Avance Católico, Viernes, 15 de Julio 2016

Primer seminarista de OLPH parte el 15 de Agosto

Miguel Ángel Sánchez originario de Long Beach, California, parte el 15 de Agosto para Conception Seminary College en Conception, Missouri, a iniciar sus estudios de sacerdocio.

Miguel Ángel hijo de Miguel Sánchez y Gabriela Puentes de Tamaulipas, México, ha sido junto con su familia miembros de la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro desde el año 1999 y es el primer candidato al sacerdocio desde que esta Parroquia se estableció en 1927.

Miguel quien realizó sus estudios de primaria en Harry Elementary y bachillerato en Wichita South High ha recibido todos sus sacramentos en OLPH. Se bautizó en el año 2000, recibió primera Comunión en Mayo del 2009 y se confirmó en el 2014. Tiene aproximadamente siete años sirviendo como monaguillo y ahora es el que dirige con su mamá las clases de formación y los retiros de recolección que se realizan todos los meses para los monaguillos de la parroquia.

Miguel cuenta que una vez el Padre José Machado le preguntó si le gustaría alguna vez ser sacerdote pero estaba muy joven y dijo que no. El año pasado el Padre José lo invita a participar en un Encuentro con Dios en el Conception Seminary y salió encantado, “Dios tocó mi corazón y sentí su llamado, yo creo que Dios me quiere allí,” dijo Miguel.

Ya él había visitado el Seminario con un grupo de jóvenes del OLPH que el Padre José, todos los años lleva para que tengan una idea cómo es la vida en el seminario y hacen un seguimiento a estos jóvenes una vez al mes luego que lo visitan.

En conversación con otro seminarista David Sotelo de Hutchinson, éste le sugiere que lo principal, es hacerse una mejor persona cada día y que debe prepararse lo mejor posible antes de entrar al seminario y le recomienda varios libros para leer.

El Padre José, quien ha sido un mentor para Miguel está sumamente emocionado y orgulloso con la decisión que él ha tomado, porque lo haría el primer hijo de hispanos nacido en EUA que va al seminario, el primer seminarista de la parroquia OLPH y quizás el primer seminarista hispano de la diócesis originario de Wichita. “Puede ser el comienzo de muchas vocaciones hispanas en nuestra diócesis,” dice el Padre José.

Los Padres de Miguel también se sienten muy contentos y orgullosos y le dan todo su apoyo. Cuando él estaba más pequeño sólo hacían comentarios para bromear que a lo mejor algún día Miguel iba a ser Sacerdote por lo involucrado que estaba en la Parroquia, pero nunca se imaginaron que esto se haría realidad.

Miguel ya ha tenido varias entrevistas y visitas con el Padre Simone, Director de Vocaciones de la Diócesis, donde él le explica que el Seminario es como cualquier otro college sólo que con diferentes reglas, y que por eso no se debe preocupar.

La Parroquia del Perpetuo Socorro le brindará una cálida despedida a fin de mes de manera que todos le brinden sus mejores deseos y oraciones. Miguel se siente bastante emocionado y sabe que requerirá de mucha disciplina y estudio, pero sobretodo de mucha oración.

Perspectiva sobre las funciones de la Curia

La Curia Romana

En el ejercicio supremo, pleno e inmediato poder en la iglesia universal, el Romano Pontífice hace uso de los departamentos de la Curia Romana, que, por lo tanto, ejercerán sus funciones en su nombre y con su autoridad para el bien de las iglesias y en el servicio de los sagrados pastores.

Misión y Ministerio de la Curia

Como fieles discípulos de Jesucristo, estamos llamados a construir el pueblo de Dios en la Diócesis de Wichita en santidad y gozo a través de obras del amor.

Como funciona la Diócesis dentro de la Cancillería

La Curia diocesana colabora y comparte en el ministerio del obispo. La Curia tiene características instrumentales y ministeriales. Es instrumental cuando las distintas oficinas existen y operan en relación con y basan en el ministerio del obispo, actuando bajo su autoridad y de acuerdo con sus prioridades y planes. Es ministerial cuando la Curia acerca a los pastores y las parroquias con una mentalidad de siervo.

Prioridades pastorales de la Curia

En el cumplimiento de sus características instrumentales, la curia sigue la voluntad del obispo de la siguiente manera:

• Adoptando el Stewardship y el Sínodo como puntos permanentes de referencia

• Preservar la identidad católica de la misión y el ministerio

• Tener una actitud de servicio y llevando servicios a las parroquias y la comunidad con un cuidado especial hacia los pobres

• Promoviendo las vocaciones al sacerdocio y vida religiosa

• Inspirando e invitando a los fieles a participar activamente en la misión de la Iglesia

• Promoviendo la evangelización permanente, catequesis y educación católica

• Demostrando stewardship responsable de tiempo, talento y tesoro

Alcance de la Curia

En el cumplimiento de sus características ministeriales, cada oficina de la Curia, como colaboradoras con el Obispo, tiene su propio ámbito de responsabilidades o competencias.

Cada oficina aborda el tema o proyecto que:

• Pertenece a la oficina del obispo

• Son más amplios que una parroquia individual

• Son asignados a una oficina individual por el obispo

• Responde a la solicitud de ayuda de una parroquia individual

En consonancia con las prioridades y planes del Obispo, cada oficina tomará la iniciativa y será creativa, colaborando con otras oficinas y consultando ampliamente con otros y con las parroquias.

La Curia de la Diócesis de Wichita está ubicada en la 424 N. Broadway en Wichita. Teléfono: (316) 269-3900.

VI Congreso Católico de Evangelización y Renovación en el Espíritu Santo el próximo mes de Agosto

El Sábado 13 y Domingo 14 de Agosto se llevará a cabo el VI Congreso Católico de Evangelización y Renovación en el Espíritu Santo y el II Congreso de Evangelización y Renovación para niños de 6 a 13 años en el Campo Hiawatha en Wichita, auspiciado por la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Será un fin de semana de enriquecimiento familiar, habrá temas de interés para toda la familia, Misa, Exposición del Santísimo, Música, para niños y adultos.

Con el lema “Pongámonos en las manos de Dios,” y el Salmo 91,10 “No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa,” se les invita cordialmente a las familias a crecer en la fé.

Los conferencistas invitados son: el padre John Mario de Colombia, el padre Ricardo Campos de Mexicali, Sor Bertha de Jalisco, Guillermo Valencia de California, el padre José de Jesús Sánchez de California, María y Juan Chávez de California, el padre Leopold d’Yve de Monterrey y el padre José Machado. También se contará con la presencia del señor obispo de la Diócesis de Wichita, el Obispo Carl Kemme.

Donación adultos: $20 y niños $10. Para más información por favor comuníquese con la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Lunes a Viernes de 9: a.m. a 5: p.m. al (316) 838-8373.

¿Sabes defender tu fe?

Tema: Santos, Intercesión de los Santos

Pregunta:

¿Por qué los Católicos le rezan a los muertos?

Respuesta:

Los Santos en el cielo no están muertos. Jesús dice...

“Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído aquellas palabras de Dios cuando os dice: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos.” (Mateo 22: 31-32)

Aquellos que mueren en Cristo estarán también vivos en Cristo en el cielo.

Citas relacionadas: Lc 23, 43 ; Mc 9, 4 ; Ap 6, 9-11 ; 1 Cor 12,12-27 ; Hb 12,1. 12, 22-24

Formación de catequistas para personas con necesidades especiales

El 23 de Julio habrá un Taller especial para Catequistas Hispanos que deseen conducir clases en sus parroquias para niños con necesidades especiales o servir de asistente.

Este Taller será especialmente para Catequistas Hispanos, bilingües o no. El taller será en la Catedral de las 8:30 a.m. a las 3 p.m. el 23 de Julio. Los interesados ya deben ser catequistas o asistentes.

La Oficina del Ministerio para personas con necesidades especiales va a proporcionar la capacitación. Si usted tiene un candidato, por favor háganoslo saber al 316-260-3919.

Convocatoria a un V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana/Latina

La Diócesis de Wichita se prepara para el V Encuentro.

¿Que es el V Encuentro?

El V Encuentro es un proceso de reflexión y acción eclesial de 4 años que invita a todos los católicos en los Estados Unidos a una intensa actividad misionera, consulta, desarrollo de liderazgo e identificación de buenas prácticas ministeriales en el espíritu de la Nueva Evangelización. El proceso ha sido propuesto como una actividad prioritaria del plan estratégico de USCCB, 2017 al 2020. El V Encuentro inicia al nivel de la base y promueve el desarrollo de recursos e iniciativas que mejor sirvan a la creciente población Hispana en las diócesis, parroquias, movimientos eclesiales, y otras organizaciones e instituciones católicas a la luz de su tema: Discípulos Misioneros: Testigos del Amor de Dios.

¿Quién participa en el V Encuentro?

Todos los líderes en las diócesis, parroquias, movimientos laicos eclesiales y otras organizaciones e instituciones católicas están invitados a salir al encuentro con Hispanos/Latinos católicos, particularmente aquellos que viven en la periferia, mediante del proceso misionero de evangelización y consulta del V Encuentro.

¿Cuales es la meta del V Encuentro?

La meta general del V Encuentro es discernir formas en las que la Iglesia en los Estados Unidos pueda responder mejor a la presencia de los Hispanos/Latinos, y potenciar formas en que los Hispanos/Latinos respondan como discípulos misioneros al llamado de la Nueva Evangelización, sirviendo a toda la iglesia.

¿Cuales son los objetivos del V Encuentro?

• Llamar a todos los católicos en los Estados Unidos a ser misioneros auténticos y alegres que sean testigos del amor de Dios con una voz profética en una iglesia culturalmente diversa

• Proporcionar una visión eclesial renovada que desarrolle vías eficaces para invitar, acompañar y formar jóvenes hispanos católicos y a sus familias a vivir su vocación bautismal

• Invitar a todos los líderes católicos a encontrar y acompañar a hispanos católicos que se encuentran en las periferias de la Iglesia y la sociedad, en especial los que viven en situaciones de riesgo y que no están involucrados activamente en su comunidad de fe.

• Identificar y promover oportunidades para los líderes pastorales católicos hispanos para servir en todos los niveles ministeriales de la Iglesia y la sociedad en general, y aumentar el número de protagonistas de la Nueva Evangelización

• Estimular una nueva ola de formación en la fe y de las iniciativas de desarrollo de liderazgo que preparan a los católicos hispanos para compartir y celebrar la Buena Nueva de Jesucristo y llegar a ser fermento del Reino de Dios en la sociedad.

Para mas información acerca del V Encuentro favor comunicarse con Danny Krug al 316-269-3919.

La Diócesis lanza una iniciativa para apoyar a la iglesia doméstica

El Papa San Juan Pablo II escribió una vez “Familia, ¡sé lo que eres!” para alentar a las familias a vivir con gozo su vocación a la santidad y su misión en la vida diaria. Con esto en mente, la Oficina de Formación en la Fe y la Oficina de la Pastoral para Matrimonio y Vida Familiar colaborarán juntas para patrocinar un evento diocesano llamado “Festival de Fe y Familia”. El Festival está orientado hacia adultos, jóvenes adolescentes y niños, con el fin de inspirar y cautivar a cada miembro de la familia en su relación con Cristo y el uno con el otro.

El evento inaugural se llevará a cabo de las nueve de la mañana a la nueve de la noche, el sábado, 10 de Septiembre en la parroquia de St. Peter the Apostle en Schulte. En este año Jubilar de la Misericordia, el enfoque del Festival será sobre cómo vivir la misericordia. Nuestro Obispo Carl A. Kemme dijo que le da un gran placer de ofrecerle la bienvenida a nuestra diócesis al apostolado de “Together in Holiness” (Juntos en la Santidad), el cual tiene como iniciativa principal el matrimonio y la familia. “Mi esperanza es que esposos y esposas de toda la diócesis se animen a participar en el festival para que sean bendecidos, alentados y fortalecidos en su noble vocación. El Obispo Kemme celebrará la Misa que dará comienzo al festival.

Una parte importante del Festival será la conferencia para parejas y adultos de “Together in Holiness”, ofrecida en colaboración con la Fundación Juan Pablo II. La fundación es un apostolado nacional diseñado para hacer conocer las enseñanzas del Papa Juan Pablo II, el Papa de la Familia, y ayudar a vivirlas en su vida. El objetivo de la conferencia de “Together in Holiness” es de inspirar a parejas Católicas y otros adultos a crecer en santidad y animarlos a formar a sus hijos en la Fe Católica. Esta conferencia incluirá tres presentaciones muy dinámicas que abordarán temas sobre el matrimonio y la familia, junto con la Misa, el Sacramento de la Reconciliación, y Adoración del Santísimo.

El presentador principal es el Diácono Harold Burke-Sivers, quien frecuenta ser invitado en EWTN y fue uno de los presentadores del Encuentro Mundial de las Familias el año pasado en Filadelfia. Su presentación es titulada “Family, the Heart of Love and Mercy.” (La familia, el corazón del Amor y la Misericordia). Otras pláticas incluirán Rezar como Pareja y Familia, Ayudas de formación en la fe en el hogar. También estarán presente organizaciones y ministerios locales con recursos para parejas y familias.

Otra parte del Festival es la conferencia LEAD (Liderazgo, Evangelización, Acción y Discipulado) de jóvenes de bachillerato. La conferencia está diseñada para formar jóvenes líderes en su comunidad local y en el mundo alrededor de ellos. Dana Nearmyer, diácono de la Arquidiócesis de Kansas City será la presentadora principal para los jóvenes.

El festival ofrecerá un programa para los niños de kindergarten hasta octavo grado, y se dispondrá de una guardería para niños pequeños. El evento concluirá con una cena “cookout” y adoración eucarística bajo las estrellas, dirigida por Padre Bernie Gorges y Wichita Adore Ministries.

Festival Fe y Familia 10 de Septiembre

El Festival se llevará a cabo de las 9 a.m. a 9 p.m. el sábado 10 de septiembre en la parroquia de St. Peter en Schulte. El costo es de $50 por pareja o $30 por individuo. El programa de los niños es gratis para los papás que atiendan la conferencia. El almuerzo para los adultos y los niños está incluido en el precio.

Para más información vaya a CatholicDioceseOfWichita.org/festival o para inscribirse www.TogetherInHoliness.org, haga “click” en “Wichita.”

Para más información de la conferencia LEAD para los jóvenes, visite la página de web de la Oficina de Formación en la Fe: www.CatholicDioceseOfWichita.org/faith.

¿Por qué cuidamos de la creación de Dios?

¿Dónde en la sagrada escritura escuchamos un llamado para cuidar de la creación?

En el principio de los tiempos, Dios creó todo lo que existe, y lo proclamó como bueno (Génesis 1,1-31). Él nos instruye a “cultivar y cuidar” de la creación (Génesis 2,15). Dios también le dice a Moisés asegurarse que los israelitas dejen sus tierras en barbecho cada seis años, dando a la propia tierra un día de reposo, o tiempo para descansar (Levítico 25, 4-5). La Sagrada Escritura rebosa con recordatorios de que la creación pertenece a Dios y revela su bondad (Romanos 1,19-20, 1 Corintios 10,26), que nos invita a respetar a nuestro Creador cuidando de la naturaleza.

¿Por qué la iglesia se preocupa por el medio ambiente?

La Iglesia tiene una larga tradición de cuidar de la creación. San Francisco de Asís, considerado un santo patrono de la ecología, alabó a Dios por revelar su grandeza a través del “Hermano Sol” y la “Hermana Agua”. Al ser buenos corresponsables de la creación, reconocemos y honramos a nuestro Creador. También cuidamos de la creación, porque creemos que las personas merecen vivir en condiciones que respetan su dignidad otorgada por Dios. Cuando el medio ambiente sufre, los seres humanos sufren también.

¿Han hablado algunos papas sobre el medio ambiente?

Apodado el “Papa verde”, el Papa emérito Benedicto XVI enfatizó una ecología humana que hace hincapié en la relación entre el bienestar del medio ambiente y los seres humanos. “El modo en que el hombre trata el ambiente influye en

la manera en que se trata a sí mismo, y viceversa.... Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales, así como la degradación ambiental, a su vez, provoca insatisfacción en las relaciones sociales.” (Caritas in veritate, n. 51).

Calendario Hispano

• Planificación Familiar Natural en Español – 3er lunes de cada mes. Lugar: Centro Pastoral Hispano. Para más información comunicarse con Marisa al (316) 269-3919.

• Escuela de Dirigentes – primer y tercer viernes del mes, 7:00 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Persona de contacto José Jacobo tel. (316) 554-7846

• Ultreya – último viernes del mes, 7:00 p.m. en la cafetería de la Iglesia de San Patricio. Persona de contacto María Teresa García tel. (316) 285-5574 y Alma González tel. (316) 737-4189

• Sesión de Formación en Español para Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión − Sábado, 16 de julio de 10:00—11:30 a.m. en el Salon Pius X de la Catedral de la Inmaculada Concepcion. Si Ud. en este momento NO está sirviendo como Ministro Extraordinario, hable por favor con su párroco sobre su consentimiento antes de asistir a ésta sesión de formación.

• Formación para Catequistas con necesidades especiales – 23 de Julio en la Catedral de la Inmaculada Concepción. 8:30 a.m. a 3 p.m. Los interesados ya deben ser Catequistas o asistentes. Si usted tiene un candidato, por favor háganoslo saber al (316) 260-3919.

• Encuentro Matrimonial − 2, 3 y 4 de Septiembre en el Spiritual Life Center. Para más información llamar a Francisco Ríos: Telf. (316)-993-1651; Lorenza Ríos: Telf. (316)-925-2796 o a la Oficina del Ministerio Hispano al (316) 269-3919.

• Festival Fe y Familia − 10 de Septiembre: El Festival se llevará a cabo de las 9 a.m a 9 p.m en la parroquia de St. Peter en Schulte. El costo es de $50 por pareja o $30 por individuo. El almuerzo para los adultos y los niños esta incluido en el precio. Para más informacion vaya a CathoicDioceseOfWichita.org/festival o para inscribirse www.TogetherinHoliness.org y haga click en Wichita.

• Retiro para Padres y Representantes – 8 de Octubre en San Patricio. Para más información favor contactar a la Oficina del Ministerio Hispano al (316) 269-3919.

• Retiro Juvenil – 12 de Noviembre en Catedral. Para más información favor contactar a la Oficina del Ministerio Hispano al (316) 269-3919.