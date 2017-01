Los matrimonios enfrentan luchas según el pastor de la comunidad

Por el Padre Jerome Spexarth

Hace un par de meses yo estuve un poco avergonzado e incluso sorprendido mientras predicaba una homilía a los niños de secundaria en nuestro retiro anual de castidad.

Las lágrimas llegaron a mis ojos con una voz temblorosa mientras miraba a los ojos de algunos de estos niños… niños cuyos padres estaban pasando por el divorcio. Como su padre espiritual, algo me invadió… tal vez el Espíritu Santo… tal vez porque no tengo hijos míos y he llegado a amar a estos niños.

Quería que supieran que incluso si sus padres los decepcionaban, yo nunca los abandonaría y los mantendría siempre en mi corazón. Tal vez algo de mi dolor también vino de la sensación de futilidad en el retiro de castidad para estos niños.

Después de todo, ¿por qué los adolescentes deciden permanecer castos hasta el matrimonio si sus padres se divorciaron o se están divorciando, o peor aún, debido a su infidelidad? ¿porqué o como podrían mantener un compromiso de permanecer puros por algo que estaba afectando dolorosamente su vida personal?

Sin embargo, yo estaba motivado a dejar que la luz de la Verdad brillara en su oscuridad. Aunque en sus perspectivas, el tejido de la unidad se estaba desmoronando y la base del compromiso familiar se desmoronaba, la Iglesia de Cristo no sucumbiría a las puertas del infierno (Mateo 16:18). Con pleno conocimiento de que tal vez no permanezca personalmente en sus vidas como pastor, habría otros padres sacerdotales que siempre estarían allí para ellos.

En el principio, “no fue así” (Mateo 19:8). Dios había establecido el matrimonio como una hermosa “comunidad íntima” y el reflejo de su propia vida, amor y unidad trinitaria (Catecismo de la Iglesia Católica, 1603). Pero esta célula más básica y vital de la civilización y de nuestras parroquias está fuertemente bajo ataque.

Al igual que un virus que ataca una célula del cuerpo a la vez, un árbol genealógico es golpeado por la enfermedad del divorcio. Luchamos por la unidad contra un enemigo que usa la táctica más antigua de la guerra: dividir y conquistar.

Esta es la razón por la que el Papa Francisco llamó al gran Sínodo de la familia y porque el papa Juan Pablo II escribe sobre su encíclica sobre La Familia: “La familia se sitúa en el centro de la gran lucha entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre el amor y todo lo que se opone al amor.

“!Aquí es donde tenemos que luchar contra las fuerzas de la oscuridad!” Los papas se han hecho eco durante años, si la familia desparece, lo mismo ocurre con la sociedad.

En muchos sentidos, la sociedad en su conjunto esta perdiendo la guerra. En 1.960 el 73 por ciento de todos los niños en los Estados Unidos vivían en una familia con un papá y una mamá casados. Hoy día sólo el 46 por ciento de todos los niños se encuentran en esta situación. En segundo lugar, la mayoría de los niños en los Estados Unidos viven en una casa sin sus padres biológicos.

Estas son estadísticas que no tienden a mejorar con el tiempo; un vidrio fracturado simplemente se rompe en más piezas y las semillas de un dandelion se separan cada vez más para dejar un tallo desnudo. El daño afecta a múltiples frentes; a menudo la pobreza es más que un factor en la vida de los niños, incluyendo malnutrición, abuso psicológico, físico y sexual.

George Dinkel, que dirige el Centro de Esperanza, un programa de asistencia de crisis aquí en Wichita, ve una relación directa entre el divorcio y el creciente número de personas que acuden a él para pedir ayuda. Por supuesto, esto es la depravación del pecado. Las mentiras del diablo en el Edén (libro de Génesis) incluían libertad y poder, pero trajeron destrucción y división.

¿Cuántos matrimonios son dañados por uno o por los dos individuos motivados por el orgullo, el ego, la ira… lisiados por la pornografía, el alcoholismo y/o la infidelidad… el poder y la libertad personal…? Una vez más, esto no es nada nuevo.

Ciertamente, los eruditos de la Biblia dirían que los judíos del antiguo Israel enfrentaron una familia fracturada del Norte y Sur que se originó 1.000 años antes de Cristo como una consecuencia directa del pecado del rey David (2 Samuel 11-12).

Lo que él pensaba que sería un simple, irresistible y oculto acto de adulterio con Betsabé, se convertiría en el asesinato de su esposo, la muerte de su primogénito y los problemas del futuro Israel.

Aquí está la buena noticia. ¡Emmanuel-Dios está con nosotros! Cristo Jesús ha nacido entre nosotros en nuestras humildes circunstancias. Él ha tomado sobre sí todos nuestros pecados y siempre nos ofrece la reconciliación y la vida.

A pesar de la dureza de nuestros corazones y la falta de fe, ¡Jesús se levantó de entre los muertos! Y mientras sufrimos en la cruz, como a menudo nos encontramos, Él nos da a María como nuestra Madre para consolarnos y guiarnos (Juan 19:26). Nuestra Señora de Fátima (la Santísima Virgen María) predijo que nuestro mundo pasaría por un tremendo trastorno, especialmente en los 1900’s.

A finales de 1.917 le dijo al mundo a través de tres simples pastores que la Gran Guerra terminaría, pero una segunda y peor guerra (WW2) se produciría si el hombre no se apartaba del pecado; sus palabras fueron ciertas. Esto nos demuestra que Dios esta todavía con nosotros, nos ama y nos lleva de vuelta a lo básico para los remedios que necesitamos y ser muy cautelosos con las motivaciones mundanas.

María nos dijo (familias e individuos) que rezáramos el Rosario y recibiéramos los sacramentos a menudo con devoción, especialmente Confesión y Santa Misa. También nos advirtió sobre la inmodestia del vestido y cómo fue una terrible fuente de pecado. No es de extrañar que muchos están cancelando Facebook o limitando el uso de Internet debido a las tentaciones a la mano. Al igual que los movimientos sutíles de la oscuridad en nuestros corazones, podemos obedecer muy fácilmente nuestro ego o una emoción fugaz, no conscientes del daño que puedo hacer más tarde. Si usted está luchando o conoce a otros que están luchando en el matrimonio, le animo a seguir el consejo de la Bienaventurada María y la sagrada Escritura. ¡Primero, vea el timón de su nave! Santiago dice que la lengua es un timón y guía el bote (Santiago 3). ¡Ni siquiera mencionar la palabra “divorcio” como una amenaza! Dañará la confianza, la paciencia y alentará el temor (el trabajo del diablo). En cambio, dejen que el timón diga y respire: “compasión, amabilidad, humildad, mansedumbre, y paciencia, sacrificándose el uno por el otro y perdonándose , si uno tiene una queja contra el otro; como el Señor nos ha perdonado, así también deben hacer. Y sobre todos estos poner el amor, es decir el vinculo de la perfección. Y que la paz de Cristo controle sus corazones… seáis agradecidos (Colosenses 3).

Por último, considere que los muchos programas ofrecidos por la Oficina de Matrimonio y Vida Familiar, a lo largo del año, incluyendo una conferencia en español en la parroquia de San Patricio el 8 de abril de 2.017. No escuche a “su hermano el burro,” como solía decir San Francisco de Asís, el cuerpo de la pereza dentro de tí. Hagan todo lo posible para fortalecer su matrimonio; su familia tanto en la tierra como en el cielo estará eternamente agradecida.

No tengas miedo: Cartas de Jesús

Del Capellán y los miembros del Ministerio Courage y el Apostolado Encourage

“¿Por qué tengo atracciones hacia el mismo género?” Me dijo un joven angustiado. Como párroco, hay muy pocos dolores que llegan a afectar el corazón de un pastor o de un padre, para luego hacer que un joven te pregunte por qué es atraído por el mismo sexo.

Hoy en día en los medios de comunicación se habla mucho sobre la atracción por el mismo sexo. Tal vez usted lucha contra ella. Tal vez un ser querido. ¿Qué haces? ¿Cómo seguir a Jesús incluso en los atractivos sexuales?

Hace más de diez años la Diócesis de Wichita comenzó el Ministerio Courage y el Apostolado Encourage que ofrecen apoyo espiritual y compañerismo para hombres y mujeres con atracciones del mismo sexo y sus familias.

Un sacerdote es asignado para cada capítulo que ayuda a traer la voz misericordiosa y amorosa del Buen Pastor a estos individuos y familias.

“¡No tengas miedo! Cartas de Jesús “es una columna que es escrita por el capellán e inspirada por los miembros locales de Courage y “Encourage. Es una manera para que el capellán dé voz al Buen Pastor.

En Courage/Encourage el capellán escribe: “Crecí leyendo el libro “Imitación de Cristo,” por Thomas Kempis, cada capítulo del libro tenía una sección en la que Jesús se dirige al lector; yo me preguntaba ¿qué escribiría Jesús a una persona que experimenta las atracciones del mismo sexo? ¿Qué diría Jesús a la familia?

Escribiendo desde el entendimiento católico de la SSA y articulado por el apostolado de la Iglesia Católica Courage, esto es lo que él cree que nuestro Buen Pastor Amoroso diría: “Mi hijo, ¡Te amo! ¡Nunca olvides esto! No te amo por lo que haces. Te amo por lo que eres. Tu no eres estudiante, ni bombero, ni vendedor de comestibles, ni abogado. No eres gay ni heterosexual. No eres bueno ni malo. Eres un hijo de nuestro Padre Celestial. Así como yo soy Su Hijo, ustedes también son Su hijo o hija. Te amo porque eres Su hijo.

Tener atracciones por el mismo sexo o confusión en cuanto a su género no es motivo para que yo esté disgustado contigo. Tener SSA no suele ser una opción, e incluso si lo fuera, siempre te amaría.

Sé que a menudo te sientes aislado, tal vez sintiendo vergüenza y confusión. Sé que los grupos LGBT pueden ofrecer un sentido de aceptación y consuelo, pero no te desafiarán a comprender tu verdadera identidad que es ser hijo de nuestro Padre.

Quiero que recuerdes esto: ¡eres amado! Tu eres un hermano o hermana para mí porque tu eres un hijo o hija de nuestro Padre Celestial. ¡Te amo!

– Sinceramente, Jesús

¿Desea más información?

Para más información sobre el Ministerio “Courage,” el apostolado “Encourage” el cual ofrece apoyo espiritual y compañerismo para hombres y mujeres con atracciones del mismo sexo, esforzándose por vivir vidas castas; o sobre el Apostolado “Encourage” el cual apoya a los papás/parientes/amigos de dichas personas. Contacto con This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o Jake Samour en 316-685-5240 o en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

¿Estás interesado en el Ministerio St. Dismas?

Se nos han abierto las puertas al Ministerio St. Dismas que sirve a los Hispanos encarcelados, en las cárceles de Butler y el Dorado, aquellos interesados en ser miembros de este ministerio pueden comunicarse con la Sra. Danny T. Krug, directora del Ministerio Hispano al (316) 269-3919 o a la dirección de correo electrónico krugd@CatholicDioceseOf Wichita.org.

Matthew 25:39, “¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.” Llámanos! Te necesitamos!

Noche de Romance 2017 en Andover

Invitamos a todas las parejas a una Noche de Romance que se celebrará el 18 de Febrero en The Ville en la Iglesia St. Vincent DePaul.

El tema a presentar será “Caminando por el Sendero de la Vida y el Amor.” Comenzando con Misa a las 5 p.m. (opcional), Cena a las 6:30 p.m.

Se les pide una donación por pareja de $40. Por favor envíe su donación a: Office of Marriage and Family Life, 437 N Topeka, Wichita, KS 67220. Para registrarse online CatholicDioceseOfWichita.org/family/celebrate-marriage. antes del 9 de Febrero.

Intenciones del Santo Padre para enero

Los cristianos al servicio de los desafíos de la humanidad. Por todos los cristianos, para que, fieles a las enseñanzas del Señor, aporten con la oración y la caridad fraterna, a restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para responder a los desafíos actuales de la humanidad.

Resoluciones de año nuevo…¿Hasta cuando?

¿Hasta cuándo la misma resolución? Hasta que la muerte nos separe.

Resoluciones de año nuevo....¿Hasta cuándo? Comenzamos un nuevo año y de seguro—como hemos hecho en los años anteriores—escribimos nuestra lista de “nuevos” propósitos...otra vez. Lo más seguro es que el 75% de las resoluciones de nuevo año sean las mismas que nos propusimos cumplir el año anterior, y no lo hicimos. Algunas de ellas de seguro son: bajar de peso, mejorar la figura, cambiar el coche o carro, mudarnos a una nueva casa, conseguir un mejor empleo, ganar la lotería, ayudar a los pobres, estudiar una carrera, hacer las paces con los amigos, familiares, etc. Muchas fáciles de lograr, otras casi imposible de lograr.

En nuestro razonamiento nos damos cuenta que no lo logramos, pero ahí vamos otra vez. ¡Y eso es perfecto! No debemos desanimarnos o perder el impulso de la motivación de las fiestas del año nuevo, por el contrario aprovechemos esta ocasión. Les ofrecemos a continuación unas sugerencias para que este nuevo sea año diferente a los anteriores:

• Pongamos nuestra confianza en Dios, no en nuestra propia fuerza de voluntad.• Recordemos cada vez que pensemos en nuestras resoluciones que somos seres humanos, que nos cansamos, nos equivocamos y cometemos errores, aun así Jesús dio su vida por nosotros y nos alcanzó la vida eterna.

• Evaluemos si nuestras metas están propuestas por la razón correcta, es decir para nuestra felicidad, la de nuestro cónyuge y la de nuestra familia en primer lugar.

• Conversemos sobre nuestras resoluciones con nuestro cónyuge, para que él o ella sepa sobre las metas que estamos tratando de alcanzar y pueda así ser un agente de ayuda y motivación para que las cumplamos y no por el contrario, ser quien nos incite a no cumplirlas.

• Propongamos metas que no solo sean individuales, sino metas que nos unan y nos ayuden como pareja, tales como tener más paciencia para no entrar en discusiones, ponernos de acuerdo en todas las áreas de acción y decisión en nuestra vida de pareja y familiar (ex. cómo hemos de corregir a los hijos, como manejar los conflictos y las finanzas), separar un tiempo regularmente para compartir solos como pareja o en familia con los hijos, moderar o eliminar las actividades o actitudes que ofenden o crean ansiedad a nuestra pareja o nos dañan a nosotros mismos (ex. tomar demasiado, los gastos excesivos, salidas continuas con los amigos y amigas), hacer un balance entre el trabajo y la familia, o corregir cualquier otra cosa que esté afectando la convivencia sana y feliz.

Por último y no por ser menos importante, la resolución de año nuevo y de todos los días es amar a la persona que Dios nos separó para ser nuestra compañía en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en los momentos de celebración y en los de duelo. ¿Hasta cuándo la misma resolución? Hasta que la muerte nos separe.

Las Posadas en Plainview

“¡Qué bonita son las Posadas! Cuando la familia comparte y vive las posadas, ésta crece en fe y en comunión al enseñar y compartir con los hijos la verdadera razón de la Navidad al recrear la caminata de José y María en su burro pidiendo posada.

Esto es lo que muchas familias en la comunidad de Plainview hicieron por nueve días antes de la Navidad no importando las condiciones del clima. El compartir regalos en Navidad es bonito también pero muchas veces nos desvían de la verdadera celebración del nacimiento de nuestro salvador, Cristo Jesús.”

1er Congreso Catequético 2017

El Sábado 4 de Febrero de 10:00 a.m. a 2:30 p.m. se llevará a cabo el 1er Congreso Catequético 2017 en la Catedral de la Inmaculada Concepción, Salón el Buen Pastor. Se invita muy especialmente a los lideres catequéticos de las parroquias, líderes de Ministerio de Jóvenes y todos los que trabajan con niños y adolescentes.

El conferencista invitado es Jared Dees, creador de The Religion Teacher (El Maestro de Religión) el cual provee recursos prácticos y estrategias de enseñanzas efectivas a los educadores de religión para ayudarlos a transformar las vida de los jóvenes.

Mr. Dees es graduado del programa Alianza para la Educación Católica (ACE) el cual dicta la Universidad de Notre Dame. Actualmente es Gerente de Ventas digital en Ave Maria Press. Vive en South Bend Indiana, con su esposa y cuatro hijos.

Habrá traducción simultánea en español para las charlas.

Líderes Catequéticos y Lideres de Ministerios de Jóvenes pueden registrarse y encontrar más información en la pagina web www.CatholicDioceseofWichita.org/faith o llamando a la Oficina de Formación al (316)-269-3940, hasta el 31 de Enero. Es un evento sin costo para el que quiera asistir. Incluye almuerzo. Por favor anímate a contactarnos con cualquier pregunta con respecto a este evento.

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en Español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

Escuela de Dirigentes – Wichita: primer y tercer viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinadora: Patricia Benavides, tlf. 316-210-0004.

• Arkansas City: tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11 a.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadores: Isabel Rodriguez y Lauro Lopez, tlf. 620-660-5180 y 316-559-3776.

• Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7 p.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe. Coordinadores: Norma Urueta y Patty Benavides tlf. 620-474-5238 y 316-210-0004

Ultreya – Wichita, último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Escuela de San Patricio. Coordinadores: Efren y Laura Martinez asistidos por Laura Martinez. Arkansas City, tercer domingo del mes 1 p.m. Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadora: Isaber Rodriguez. Hutchinson: cuarto domingo del mes, 1:30 p.m. en el Gimnasio de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinadora: Norma Hurueta (620)474-5238.

Congreso Catequético – Sábado 4 de Febrero, 10 a.m. a 2:30 p.m. Lugar: Catedral de la Inmaculada Concepción. Habrá traduccion simultánea en Español. Invitamos a los lideres catequéticos. Para registrase vaya al enlace www.catholicdioceseofwichita.org/faith. No costo alguno, almuerzo incluído.

Noche de Romance – Sábado 18 de Febrero, Misa (opcional) 5 p.m. Cena 6:30 p.m. Lugar: St. Vincent DePaul. Tema a presentar: “Caminado por el Sendero de la Vida y el Amor.” Costo por pareja: $40. Envíe su pago antes del 9 de Febrero y regístrese en www.catholicdioceseofwichita.org/family/celebrate-marriage.

Encuentro Matrimonial – 21-23 de abril en el Centro de Vida Espiritual. Para más información favor contactar Francisco y Lorenza Ríos 316-925-2796 o Cándido y Silvia Cruz 316-880-4272

Curso Pre-Matrimonial – Paso 3; A Nuestro Alcance. Sábado 18 de Marzo de 8:30 a.m. a 4 p.m. Contacte a su párroco.

Curso Pre-Matrimonial – Paso 4; El Plan de Dios para un Matrimonio lleno de Alegría. Sábado 6 de Mayo de 8:30 a.m. a 4 p.m. Contacte a su párroco.