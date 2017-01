La Oficina para Matrimonios y Vida Familiar

En esta edición del Avance le presentamos a la Oficina para Matrimonios y Vida Familiar. El equipo que la conforma son: Jake Samour (habla español), director, Becky Knapp, coordinadora de Planificación Natural Familiar, Sharon Witzell, coordinadora de Ministerios para Personas Mayores de Edad y Lisa Hammersley, secretaria.

¿Cuál es el papel principal de la oficina como parte de la Curia?

El papel principal de la Oficina es ayudar al obispo, a los sacerdotes, a las parroquias y a la curia a defender y proclamar la verdad universal y constante y la belleza del matrimonio y la vida familiar.

La Oficina de Matrimonio y Vida Familiar se ponen a disposición para contribuir y colaborar con otras oficinas con el fin de transformar más eficientemente la cultura mediante la construcción de matrimonios vibrantes y familias, fomentar y nutrir una mayor conexión, el acompañamiento y el discipulado en nuestras comunidades locales.

Las tres áreas de mayor enfoque son: Matrimonio, Vida Familiar, Planificación Familiar Natural y Ministerios para Adultos Mayores, ofreciendo oportunidades de formación, recursos y eventos en todas estas áreas. Nuestra oficina también colabora con la oficina del Ministerio Hispano en un esfuerzo de traer programas en español para la comunidad Hispana tales como entrenamiento de maestros hispanos para enseñar Planificación Familiar Natural, clases para parejas “A Nuestro Alcance,” retiro familiares y seminarios de preparación matrimonial entre otros.

¿Más información?

Si tiene alguna pregunta en las áreas de Matrimonio y Vida familiar, no duden en comunicarse con el Sr. Jake Samour al 316-685-5240.

La Corona de Adviento – Idea para la espera de la venida de Jesús

La Corona de Adviento tiene su origen en una tradición pagana europea que consistía en prender velas durante el invierno para representar al fuego del dios sol, para que regresara con su luz y calor durante el invierno. Los primeros misioneros aprovecharon esta tradición para evangelizar a las personas. Partían de sus costumbres para enseñarles la fe católica. La corona está formada por una gran variedad de símbolos:

La forma circular

El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eterno, sin principio y sin fin, y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe de terminar.

Las ramas verdes

Verde es el color de esperanza y vida, y Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más importante en nuestras vidas debe ser llegar a una unión más estrecha con Dios, nuestro Padre.

Las cuatro velas

Nos hace pensar en la obscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo como las velas la corona. Así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos se fueron iluminando con la cada vez más cercana llegada de Cristo a nuestro mundo.

Son cuatro velas las que se ponen en la corona y se prenden de una en una, durante los cuatro domingos de adviento al hacer la oración en familia.

Las manzanas rojas que adornan la corona representan los frutos del jardín del Edén con Adán y Eva que trajeron el pecado al mundo pero recibieron también la promesa del Salvador Universal.

El listón rojo representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve.

Los domingos de Adviento la familia o la comunidad se reúne en torno a la corona de adviento. Luego, se lee la Biblia y alguna meditación. La corona se puede llevar al templo para ser bendecida por el sacerdote.

Sugerencias

• Es preferible elaborar en familia la corona de Adviento aprovechando este momento para motivar a los niños platicándoles acerca de esta costumbre y su significado.

• La corona deberá ser colocada en un sitio especial dentro del hogar, de preferencia en un lugar fijo donde la puedan ver los niños de manera que ellos recuerden constantemente la venida de Jesús y la importancia de prepararse para ese momento.

• Es conveniente fijar con anticipación el horario en el que se prenderán las velas. Toda esta planeación hará que las cosas salgan mejor y que los niños vean y comprendan que es algo importante. Así como con anticipación preparamos la visita de un invitado importante, estamos haciendo esto con el invitado más importante que podemos tener en nuestra familia.

• Es conveniente también distribuir las funciones entre los miembros de la familia de modo que todos participen y se sientan involucrados en la ceremonia.

El Padre Floyd regresa a casa. ¡Bienvenido Padre Floyd!

El 21 de Junio de 2016, el Padre Floyd McKinney es asignado a las parroquias de Girard and Arma en el Sureste de Kansas.

Después de haber servido como Misionero en Dodge City por nueve años regresa a la Diócesis de Wichita.

“Fue una decisión que vino del Espíritu Santo” dijo el Padre McKinney. Está feliz y contento porque se siente en casa y se ve rodeado de caras conocidas y más cerca de su familia.

Además de ser pastor de las parroquias St. Michael en Girard, y St. Joseph en Arma, el Padre McKinney trabaja con el Ministerio Hispano en el Sureste de Kansas junto a las hermanas Misioneras Catequistas de los Pobres. El Padre McKinney también celebra Misas en español en la parroquia de Our Lady of Lourdes en Pittsburg con el Padre David Voss.

Con su español bien fluido nos comentó que ya se prepara para las fiestas guadalupanas con Novenarios y muchas otras actividades.

Acerca del Padre McKinney

El Padre Floyd McKinney se ordenó de Sacerdote en 1.980, aprendió el español en Cuernavaca para luego utilizarlo en la misión de Barquisimeto, Venezuela donde trabajó como Misionero por ocho años por la Diócesis Católica de Wichita.

Intenciones del Santo Padre para el mes de noviembre

Universal: Países acogiendo a refugiados. Que los países que acogen a gran número de refugiados y desplazados, sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad.

Por la Evangelización: Por la Evangelización: Colaboración entre sacerdotes y laicos. Para que en las Parroquias, sacerdotes y laicos, colaboren juntos en el servicio a la comunidad sin caer en la tentación del desaliento.

¿Estas interesado en ministerio a los hispanos encarcelados?

Aquellos interesados en ser miembros o asistir el Ministerio de S. Dismas a los encarcelados, pueden comunicarse con la Sra. Danny T. Krug, directora del Ministerio Hispano al 316-269-3919 o This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

¿Quieres conocer mejor a Jesús?

Por Jake Samour

Si te preguntas: “¿Cómo puedo conocer mejor a Cristo?” “¿Cómo puedo entender el amor que Él tiene para nosotros?” En la carta de San Pablo a los Efesios, el Apóstol nos ofrece la clave para conocer mejor a Jesús: “oren para que puedan ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo y así que Cristo habite en sus corazones.” En esta lectura, San Pablo habla de la riqueza que se haya en conocer realmente a la persona de Cristo. Si meditamos en este pasaje podemos observar que hay tres requisitos para realmente conocer a Jesús, el primero es la oración.

Hermanos, sí es verdad que Cristo está presente en el Evangelio y lo podemos conocer mejor, por medio de leer el Evangelio, o cuando estudiamos el catecismo, o también cuando servimos al prójimo. Pero creo que esto no es suficiente. Si queremos comprender la anchura y la longitud, la altura y la profundidad de quien es Jesucristo, deberíamos comenzar primero con el hábito de orar, como lo hizo San Pablo rezando de esta manera: “Padre envíame el Espíritu Santo para conocer a Jesús”.

Si nuestra meta es conocer realmente a Cristo, la oración en sí misma nos conducirá al punto de adoración. Este es el segundo paso para conocer a Jesús: adorarlo. Adorar el misterio de Dios revelado por Jesucristo y el Espíritu Santo como guía y consolador. Ese misterio íntimo de Dios que está más allá de nuestro conocimiento pero que ha sido revelado en este espíritu de adoración. Adorar al Señor presente en la Eucaristía en cada Misa. Nos sentiríamos tan cerca al Señor con esta costumbre de adorarlo durante la Liturgia Eucarística. También adorarlo presente en el Santísimo, en silencio. Si conoces una capilla donde haya perpetua adoración del Santísimo, ve hoy mismo. No pierdas otro día, no importa que ocupado estés. Si no me equivoco, creo que esta oración de adoración es la menos conocida por nosotros, es la que hacemos menos. Permítanme decir esto, perder tiempo delante del Señor, delante del misterio de Jesucristo. ¡Adóralo! Allí, en el silencio, el silencio de la adoración. Conocerás mejor a tu Salvador y al adorarlo lo sentirás dentro de tu corazón. Pidámosle al Señor esta gracia.

Subsecuentemente la jornada de conocer a Cristo mejor nos lleva al tercer paso, el de conocernos mejor y como resultado conocer nuestras faltas más claramente. Reconociendo ante Dios: “Soy pecador.” Todos sabemos las cosas que hemos hecho y las cosas que somos capaces de hacer. O sea, admitamos ser pecadores. En ese momento sabemos lo que tenemos que hacer. Confesar nuestros pecados. Reconciliarnos y recibirlo con un corazón puro. Como nos dice el salmo: “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.”

En definitiva, para entrar en este mar sin fondo, sin riberas, que es el misterio de conocer a Jesucristo, son necesarias las tres actitudes que hemos mencionado como conclusión: La oración: “Padre, envíame el Espíritu para que Él me conduzca a conocer a Jesús”. Segundo, la adoración al misterio, entrar en el misterio, adorando al Señor en la Eucaristía, en la Misa y en la Adoración al Santísimo. Y tercero, acusarse a sí mismo: “Soy un hombre de labios impuros”. De aquí el deseo de que el Señor nos conceda también a nosotros esta gracia que San Pablo pide para los Efesios, esta gracia de conocer y ganarnos a Cristo.

Jake Samour es el director de la Oficina para la Pastoral de Matrimonios y Vida Familiar

La comunidad de Chanute estudia la Eucaristía

El pasado 15 de Octubre 22 familias de Chanute decidieron invertir su tiempo en estudiar la importancia de la Eucaristía en la vida de la familia.

Con ayuda de algunos miembros del Equipo Misionero de la Oficina del Ministerio Hispano la charla se impartió en la Iglesia San Patricio de Chanute de 1 a 5 p.m. y asistieron 39 adultos, 10 adolescentes – jóvenes y 19 niños para totalizar 68 personas.

La comunidad de Chanute respondió favorablemente a este llamado y salieron mucho más educados en su fe y más fortalecidos como familias.

Agencias esperan interacción positiva con Washington después de elección

WASHINGTON (CNS) -- Es hora de moverse más allá de la campaña presidencial polarizadora para que las necesidades básicas de los desempleados, los pobres del mundo y los que están por nacer puedan ser atendidas, dijeron algunos católicos que trabajan regularmente con el Congreso y la Casa Blanca.

Ellos dijeron a Catholic News Service el 9 de noviembre que los asuntos que son importantes para ellos no cambiarán, pero buscarán señales del equipo de transición del presidente electo Donald Trump para poder formar sus mensajes sobre preocupaciones tan diversas como la libertad religiosa, la dignidad humana y el cambio climático.

Eso requiere poner a un lado la agresividad y la ira que surgió durante la campaña, dijeron oficiales de agencias tales como la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), Servicios Católicos de Socorro (CRS), Caridades Católicas USA, y Network, un grupo católico que aboga por la justicia social.

"Dos prioridades que tenemos son la unidad y la gobernanza", dijo Jonathan Reyes, director ejecutivo del Departamento de Justicia, Paz y Desarrollo Humano de la USCCB.

Reyes dijo que hay que buscar manera de caminar hacia la unidad después de una elección divisiva.

"Eso no será fácil, pero es esencial para la gobernanza", dijo.

La sanación y la unidad tienen que ser logradas entre funcionarios electos, así como entre los votantes, él dijo.

Brian Corbin, vicepresidente ejecutivo de membresía en Caridades Católicas USA, repitió el mensaje de Reyes y dijo que la esperanza siempre es que un líder electo use el poder de su puesto para unir a personas, derribar muros y ayudar a los más vulnerables.

Queda por verse cuanto tiempo tomará para sanar los rencores. Reyes dijo que la Iglesia Católica y sus agencias quieren ayudar a edificar la comprensión que el país necesita.

"Los obispos han hecho un buen trabajo de ser mediadores honestos. Intentamos mantenernos por encima de la (discordia) como podamos y decir lo que es verdad desde el nivel de principios, abogar por lo que apoyamos", dijo Reyes.

El punto de la voz de la iglesia es de ser una voz con credibilidad y consistencia, él añadió.

Los que trabajan en asuntos legislativos para Servicios Católicos de Socorro y Caridades Católicas USA dijeron que están interesados en saber más sobre las posturas de la futura administración de Trump sobre varios temas.

Administrando nuestros dones: Glorificando al Señor en la acción

Por el Padre Van Haverbeke

“¿Me pidió que me sentara?” “¿O me está pidiendo una silla para que él se siente?” Las lenguas extranjeras pueden ser confusas, pero la persona que estaba frente a mí no era extranjera ni hablaba una lengua extranjera. De hecho, no hablaba en absoluto. Estaba hablando con señales.

El ser el Capellán de los sordos y de los que tienen dificultad para escuchar requiere mucha paciencia ... ¡por parte del parroquiano, por supuesto! Sé que se sienten muy frustrados conmigo, pero son tan amables y pacientes conmigo.

En el lenguaje americano de señas, algunas de ellas son verbo y sustantivo a la vez. La palabra “silla” (sustantivo) y la palabra “sentarse” (verbo) es la misma señal. Generalmente si se pretende que sea un sustantivo, se repite el signo dos veces. Si es un verbo, una vez. Como también usted puede deducirlo por el contexto de la conversación.

Me pregunto si el Señor entiende nuestro “lenguaje de señas”, es decir, lo que está en nuestro corazón a través de nuestras acciones. ¿Somos simplemente “administradores” (sustantivos) que reconocemos con gratitud y recibimos los dones de Dios, pero sin acción alguna? O ¿Somos a veces toda la acción (verbos), olvidando que los regalos que compartimos es el resultado de un Dios que nos los ha dado?

Para que una oración tenga sentido, tanto los sustantivos (administración) como los verbos (administrando nuestros dones) son necesarios para comunicar nuestro amor a Dios y al prójimo. Uno sin el otro crea un lenguaje muy confuso, que podría ser la razón por la que el hombre sordo me dirigió al baño cuando pensé que le decía que hacía frío en la habitación. Es la diferencia entre hablar sólo en sustantivos o verbos. Ambos son necesarios en nuestra lengua de amor con Dios y en nuestra lengua de amor los unos con los otros.

Administración (sustantivo). Administrando (verbo) nuestros regalos. Ambos el ser un administrador (sustantivo) y administrando (verbo) nuestros dones son necesarios para glorificar al Señor con nuestra vida!

Calendario Hispano

Planificación Familiar Natural en Español: Para más información e inscripción en cualquiera de las siguientes clases favor de comunicarse con Marisa Hernández en la Oficina del Ministerio Hispano al 316-269-3919.

• Sábado 26 de Noviembre, 5 p.m. Santa Margarita María, Parish Life Center.

• Miércoles 30 de Noviembre, 8 p.m. Parroquia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, Centro Parroquial.

• Sábado 24 de Diciembre, 5 p.m. Santa Margarita María, Parish Life Center.

• Miércoles 28 de Diciembre, 8 p.m. Parroquia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, Centro Parroquial.

Escuela de Dirigentes – Wichita: primer y tercer viernes del mes, 7 p.m. en el salón Madre Teresa de la Iglesia de San Patricio. Coordinadora: Patricia Benavides, tlf. (316) 210-0004.

Arkansas City: tercer domingo de cada mes, después de la Misa de 11 a.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadores: Isabel Rodriguez y Lauro Lopez, tlf. (620) 660-5180 y (316) 559-3776.

Hutchinson: segundo viernes de cada mes, 7 p.m. en el Salon Parroquial de la Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe. Coordinadores: Norma Urueta y Patty Benavides tlf. (620) 474-5238 y 316-210-0004

Ultreya – Wichita, último viernes del mes, 7 p.m. en la cafetería de la Escuela de San Patricio. Coordinadores: Efren y Laura Martinez asistidos por Laura Martinez. Arkansas City, tercer domingo del mes 1 p.m. Salón Parroquial de la Iglesia Sagrado Corazón. Coordinadora: Isaber Rodriguez. Hutchinson: cuarto domingo del mes, 1:30 p.m. en el Gimnasio de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Coordinadora: Norma Hurueta (620)474-5238.

Encuentro Matrimonial – 21-23 de abril 2017 en el Centro de Vida Espiritual. Para más información favor contactar Francisco y Lorenza Ríos 316-925-2796 o Cándido y Silvia Cruz 316-880-4272