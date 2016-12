Avance Católico, Viernes, 15 de Abril 2016

Instituto cierra trimestre con mucho éxito

El día 19 de marzo se realizó la clausura del trimestre enero-marzo del Instituto de Formación Pastoral en la parroquia Santa Ana.

El evento comenzó con la Celebración de la Liturgia de la Palabra, seguido por la entrega de los certificados y diplomas y un convivio.

En este trimestre se registraron 68 alumnos. Todos los estudiantes recibieron certificados y/o diplomas por los cursos terminados. Cuatro alumnos cumplieron con los requisitos para un Certificado de Maestría de Catequesis y una estudiante recibió el Certificado Avanzado de Catequesis al completar 260 horas de clases en el Instituto.

Esto fue un gran logro para el Instituto de Formación Pastoral y especialmente para estos alumnos. Se les agradece a los maestros voluntarios, a las hermanas Guadalupanas del Espíritu Santo y al Equipo de Apoyo por todo sus esfuerzos en hacer de este trimestre un gran éxito.

Fue una gran celebración, en la que los familiares y alumnos presentes festejaron con los graduandos.

Damos gracias a Dios porque nos permite ser mediación para que nuestros hermanos logren seguir su crecimiento espiritual de la fe y también de recibir reconocimiento y certificación por los estudios realizados.

¿Conoces la voz del buen pastor?

Este domingo cuando vayas a Misa, el cuarto domingo de pascua, escucharás estas palabras de Jesús: “Yo soy el buen pastor, dice el Señor; yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí.” (Jn 10:14)

Y espero que puedas tomarlas muy en serio. Hermanos y hermanas en Cristo, estamos creados para escuchar la voz del buen pastor, la voz de Jesús dentro de nuestro corazón. No importa que lejos te encuentres de tu fe, de tu religión, o de esas costumbres que traemos de nuestros países, nunca olvides que dentro de tu ser tienes la onda para escuchar la voz del Señor.

Dios ha creado todo para que haya un espacio para que tú escuches su llamada y que te dejes encontrarte por Él. Pero como cualquier onda, tenemos que sincronizarnos para poder escuchar su voz.

El Rey David, expresando su confianza en Dios, diría: “El Señor es mi pastor:” Todos conocemos o por lo menos hemos escuchado el salmo del pastor (Sal 23), ¿pero conoces la voz del pastor? Para seguirlo, debes escuchar y discernir esta voz cuyo deseo es guiarte hacia los verdes pastos cerca de una corriente de agua de vida. El Señor va delante de ti. El pastor marcha delante de su rebaño que lo sigue al sonido de su voz. Pero si una de sus ovejas no escucha la voz del guía, entonces se aparta.

Aunque la oveja se pierde no es una extraña, sigue formando parte integral del rebaño. Como la oveja, sucede que algunas veces nos perdemos y nos encontramos como en un foso, tal vez asustados y angustiados. ¿Cuántos de nosotros que formamos parte del rebaño de Dios y quienes, en un momento determinado de nuestra vida, hemos conocido una historia semejante?

Si como esa oveja perdida no oyes ya la voz del buen pastor, si estás lleno de miedos y no sabes ya a dónde ir, quédate tranquilo y confiado. Jesús el buen pastor nos ha prometido que Él nos da “la vida eterna y [sus ovejas] no perecerán jamás; nadie las arrebatará de [su] mano.” (Jn 10:28)

Cuando el pastor se da cuenta de que le falta una oveja, sale enseguida a su búsqueda. El buen pastor sabe cuando le falta una oveja. Su deseo es de socorrerte, cuidarte y llevarte a su rebaño. Ese es su deseo y voluntad.

Sin embargo, Cristo no nos obliga a seguirlo. Todos tenemos el libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones. Pero el sigue buscándonos hasta que demos la media vuelta. He aquí la necesidad del arrepentimiento y conversión: “La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones: ‘Conviértenos, Señor, y nos convertiremos’. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo.” (Catecismo 1432) Por eso cuando el pastor la encuentra, exclama: “‘Alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido.” (Lc 15,6).

Es necesario también aprender a desarrollar un oído espiritual. A veces sucede que estamos desconcertados ante la voluntad de Dios. Preguntamos: ¿Dónde voy a ir? Por lo tanto, la segunda lectura nos da la promesa del Cordero de Dios, el mismo Jesús que es el buen pastor nos conduce “a las fuentes del agua de la vida y [Él] enjugará de tus ojos toda lágrima”. (Ap 7:17)

Las ovejas siguen al pastor “porque conocen su voz”. Haz su voluntad y reconoce su voz. Dile al Señor, que quieres estar más cerca de Él, para escuchar su voz. Dile que Él es tu pastor y tu su oveja, que te hable pues deseas seguirle por el camino que Él tiene para ti.

Al estar de nuevo en su rebaño, entonces estarás listo para salir y ayudar a otros a reconocer la voz del buen pastor. Estamos llamados a llevar “…la salvación hasta los últimos rincones de la tierra”. (Hch 13:47) Al reconocer el don de ser parte nuevamente del rebaño del Señor, queremos anunciarlo a todos los demás.

Cursos de Inglés y ciudadanía comienzan el 6 de junio

Ya están abiertas las inscripciones para las clases de Inglés y ciudadanía en la Oficina del Ministerio Hispano que comienzan el 6 de junio.

Todos los interesados deben asistir al día de orientación del 23 de mayo a las 6:30 p.m. para la selección de clases y proceso de inscripción. Las clases se impartirán en el St. Joseph Catholic Center, 437 N. Topeka en Wichita.

Las clases serán ya sea lunes o jueves una vez a la semana de 6:30 a 8:30 p.m. con una duración de 10 semanas de mayo a julio. Donación: $30 por curso.

Para más información comunicarse con la Oficina del Ministerio Hispano al (316) 269-3919.

El papa presidirá celebraciones de Jubileo con jóvenes

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) – Según continúa el Jubileo de la Misericordia, el papa Francisco está preparando celebraciones con adolescentes, diáconos y “aquellos que necesitan consuelo”, anunció el Vaticano.

El Vaticano publicó la lista de liturgias para los meses de abril y mayo, que incluyen ordenaciones sacerdotales y la Misa de Pentecostés en la Basílica de San Pedro.

Según la sede de Internet del Jubileo de la Misericordia, desde que el Año Santo comenzó el 8 de diciembre más de 3 millones de peregrinos se han inscrito para pasar por la Puerta Santa.

El calendario del papa, emitido el 5 de abril, incluye:

• Misa el 17 abril en la Basílica de San Pedro, durante la cual el papa Francisco ordenará al sacerdocio a varios hombre.

• Misa el 24 de abril en la Plaza de San Pedro concluyendo el jubileo de personas entre las edades de 13 y 16 años.

• Vigilia de oración el 5 de mayo, víspera de la solemnidad de la Ascensión para “aquellos que necesitan consuelo”. El Vaticano no ofreció detalles adicionales del evento.

• Misa de Pentecostés el 15 de mayo en la Basílica de San Pedro.

• Misa vespertina el 26 de mayo para la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo

Intenciones del Santo Padre para Abril

Universal: Pequeños agricultores. Que los pequeños agricultores, reciban una remuneración justa por su precioso trabajo.

Por la Evangelización: Cristianos de África. Que los cristianos de África en medio de conflictos político religiosos, sepan dar testimonio de su amor y fe en Jesucristo.

Celebra los 30 años del Stewardship en la Conferencia Diocesana de Stewardship

La Diócesis Católica de Wichita los invita cordialmente a la Conferencia Diocesana de Stewardship de este año no solo para participar de las pláticas sino también para celebrar los 30 años del Stewardship como forma de vida.

El 16 de abril en Wichita en la Iglesia Magdalena y el 17 de abril en Pittsburg en la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes. El Stewardship es nuestro Blueprint (Diseño). Hace 30 años la Diócesis de Wichita se dejó guiar por el Espíritu Santo arriesgándose y confiando en su Guía como nuestra única seguridad. Este acto de amor y confianza es una bendición que experimentamos diariamente en la Diócesis de Wichita.

Los ponentes principales de la Conferencia serán nuestro Obispo Carl Kemme y el Sr. Luis Soto. Otros invitados son: el Padre Chad Arnold, James Bitting, el Padre Ken Van Haverbeke y el equipo de la Iglesia Blessed Sacrament.

Se pide una colaboración de $15 (o lo que pueda) por persona por día, que incluye comida, snacks, bebidas, folletos y otros materiales.

Para más información por favor contactar a Danny Krug al (316) 269-3919 o This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Se proveerá interpretación simultánea usando sistema RF.

Noche de Información para Padres con Hijos con necesidades especiales 31 de marzo

El pasado 31 de marzo se realizó con mucho éxito la Noche de Información para Padres con Hijos con necesidades especiales en el Centro Pastoral San José. Los asistentes tuvieron una atención muy personalizada en donde uno a uno se les atendió y se les proporcionó mucha información con respecto a cómo ayudar a sus hijos.

Al terminar el evento muchos de los participantes expresaron su interés de ser catequistas para niños con necesidades especiales.

El ‘exceso de misericordia’ de Dios estimula la conversión, dice un cardenal

ROMA (CNS) – Dios utilizó “un exceso de misericordia” al enviar a su propio hijo al mundo a sufrir y morir y así mismo utilizó “un exceso de misericordia” para desterrar la falta de misericordia de los seres humanos, dijo el cardenal austriaco Christoph Schonborn.

El cardenal, que al mismo tiempo es arzobispo de Viena, inauguró la asamblea europea del Congreso Mundial Apostólico de la Misericordia, el 31 de marzo, en Roma.

Se había programado que la reunión culminara con la participación conjunta del papa Francisco en la vigilia de oración del 2 de abril y en la Misa del 3 de abril del domingo de la Divina Misericordia.

“Lo opuesto a misericordia es el endurecimiento del corazón”, algo que se puede ver hoy en día como se vio en tiempos de Jesús y que surtió efectos negativos en la iglesia y sociedad, dijo el cardenal Schonborn ante los presentes en la reunión.

270 mil marchan por la vida y contra el aborto en norte y sur de Perú

REDACCIÓN CENTRAL (ACI/EWTN Noticias) – Más de 270 mil personas participaron en las marchas por la vida y la familia realizadas el 2 de abril en Arequipa y Piura, en el sur y el norte de Perú, respectivamente.

En Arequipa, donde el Corso por la Vida y la Familia sumó su décima edición, fueron 170 mil las personas que se manifestaron, en medio de una fiesta de colores, con bailes y música, al tiempo que expresaron su rechazo al aborto y al mal llamado “matrimonio” gay.

El corso es organizado cada año por la Coordinadora Regional por la Vida, conformada por la Asociación, integrada por las plataformas Vida y Familia, Médicos por la Vida, Ética y Derecho, Promujer y Derechos humanos, Proyecto Esperanza Internacional y la Asociación Vida Joven, Comunicación y Diálogo.

Desde las 9:00 a.m. niños, jóvenes, adultos, familias enteras y ancianos participaron en el evento, portando pancartas con mensajes como “somos vida”, “déjame vivir” y “Arequipa unida defiende la vida”.

La vocera del Corso por la Vida y la Familia, Neldy Mendoza de Chávez, explicó que el evento “es una fiesta de celebración de la vida y la familia. Somos la cultura de la vida y no tenemos miedo de decirlo”-

“Arequipa desde hace diez años que organiza esta manifestación de unidad demostrando que en el Perú se defiende la vida, la familia y todo aquello que representa, contra intentos de frenar nuestra capacidad de dar opinión”, indicó.

A su turno, el Arzobispo de Arequipa, Mons. Javier del Río, subrayó que “la defensa de la vida y la familia es un tema primordial de la sociedad”.

“La violencia que vivimos en estos momentos en el país tiene en su inicio la destrucción de las familias, y eso deben darse cuenta nuestras autoridades y futuros gobernantes”, dijo.