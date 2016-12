Avance Católico, Viernes, 18 de Marzo 2016

Retiro Anual Familiar en Pittsburg ‘La Familia viviendo en Comunión’

Por la Hna. Natividad Vázquez

El pasado domingo 28 de Febrero, se llevó a cabo en la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en Pittsburg, Kansas, el Retiro Anual Familiar con el tema “La Familia Viviendo en Comunión”

Para la realización de este retiro contamos con la colaboración de un Equipo de personas de la Diócesis: Jake Samour, director de Matrimonio y Familia, Danny Krug, directora del Ministerio Hispano de Wichita, y un equipo de misioneros, quienes atendieron a los diferentes grupos de niños, jóvenes y adultos.

A las 9 a.m. comenzaron a llegar las personas de la comunidad, les dimos la Bienvenida con un rico café con pan, que con gusto aceptaron.

A las 9:15 a.m. con cantos de animación dirigida por el equipo de Wichita, la oración poniendo nuestro día en la manos del Señor con el salmo 138… donde descubrimos que el Señor nos conoce y nos ama.

A las 9:45 a.m. iniciamos con el primer tema “La Eucaristía como comunión”. En este momento nos dividimos por grupos: niños, jóvenes y adultos. Después de una hora de actividad tuvimos un breve descanso para luego seguir con la segunda parte “La familia Viviendo en comunión”.

Se veían muy animados y muy atentos al retiro y adaptado a la edad de cada uno. Asistieron 46 adultos, 12 jóvenes y 32 niños. La tercera parte del retiro se realizó después del almuerzo con el tema: “Año de la Misericordia “que fueron ideas prácticas de como mostrar la misericordia en nuestro hogar.

Consideramos que esta experiencia les ayudará mucho a vivir la comunión en su vida como familia, a participar más en la Eucaristía, a acercarse a recibir a Jesús Eucaristía, pues Jesús es la fortaleza para que se viva la unión en las familias. Y para culminar terminamos el retiro con la Eucaristía, que precisamente reflexionó en la obras de misericordia, lo cual fue una motivación más a vivir como familia.

Lo que es ser familia: según el Papa Francisco

By Jake Samour

El bien más anhelado de las familias, más que el pan cotidiano, la casa, el trabajo, la salud, el éxito, es el del buen acuerdo, del buen entendimiento, de la reciproca serenidad. La familia está llamada a ser una Comunidad de Amor y de Vida.

Pero actualmente, se desconoce la familia fundada en el matrimonio y se pone en duda este gran bien de la sociedad. Frente a estas realidades como el divorcio, la infidelidad, la desorganización familiar, nos hemos quedado sumisos a tan violenta agresión de parte de sectores de la sociedad moderna. Como el Papa Francisco mencionó durante su encuentro con las Familias en su último viaje a México: “Hoy en día vemos y vivimos por distintos frentes cómo la familia está siendo debilitada, cómo está siendo cuestionada. Cómo se cree que es un modelo que ya pasó y que ya no tiene espacio en nuestra sociedad y que bajo la pretensión de modernidad, propician cada vez más un modelo basado en el aislamiento. Y se van inoculando en nuestras sociedades, se dicen sociedades libres, democráticas, soberanas,…colonizaciones ideológicas que las destruyen y terminamos siendo colonias de ideologías destructoras de la familia, del núcleo de la familia que es la base de toda sana sociedad.”

La Familia, fundada sobre el matrimonio, es comunidad de vida y de amor conyugal, es felicidad sin reserva, el hombre y la mujer se dan el uno del otro y se aman con un amor abierto a la vida. La familia no es producto de una cultura, el resultado de una evolución, un modo de vida comunitaria atado a una cierta organización social. Es una institución natural, anterior a toda organización política o jurídica. Tiene su consistencia en una verdad que ella no produjo, pero que viene de Dios, que es voluntad de Dios, su fuerza, su consistencia. El Plan de Dios no puede ser marginado. Está arraigado en la familia, en el misterio divino, hecho del que no hay que dudar o de imaginar otros “modelos de familia”. Nuevamente, como Francisco recordó a las familias: “Prefiero una familia que una y otra vez intenta volver a empezar, a una familia y sociedad narcisista y obsesionada por el lujo y el confort. ¿Cuántos chicos tenés? No no tenemos porque claro nos gusta salir de vacaciones, ir al turismo, quiero comprarme una quinta, el lujo y el confort y los hijos quedan y cuando quisiste tener uno ya se te pasó la hora. ¡Qué daño que hace eso! Prefiero una familia con rostro cansado por la entrega a familia con rostros maquillados que no han sabido de ternura y compasión.”

La Familia cristiana testimonia sus energías, su vitalidad y su esperanza. Ella es como la luz que “brilla en los ojos de los hombres y mujeres” según la imagen del evangelio. Francisco añadió: “Es cierto, vivir en familia no es siempre es fácil, muchas veces es doloroso y fatigoso, pero… prefiero una familia herida, que intenta todos los días conjugar el amor, a una familia y sociedad enferma por el encierro o la comodidad del miedo a amar.” Ser familia está mucho más allá del hecho de estar juntos. Es, además, la unión verdadera puesto que se pone en común todo. Y vivir en comunión es en definitiva el verdadero sentido de unión para toda la vida con todas las condiciones y situaciones, en las buenas y en las malas. Es lo que determina el hacer una sola carne, donde ambos se pertenecen, se entregan, se encuentran. Pero, “la comunión es un don” por eso, en la comunión se recrea la imagen de Dios. “La vida matrimonial tiene que renovarse todos los días…prefiero familias arrugadas con heridas, con cicatrices pero que siguen andando, porque esas heridas. Esas cicatrices, esas arrugas son fruto de la fidelidad, de un amor que no siempre fue fácil. El amor no es fácil, no, pero es lo más lindo que un hombre y una mujer se pueden dar entre sí, el verdadero amor, para toda la vida.”

Diezmo. Un acto de adoración. Un acto de Stewardship.

La Diócesis de Wichita ha practicado la Forma de Vida de Stewardship por más de treinta años, a partir de 1.985. En esta serie de artículos, el Padre Ken VanHaverbeke reflexiona acerca del aspecto a veces menos o demasiado usado del Stewardship: el diezmo financiero.

El Principio del Nuevo Testamento para el diezmo

¿Cuál es el principio del diezmo en el Nuevo Testamento? Seria tonto pensar que Dios “necesita” nuestro diezmo.

“… pues mío es cuanto vive en la selva y los miles de animales de los montes. Conozco todas las aves del cielo y mío es cuanto se mueve en el campo. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el orbe y lo que encierra.” (Salmo 50:10-12). Somos “nosotros” los que debemos dar diezmo. Nuestro Señor habló poco acerca de la “práctica” del diezmo en los evangelios, pero el tenía mucho que decir acerca del espíritu de dar que formó la base del sistema del diezmo del Antiguo Testamento.

Jesús tenía mucho que decir acerca del Stewardship de nuestros dones, especialmente dinero. Jesús vio el compartir agradecido de nuestros regalos como medios de alegría, inspirando a San Pablo a escribir, “…Cada uno dé según lo que decidió personalmente, y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre.” (2 Corintios 9:7).

De hecho con sólo una pequeña colección de pasajes acerca del diezmo en el Nuevo Testamento, Jesús llamó a sus seguidores a un nivel que va mucho más allá del diezmo. Nos llamó a abandonarlo todo y seguirlo, no solo el 10%. Por lo tanto, el modelo supremo de dar en el Nuevo Testamento no estaba basado en el 10% de diezmo, pero en el 100% de compromiso de los recursos personales. Jesús es el ejemplo de este dar del 100%.

“Ya conocen la generosidad de Cristo Jesús, nuestro Señor, que, siendo rico, se hizo pobre por ustedes para que su pobreza los hiciera ricos.” (2 Corintios 8:9; vean también Filipenses 2:5-8).

Quizás es por esto que nuestro Señor elogió a la viuda en Jerusalén por colocar dos monedas pequeñas de cobre en el tesoro del templo (Lucas 21:4), y el por qué los primeros cristianos vendieron TODO lo que tenían y se lo dieron a la Iglesia (Actos 4:34-35).

Por último, el principio del dar del Nuevo Testamento es el principio del Stewardship sabio y la preocupación por las necesidades de los demás. San Pablo elogia a los creyentes Filipenses por reconocer y recibir su Ministerio apostólico, y por la voluntad de compartir por amor a Dios y al prójimo.

“Filipenses, ustedes saben que en los principios de la evangelización, cuando me alejé de Macedonia, ninguna Iglesia me abrió una cuenta de gastos e ingresos excepto ustedes. Durante mi permanencia en Tesalónica me mandaron dos veces todo lo que necesitaba.” (Filipenses 4:15-16).

Unos versos más adelante, el llama a sus regalos financieros “un dulce aroma, un sacrifico aceptable, bien agradable a Dios.” Estas hermosas imágenes confirman el Mosaico comprensivo del diezmo y del dar como acto de adoración.

Clínica gratuita para los no asegurados

La Clínica Guadalupe está en Wichita para ayudar. La Clínica sirve a individuos sin seguro médico que necesitan atención médica.

Los servicios son gratuitos para los necesitados, pero recibimos la donación voluntaria de $5 si el paciente pregunta cómo puede ayudar. La Clínica ofrece atención médica completa, incluyendo algunos servicios especializados.

Se cuenta con tres localidades: 940 S. St. Francis, 2825 S. Hillside y en 841 N. Broadway (sólo los jueves en la tarde).

Si usted está en la necesidad de atención médica y no tiene seguro, por favor contáctenos para una cita. Su salud es importante. Para la Clínica en St. Francis puede llamar al (316) 264-8974 o la Clínica de Hillside al (316) 201-1986.

Contamos con personal bilingüe en todas las localidades.

Semana Santa: Amor conyugal, entrega y sacrificio incondicional

Este mes celebramos la Semana Mayor, en la cual reflexionamos en la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Meditamos en este tiempo de manera especial en el amor incomparable de Jesús por nosotros, su iglesia; amor que nos regala simplemente porque ama, y que no depende de que nosotros lo merezcamos.

Un amor que permanece siempre fiel, inmutable y eterno a pesar de nuestras faltas. Un amor que no solo está abierto a la vida, sino que da vida. Un amor que no conoce reservas ni medidas, un amor misericordioso y comprensivo. Un amor que se goza en el dar y no en recibir, que motiva al sacrificio personal por el bien del ser amado.

Es precisamente el amor de Nuestro Señor Jesús -el novio- por nosotros -su iglesia- el más perfecto ejemplo de lo que debe ser el amor conyugal en el plan de Dios. Es en el matrimonio que podemos ser imagen de Dios mismo, amando a nuestro cónyuge con un amor fiel, que permanece a través del tiempo, que cumple con las promesas dadas ante el altar, que ama porque ha decidido amar a pesar de todo y de todos, con un compromiso de la propia voluntad.

Un amor verdadero que se da, simplemente porque amamos y nuestro gozo nace de la alegría del ser amado. Un amor que es entrega total, aunque ese dar resulte en el mas grande sacrificio y un amor abierto a la vida de los hijos que Dios nos regale. Que en esta Cuaresma y Semana Santa, meditemos en como el amor y el sacrificio de nuestro amado Jesús por nosotros nos da el ejemplo perfecto y nos anima para lograr un matrimonio feliz.

Noche de orientación para padres de hijos con necesidades especiales 31 de Marzo en el Centro Pastoral San José

Se invita a todos los padres con hijos 3 a 21 años con necesidades especiales a asistir a nuestra noche de información el jueves 31 de Marzo de 6:30 a 8:30 en el Centro Pastoral San José en el 437 N. Topeka, Wichita, a un lado de la Catedral.

Tendremos cinco presentadores. Los padres tendrán oportunidad de atender tres presentaciones: Tutela por el Abogado, Andrew Rowe; ¿Qué pasa después de la escuela preparatoria? por Bryan Wilson de las Escuelas Públicas de Wichita; el Desarrollo del Lenguaje para niños bilingües por Carlos Montes-Aviles de las Escuelas Públicas de Wichita; la Formación de la Fe para niños con necesidades especiales por Tom Racunas del Ministerio con Personas con Discapacidades; y la Unidad Familiar con un niño con necesidades especiales por Ruth Cartagena del Centro de Recursos para la vida independiente.

Nora Venzor, miembro del Equipo de Apoyo para Padres con Hijos con necesidades especiales del Ministerio Hispano y el Ministerio con Personas con Discapacidades, dijo “No es fácil describir la experiencia de criar a un hijo con necesidades especiales.

Desde afuera se puede ver como una tarea estresante y llena de retos. Pero en el corazón de un padre, es simplemente una tarea como todas, una maravillosa oportunidad de evolución y crecimiento gracias al amor, si este es el sentimiento que reina en nuestro corazón. Fue una linda experiencia de atender esta reunión con muchos padres que compartimos la misma situación.”

Habrá intérpretes para traducir en tiempo real utilizando el sistema RF. También habrá cuidado de niños. Si necesita este servicio favor de llamar (316) 269-3919 lo antes posible para reservar un cupo.

Si tiene alguna pregunta, por favor llame al (316) 269-3919 o por correo electrónico This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Este evento es patrocinado por el Equipo de Apoyo para Padres con Hijos con Necesidades Especiales del Ministerio Hispano y el Ministerio con Personas con Discapacidades.

Encuentro Matrimonial 8-10 de Abril

El Encuentro Matrimonial Mundial invita a un Fin de Semana solos usted y su pareja. Vengan a descubrir el plan de Dios en su matrimonio.

¿Cómo afrontar los futuros problemas del matrimonio? ¿Cómo se debe discutir? ¿Cómo escuchar a nuestra pareja? Los invitamos a que vivan esta experiencia positiva, les daremos todas las respuestas a estas preguntas.

La cita es el 8, 9 y 10 de abril de 2016 en la Casa de Retiros Spiritual Life Center, 7100 E 45th St,.N. en Wichita.

Para más información llamar al (316) 925-2796, (316) 300-7988, (316) 993-1651, (316) 519-9837. O escribanos al correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ¡Los esperamos!

Intenciones del Santo Padre para Marzo

Estas son las intenciones del Papa Francisco para el mes de Marzo:

Universal: Familias en dificultad. Para que las familias en dificultad reciban los apoyos necesarios y los niños puedan crecer en ambientes sanos y serenos.

Por la Evangelización: Cristianos perseguidos. Que los cristianos discriminados o perseguidos a causa de su fe, se mantengan firmes en las pruebas guardando la fidelidad al Evangelio, gracias a la oración incesante de toda la Iglesia.

Calendario Hispano

• Noche de Información para Padres con niños con necesidades especiales – Jueves 31 de Marzo de 6:30 a 9 p.m. en el Centro Pastoral Hispano, (316) 269-3919.

• Planificación Familiar Natural en Español – 3er lunes de cada mes. Lugar: Centro Pastoral Hispano. Para más información comunicarse con Marisa al (316) 269-3919.

• Escuela de Dirigentes – Primer y tercer Viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Persona de contacto José Jacobo (316) 554-7846

• Ultreya – último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Iglesia de San Patricio. Persona de contacto María Teresa García (316) 285-5574 y Alma González (316) 737-4189

• Curso Pre-Matrimonial Paso 3; A Nuestro Alcance. 19 de Marzo. Contacte a su párroco.

• Conferencia Diocesana de Stewardship (Compartir) 16 de abril en la parroquia la Magdalena en Wichita y 17 de abril en la parroquia de Ntra. Sra. De Lourdes en Pittsburg. Para más información comuníquese con el Centro Pastoral Hispano al (316) 269-3919.

• Encuentro Matrimonial Mundial – Te invita a vivir un fin de semana solos, tu y tu pareja y descubrir el plan de Dios en tu matrimonio. 8, 9 y 10 de Abril en el Spiritual Life Center. Para información llamar al (316) 925-2796, (316) 300-7988, (316) 993-1651 o escríbenos al correo electrónico This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

• Conferencia Diocesana de Stewardship − 16 de abril en la parroquia la Magdalena en Wichita y 17 de abril en la parroquia de Ntra. Sra. de Lourdes en Pittsburg. Entre los presentadores se encontrarán nuestro Sr. Obispo Kemme, el Sr. Luis Soto y otros. Tendremos interpretación en vivo. Para más información comuníquese con el Centro Pastoral Hispano al (316) 269-3919.