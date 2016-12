Avance Católico, Viernes, 20 de Mayo 2016

Jorge López próximo diácono de la Diócesis de Wichita

El 27 de Mayo en la Iglesia Magdalena se ordenaran 10 Diáconos de la Diócesis de Wichita, entre ellos Jorge López, originario de México. Es por ello que el Avance Católico lo entrevistó para conocer un poco más acerca de su próximo Diaconado.

¿Jorge, cómo te sientes al saber que dentro de poco te ordenarás como Diácono?

“Antes que nada, primeramente me siento agradecido con Dios, por el regalo de la vocación, agradecido con mi familia porque sin su ayuda, apoyo, oraciones y amor incondicional yo no podría haber llegado donde estoy. Agradecido con mi Diócesis, el Obispo, los sacerdotes, los laicos, las oraciones de tanta gente, en fin muy agradecido.”

¿Qué fue lo mas difícil de enfrentar en el Seminario?

“En los siete años que llevo en el Seminario, ha habido varias cosas, pero creo que lo más difícil para mi ha sido el creer, creer que Dios aún nos llama con todas nuestras debilidades con todas nuestras imperfecciones, al misterio de su Sacerdocio. También como latino e inmigrante he enfrentado obstáculos como el idioma, los documentos legales, el ritmo académico, el cual yo no tenia por venir de México apenas con noveno grado y desde entonces habían pasado ocho años que yo no tomaba un libro. Pero con la ayuda de Dios, su compañía y guía, todos los he podido superar.“

¿Qué es lo que te ha dado más satisfacción en el Seminario?

“El enamorarme de la fe católica, el educarme más en ella, el conocer más de la fé de la Diócesis, de cómo los católicos de la Diócesis por medio de los seminaristas proclaman su fe. La diversidad de cada compañero que llega al Seminario, sus batallas, sus luchas, eso me llena mucho. El poder servir en el verano en los diferentes Ministerios y conocer tanta gente buena y dedicada que me inspiran cada día a ser mejor en mi vocación sacerdotal, a esforzarme y ponerle muchas ganas.”

¿Cuáles son algunos de tus hobbies?

“Me encanta correr, sobre todo cuando estoy en medio del estrés académico, o estrés del trabajo, el correr me da mucha energía y me mantiene en forma. Otra de mis hobbies es la cocina, especialmente cuando le cocino a mi familia, cocino muy sabroso, y este talento que Dios me dio lo uso para entretener a la gente, a los amigos. Soy conocido por mi famosa Salsa. También me gusta escuchar música, ir a los cafés y leer cosas que no estén relacionadas con la parte académica del Seminario, todas estas me relajan.”

¿Quién te inspiró e influenció tu interés en la vocación Sacerdotal?

“Dos personas, el padre Marcos De Loera y el Padre Sherlock. El ejemplo, el apoyo, los consejos, la forma en que viven su Sacerdocio, han sido vitales en mi decisión de ser Sacerdote. “

¿Qué piensas tú ha sido la causa del auge en el numero de seminaristas?

“Pienso que una de las tantas cosas que me ha podido afectar este auge es el amor de los laicos hacia los Seminaristas, tantas oraciones por nosotros, las mil atenciones, tarjetas, detalles.

Otro aspecto importante es la educación católica que se imparte en nuestros colegios, la mayoría de los seminaristas han salido de allí. Hoy en día también los seminaristas trabajan más de cerca con los jóvenes y ellos pueden observar que somos personas normales, que como cualquier otra nos gusta el deporte, que el horario de estudios en el seminario es como el de cualquier universidad, solo que los estudios están centrados en la oración, siempre se comienza el día con la oración y se termina con oración. Pienso que antes ésta vocación se veía como un tabú, ahora ha cambiado la forma en que se ve.

Los jóvenes también observan que compartimos con otros jóvenes no necesariamente seminaristas, vamos y nos tomamos una cerveza, a comer pizza, y que ven que también nosotros batallamos y venimos de familias también con problemas, familias comunes y corrientes.

Yo les digo que en el Seminario no vivimos en una burbuja de cristal toda llena de santidad, más bien todo lo contrario, ahí todos están luchando sus batallas. Los seminaristas nos hemos abierto más a la gente y nos hemos dado a conocer mejor para cambiar la idea errónea que se pueda haber tenido con respecto a la vocación sacerdotal.”

Nuestra comunidad Hispana en nuestro estado de Kansas continúa creciendo; así como también la necesidad de tener más sacerdotes Hispanos. ¿De qué manera podemos todos ayudar a promover y apoyar las vocaciones sacerdotales dentro de nuestra comunidad Hispana?

“Yo me referiría primero a los Padres, que no tengan miedo de hablarles a sus hijos de la vocaciones sacerdotal o vocación religiosa. El Latino siempre tiene la costumbre de preguntarle a los hijos ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Doctor, abogado, maestro, policía, pero nunca se les ocurre, por temor, mencionarles la vocación religiosa, pensando tal vez que la vida sacerdotal o religiosa es solitaria y quizás restringida, sin esposa, sin hijos, pero están totalmente equivocados, Dios recompensa todos esos sacrificios y llena todos esos vacíos con cosas aún más grandes!

Por eso mi consejo a los Padres es que también les inculquen a sus hijos y les hablen acerca de la vocación religiosa, algo que no van a saber sino es por boca de los padres, y algo muy importante no tenerle miedo y responder el llamado de Dios. ”

¿Qué consejo le darías a un joven que está contemplando la vocación sacerdotal?

“Que rece. Que rece con todas las fuerzas de su corazón en frente del Santísimo! Y que busque el apoyo y la guía de alguien con experiencia, ya sea de un Sacerdote, de un Seminarista, y hagan todas las preguntas acerca de la vida de seminarista y de sacerdote.”

¿Tienes idea cuál será tu parroquia donde servirás como Diácono?

Estoy súper contento que estaré sirviendo en la Parroquia de St. Catherine of Siena, a partir del 4 de Junio.

¿Qué es lo que más te emociona de convertirte en Sacerdote dentro de un año?

“Tres cosas, la primera es el saber que voy a hacer a Cristo presente en la Eucaristía. Cuando estuve en Tierra Santa hace poco, tuve una experiencia tan hermosa en la gruta donde nació Jesús, donde tuvimos una Misa privada, y el momento fue muy especial, el sólo pensar que hace dos mil años Dios se hizo presente allí y ahora yo lo voy a hacer presente todo los días de mi vida! en menos de dos años, que bendición tan grande y que Ministerio tan importante! y pensar y reconocer quien soy yo para hacer eso posible, fue ahí donde mi amor por el Sacerdocio se afianzó. También saber que voy a ser un instrumento para perdonar los pecados, porque yo mismo he sentido el amor y la misericordia de Dios a través del Sacramento de la Confesión. Y por último el servir a la gente y ser el puente entre la gente de Wichita y Dios. Le pido a Dios que me de la fuerza y el amor para servir y ser un Sacerdote bueno y santo. Todo esto me emociona!”

Mas de doscientos feligreses en peregrinación a la Catedral

Por Elke Marx, Asistente Pastoral de Santa Ana

El 3 de Abril, Domingo de la Divina Misericordia, los feligreses de Santa Ana caminaron desde su Iglesia en el Sur de Seneca a la Catedral de la Inmaculada Concepción en el centro de Wichita.

Mas de doscientas personas peregrinaron a la Catedral y pasaron por la Puerta Santa en el Jubileo de la Misericordia donde habían ya doscientas personas mas esperándolos. La parroquia Santa Ana se unió con la Catedral para una hora santa antes de celebrar la Santa Misa como familia parroquial.

Después de la Misa, la parroquia organizó una cena en el Salón Good Shepherd para celebrar los dones y las bendiciones que habían recibido durante la Cuaresma.

La parroquia comenzó a caminar aproximadamente a las 2 p.m. de Santa Ana, 2801 S. Seneca, a lo largo del rio, y a través del centro de Wichita, llegando a la Catedral – una distancia de mas de cuatro millas – un poco antes de las 4 p.m. Después de caminar por la Puerta Santa, los danzantes matachines de Santa Ana bailaron en honor a nuestro Señor.

La parroquia se unió entones con los feligreses de Catedral para una hora santa, dirigida por el padre Adam Keiter, rector de la catedral, rezaron la coronilla de la Divina Misericordia, el rosario y cantaron canciones a cargo del coro de Santa Ana en español. Durante la hora santa, cuatro sacerdotes escucharon confesiones en inglés y español.

Feligreses de Santa Ana y Catedral asistieron a la Santa Misa y la música fue proporcionada en inglés y español por los coros de Santa Ana.

Inmediatamente después de la Misa la Iglesia Santa Ana organizó una cena en el Salón Good Shepherd. Durante la cena, se mostraron videos de testimonios de personas que habían completado el RICA y que una semana antes se unieron a la iglesia en la Vigilia Pascual, así como también del grupo de jóvenes de la parroquia.

Todo el día fue una celebración maravillosa de la vida de parroquia de Santa Ana, una familia de discípulos misionarios.

¿Sabes defender tu fe Católica?

Con frecuencia, los católicos nos vemos abordados por miembros de otras religiones que cuestionan nuestro conocimiento de la fe.

Aquí te orientamos con citas bíblicas para que los ayudes a comprender la riqueza de la fe Católica.

Tema: María, ¿Culto o Veneración?

Pregunta:

Los católicos adoran a María.

Respuesta:

Adorar a María sería un pecado grave. La adoración está reservada sólo para Dios. Los Diez Mandamientos nos dicen:

“No habrá para ti otros dioses delante de mí.” (Ex 20, 3)

Los católicos veneran u honran a María con oraciones y cantos. Algunas personas se equivocan al pensar que esto es una adoración, porque no es así.

La Misa es nuestra adoración y en ella sólo adoramos a Dios.

Citas relacionadas

Lc 1, 28-30; 1, 43; 1, 48; I Re 2, 19; Prov 31, 9; Sal 45,10

Intenciones del Santo Padre para Mayo

Universal: Las mujeres en la sociedad. Para que en todos los países del mundo las mujeres sean honradas y respetadas y sea valorizado su imprescindible aporte social.

Por la Evangelización: El Rosario. Para que se difunda en las familias, comunidades y grupos, la práctica de rezar el santo Rosario por la evangelización y por la paz.

Quien ama a mi madre, me ama a mí

El amor de una madre es sin duda el sentimiento humano más profundo que una persona puede experimentar. Y es que el haber llevado una nueva vida en el vientre por nueve meses, haber sido fuente de nutrición, de amor y de vida para ese nuevo ser, es algo tan sublime y tan intenso que crea un lazo indeleble entre la madre y su retoño. Es un algo inexplicable que no sólo une para siempre sus vidas, sino que genera un sentido de confort y confianza en el hijo o hija para quien, aún en su adultez, el estar cerca de su madre le genera gran paz y seguridad.

Es comprensible que también que ese lazo de amor crezca y se solidifique con el pasar del tiempo. Las noches que pasa la madre velándole el sueño, atendiéndole sus más mínimas necesidades, dándole el consejo más certero, consolándole en sus momentos de miedo y dolor y expresando su profundo amor con mimos y palabras dulces, ciertamente afianzan y profundizan el amor y el respeto que les une de una forma muy especial.

Es por todas estas realidades que la mejor forma de demostrar amor y respeto a una persona es amando y respetando a su madre. Por ello el esposo y padre que desea tener una relación íntima, sana y feliz con sus hijos debe siempre amar, respetar y honrar la persona y la imagen de la madre. El no hacerlo, ofende y agrede uno de los aspectos más delicado del ser humano: la dignidad de su origen. Sabemos que todas las madres no son perfectas, pero también sabemos que el no honrarlas o el tratar de manchar su imagen ante el hijo, aunque lo que se diga pueda ser cierto, es totalmente contraproducente para la vida del hijo o hija. Esta realidad no sólo aplica a los padres, sino también a familiares y amigos.

Recordemos también que muchas veces es a través de la madre que se alcanza motivar y generar lo mejor de la persona humana. Este fue el caso aún en la vida de Nuestro Señor Jesucristo, quien por amor y respeto a su Santísima Madre, realizó su primer milagro público en las Bodas de Caná de Galilea. Es evidente entonces cuán grande es la influencia de la madre en la vida de los hijos y cuán importante es amarlas y respetarlas.

Y honrarlas no debe hacerse sólo para proteger la dignidad de los hijos, sino por el propio mérito de la madre. Ella que pasó incomodidades durante el embarazo, que sufrió dolores inexplicables durante el parto, que sacrificó la belleza y firmeza de su cuerpo por la maternidad y que luego de dar al luz pasa su vida entera buscando el bien de sus hijos aunque ya sean mayores, ella que fue co-creadora con Dios para dar paso a una nueva vida, merece todo el amor, honra y respeto que podemos ofrecer.

Celebramos a todas las madres del mundo por su amor y su entrega y compartimos un pensamiento que muy posiblemente brota del corazón de cada hijo: el que ame a mi madre, me ama a mí.

Con palabras que alientan el corazón, el Papa Francisco habla del ‘amor en la familia’

Por Jake Samour

“El bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia” (Amoris Laetitia 31)

El título mismo sugiere la actitud del documento. Amoris Laetitia no es simplemente un texto teórico desconectado de los problemas reales de la gente. Recuerda constante y concretamente la belleza de la vida familiar, a pesar de todos los problemas que conlleva. Francisco escribe elocuentemente sobre cómo formar una familia significa ser parte del sueño de Dios, uniéndose a Él en la construcción de un mundo “donde nadie se sienta solo.” (AL 321) El Papa Francisco señala en la introducción que nadie debería precipitarse en la lectura de Amoris Laetitia y que las personas deben prestar atención a lo que más corresponde a sus necesidades específicas. La Iglesia ha hecho y sigue haciendo un gran esfuerzo para estar cerca de ellos.

En buena sinfonía con el pasado: Primeramente es importante mencionar que el documento se alinea a los documentos de los pontificados de Juan Pablo y Benedicto. Una rápida ojeada a las notas al pie de página muestra la profusión de citas de Juan Pablo II en Amoris Laetitia, en especial de la Familiaris consortio. El Papa Francisco también cita Deus Caritas est del Papa Benedicto XVI. Pero, al estilo del papa, Amoris Laetitia ofrece esperanza y esperanza en abundancia. El Papa Francisco habla de las familias con una claridad que pocas veces se encuentra en los documentos del magisterio de la Iglesia y lo hace con un lenguaje accesible y comprensible.

Diferentes partes del documento van dirigidas a específicas situaciones de la vida familiar. Por ejemplo a las parejas casadas les interesará especialmente el Capítulo IV sobre “El amor en el matrimonio”, el Capítulo V, “Amor que se vuelve fecundo” y el Capítulo VII, “Fortalecer la educación de los hijos.” El Papa Francisco quiere ayudar a las parejas cristianas a perseverar con fidelidad y paciencia, y anima a todos a ser un signo de la misericordia allí donde la vida familiar carezca de paz y gozo (AL 5). Claramente que el documento plantea un gran número de novedades y desafíos, pero más que todo, las dos palabras recurrentes son “acompañamiento” y “discernimiento”.

La Novedad del Acompañamiento: Una novedad importante de Amoris laetitia es una actitud de acompañamiento. El Papa Francisco, al igual que sus predecesores, reconoce la complejidad de la vida familiar moderna. Pero acentúa mucho más la necesidad de que la Iglesia esté cerca de las personas sin importar la situación en que se encuentren o lo alejados que se puedan sentir de la Iglesia: comprender, acompañar, integrar y tener los brazos abiertos especialmente para los que sufren (AL 312). No es una lista de reglas o de condenas sino un llamamiento a la aceptación y al acompañamiento, a la participación y a la integración. “El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero…. Porque la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita.” (AL 296)

Un llamado para todos a Discernir: El discernimiento es un esfuerzo constante para abrirse a la Palabra de Dios que ilumina la realidad concreta de la vida cotidiana. El discernimiento nos lleva a ser dóciles al Espíritu; anima a cada uno de nosotros a actuar con todo el amor posible en las situaciones concretas.

El Papa Francisco pide a los pastores y a los fieles que disciernan cuidadosamente cada situación concreta. Siempre que se encuentra involucrada activamente en ayudar a las personas a crecer éticamente y espiritualmente, sabe que no hay recetas fáciles, ni “talla única”, ni excepciones rápidas y simples. Al mismo tiempo, el discernimiento nunca puede separarse de las exigencias de verdad y caridad del Evangelio ni de las enseñanzas y de la tradición de la Iglesia. Hace falta humildad y una búsqueda sincera de la voluntad de Dios.

¿Que ofrece Amoris Laetitia a aquellos en situaciones difíciles?

La posibilidad que los divorciados que se han vuelto a casar civilmente puedan comulgar: El Capítulo VIII, “Acompañar, discernir e integrar la fragilidad”, analiza en profundidad cómo las reglas generales no se aplican estrictamente a cada situación en particular. Y por eso es necesario tener en cuenta la complejidad de cada situación. El Papa reconoce que todos deben sentirse desafiados por el Capítulo VIII que, ciertamente, llama a todos los que trabajan en el apostolado de la familia a escuchar con sensibilidad a cualquier persona que se sienta herida y a ayudarla a experimentar el amor incondicional de Dios.

Amoris laetitia da la garantía de que la Iglesia se preocupa por ellos y por su situación concreta. El documento quiere que sepan y que sientan que son parte de la Iglesia. Que no están excomulgados. (AL 243) Aunque todavía no puedan participar plenamente en la vida sacramental de la Iglesia, se les anima a tomar parte activa en la vida de la comunidad. Un concepto clave de Amoris Laetitia es la integración. Tenemos que hacer todo lo posible para ayudar a las personas en estas situaciones a involucrarse en la vida de la comunidad. Cualquier persona en una llamada situación “irregular” debería recibir una atención especial. “Ayudar a sanar las heridas de los padres y ayudarlos espiritualmente es un bien también para los hijos, quienes necesitan el rostro familiar de la Iglesia que los apoye en esta experiencia traumática.” (AL 246)

La aceptación de personas con atracción al mismo sexo en la Iglesia: La enseñanza de la Iglesia sigue siendo clara: el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y las uniones del mismo sexo no se pueden equiparar al matrimonio cristiano. (AL 251) Dicho esto, es importante que todos aprendamos a imitar el amor incondicional de Dios por cada persona. “La Iglesia hace suyo el comportamiento del Señor Jesús, que en un amor ilimitado se ofrece a todas las personas sin excepción.” (AL 250)

Amoris Laetitia centra la atención en el matrimonio y la familia, pero también se dirige a una infinidad de personas que no están casadas. Entre ellas, los padres y madres solas, las viudas y viudos, los hombres y mujeres solteros - todos los cuales tienen lazos familiares-. Todo el mundo es un hijo o una hija; todo el mundo tiene una historia familiar; todo el mundo tiene lazos de amor con sus parientes y todo el mundo tiene amigos en situaciones familiares difíciles y dolorosas.

La preocupación de muchas parejas de espaciar los nacimientos: Amoris Laetitia se ocupa de este tema en varias secciones diferentes. Se hace gran hincapié en el hecho de que los hijos son un don de Dios y una gran alegría para los padres, y se cita también la Humanae Vitae, reiterando que los cónyuges deben ser conscientes de sus obligaciones en relación con la paternidad responsable. (AL 68) En último término, la decisión sobre el espaciamiento de los nacimientos “presupone un diálogo consensual entre los esposos.” (AL 222) En este sentido, Amoris Laetitia cita el Concilio Vaticano II subrayando la importancia de la formación de la conciencia, en la que se siente a solas con Dios. La exhortación impulsa también los métodos naturales de regulación de los nacimientos, ya que respetan el cuerpo y de hecho la “entera persona” de los cónyuges.

Finalmente, Amoris Laetitia nos desafía a ser más compasivos: El mayor reto es que se lea sin prisas y se ponga en práctica. Amoris Laetitia formula propuestas a la Iglesia para que cambie su enfoque respecto a la familia: para acompañarla, para integrarla, para permanecer cerca de cualquier persona que haya sufrido los efectos del amor herido.

Pero por encima de todo, Amoris Laetitia nos desafía a ser comprensivos frente a situaciones complejas y dolorosas. El Papa Francisco quiere que nos acerquemos a los frágiles con compasión, y no con juicios, para “entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura.” (AL 308) El Papa Francisco, con un corazón de pastor, nos lleva a entrar simple y humildemente sin embargo profundamente en las realidades cotidianas de la vida familiar.

¿Cuál será su legado?

Por Travis Pearson

Todos anhelamos trascendencia – vivir una vida feliz y realizada, rodeados de nuestros familiares y amigos. Y para muchos de nosotros, existe una necesidad imperiosa de dejar nuestra marca – de tener un impacto perdurable sobre las personas que más queremos y el mundo en el que vivimos.

La búsqueda de trascendencia y el deseo de planificar para el futuro lleva a muchos a considerar su legado. ¿Qué clase de legado dejará usted? Una donación de bienes de herencia quizás sea la manera más fácil y tangible de tener un impacto duradero sobre las personas y organizaciones que más significan para usted.

Los beneficios de un legado caritativo

Un legado caritativo es una donación especificada en un testamento o fideicomiso estipulando que se haga un regalo a una organización benéfica cualificada cuando usted fallezca. Uno de los beneficios de un legado caritativo es que le permite a usted promover la noble labor de una organización para quien usted hace trabajo voluntario o a la que apoya, mucho después de que usted ya no esté.

Mejor aún, un legado caritativo puede ayudarle a ahorrar en impuestos sobre los bienes de herencia, proporcionándole a su patrimonio una deducción caritativa por el valor del regalo. Con cuidadosa planificación, su familia también puede evitar pagar impuestos sobre la renta por los valores que perciba de su patrimonio.

Un regalo fácil de hacer

Un legado es uno de los regalos más fáciles de hacer. Con la ayuda de un asesor, usted podrá incluir texto en su testamento o fideicomiso especificando un regalo que ha de hacérsele a su familia, a amigos o a una organización benéfica como parte de su planificación patrimonial.

Pearson está con las Oficina de Desarrollo de las Donaciones Planificadas.