Avance Católico, Viernes, 16 de Junio 2016

La Santa Misa explicada disponible en YouTube

¡Invitamos a todos a mirar la Santa Misa explicada por el Padre Marco en YouTube!

Este video fue hecho en colaboración con las oficinas de Comunicación de la Diócesis de Wichita, el Ministerio Hispano, y el Padre Marco De Loera de la Catedral de la Inmaculada Concepción.

La idea fue de sacar un video en español explicando la Santa Misa muy parecido a lo hecho por el Padre Ken Van Haberveke en inglés el cual tiene más de 59,000 visitas en YouTube.

El video en español detalla, muestra y explica las partes de la Santa Misa como también las vestimentas y vasos sagrados usados en ella. El Padre Marco muy amablemente se ofreció para proporcionar la explicación y celebración de la Misa. Con la ayuda de Chris Riggs, editor del Catholic Advance y Don McClane, gerente de producción del Catholic Advance, se pudo grabar, editar y completar este video.

Esperamos que la comunidad hispana lo vea y utilice esta gran herramienta no sólo en las clases de catequesis para niños, jóvenes y adultos sino también como crecimiento personal.

El matrimonio y la libertad religiosa

O se mantienen unidos – o se caen juntos

El matrimonio, la unión exclusiva y permanente de un hombre y una mujer, es un bien distinto en sí mismo, y merece ser protegido.

Al mismo tiempo, ya que el matrimonio y la familia son los cimientos de la sociedad, las propuestas para “extender” y, finalmente, “redefinir” al matrimonio para que incluya a dos personas del mismo sexo, amenaza no sólo con despojar al matrimonio de su significado sino también con colapsar otros pilares fundamentales de la sociedad. Uno de esos pilares es la libertad religiosa.

La libertad religiosa es “el derecho a vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la propia persona” (CA, no. 47).

Ésta implica no sólo la libertad para rendir culto en privado sino también la libertad para seguir los principios de nuestra fe en la esfera pública. La amenaza a la libertad religiosa no es (como se cree comúnmente) que el clero estaría obligado a oficiar en el “matrimonio” de dos personas del mismo sexo. Más bien, las amenazas son más sutiles.

La ley no toleraría que las personas y los organismos actúen en contra de los que comúnmente se mantienen como valores democráticos. Si la oposición al “matrimonio” de personas del mismo sexo es considerada igual a la oposición a los matrimonios inter-raciales, lo cual era común hace unas cuantas generaciones atrás, entonces los que mantienen este modo de pensar serán considerados y tratados como intolerantes raciales.

Aunque mantener este modo de pensar, de por sí, no es contra la ley, la ley—y la sociedad en general—tiene maneras de castigar, tachar y marginar a esas personas, por ejemplo, negándoles licencias profesionales (como terapeutas, para dirigir una estación de radio o televisión, para dirigir una escuela, etc.), negándoles la exención de impuestos a las organizaciones no lucrativas, negándoles el derecho a la objeción de conciencia, etc.

La verdad acerca del matrimonio es un aspecto integral de la enseñanza de Jesús. Pero las leyes contemporáneas que “redefinen” al matrimonio para incluir a dos personas del mismo sexo amenazan con reprimir la capacidad de la Iglesia para enseñar públicamente acerca de lo singular del matrimonio y dar testimonio de éste como el vínculo vitalicio entre un hombre y una mujer.

Han ocurrido numerosos incidentes en donde la fidelidad de los cristianos a la verdad acerca del matrimonio ha sido condenada como “intolerante” o como una “incitación al odio” y, como consecuencia, se ha demandado a profesionales (quienes perdieron), se les ha revocado la exención de los impuestos a iglesias e, incluso, se les ha negado a ministros ordenados el derecho a enseñar públicamente sus creencias religiosas acerca de este asunto.

El matrimonio debe ser protegido por su propio bien y no sólo para preservar la libertad religiosa. Sin embargo, las consecuencias de cambiar la definición legal del matrimonio son muy grandes y amenazan con usurpar la habilidad de la Iglesia para dar testimonio de Cristo en la plaza pública.

Es por esta razón que la relación entre el matrimonio y la libertad religiosa es un tema crucial y necesita que se le preste mucha atención.

Artículo de la página web Marriage Unique for A Reason de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Para más información vea www.MarriageUniqueForAreason.org.

Formación para Catequistas con necesidades especiales

El 23 de Julio habrá un Taller especial para Catequistas Hispanos que deseen conducir clases en sus parroquias para niños con necesidades especiales o servir de asistente.

Este Taller será especialmente para Catequistas Hispanos, bilingües o no. El taller será en la Catedral de las 8:30 a.m. a las 3 p.m. el 23 de Julio. Los interesados ya deben ser catequistas o asistentes.

La Oficina del Ministerio para personas con necesidades especiales va a proporcionar la capacitación. Si usted tiene un candidato, por favor háganoslo saber al 316-260-3919.

Sesión de Formación en Español para Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión

¿Cuándo?: Sábado, 16 de julio de 10-11:30 a.m.

¿Dónde?: En el salón Pius X de la Catedral de la Inmaculada Concepción

¿A quienes va dirigido?: Los actuales Ministros Extraordinarios quienes necesiten renovar su comisión o personas interesadas en hacerse Ministros Extraordinarios por primera vez.

Si Ud. en este momento no está sirviendo como Ministro Extraordinario, hable por favor con su párroco sobre su consentimiento antes de asistir a ésta sesión de formación.

¿Sabes defender tu fe?

Con frecuencia, los católicos nos vemos abordados por miembros de otras religiones que cuestionan nuestro conocimiento de la fe. Aquí te orientamos con citas bíblicas para que los ayudes a comprender la riqueza de la fe católica. Cada semana tendremos una pregunta distinta.

Tema: Eucaristía/Misa, La Misa como Sacrificio

Pregunta: En cada Misa Jesús es sacrificado una y otra vez. ¿Cómo puede Jesús morir más de una vez?

Respuesta: Jesús no muere “otra vez” en la Misa. Es su único sacrificio el que se actualiza durante la Misa a través del pan y el vino.

“Pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi Nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi Nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. Pues grande es mi Nombre entre las naciones, dice Yahveh Sebaot.” (Malaquías 1, 11)

Los sacerdotes católicos dan sentido pleno a esta profecía al celebrar y actualizar todos los Domingos y todos los días el único Sacrificio hecho por el Salvador hace más de dos mil años para salvar a toda la humanidad.

Intenciones del Santo Padre para Junio

Universal: Solidaridad en las ciudades. Para que los ancianos, marginados y las personas solitarias encuentren, incluso en las grandes ciudades, oportunidades de encuentro y solidaridad.

Por la Evangelización: Seminaristas y novicios. Que los seminaristas y los novicios y novicias tengan formadores que vivan la alegría del Evangelio y les preparen con sabiduría para su misión.

Culmina otra clase de ESOL y Ciudadanía

Más de 30 personas participaron de los grupos de estudio de ciudadanía e Inglés. La entrega de certificados dió por terminada las clases en mayo.

Una nueva sesión de clases comenzó el 6 de junio. Gracias a todos los maestros voluntarios por su amor a Dios y al prójimo y felicitaciones a los estudiantes por su dedicación a salir adelante.

Aquellas personas interesadas pueden contactar a la oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

El papa hace un llamado para un encuentro a fin de buscar los medios de erradicar y prevenir el abuso de drogas

CIUDAD DE VATICANO (CNS) -– El papa Francisco ha convocado a una sesión especial de estudio en el Vaticano para que se analice cómo lograr la solución ante el creciente problema de abuso de drogas, especialmente de narcóticos.

Se ha extendido invitación a expertos de primera línea de todo el mundo para “que se examine y discutan posibles soluciones socio-políticas” en contra del uso de drogas, de su abuso y prevención, se dijo en una academia papal.

“Debido a un deseo especial del papa Francisco, la Academia Pontificia de Ciencias ha organizado un taller de dos días “ que se llevará a cabo el 23 y 24 de noviembre próximo, para estudiar el problema mundial y posibles soluciones ante el abuso de narcóticos, de acuerdo con información contenida en el sitio de la red de la academia: www.casinapioiv.va. En el grupo de narcóticos u opiáceos se incluye la heroína, la oxycodona, hydrocodona, la codeína y la morfina.

En el programa se investigará la historia del uso de drogas; maneras de producción de drogas, distribución y consumo; y prevención de abuso de drogas, especialmente aplicado a los menores de edad y jóvenes, se dice en el sitio de la red mencionado.

“Las drogas son el flagelo de nuestro mundo globalizado, a pesar de los enormes recursos utilizados en todo el mundo para atacar el tráfico de drogas y su producción”, se dice.

En el taller se examinará “la relativa facilidad con la que se producen drogas en las ciudades, barrios pobres y el campo; “maneras de luchar para destruír las condiciones que promueven el uso de drogas; menores de edad que son explotados por redes criminales involucradas en el tráfico de narcóticos; y las consecuencias de que se legalicen drogas llamadas “benignas” o para recreación en perjuicio de las comunidades.

También se tratará el tema de aspectos científicos, como los efectos de drogas fuertes y benignas en el cuerpo humano y el cerebro “ como también la aplicación de ciertas drogas para usos médicos en la cura de enfermedades específicas o desórdenes”.

Se ha invitado a asistir al taller a “profesionistas de primera línea, científicos, expertos, médicos, investigadores, practicantes, miembros de la sociedad civil, jueces” y miembros de la academia pontificia, se dice.

En una alocución que el papa Francisco sostuvo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015, dijo que los traficantes de narcóticos habían entablado una nueva clase de guerra en contra de la sociedad, llamándola “guerra que se da por contado y contra la que se lucha débilmente “ en parte debido a la corrupción reinante en múltiples niveles. “El tráfico de drogas, por su propia naturaleza, va acompañado por trata de blancas, lavado de dinero, tráfico de armas, explotación infantil y otras formas de corrupción”, dijo.

Cuando el papa se reunió con personal de vigilancia de drogas en el año 2014, también condenó la legalización de las llamadas drogas recreativas, diciendo que tales medidas “no solamente era altamente cuestionables desde un punto de vista legislativo, sino que fallaban en producir los efectos deseados”.

“Hay que decir “No” ante cualquier tipo de uso de drogas. Es tan sencillo como eso.”

Los beneficios del dar diezmo

¿Cuáles son los beneficios de dar diezmo?

La satisfacción de compartir tus bendiciones con gratitud es tremenda.

• Cuando usted mira detalladamente sus gastos y planea poner a Dios primero en su presupuesto, rápidamente comienza a darse cuenta de la diferencia entre lo que necesita y lo que quiere.

• Usted comienza a eliminar el acumulamiento material sin fin que quiere en su vida y comienza a apreciar más plenamente las muchas bendiciones que ya tiene.

• Usted se da cuenta que el comercialismo trabaja para convencernos que nunca tenemos suficiente de las cosas deseadas, aunque Dios ya te ha bendecido con todo lo que necesitas.

• Usted deja de ser “consumido por el consumismo” y “poseído por sus posesiones” y comienza a frenarse y dar prioridad de no sólo cómo va a gastar su dinero sino cómo va a emplear su tiempo.

• Una vez que usted deja de intentar satisfacerse a si mismo con posesiones materiales y gastos, encuentra el disfrute en los placeres simples – especialmente tiempo para profundizar en las relaciones con Dios.

En definitiva, aquellos que dan del diezmo, traen más alegría, más paz, más satisfacción y más equilibrio a sus vidas.

Den a otros y Dios les dará a ustedes; Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Lucas 6:38.

Calendario Hispano

• Planificación Familiar Natural en Español – 3er lunes de cada mes. Lugar: Centro Pastoral Hispano. Para más información comunicarse con Marisa al (316) 269-3919.

• Escuela de Dirigentes – Primer y tercer Viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Persona de contacto José Jacobo tel. (316) 554-7846

• Ultreya – último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Iglesia de San Patricio. Persona de contacto María Teresa García tel. (316) 285-5574 y Alma González tel. (316) 737-4189

• Curso Pre-Matrimonial − Paso 3; A Nuestro Alcance. 18 de Junio. Contacte a su párroco.

• Sesión de Formación en Español para Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión − Sábado, 16 de julio de 10-11:30 a.m. en el Salon Pius X de la Catedral de la Inmaculada Concepcion. Si Ud. en este momento NO está sirviendo como Ministro Extraordinario, hable por favor con su párroco sobre su consentimiento antes de asistir a ésta sesión de formación.

• Formación para Catequistas con necesidades especiales – 23 de Julio en la Catedral de la Inmaculada Concepción, 8:30 a.m. a 3 p.m. Los interesados ya deben ser Catequistas o asistentes. Si usted tiene un candidato, por favor háganoslo saber al (316) 260-3919.

• Encuentro Matrimonial − 2, 3 y 4 de Septiembre en el Spiritual Life Center. Para más información llamar a Francisco Ríos: Telf. (316)-993-1651

Lorenza Ríos: Telf. (316)-925-2796 o a la Oficina del Ministerio Hispano al (316) 269-3919.

• Retiro para Padres y Representantes – 8 de Octubre en San Patricio. Para más información favor contactar a la Oficina del Ministerio Hispano al (316) 269-3919.

• Retiro Juvenil – 12 de Noviembre en Catedral. Para más información favor contactar a la Oficina del Ministerio Hispano al (316) 269-3919.