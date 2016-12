Avance Católico, Viernes, 19 de Agusto 2016

14 catequistas Hispanos asisten a taller de entrenamiento

El pasado 23 de julio, 14 catequistas Hispanos asistieron a un Taller especial ofrecido en colaboración de las Oficinas del Ministerio con Personas con Discapacidades y el Ministerio Hispano.

El objetivo del taller fue el de entrenar a los catequistas en el uso de un nuevo plan de estudios diseñado especialmente para niños con autismo y otras capacidades de desarrollo.

El Plan de estudios se llama “The Adapted Finding God Curriculum” y es publicado por Loyola Press.

Los catequistas aprendieron algunos componentes básicos de cómo crear una clase para niños con necesidades especiales específicamente en qué manera se deben sentar en el aula, la iluminación, las expectativas del comportamiento y comunicación verbal y no verbal.

También se les fue dado algún tiempo para revisar todas las lecciones en el currículo, practicar la enseñanza de dos lecciones y luego explorar todos los materiales prácticos que ofrece el plan de estudios.

Las parroquias representadas fueron Santa Margarita María, Catedral, San Patricio y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

II Congreso Catequético 2016 Agosto 20-21 en Wichita y Chanute

Acompáñenos al II Congreso Catequético de este año 2016: “La Eucaristía como fuente y cumbre de la catequesis”. Nuestro orador principal este año es el Dr. Petroc Willey, profesor de catequesis en la Universidad Franciscana de Steubenville.

Las sesiones (inglés/español) tratarán temas relacionados con la formación de la fe de edad primaria, formación en la fe en escuela secundaria y la pastoral juvenil, así como la formación de la familia y la espiritualidad de los catequistas. Habrá Misa el sábado a las 4 p.m.

¿Cuándo y Dónde?

• Sábado 20 de agosto de 9 a.m. a 4 p.m. (Misa de Vigilia a las 4 p.m.) en el Kapaun Mount Carmel High School o

• Domingo 21 de agosto de 11 a.m. a 4 p.m. en la Parroquia de San Patricio en Chanute.

¿Quiénes pueden asistir? Catequistas, líderes catequéticos, líderes y catequistas del Ministerio de Jóvenes y todos los que sirven en el Ministerio Catequético!

Se proveerá interpretación simultánea usando un sistema RF. El congreso no tiene costo y se proporcionará almuerzo.

¿Más información?

Si tiene preguntas acerca del Congreso puede dirigirlas directamente a Joshua Bitting al bittingjo@CatholicDiocese ofWichita.org.

Para registrarse por internet en inglés o en español para el Congreso de este año, por favor visite www.CatholicDioceseofWichita.org/faith o contacte a la Oficina de Formación de la Fe al (316) 269-3940 o a la Oficina del Ministerio Hispano al (316) 269-3919.

Centro ofrece esperanza a muchos

¿Está pasando por problemas económicos y no puede cumplir con sus responsabilidades económicas?

El Center of Hope (Centro de Esperanza) es un centro de ayuda que ofrece esperanza para cuando se enfrentan desafíos en la vida. Si usted está pasando por problemas para cumplir con sus responsabilidades económicas o para alimentar a su familia y está buscando ayuda para evitar un desalojo o la desconexión de sus utilidades, el Centro de la Esperanza le puede ofrecer una mano amiga.

No sólo le pueden ayudar con asistencia financiera y material, sino que pueden ofrecer continuo contacto con usted para ayudarle a navegar por su situación y dirigirlo en la dirección de los organismos de apoyo y servicios. El Centro cuenta con personal bilingüe inglés/español.

La misión del Centro de Esperanza es la de escuchar los gritos de los pobres con compasión y amor y sin juicio, viendo a todos los que se presentan como hijos de Dios.

El Centro es una presencia amorosa para aquellos en necesidad y defensores de los impotentes, ofrece esperanza a las familias independientemente de la raza, origen étnico, religión o género que se enfrentan a los desafíos diarios de la vida.

Si usted necesita asistencia llame los Lunes de 9 a.m. a 12 p.m. o de 1 a 4 p.m. a Center of Hope para hacer una cita al Tel: 316-267-0222 o preséntese los Martes en persona a primera hora.

La Señorita Adriana Palma, trabajadora en el Centro está a la orden para servir a los de habla hispana.

¿Cómo funciona la diócesis?

Otro artículo de una serie sobre cómo funciona la diócesis

¿Conoces quién trabaja en la Curia? ¿Conoces al Equipo de Liderazgo que apoya al Obispo?

Aproximadamente un año después que el Rev. Carl Kemme fue nombrado Obispo de la Diócesis de Wichita, él formó un equipo de liderazgo (BLT del obispo). Este equipo de liderazgo reemplazaría el Consejo que asistía al obispo previamente y que sirvió también al Obispo Michael Jackels. La misión de este equipo BLT es:

El propósito del equipo de liderazgo del obispo es utilizar nuestra experiencia en nuestras áreas definidas para evaluar las necesidades diocesanas, establecer y priorizar metas, y permitir a los líderes diocesanos (sacerdotes y directores) que colaboren en el Ministerio de la gobernación del obispo y el stewardship adecuado de la Diócesis de Wichita.

El BLT está integrado por los siguientes miembros:

• El Obispo Carl A. Kemme, Obispo

• El Padre David Lies, quien se desempeña como Vicario General y Moderador de la Curia (asiste directamente al obispo con la administración de la diócesis y sirve para coordinar el trabajo de los directores y miembros del personal en los diferentes departamentos de la Curia.) Establece también las agendas para las reuniones del equipo BLT.

• El Padre John Lanzrath, Vicario para los Sacerdotes (que actúa como un apoyo a los sacerdotes de la diócesis en su labor pastoral , crecimiento espiritual, salud personal y bienestar.)

• El Padre Ken Van Haverbeke, Vicario de Stewardship y Vida Parroquial (que coordina la práctica de Stewardship en las parroquias y colabora en la formación de lideres parroquiales para ayudar a sus pastores.)

• El Padre Mike Simone, Canciller (quien es responsable de recolectar, organizar y almacenar los muchos diferentes registros y documentos históricos relacionados con la función de la diócesis.)

• Therese Seiler, Vice Canciller (quien es responsable por el apoyo a empleados diocesanos en el Departamento de recursos humanos y supervisa el mantenimiento de un entorno seguro en la parroquias, escuelas y otras organizaciones diocesanas.)

• Bryan Coulter, Director Financiero (que supervisa las operaciones financieras de la diócesis, parroquias y otras organizaciones diocesanas.)

Cada miembro del BLT actúa como supervisor para cada uno de los directores de los diferentes departamentos que apoyan la vida de la iglesia católica en la diócesis. Los directores, a su vez, trabajan con los coordinadores de programas y otros miembros para cumplir con las metas de sus oficinas.

Festival Fe y Familia el Sabado 10 de sept.

El Sábado 10 de septiembre se llevará a cabo el Festival Fe y Familia en la Iglesia de San Pedro Apóstol en Schulte.

Este Festival tendrá algo para toda la familia:

• Una conferencia matrimonial para adultos ($50 costo por pareja o $30 por individuo), titulada Together in Holiness (Juntos en la Santidad), la cual será ofrecida en colaboración con la Fundación Juan Pablo II para la vida y la familia

• La conferencia anual LEAD para jóvenes de bachillerato ($10 costo por joven)

• Un programa para niños de grados de K-8 (sin costo). La Misa será celebrada por el Obispo Kemme a las 9 a.m., el almuerzo para los adultos y sus niños está incluido en la inscripción.

Finalmente, habrá cuidado para niños y proveeremos interpretación simultánea usando el sistema RF. Para obtener más información y para inscribirse, visite CatholicDioceseOfWichita.org/festival.

¿Conoces la historia de La Iglesia Católica?

¿Cuántos libros tiene La Biblia? ¿Cómo eran las primeras comunidades Cristianas?

A estas y muchas otras preguntas el Instituto de Formación Pastoral del Ministerio Hispano te brinda las respuestas durante las clases de Formación de Fe.

Nos estamos preparando para recibir a todas las personas interesadas en continuar con su formación en la fe.

Las clases comienzan el 13 y/o 15 de septiembre dependiendo de la clase que quiera tomar.

Martes: Introducción a la Biblia, Verdades de la Fe II, Catequesis III, Liturgia, Catequesis III, Documentos de la Iglesia I.

Jueves: Jesús en los Evangelios, Moral Cristiana, Oración y Vida y Catequesis I. Cada materia consta de 10 clases de 7 a 9 p.m. Ofrecemos cuidado de niños de 1 a 10 años.

Si desea más información, puede llamar a la oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919 o acércate al Centro Pastoral San José en la 437 N .Topeka en Wichita. Ven a descubrir tu linda y verdadera fe Catolica.

¿Sabes defender tu fe?

Pregunta: Jesús dijo a pedro en Mateo 16,23: ‘aléjate de mí Satán’. Entonces ¿cómo puede ser pedro la roca de la iglesia?

Respuesta: Jesús amonestó a Pedro por su pecado. Después de la resurrección, Jesús lo confirmó como cabeza de la Iglesia.

“Después de haber comido dice Jesús a Simón Pedro: ‘ Simón de Juan ¿me amas más que éstos?’ Le dice él: ‘Sí, Señor tú sabes que te quiero’. Le dice Jesús: ‘Apacienta mis corderos’.

Vuelve a decirle por segunda vez: ‘Simón de Juan ¿me amas ?’ Le dice él: ‘Sí, Señor tú sabes que te quiero’. Le dice Jesús: ‘Apacienta mis ovejas’.

Le dice por tercera vez: ‘Simón de Juan, ¿me quieres?’ Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ‘¿Me quieres?’ y le dijo: ‘Señor , tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero’. Le dice Jesús: ‘Apacienta mis ovejas.’” – (Jn 21, 15-17)

Los Papas, como Pedro, pueden pecar porque como nosotros, son humanos, y como tales no son perfectos. A pesar de su pecado, los Papas siguen teniendo la autoridad para liderar la Iglesia.

Intenciones del Santo Padre para Agosto

Deporte y fraternidad: Que el deporte fomente el encuentro fraternal entre los pueblos y contribuya a la paz en el mundo.

Vivir el Evangelio: Para que los cristianos vivan la exigencia del Evangelio dando testimonio de fe, honestidad y amor al prójimo.

La Mirada de Jesús: Reflexiones sobre la homilía del Papa Francisco durante la Misa de Clausura de la Jornada Mundial de la Juventud 2016

Por Jake Samour

Fue muy apropiado que la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia el pasado mes de julio tuviera como tema: “Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia”, siendo este el Año Jubilar de la Misericordia proclamada por el Papa Francisco.

Ser misericordioso es mirar al otro con sincera compasión y atención. Así fue incluso más apropiado, que el Evangelio de la Misa de clausura ese domingo incluyó la lectura del encuentro entre Jesús y Zaqueo, en Jericó. Zaqueo era, como leemos en el evangelio de San Lucas, un recaudador de impuestos, un pecador y un hombre de baja estatura.

El Papa Francisco como lo hace a menudo en sus homilías hizo tres puntos, reflexionando sobre tres obstáculos experimentados por Zaqueo que se aplican a todos nosotros; estos son obstáculos que pueden impedir ver la mirada de Jesús y recibir su misericordia.

El primer obstáculo es la baja estatura. Zaqueo tomó verdadera valentía para subir el árbol. El Papa Francisco nos invita a resistir la tentación de no medir nuestro valor por los estándares del mundo sino por los de Dios. “Esta es nuestra ‘estatura’, esta es nuestra identidad espiritual: somos los hijos amados de Dios, siempre.”

El Papa continuó señalando un segundo obstáculo que podríamos enfrentar en nuestro encuentro con Jesús: la vergüenza paralizante. El Papa Francisco nos invita a dominar nuestra vergüenza y enamorarnos con Jesús. Cuando nos enamoramos, entonces sucede que si hacemos de buena gana cosas que nunca hubiéramos hecho. Deberíamos tomar riesgo como Zaqueo lo hizo. El Papa dijo a la multitud durante su homilía, “Zaqueo se arriesgó y actuó. Esto es también para nosotros el secreto de la alegría: no apagar la buena curiosidad, sino participar, porque la vida no hay que encerrarla en un cajón.”

Hay un tercer obstáculo que Zaqueo tuvo que enfrentar con el cual también nos enfrentamos muchas veces. Ya no un obstáculo interior, sino a su alrededor. Es la multitud que murmura, que primero lo bloqueó y luego lo criticó: “Jesús no tenía que entrar en su casa, en la casa de un pecador.”

El Papa Francisco nos recuerda que Jesús no se deja engañar por la multitud; él nos mira como miró a Zaqueo hace más de 2000 años. “La mirada de Jesús va más allá de los defectos para ver a la persona; no se detiene en el mal del pasado, sino que divisa el bien en el futuro; no se resigna frente a la cerrazón, sino que busca el camino de la unidad y de la comunión; en medio de todos, no se detiene en las apariencias, sino que mira al corazón. Jesús mira nuestro corazón, el tuyo, el mío.”

Esta mirada de Jesús es muy importante para el Papa. Tanto que forma parte del lema en su escudo pontificio. Las palabras: miserando atque eligendo (teniendo misericordia y le eligió) se refieren a la mirada misericordiosa de Jesús para cada uno de nosotros. Jesús mira con misericordia y nos elige para que podamos llegar a conocer la presencia vivificante de Dios. Así, una vez que hemos experimentado su amor y su misericordia, podamos seguirlo.

Que la mirada de Jesús nos libere de estos obstáculos que sofocan el deseo de hacer algo grande con nuestra vida. “Por el contrario,” el Papa Francisco dijo al final de su homilía en Cracovia, “instalad bien la conexión más estable, la de un corazón que ve y transmite incansablemente el bien. Y esa alegría que habéis recibido gratis de Dios, por favor, dadla gratis, porque son muchos los que la esperan. Y la esperan de vosotros.”

Jake Samour es el director de la Oficina para la Pastoral de Matrimonios y Vida Familiar

Parroquia católica de Texas acoge niños inmigrantes ‘con mucho amor’

BROWNSVILLE, Texas (CNS) -- Casi todos los domingos 100 niños inmigrantes menores de 18 años de edad asisten a Misa en la iglesia San Felipe de Jesús en Cameron Park, Texas.

Los niños, mayormente de El Salvador, Honduras y Guatemala, entraron a Estados Unidos solos, sin acompañante adulto, y son alojados en centros de refugios durante varias semanas mientras se hacen arreglos para reunificarlos con parientes que viven en Estados Unidos o para que regresen a sus países de origen.

Hasta ahora, durante el 2016, más de 26,000 menores no acompañados de América Central han sido detenidos, según cifras publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Cientos de miles de menores no acompañados han cruzado entrando a Estados Unidos durante los pasados cinco años.

El padre marista Anthony O’Connor, párroco de la iglesia San Felipe de Jesús, que está en la Diócesis de Brownsville, dijo que la mayoría de estos niños está huyendo de la pobreza y la violencia en sus países de origen. Ellos vienen a Estados Unidos en busca de una vida mejor, pero ese viaje está repleto de sus propios peligros.

“La mayoría enfrenta algún tipo de dificultad en el camino”, dijo padre O’Connor, quien visita cuatro centros de refugio para escuchar confesiones y visitar a los niños. “En muchos casos ellos pasan peligros morales y físicos para llegar aquí.

“Estos chicos tienen que criarse rápidamente”, él dijo a The Valley Catholic, periódico diocesano de Brownsville, Texas.

“Lo que han pasado no podemos imaginarlo”, dijo Bárbara Martínez, feligresa de la iglesia San Felipe de Jesús.

Padre O’Connor y sus feligreses han respondido al llamado a hacer que los niños se sientan bienvenidos. Una sección de la iglesia es reservada para ellos, ya que tienen que estar sentados juntos.

Calendario Hispano

• Planificación Familiar Natural en Español – 3er lunes de cada mes. Lugar: Centro Pastoral Hispano. Para más información comunicarse con Marisa al (316) 269-3919.

• Escuela de Dirigentes – primer y tercer viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Persona de contacto José Jacobo tel. (316) 554-7846

• Ultreya – último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Iglesia de San Patricio. Persona de contacto María Teresa García tel. (316) 285-5574 y Alma González tel. (316) 737-4189

• II Congreso Catequético 2016 – Sábado 20 de agosto en Kapaun Mount Carmel y Domingo 21 de agosto en la Parroquia San Patricio en Chanute. Costo: Gratis. Se invita a todos los que sirven en el Ministerio Catequético. Para registrarse por internet en inglés o en español para el Congreso de este año, por favor visite www.CatholicDioceseofWichita.org/faith o llame a la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

• Encuentro Matrimonial − 2, 3 y 4 de septiembre en el Spiritual Life Center. Para más información llamar a Francisco Ríos: Telf. (316)-993-1651 Lorenza Ríos: Telf. (316)-925-2796 o a la Oficina del Ministerio Hispano al (316) 269-3919.

• Festival Fe y Familia − 10 de septiembre. El Festival se llevará a cabo de las 9 a.m. a 9 p.m. en la parroquia de St. Peter en Schulte. El costo es de $50 por pareja o $30 por individuo. El almuerzo para los adultos y los niños esta incluido en el precio. Para más informacion vaya a CathoicDioceseOfWichita.org/festival o para inscribirse www.TogetherinHoliness.org y seleccione Wichita.

• Retiro para Padres y Representantes – 8 de octubre en San Patricio. Para más información favor contactar a la Oficina del Ministerio Hispano al (316) 269-3919.

• Retiro Juvenil – 12 de noviembre en Catedral. Para más información favor contactar a la Oficina del Ministerio Hispano al (316) 269-3919.