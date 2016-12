Avance Católico, Viernes, 19 de Septiembre 2016

Cardenal elogia a la Madre Teresa por su defensa a los no nacidos en el día de su Fiesta

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — El amor por aquellos que la sociedad considera “inútiles” o hasta un estorbo llevó a santa Teresa de Calculta a ser una valiente defensora de los que están por nacer, dijo el cardenal Pietro Parolin.

Igual que los profetas y santos que le precedieron, Madre Teresa no se “arrodillaba ante nadie excepto el todopoderoso” y no se inclinaba ante “las modas o ídolos del momento,” dijo el cardenal Parolin, secretario de estado del Vaticano.

En el aniversario 19 de la muerte de Madre Teresa, en su fiesta el 5 de septiembre, el cardenal presidió una Misa en la Plaza de San Pedro para agradecer la canonización de la fundadora de las Misioneras de la Caridad.

Con cientos de miembros de las Misioneras de la Caridad reunidas en la escalinata de la Basílica de San Pedro y miles de peregrinos en la plaza, el cardenal Parolin sostuvo a Madre Teresa como un brillante espejo del amor de Dios y un maravilloso ejemplo del servicio al prójimo.”

Su ejemplo, dijo el cardenal, es un llamado a todos los cristianos “a convertirnos de ser tibios y mediocres a permitirnos ser prendidos por el fuego del amor de Cristo.”

Aunque Madre Teresa se hizo famosa por cuidar de los más pobres entre los pobres materialmente, ella dijo que sabía que la peor forma de pobreza es no ser amado ni deseado.

“Eso la llevó a identificar como ‘los más pobres entre los pobres’ a los niños que todavía no habían nacido y cuya existencia estaba amenazada,” dijo el cardenal Parolin. “Un bebé no tiene nada suyo propio; toda su esperanza y necesidad está en las manos de otro.”

Los que están por nacer, él dijo, “piden ser bienvenidos y protegidos de modo que puedan convertirse en lo que ya son: uno de nosotros.”

Todo comienza realmente en la Misa y de la Misa somos enviados…

El Padre Ken Van Haverbeke, Director de la Oficina de Stewardship, dijo que los fieles de la Diócesis renuevan su compromiso de practicar la forma de vida Stewardship en el otoño, muy parecido a cuando se renuevan las promesas bautismales en Semana Santa.

“La renovación de Stewardship este otoño es tomar la palabra “stewardship” y crear del sustantivo un verbo, creando una acción,” dijo él.

“La palabra ‘stewarding’ le pide a la gente reconocer y recibir sus dones y luego administrarlos, compartiéndolos y guiándolos hacia otros, y también en sus propias vidas como Dios quiere que sea.”

La Misa es la escuela del Stewardship, dijo el Padre Van Haverbeke.

“Todo comienza realmente en la Misa y de la Misa somos enviados. El regalo más grande que se nos ha dado para compartir es el regalo de la Eucaristía,” dijo él.

“Así que nuestro póster muestra la Eucaristía siendo distribuida. Eso es un regalo que debemos estar recibiendo y luego compartir a lo largo del día, durante toda la semana, en el hogar, la escuela y en el trabajo”. Las palabras finales de una Misa son también parte del póster, dijo el Padre Van Haverbeke, para recordarnos de glorificar al Señor en nuestras vidas. “Uno de los otros aspectos que estoy promoviendo es la diferencia entre regalar nuestros dones y compartir nuestros dones”, dijo.

“Cuando vamos a regalar algo caminamos lejos de él. Es como una venta de garaje, nosotros nos estamos deshaciendo de él a diferencia de compartirlo,” dijo él. Cuando compartimos nuestros dones, se trata de una relación – nosotros todavía estamos en la vida de la persona. Por lo tanto, realmente queremos gente que comparta sus dones, no sólo regalarlos.”

¡Inscripciones todavía abiertas!

¿Conoces la Historia de La Iglesia Católica? ¿Cuántos Libros tiene La Biblia? ¿Cómo Eran Las Primeras Comunidades Cristianas?

A estas y muchas otras preguntas el Instituto de Formación Pastoral del Ministerio Hispano te brinda las respuestas durante las clases de Formación de Fe. Nos estamos preparando para recibir a todas las personas interesadas en continuar con su formación en la fe.

Las clases comienzan el 13 y/o 15 de septiembre dependiendo de la clase que quiera tomar.

• Martes: Introducción a la Biblia, Verdades de la Fe II, Catequesis III, Liturgia, Catequesis III, Documentos de la Iglesia I.

• Jueves: Jesús en los Evangelios, Moral Cristiana, Oración y Vida y Catequesis I.

Cada materia consta de 10 clases de 7 a 9 p.m. Ofrecemos cuidado de niños de 1 a 10 años.

¿Más información?

Si desea más información, puede llamar a la oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919 o acércate al Centro Pastoral San José en la 437 N. Topeka en Wichita, KS 67202. Ven a descubrir tu linda y verdadera fe Catolica.”

Noche de información para padres de hijos con necesidades especiales 17 de octubre

Se invita a todos los padres con hijos de edades escolares (3-21 años) con necesidades especiales para atender a nuestra Noche de Información el lunes, 17 de octubre desde las 6:30 p.m. hasta las 9 p.m. en el Centro Pastoral San José en el 437 N. Topeka, Wichita al lado de la Catedral.

Tendremos cuatro presentadores. Los padres podrán seleccionar tres para atender.

• Tutela

• Servicios del Condado de Sedgwick bajo el SCDDO (Sedgwick County Developmental Disabilities Organization)

• Formación de Fe para niños con necesidades especiales

• Unidad familiar con un niño con necesidades especiales

Habrán intérpretes disponibles para traducir en tiempo real utilizando el sistema de FM.

Nora Venzor, presidente del Equipo de Apoyo de la Oficina del Ministerio Hispano quienes junto a la Oficina Diocesana del Ministerio para Personas con Discapacidades patrocinan el evento, dijo: “No es fácil describir la experiencia de criar un hijo con necesidades especiales.

Desde afuera se ve como una tarea estresante y como desafío. Pero en el corazón, es una tarea muy sencilla como todas las tareas de la vida. Es una oportunidad hermosa y maravillosa de crecimiento y madurez a través del amor. Ese es el sentimiento que reina en nuestros corazones.”

Tendremos también cuidado de niños.

¿Más información?

Para más información comuníquese con la oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919 o por correo electrónico This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendario Hispano

• Planificación Familiar Natural en Español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919

• El 3er lunes de cada mes en el Centro Pastoral Hispano de 3 a 4 p.m.

• El 18 de septiembre en la Catedral de la Inmaculada Concepción de 3 a 4 p.m.

• 24 de septiembre de 2016 en la Parroquia Santa Margarita María de 5 a 6 p.m.

• 28 de septiembre en la Parroquia del Perpetuo Socorro de 8 a 9 p.m.

• Escuela de Dirigentes – primer y tercer viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Persona de contacto José Jacobo tel. (316) 554-7846

• Ultreya – Wichita, último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Escuela de San Patricio. Coordinadores: Efren y Laura Martinez asistidos por Laura Martinez. Arkansas City, tercer domingo del mes 1p.m. Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadora: Isaber Rodriguez. Hutchinson: cuarto domingo del mes, 1:30 p.m. en el Gimnasio de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinadora: Norma Hurueta (620)474-5238.

• Retiro para Padres y Representantes – 8 de octubre en San Patricio. Para más información favor contactar a la Oficina del Ministerio Hispano al (316) 269-3919.

• Retiro Juvenil – 12 de noviembre en Catedral. Para más información favor contactar a la Oficina del Ministerio Hispano al (316) 269-3919.

• Emaús – Retiro para Hombres 23-25 de septiembre, 2016

• Curso María − 11-13 de noviembre 2016. Para más información favor contactar a la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 316-838-8373.