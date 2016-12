Avance Católico, Viernes, 21 de Octubre 2016

Catequesis para alumnos con necesidades especiales

El Grupo de Apoyo Hispano para Personas con Necesidades Especiales está entusiasmado acerca de las clases nuevas que comenzaron este otoño para los estudiantes con necesidades especiales. Este grupo apoya a la Oficina del Ministerio para personas con necesidades especiales y la Oficina del Ministerio Hispano y en cooperación con las oficinas, apoyan a catequistas que enseñan a los estudiantes con necesidades especiales. Estos Ministerios proporcionan capacitación y materiales para catequistas que puedan cubrir las necesidades de sus estudiantes.

Los catequistas que comenzaron a impartir estas clases son: Nora Venzor y Melissa Olguin en San Patricio, Wichita. Ana Vaquera, Verónica y Anselmo Alonso en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Wichita. Edith Hernández e Irma Gastelum de Santa Margarita María, Wichita, también están entrenadas para comenzar una clase en su parroquia.

Leticia Figueroa, catequista en la Catedral de la Inmaculada Concepción, ha sido instructora de la clase para estudiantes con necesidades especiales por 23 años. Padres, alumnos y los nuevos catequistas agradecemos inmensamente a Leticia por la enseñanza que ha brindado a estos estudiantes con necesidades especiales durante tantos años.

Leticia gentilmente ha compartido su experiencia de enseñanza con los catequistas durante las sesiones de entrenamiento.

Los estudiantes en estas clases pueden tener necesidades especiales de aprendizaje, discapacidad física o intelectual como autismo, síndrome de Down, audición o visión, etc.

Estos estudiantes se beneficiarán del currículo de Loyola Press “En Busca de Dios” el cual es una adaptación especializada que los catequistas utilizarán en sus aulas. El plan de estudios es muy práctico e interactivo. Los catequistas están emocionados de enseñar acerca de Jesús de una manera que llegue a sus estudiantes.

Si usted tiene un niño(a) con necesidades especiales y quisiera información acerca de inscribir a su hijo(a) en una de estas clases, por favor póngase en contacto con: Myra Jacobs, Ministerio para personas con Necesidades Especiales al 316-269-3900, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

La Oficina de Formación en la Fe

El rol de la Oficina de Formación en la Fe es establecer corazones en fuego a través de encuentros transformadores con Jesucristo.

Esto lo logra mediante la colaboración con las parroquias y sus líderes para evangelizar, educar y capacitar a los jóvenes para un discipulado que permanezca toda la vida.

El personal de la Oficina de Formación en la Fe posee una gran pasión para ayudar a los jóvenes a encontrarse con el amor de Jesucristo y siempre están buscando oportunidades de colaborar con otras oficinas para cumplir la misión evangelizadora de la Iglesia.

Formación en la Fe atiende a niños, jóvenes y adultos jóvenes y sus líderes adultos (catequistas, líderes del ministerio de catequesis y de jóvenes), proporcionando programas, retiros, eventos, así como la formación.

Son quizás mejor conocidos por Totus Tuus, pero también tienen otras innumerables maneras para que los jóvenes puedan encontrar a Cristo y convertirse en discípulos misioneros.

Ellos también proporcionan orientación en la elección de materiales para la catequesis y la pastoral juvenil. Una de las cosas favoritas de este equipo es visitar parroquias y proporcionar capacitación y formación de líderes adultos.

La Oficina de Formación en la Fe tiene más de 50 años de experiencia como personal diocesano!

Administrando nuestros dones: La diferencia es en el cómo lo hacemos

Por el Padre Van Haverbeke

Cuando uno lee las dos frases siguientes, ¿Cuál suena más fuerte y cuál evoca más emoción? 1. El Sr. Obispo Kemme detuvo su vehículo delante del Lord’s Diner. O 2. El Sr. Obispo Kemme hizo que las llantas de su vehículo sonaran con la frenada que realizó frente al Lord’s Diner.

Obviamente, la segunda frase crea una emoción diferente cuando la leemos. Nos da un sentido de acción y urgencia. Pero las dos frases esencialmente cuentan la misma historia, es decir, el Sr. Obispo Kemme detiene su vehículo delante del Lord’s Diner.

La diferencia es entre un verbo débil y verbos fuertes. La diferencia es “cómo” el Obispo se detuvo. La primera frase el Sr. Obispo Kemme “detuvo” su coche. No es gran cosa.

Pero, cuando describimos como “¡…chillaron sus llantas del frenazo que realizó!” ¡Eso crea una gran diferencia! Hace que te preguntes que es lo que estaba pasando que el obispo tuvo que parar tan repentinamente.

Los verbos son palabras que se usan para describir una acción. Este año nuestro lema de Stewardship toma la palabra “administrar” tomándola como verbo, es decir, una acción.

Cuando nosotros “administramos” nuestros dones, los utilizamos y los guiamos. El cómo lo hacemos, marca la diferencia entre un verbo débil y un verbo fuerte.

Matilde terminaba de hablar por teléfono con la secretaria de la parroquia que le preguntó que colaborara con un postre para la cena de un funeral. Ella es una gran repostera y ha proporcionado postres anteriormente, pero en este momento esta muy ocupada en el trabajo. Su respuesta interior marcará la diferencia entre crear un verbo débil y un verbo fuerte del Stewardship.

Dos respuestas: 1. Está bien, supongo que puedo hacer eso, aunque realmente no tengo tiempo, y ¿por qué no llaman a otras mujeres?. ¿Cómo es que las mismas personas siempre están haciendo todo el trabajo en la parroquia?! 2. ¡Caramba!, otra cosa más para mi lista de cosas por hacer.

Realmente no tengo el tiempo, pero que gran oportunidad para mí para compartir mi regalo. Para esta familia, esta muerte es un evento que sucede una vez en la vida. A pesar de que estoy ocupada, doy gracias porque puedo ayudarles con mi pequeño gesto”.

Todos tenemos dones y los compartimos de una manera u otra. La forma en que elegimos como compartir estos dones los unos a otros, es la diferencia entre glorificar al Señor y seguir al Señor porque es lo que tengo que hacer para recibir lo que queremos de él. ¡Como administro mis dones marca la diferencia más grande del mundo!

“Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlo llenos de admiración. Marcos 9:15 Respondió Jesús: “Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas.” - Juan 6:26

Octubre es el mes del Santo Rosario: Coloca tu vida en armonía con la de Dios

Por Jake Samour

En este mes del Santo Rosario, sería bueno comenzar de nuevo la devoción del Rosario para que sea nuestra oración favorita, como fue para San Juan Pablo II. Fue tanta la convicción de las bendiciones que recibiría si rezaba el Rosario, que dedicó toda su vida a la Virgen.

Lo vemos por el lema de su escudo Totus Tuus (Todo Tuyo), donde se consagró a María, se acogió a su intercesión maternal, y le pidió que cuidase, con su amorosa presencia, la trayectoria de su pontificado que tuvo un signo profundamente mariano.

Según San Juan Pablo II, la persona que reza el Rosario, no sólo recorre las etapas de la vida de Cristo y se le conoce mejor, sino que al mismo tiempo nos damos cuenta que nos conocemos mejor a nosotros mismos. Ésta es la gran aserción del Papa que tantas veces hizo objeto de su magisterio.

El Santo Padre refiriéndose una y otra vez a lo que el Vaticano II enfiló, que realmente sólo podemos saber quiénes somos por medio de conocer a Jesucristo. (GS 22) Es por eso que el Rosario nos ayuda a abrirnos a esta luz divina de la verdad del ser humano. Al seguir el camino de Cristo acompañados por su Santa Madre, aprendemos sobre nuestro origen (de dónde venimos), nuestra historia (quienes somos) y nuestro fin (para donde vamos).

Esto es confirmado al echarle una mirada a los misterios del Rosario: Empezando por los misterios gozosos, particularmente el nacimiento de Jesús, aprendemos sobre el carácter sagrado de la vida, y observando la casa de Nazaret podemos percatar la verdad originaria de la familia según el plan de Dios.

Al meditar los misterios luminosos, podemos escuchar al Maestro en los misterios de su vida pública, encontramos en ellos la luz para entrar en el Reino de Dios. Siguiendo sus pasos hacia el Calvario, al reflexionar los misterios dolorosos, comprendemos el sentido del sufrimiento que redime. Finalmente, contemplando a Cristo y a su Madre en la gloria en los misterios gloriosos, vemos la meta a la que cada uno de nosotros está llamado, si nos dejamos sanar y transfigurar por el Espíritu Santo. Se puede decir que cada misterio del Rosario, bien meditado, ilumina el misterio en cada uno de nosotros.

Rezar el Rosario te ayuda a tener hoy, “los mismos sentimientos que Cristo” (Flp 2, 5), pues así como cuando tienes un amigo con el que sales seguido, luego te pareces a él en gustos, maneras de hablar y actuar, etc. Así el Rosario te familiariza con los sentimientos de Cristo a fuerza de hacerte reflexionar en ellos una y otra vez, y te ayuda a parecerte cada vez más a Él. Decía san Luis María de Montfort que la devoción más perfecta es la que nos acerca más a Jesucristo, y como María es, entre todas las criaturas, la más cercana a Jesucristo, al tenerle devoción a Ella y rezar el Rosario nos acercamos más a Él.

Además, resulta que en este encuentro con Jesús y María al rezar el Rosario ponemos al relieve todos nuestros problemas y afanes, fatigas y proyectos que marcan nuestra vida. Meditar el Rosario significa poner nuestros afanes en los corazones misericordiosos de Cristo y la Virgen María. Ciertamente, como San Juan Pablo II mantuvo, que el Rosario “marca el ritmo de la vida humana, para armonizarla con el ritmo de la vida divina, en gozosa comunión con la Santísima Trinidad, destino y anhelo de nuestra existencia.” (Carta Apostólica sobre el Santo Rosario, no. 25)

Una oración tan fácil, y al mismo tiempo con tanta riqueza, merece de veras ser recuperada por todos. Hagámosla sobre todo en este mes de Octubre dedicado al Rosario. En un mundo con tantas situaciones inciertas del futuro sobre la vida, el matrimonio y la familia, nos haría bien tomar el Rosario y comenzar a rezarlo diariamente. El Santo Rosario es una oración que se presta especialmente para reunir a la familia, para apreciarnos como hermanos en el Señor. Rezándolo en familia recupera también la capacidad de volverse a mirar a los ojos para comunicarse, unirse, perdonarse recíprocamente y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu de Dios. En fin la familia que reza unida, permanece unida. Y rezando el Rosario es una manera muy sencilla, eficaz y pura de permanecer unidos.

Jake Samour es el director de la Oficina para la Pastoral de Matrimonios y Vida Familiar

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en Español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919

• El 3er lunes de cada mes en el Centro Pastoral Hispano de 3 a 4 p.m.

Escuela de Dirigentes – primer y tercer viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Persona de contacto José Jacobo tel. (316) 554-7846

Ultreya – Wichita, último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Escuela de San Patricio. Coordinadores: Efren y Laura Martinez asistidos por Laura Martinez. Arkansas City, tercer domingo del mes 1 p.m. Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadora: Isaber Rodriguez. Hutchinson: cuarto domingo del mes, 1:30 p.m. en el Gimnasio de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinadora: Norma Hurueta (620)474-5238.

Retiro Juvenil – 12 de noviembre en Catedral. Para más información favor contactar a la Oficina del Ministerio Hispano al (316) 269-3919.

Curso María − 11-13 de noviembre 2016. Para más información favor contactar a la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 316-838-8373

Encuentro Matrimonial – 21-23 de abril 2017 en el Centro Espiritual. Para más información favor contactar Francisco y Lorenza Ríos 316-925-2796 o Cándido y Silvia Cruz 316-880-4272

Intenciones del Santo Padre para este mes

Universal: Para que los periodistas, en el ejercicio de su profesión, estén siempre motivados por el respeto a la verdad y un fuerte sentido ético.

Por la Evangelización: Jornada Mundial de las Misiones. Para que la Jornada Mundial de las Misiones renueve en todas las comunidades cristianas la alegría y la responsabilidad de anunciar el Evangelio.

Pena de muerte ‘no satisface justicia’, dicen obispos católicos

AUSTIN, Texas (CNS) -- Los obispos católicos de Texas pidieron el fin de la pena de muerte, o pena capital, el 10 de octubre, denunciando sus efectos no solamente para las víctimas pero para otros que se ven afectados, incluso la sociedad.

“La pena capital destruye la capacidad de misericordia y amor de nuestros corazones”, dijeron los obispos en un comunicado emitido por la Conferencia Católica de Texas en Austin. “La pena capital no solamente no equivale al bien común, en realidad le hace mucho daño”.

El comunicado, emitido durante el Día Mundial Contra la Pena de Muerte, se dio en un momento en que apoyo para la pena capital entre los estadounidenses, incluyendo los tejanos, está disminuyendo.

Los resultados de una encuesta emitidos el 29 de septiembre por el centro de investigación Pew Research Center mostraron que el apoyo de los estadounidenses a la pena capital está en el nivel más bajo que ha estado en más de cuatro décadas. Estos dicen que solamente el 49 por ciento de los estadounidenses actualmente favorece la pena capital para personas convictas de asesinato. Eso es un descenso del 56 por ciento que en marzo del 2015 dijo que la apoyaba.