso administra tus dones! Al hacerlo, ¡estarás glorificando al Señor con toda tu vida!